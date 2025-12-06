韓國蔚山藏著蔚藍海岸的工業史詩 邀您探索古今交織文化、自然、藝術與海味

2025-12-06 08:02 旅遊經


韓國蔚山藏著蔚藍海岸的工業史詩，圖為大王岩 (攝影：洪書瑱) 

 

【旅遊經 洪書瑱報導】

蔚山廣域市，這座坐落於韓國東南海岸、面向東海的城市，不僅是全球知名的「工業心臟」也被稱為「汽車之都」，是韓國經濟騰飛的縮影。然而，蔚山的魅力遠不止於此，蔚山捕鯨文化歷史由來已久，擁有千年歷史的岩刻畫可證。另外，還孕育了韓國最大的竹林公園，而且它的海岸線壯闊而神秘並帶有神話色彩。近年來，蔚山正以獨特的「工業+自然」雙重魅力，成為韓國旅遊的新亮點。為您推薦五個具代表性的景點，從古老的鯨魚傳說到現代的燈光藝術，並推薦極具地方特色到蔚山時必吃的美食「彥陽烤肉」、「章魚海鮮鍋」，讓您更了解蔚山，有利於規劃一場精彩的蔚山文化、美食之旅！
 

蔚山，在古代三韓時期被稱為「屈阿火村」，自古便是朝鮮半島東南沿海的重要聚落。然而，真正賦予蔚山獨特文化印記，或許該從捕鯨歷史說起，其中在蔚山郊外的盤龜臺岩刻畫中，光從史前人類留下了200多幅圖畫中，就藏有50隻鯨魚雕刻畫作可證，就足以證明了數千年前，蔚山對韓國而言，是重要的捕鯨基地。
 

進入近代，蔚山在1962年被指定為特定工業區，成為韓國「經濟開發五年計劃」的核心城市。全球最大的汽車組裝廠（現代汽車）、世界上最大的造船廠（現代重工）以及韓國主要的煉油設施都聚集在此，使蔚山一躍成為韓國的工業重鎮和財閥現代集團的發源地。蔚山除了保留剛硬的工業底色的同時，也致力於生態修復和文化傳承，成功地將汙染嚴重的太和江治理成國家級花園，並將昔日的捕鯨中心長生浦轉型為鯨魚文化園區，實現了人類文明與自然環境的共存和諧。

 

※.推薦蔚山五大漫遊景點：
 

一、蔚州大谷里盤龜臺岩刻畫，史前海洋文明的見證──


蔚州大谷里盤龜臺 (攝影：洪書瑱)
 

蔚州必遊即是蔚州郡彥陽邑大谷里這處名勝，這裡在1971年由東國大學考察團首次發現了史前的「盤龜臺岩刻畫」，成為蔚山地區著名的文化財，1995年正式指定為國寶第285號，是史前時代人們以生活周遭發生的各種事件為題材，刻在岩石上的畫作，在岩石上描繪或刻畫各種動物圖像或幾何圖形象徵花紋的圖畫，寬10公尺、高約3公尺的盤龜臺岩刻畫，被刻在蔚山生命泉源的太和江上游盤龜臺一帶人工湖西邊山麓岩壁上，水壩興建後，平時都浸泡在水中，水消退才能看到其面貌，提醒岩刻畫一年有9-10個月都沉浸在水中，可以觀看的時期約在每年10月至隔年2月，而且因谷川的關係，無法近距離欣賞，於是在龜盤臺岩刻畫對面平台，設置了望遠鏡，以及一個寬6公尺、高3公尺的巨大模型圖，幫助遊客了解，岩石上刻畫著鹿、老虎、野豬等陸地動物與狩獵場面，還有鯨魚、海狗、烏龜等海洋動物，因而被譽為「世界最古老的捕鯨圖」。另還有漁夫、船等，共有75種200多幅圖畫，兼具狩獵與宗教美術的盤龜臺岩刻畫，是觀察史前時代人類生活風俗的優秀傑出作品，這遺址更強烈地提示著蔚山與海洋、鯨魚之間長達數千年的深刻聯繫。



蔚州大谷里盤龜臺 (攝影：洪書瑱)


蔚州大谷里盤龜臺 (攝影：洪書瑱)


蔚州大谷里盤龜臺自古以來就是詩人墨客和新羅時代花郎們尋訪的名勝，圖為集清亭(攝影：洪書瑱)


蔚州大谷里盤龜臺 (攝影：洪書瑱)


蔚州大谷里盤龜臺從停車開到岩刻畫區，也會經過一片竹林(攝影：洪書瑱)


蔚州大谷里盤龜臺 (攝影：洪書瑱)


蔚州大谷里盤龜臺岩刻畫(攝影：洪書瑱)


蔚州大谷里龜盤臺岩刻畫對面平台，設置了望遠鏡(攝影：洪書瑱)


蔚州大谷里盤龜臺岩刻畫(攝影：洪書瑱)


蔚州大谷里盤龜臺岩刻畫(攝影：洪書瑱)


蔚州大谷里盤龜臺岩刻畫(攝影：洪書瑱)

 

二、太和江國家庭園，城市綠肺與銀河竹林──


太和江國家庭園 (攝影：洪書瑱)
 

太和江國家庭園（태화강 국가정원），曾是一條飽受工業汙染的河流，經整治後重獲新生，成為蔚山最引以為傲的生態奇蹟，公園內最著名的景觀是綿長且規模壯觀的十里竹林，白天，漫步於竹林中，陽光透過密集的竹葉灑下光點，清幽涼爽，入夜後，竹林變身為夢幻的「銀河路」，地面與竹身被藍紫色的燈光點綴，營造出如夢似幻的銀河景象，是蔚山最浪漫的夜景體驗之一，值得一提的是，這裡此時還有浪漫的粉黛亂子草，以及一大片以菊花為造景的天地，都值得遊客一一探尋！



太和江國家庭園 (攝影：洪書瑱)


太和江國家庭園 (攝影：洪書瑱)


太和江國家庭園目前也有菊花園區，現已全然綻放(攝影：洪書瑱)


太和江國家庭園目前也有菊花園區，現已全然綻放(攝影：洪書瑱)


太和江國家庭園的粉黛亂子草(攝影：洪書瑱)


三、鯨魚文化特區，長生浦的三大鯨魚主題區──

長生浦地區是蔚山現代轉型的代表，昔日的捕鯨基地，如今已成為以鯨魚為主題的文化特區，涵蓋了長生浦鯨魚博物館（장생포 고래박물관）、長生浦鯨魚文化村（장생포 고래문화마을）與蔚山鯨魚文化園區等三大核心景點！

1.長生浦鯨魚博物館（장생포 고래박물관）：


長生浦鯨魚博物館(攝影：洪書瑱)


長生浦鯨魚博物館是韓國唯一的鯨魚專業博物館，不妨來品嚐一下鯨魚造型的紅豆餅(攝影：洪書瑱)


韓國唯一的鯨魚專業博物館，館內展示了捕鯨歷史資料、鯨魚骨骼標本，包括：長達12公尺的座頭鯨骨骼外，還有鯨魚生態知識，深入介紹了蔚山鯨魚文化的變遷，另還特別介紹盤龜臺岩刻畫。另外，這裡還可以近距離欣賞「長生浦單軌列車」(列車行駛在「長生浦鯨魚文化村」－「鯨魚博物館」之間）！


2.長生浦鯨魚文化村（장생포 고래문화마을）：


長生浦鯨魚文化村 (攝影：洪書瑱)


一個重現1960年代長生浦漁村風貌的懷舊村落，遊客可以穿梭於修舊如舊的村莊巷弄，感受當年捕鯨業鼎盛時期漁民的生活情景，是極佳的韓劇取景地與復古打卡點，到這裡您可以「換裝」成為當時學生的模樣，如同穿越感受當年補鯨年代風華外，還可以吃到糖餅、拉麵、魚板，以及復古的剉冰等。



長生浦鯨魚文化村 (攝影：洪書瑱)


長生浦鯨魚文化村 (攝影：洪書瑱)


長生浦鯨魚文化村 (攝影：洪書瑱)


長生浦鯨魚文化村 (攝影：洪書瑱)


長生浦鯨魚文化村，可以變妝，穿上復古高校服，來場穿越之旅(圖：旅遊經提供)


長生浦鯨魚文化村可以品嚐拉麵、魚板及復古剉冰 (攝影：洪書瑱)

 

3.蔚山鯨魚文化園區：


蔚山鯨魚文化園區 (攝影：洪書瑱)


是長生浦的廣義稱謂，除了博物館和文化村，還包含了賞鯨船、鯨魚生態體驗館等設施，讓遊客能多角度體驗蔚山與鯨魚的深厚淵源，這裡還有鯨魚地景，隨著燈光展現不同的姿色！另外，「這裡」每個星期六還有特別推薦的精彩，晚間8:00有煙火秀，時長約15分鐘左右！



蔚山鯨魚文化園區 (攝影：洪書瑱)


蔚山鯨魚文化園區 (攝影：洪書瑱)


蔚山鯨魚文化園區，每個星期六還有精彩煙火秀，晚間8點，時長約15分鐘左右 (攝影：洪書瑱)

 

四、大王岩公園，新羅王后的神祕海岸線──


大王岩 (攝影：洪書瑱)


大王岩公園（대왕암 공원）是蔚山海岸線最壯麗的景點，走入園區先經過植物長廊，公園核心當然就是主角「大王岩」，相傳新羅第30代文武王在成就三國統一偉業後離世，按照遺言，遺體被葬在東海大王石上，化身為龍，以生生不息的靈魂守護東海，而王后在文武大王駕崩後，也隨之離世，其靈魂也化身為一條護國龍而相隨，並飛向東海大岩石下，變身為龍神，之後那塊大岩石被稱為「大王岩」，據說有龍的岩石下方不會長海草喔！遊客可經由一座鐵橋走上這座龍形巨岩島，近距離感受海蝕奇觀與驚濤拍岸的壯闊氣勢。另外，從樹林廊道走向大王岩前，有一處凹地，那裡有海女在販賣當地海鮮，若幸運的話還可以看到海女下水的場景！



大王岩海女也提供的海鮮美味(攝影：洪書瑱)


大王岩海女也提供的海鮮美味，現撈喔！(攝影：洪書瑱)

 

五、名仙島夜景，潮汐打造的「韓國版藍眼淚」！



名仙島(圖：蔚山廣域市提供)
 

名仙島（명선도）是近期蔚山在韓網和IG非常「夯」的打卡景點，鎮下海水浴場八角亭正面的無人島，原名鳴蟬島，據說是因為有許多蟬在此鳴叫而得名。又有一說，認為更早以前為不毛之島，而後取韓文的近似音改稱為鳴蟬島，不管如何？如今已改名為「名仙島」，是蔚山夜晚最具話題性的秘境，這座無人島因潮汐影響，進出道路時隱時現，每當夜幕降臨，名仙島便會開啟一場結合海水、沙灘和島嶼等綜合的沉浸式多媒體燈光藝術秀。燈光將海面和岩石變幻出五彩斑斕的色彩，如同科幻電影中的夢幻場景，甚至被譽為「韓國版藍眼淚」，讓人彷彿置身電影《阿凡達》中的潘朵拉星的錯覺。配合漲潮，在入口處設有簡易浮橋供遊客進入島內，是位處「蔚山」最適合夜晚散步、體驗浪漫氛圍的絕佳地點。提醒，島上除了指定的步道外皆禁止出入，另每週一或因天候狀況、漲潮時並不開放，而且夜晚進出時請特別留意。開放時間可電話洽詢，或參考江陽港漲潮時間表。


名仙大橋_(圖：蔚山廣域市提供)


名仙島(攝影：洪書瑱)
 

※.蔚山美食不能錯過，當屬彥陽烤肉及章魚鍋──


一、彥陽烤肉（언양불고기）：


「彥陽烤牛肉」，最大的特點，不像其他地方，只是品嚐某一部份的牛肉，而是將母的牛隻以「全牛」的方式，將各個部位全部融合，並將牛肉剁碎後，並加上梨汁等蔬果加糖調味(攝影：洪書瑱)
 

彥陽烤肉是韓國三大烤肉之一，源於蔚山廣域市蔚州郡的彥陽邑，這種美食起源於京釜高速公路建設時期工人飲食的鄉土料理，如今已成為蔚山的標誌性美食。由於彥陽與鳳溪地區是韓國著名的韓牛產地，這裡的烤肉自然以韓牛為主角，最大的特色，就是將韓牛的各部位肉混合剁碎，用一種全牛的概念，加入特製醬油、大蒜和梨汁等調味料醃製，最後像肉餅一樣平鋪在鐵網上烤熟，烤好的肉餅外焦內軟、甜而不膩，既能品嚐到韓牛的豐富風味，又因其肉餅的形態而口感獨特。
 

二、章魚海鮮鍋（낙지전골）：


蔚山必嚐之章魚鍋(攝影：洪書瑱)
 

作為一座海港城市的蔚山，海鮮料理自然豐富多樣。其中「章魚海鮮鍋」相關受到歡迎，這種熱氣騰騰的火鍋以新鮮的章魚為主要食材，上桌時，章魚還相當有活力扭動著，喜歡吃生章魚的人，可在開火前率先品嚐沾麻油的生章魚美味，另鍋中還有蔬菜或菇品、冬粉等，也能加入蝦子、貝類或肉品，食材在加入辣椒醬基底的湯汁中燉煮，煮沸後海鮮的鮮甜與辣椒完美融合，單吃能品嚐章魚Q彈，或是配上吸飽湯汁的冬粉或拌飯食用，可說是極具韓國特色，在秋冬之際，暖胃又過癮。



蔚山章魚鍋，最後可以配上吸飽湯汁的冬粉或拌飯食用(攝影：洪書瑱)

 

蔚山在歷史長河中是一座不斷變革的城市，正以其獨有的「工業精神、歷史底蘊和自然美景」迎接世界各地的旅人，適合工業迷、歷史學家、自然愛好者，還是尋覓美食的饕客，「蔚山」都展現一種獨具的旅遊風情，旅程中也能為記憶添增幾頁鮮明的記憶。除了文字及圖片，更能隨著行腳節目主持人「廖科溢」一起，在《台灣人的旅程韓國人的故事-東海岸篇：慶州、浦項、蔚山》，感受更立體的蔚山獨有風情！


※.影片：
 

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

旅遊經

旅遊經

「旅遊經」為專業旅遊新聞媒體及新聞內容供應商，同步授權女子漾、Yahoo奇摩新聞、 Yahoo奇摩旅遊、LINE TODAY台灣、LINE TODAY(香港)、中時新聞網、Pchome新聞、HiNet新聞、蕃薯藤YamNews新聞、時報資訊.觸Mii等二岸三地各大主流入口網站及網路媒體同步刊出，全面提供最新旅遊、住宿、美食等即時新聞。

#美食 #東海 #博物館

熱門文章

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛

hotNews__list__item--img

那年幫你們訂便當，如今看你們成家：比起轟轟烈烈的愛情，我更希望你們學會「好好說話」
hotNews__list__item--img

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道
hotNews__list__item--img

最美風景是人？國中生獨自就醫缺6元診所拒收 ！旁邊大人無人伸援
hotNews__list__item--img

鐘漢良秦嵐《亦舞之城》大爆紅！盤點10部「破鏡重圓神劇」：《何以笙簫默》、《難哄》全上榜
往下滑看更多精彩文章
❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合

❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合

2025-11-23 19:54 Belinda的玩美甜蜜窩

#台中新地標

#臺中綠美圖❤

由妹島和世與西澤立衛所組成的SANAA建築事務所

及臺灣劉培森建築師事務所攜手設計

臺中市立美術館、圖書館共構文化場館

試營運時平日去的~人潮還可以

擺拍什麼的都還算順暢

由八座立方量體組成

量體間各自獨立卻又彼此連接

以流動&通透做為設計核心

將自然光與公園綠意被柔和的引進室內

使用者的身影也透過薄膜般的建築外殼

轉換為極具活力的動態色彩

完美融和公園與室內的交流

空透的建築設計

視線可穿透建築物各空間

也是種蠻特別的視覺饗宴~!!

中美館為當代美術館

高27公尺單一玻璃展廳

各常設展廳及特別展廳

擬深根在地並培植年輕藝術家

是當代藝術及在地藝術交流的重要基地!!

圖書館的設計採分齡分棟

兒童、青少年及樂齡使用

有獨立空間卻又彼此串連

館藏結合藝術文化與在地特色

超過五十萬冊的圖書與電子書

是間充滿人文特色的閱讀知識殿堂~!!

圖書館內座位區超多且寬敞

傳統大書桌、沙發區、時尚鋼琴烤漆椅等

燈光充足，且多處提供充電

應該會吸引不少學生、上班族

來此讀書或趕報告吧~

戶外也有不少裝置藝術

鵝黃色的甜甜圈椅超可愛

坐起來感覺頗奇妙

但不難坐就是~!!

#臺中綠美圖#臺中市立美術館#臺中市立圖書館#臺中新地標

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#時尚 #藝術家 #打卡景點 #展覽帶逛

熱門文章

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛

hotNews__list__item--img

那年幫你們訂便當，如今看你們成家：比起轟轟烈烈的愛情，我更希望你們學會「好好說話」
hotNews__list__item--img

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道
hotNews__list__item--img

最美風景是人？國中生獨自就醫缺6元診所拒收 ！旁邊大人無人伸援
hotNews__list__item--img

鐘漢良秦嵐《亦舞之城》大爆紅！盤點10部「破鏡重圓神劇」：《何以笙簫默》、《難哄》全上榜
hotNews__list__item--img

鹹魚翻身！2025年末逆轉勝四大星座：巨蟹苦盡甘來、這星座收入大旺
往下滑看更多精彩文章
這些竟然在監獄做的？10大監獄美食出爐，第 5 名被台灣國寶狂讚是「全台最好吃」

這些竟然在監獄做的？10大監獄美食出爐，第 5 名被台灣國寶狂讚是「全台最好吃」

2025-11-27 16:17 女子漾／編輯王廷羽
這些竟然在監獄做的？10大監獄美食出爐，第 5 名被台灣國寶狂讚是「全台最好吃」。圖片來源：宜蘭新聞網、矯正機關自營產品展售商城- 法務部
這些竟然在監獄做的？10大監獄美食出爐，第 5 名被台灣國寶狂讚是「全台最好吃」。圖片來源：宜蘭新聞網、矯正機關自營產品展售商城- 法務部

大家知道「台灣監獄美食」嗎？指的不是在監獄裡可以吃的美食，而是受刑人學習技能後製作的烘焙點心、醬料等，可以透過「矯正機關自營產品展售商城」購買，熱門商品包含臺中監獄的狀元糕、彰化監獄的蛋黃酥、臺北監獄的辣味豆干等等，在社群平台台上也有大量的討論度，今天女子漾為大家盤點那些神秘又好吃的「監獄美食」，一起來看！

編輯推薦

2025 台灣監獄美食推薦總整理：品項、價格、哪裡買⋯一次看！

台灣監獄美食推薦 1. 台北女子看守所「重乳酪蛋糕」

台北女子看守所的「重乳酪蛋糕」十分有名！完全走實力派路線，無添加防腐劑、零加水，用的是澳洲進口乳酪，一層一層全靠手工打造，入口就是濃、香、純三連擊，減糖配方不甜膩，底部還有酥脆餅乾，好吃到不知不覺吃光光。無論送禮或自己吃，都很適合，當作辦公室下午茶也是超適合，平價又美味！

台北女子看守所「重乳酪蛋糕」，210 元。圖片來源：FB @法務部矯正署臺北女子看守所
台北女子看守所「重乳酪蛋糕」，210 元。圖片來源：FB @法務部矯正署臺北女子看守所

台灣監獄美食推薦 2. 桃園女子看守所「黃金泡菜」

這款桃園女子看守所的「黃金泡菜」也是綁上名！主打嚴選天然食材，搭上特別研發的「南瓜 × 味噌」金色醬汁，色澤明亮、讓人食指大動，入口是清爽系路線，微酸微甜不會膩，連不敢吃重口味的人都可以接受～全程無防腐劑、無人工色素，乾淨配方吃起來超安心，不管是拌麵、配飯還是單吃，都是那種會不小心一口接一口的！

桃園女子看守所「黃金泡菜」袋裝 200 元，罐裝 160 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
桃園女子看守所「黃金泡菜」袋裝 200 元，罐裝 160 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

台灣監獄美食推薦 3. 桃園女子看守所「南棗核桃軟糖」

桃園女子監獄的「南棗核桃軟糖」甜而不膩、爽口不黏牙，既滿足味覺，也討喜視覺與口感享受，選用天然食材，不添加人工香料或防腐劑，每一口都能吃出健康與純粹的美味，是下午茶或零食時刻的理想小點！

桃園女子監獄「南棗核桃軟糖」，180 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
桃園女子監獄「南棗核桃軟糖」，180 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

台灣監獄美食推薦 4. 花蓮看守所「土鳳梨酥」

花蓮看守所的「土鳳梨酥」不只外觀好看又好吃～採用台南關廟的台鳳 2 號、3 號及台農 17 號土鳳梨熬煮而成，酸甜適中、果肉纖維豐富；原味鳳梨餡則選用金鑽鳳梨搭配冬瓜，比例完美，甜而不膩、鳳梨香氣滿滿。外皮選用天然食材與頂級安佳無鹽奶油，不添加防腐劑，外酥內軟，每一口都讓人停不下來！

花蓮看守所「土鳳梨酥」，280 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
花蓮看守所「土鳳梨酥」，280 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

台灣監獄美食推薦 5. 台中監獄「狀元糕」

台中監獄得的狀元糕在網路上討論度非常高！選用綠豆簧手工研磨、壓模成型，口感鬆軟綿密、風味獨特，老少咸宜，冰涼後更是清爽可口。曾獲臺灣國寶級書法家周良敦讚譽，特別題字「天下最好吃的綠豆糕在臺中監獄」，更增添文化價值。包裝以紅金為主色、黑底襯托，喜氣洋洋，自用送禮都超合適！

台中監獄「狀元糕」，170 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
台中監獄「狀元糕」，170 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

台灣監獄美食推薦 6. 台東監獄「鮮奶吐司」

台東監獄的「鮮奶吐司」網友們紛紛讚譽有加，甚至被搶購至時常缺貨！這款鮮奶吐司選用新鮮鮮奶製作，口感紮實又香甜，百吃不膩！不只美味，價格也超親民，是每天早餐、下午茶甚至宵夜的最佳選擇，簡單一片就能療癒味蕾，平價又安心，CP 值滿分。

台東監獄「鮮奶吐司」，50 元。 圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
台東監獄「鮮奶吐司」，50 元。 圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

台灣監獄美食推薦 7. 宜蘭監獄「蛋黃酥」

宜蘭監獄「蛋黃酥」使用帶土鹹鴨蛋，搭配嚴選食材純手工製作，每一顆都是滿滿心意！紅土鹹蛋黃濃郁厚實，酥皮選用進口無水奶油，烘烤出完美黃金比例的層次口感。無論自用或中秋送禮，都能讓人一口就感受到滿滿幸福與誠意！

宜蘭監獄「蛋黃酥」，380 元。圖片來源：宜蘭新聞網
宜蘭監獄「蛋黃酥」，380 元。圖片來源：宜蘭新聞網

台灣監獄美食推薦 8. 台南監獄「貝果」

台南監獄的「貝果」也很值得嘗試看看！堅持使用實在原料，每一顆貝果都經過揉壓、攪拌、烘烤，注入滿滿靈魂。遵循正統發酵手法，呈現自然麵香與彈牙嚼勁，多種口味任君挑選，讓每一口都能感受到手作的誠意與香氣，完美開啟一天的美味時光！

台南監獄「貝果」，20 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
台南監獄「貝果」，20 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

台灣監獄美食推薦 9. 嘉義監獄「3Q 餅」

嘉義監獄的 3Q 餅名稱就有感謝之意！酥脆特製餅皮包裹軟 Q 麻糬，內餡層層驚喜：新鮮豬肉鬆、鹹蛋黃、紅豆泥交織出鹹香甜的多層次滋味，每一口都能吃到烘烤後的香酥脆，再搭上紐西蘭進口無鹽奶油與低筋麵粉的紮實口感，完全不加人工香料、防腐劑。無論送禮還是自用，都是滿滿心意的最佳首選！

嘉義監獄「3Q 餅」，340 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
嘉義監獄「3Q 餅」，340 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

台灣監獄美食推薦 10. 屏東監獄「醬油」

屏東監獄的「醬油」選用非基因改造黃豆，經過 365 天慢慢發酵熟成，每一滴都凝聚了數十年釀造經驗。傳統手工精釀，香氣濃郁、層次豐富，是料理界的極品神器，無論拌飯、沾醬還是烹煮，都能瞬間提升風味，讓人一試成主顧！

屏東監獄「醬油」，70 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
屏東監獄「醬油」，70 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

以上產品都可以在矯正機關自營產品展售商城官網買到，不過要特別注意不是任何時候都有的，有興趣的讀者可以有空就到官網看看，選擇自己喜歡的商品，支持台灣矯正署的產品！最後亦可延伸閱讀：盤點台灣人騎機車載過最誇張的 10 大物品：床架、充氣游泳池⋯簡直沒有極限！

【本文為JUSKY街星授權提供】

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#烘焙 #蛋黃酥 #美食推薦

熱門文章

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛

hotNews__list__item--img

那年幫你們訂便當，如今看你們成家：比起轟轟烈烈的愛情，我更希望你們學會「好好說話」
hotNews__list__item--img

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道
hotNews__list__item--img

最美風景是人？國中生獨自就醫缺6元診所拒收 ！旁邊大人無人伸援
hotNews__list__item--img

鐘漢良秦嵐《亦舞之城》大爆紅！盤點10部「破鏡重圓神劇」：《何以笙簫默》、《難哄》全上榜
hotNews__list__item--img

鹹魚翻身！2025年末逆轉勝四大星座：巨蟹苦盡甘來、這星座收入大旺
往下滑看更多精彩文章
🎄聖誕水晶球大集合🔮 全家獨家 限量是殘酷的 ͟͟͞͞➳ 購買指定商品就能獲得

🎄聖誕水晶球大集合🔮 全家獨家 限量是殘酷的 ͟͟͞͞➳ 購買指定商品就能獲得

2025-11-27 22:45 VVN 小安
圖／文 : VVN
圖／文 : VVN

又到了收藏水晶球的聖誕節了！

這次全家推出超多可愛又有氛圍的水晶球，來找找自己喜歡的款式吧❄️

先來分享我獲得的明治Meiji水晶球，有雪人⛄️、聖誕樹🎄、雪花❄️ 還有迷你巧克力🍫

再來是，好時Hershey’s，藍色款和咖啡色款，都好想擁有喔！！！

可口可樂的更可愛了！

還有更多選擇～

心動不如馬上行動～～～ 這麼可愛的水晶球們，就在全家超商唷！


VVN 小安

VVN 小安

💁🏻‍♀️歡迎來到VVN的快樂天地 喜歡簡單快樂的紀錄生活~ 我們一起吃美食 and 開心旅遊吧! ❤️IG: VVN.WA2EAT ❤️YouTube Channel: VVN WA!

#開箱 #聖誕節 #超商新品 #可口可樂 #全家Familymart

熱門文章

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛

hotNews__list__item--img

那年幫你們訂便當，如今看你們成家：比起轟轟烈烈的愛情，我更希望你們學會「好好說話」
hotNews__list__item--img

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道
hotNews__list__item--img

最美風景是人？國中生獨自就醫缺6元診所拒收 ！旁邊大人無人伸援
hotNews__list__item--img

鐘漢良秦嵐《亦舞之城》大爆紅！盤點10部「破鏡重圓神劇」：《何以笙簫默》、《難哄》全上榜
hotNews__list__item--img

鹹魚翻身！2025年末逆轉勝四大星座：巨蟹苦盡甘來、這星座收入大旺
往下滑看更多精彩文章
【懶人包】2025 機場必買清單：免稅優勢、限定商品到最後補貨...旅客最常購物的10大原因

【懶人包】2025 機場必買清單：免稅優勢、限定商品到最後補貨...旅客最常購物的10大原因

2025-11-28 15:02 DailyView網路溫度計
網友提供
網友提供

別再滑手機了！候機時間也能逛到失心瘋

你是否也有過這種衝動？登機前那段空檔突然很想「大逛一圈」機場，彷彿不逛就會錯過什麼。可能是旅人模式啟動，心情鬆了，想好好犒賞自己；也可能早已鎖定目標，準備趁免稅價入手心頭好，享受只有機場才有的購物快感。

其實在桃園機場，候機時間完全能變成一場迷你「購物微旅行」！補齊愛用品、挑機場限定販售商品、帶走代表城市的小禮物；有些人喜歡在登機前買點東西，為旅程留下獨特記憶；也有人用「最後一逛」替旅程收個漂亮尾。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，整理出「機場旅客十大購物原因」，並加碼推薦桃園機場的話題好物，替旅程增加一個會想起來就微笑的瞬間！

No.1 免稅吸引力

翻攝官網／昇恆昌

翻攝官網／昇恆昌走進機場免稅店，最迷人的從來不是華麗的裝潢，而是那種「市區絕對找不到」的價格魔力。除了果粉熱愛的iPhone能用免稅價格帶走外，美妝控也常在這裡挖到寶，省去百貨周年慶排隊的疲憊，就能買到最新的熱門保養，例如蘭蔻超極限肌因精華露150ml，連玩具迷喜歡的POP MART、Noodoll這裡也有。

對習慣逛百貨、精打細算的人來說，免稅店就像城市裡的「靜音版天堂」：沒有喧囂、沒有推擠，只剩下讓人心情變好的好價格。有人分享「出國出境前先買好，回國再領取好簡單」。另外，還有部落客提到，「昇恆昌免稅購物網24小時都能在線上挑選商品」、「要特別注意一下，註冊、刷信用卡結帳以及到時候領取的人都要同一個」。

小提醒：如果你也想趁免稅價入手心頭好，其實流程蠻簡單！以桃園國際機場為例，只要在航班起飛前45天到24小時內，上昇恆昌免稅購物網下單即可。出國當天完成海關證照查驗後，記得在起飛前1至2小時到離登機門最近的商品服務中心提貨。不想帶著飛？也能選擇寄放，等回國再一次領取。

No.2 幫朋友代購

網友提供

翻攝官網／昇恆昌只要踏進機場，大家心裡的小劇場大概都一樣：「要不要順便幫朋友帶點什麼？」代購彷彿成了出國前的指定任務，其中最容易讓人失手的就是免稅限定款，像是Roots推出的T恤，胸前那個超醒目的「TAIWAN」字樣，不只穿起來有型，更像是把家鄉自豪地穿在胸口，走到哪裡都很拉風。

如果你是在桃園第二航廈，更不能錯過C10候機室旁的文萃市集。這裡聚集一堆台灣在地品牌，主打永續、文化、創新，逛起來比買伴手禮還有趣。STANCAVE TW的「DV TAIWAN」棒球衣和帽TEE更是人氣王，簡單、俐落又超有台灣精神，很多人一看到就默默拿著合適尺寸拿去結帳。自留很驕傲，送禮更體面。

No.3 犒賞自己

網友提供

網友提供忙了一整年，偶爾也該替自己按下「犒賞鍵」。尤其出國旅行時，走進機場免稅店那一刻，心情真的會突然變很放鬆，像是正式向日常說聲「辛苦了」！

不論是想買台Nintendo Switch 2在旅途中打發時間、入手一個百搭的COACH Brooklyn Hobo、看一看昇恆昌珠寶的鑽石項鍊，還是默默把Grand Seiko名錶納入人生清單，挑一件自己真心喜歡的小物，就像替未來的自己準備一份小確幸，網友表示「 最近想入手ysl唇釉或脣膏犒賞自己， 打算在桃園機場昇恆昌免稅店入手」。

小提醒：出國血拼要記得最新規定！財政部關務署提醒，若入境時攜帶的自用品完稅價格超過3萬5,000元，就要主動走紅線申報，買得開心之餘，也別忘了讓通關更順利。

No.4 出國儀式感

網友提供

翻攝官網／昇恆昌旅行真正開始的瞬間，不是在按下訂票鍵的那天，其實是在護照蓋章、準備過海關的那一刻。逛免稅店挑一件只在這裡買得到的小物，特色零食、限量酒款、或旅行限定飾品，就像替旅程加上一段專屬的開場儀式。

像TOM FORD私人調香系列的神祕東方禮盒，就是不少旅人出國前最愛買的旅行香氣。沉香、烏木與檀木的層次混合，彷彿踏出國門的那秒就能成為更迷人的自己。而Swarovski的Symbolic項鍊Travel Retail限定款，也常被當成「旅行穿搭開運小物」，讓整趟旅程從造型開始就亮了起來。

No.5 收藏機場限定版商品

翻攝官網／昇恆昌

翻攝官網／昇恆昌對不少旅人來說，會在機場特別逛一圈，其實就是為了那些「只在這裡才買得到」的限定版。機場的魅力，不只是免稅，而是那種錯過就真的沒有、回市區也找不到的稀有感。

像昇恆昌與金門酒廠合作推出的「金酒窖藏恆久紀念酒」，就是典型的機場限定版。用9年陳釀調和、經坑道熟成，風味從草本、烏梅到微甘尾韻層層堆疊；黑金瓶身勾勒出的台灣輪廓，也讓人一看就知道這是專為旅人打造的設計。不是因為多貴，而是因為「只有在機場才遇得到」，自然成了很多人旅行前會想帶走的紀念。

噶瑪蘭台灣之韻系列「海洋」單一麥芽威士忌也是如此，限量、免稅獨賣、帶著島國風味，正是會讓旅客在登機前猶豫一秒、最後還是乖乖打包的類型。

No.6 送家人朋友禮物

昇恆昌提供

網友提供機場購物的最大樂趣，就是替家人朋友挑一份「從旅途中帶回來的心意」。免稅店的商品不但包裝精緻、種類齊全，還能買到不少市區買不到的限定款，讓送禮變得輕鬆又有面子。

如果想送實用的，逛免稅店買個歐舒丹Lucky 8護手霜套組、Victoria Secret睡袍、Tory Burch飾品、Dr. Wu與提提研的保養品組合或阿原的艾草皂都很棒！也許正是因為這些貼心的小禮物，讓人感受到旅行的延續，不只是買東西，而是帶一點溫度回家，網友表示「想到免稅店的小香組合」、「免稅店買的芒果凍有被喜歡」。

No.7 職場交際伴手禮

網友提供

網友提供臨時有商務行程、來不及準備伴手禮時，機場其實是職場交際的救援站。無論是送同事、合作夥伴或海外客戶，都能在這裡找到兼具品味與代表性的禮物。像國立故宮博物院推出的「翠玉小白菜刺刺金螢版」小物，或結合茄芷袋、台灣夜市與小吃元素的刺繡零錢包，既實用又富含在地文化，很適合作為展現誠意的小禮。

桃園機場第二航廈C10候機室旁的博物館商店更是亮點之一。這裡集合文化部所屬多家館所的文創商品及出版品，彷彿機場中的小型藝術展，讓旅客也能輕鬆選到格調出眾的商務伴手禮。

值得一提的是，茄芷袋甚至曾被香港旅遊網站評為最有「接地氣」的台灣時尚單品！耐用、輕便、防水，難怪深受文青與海外旅客喜愛。網友分享，「耐用、輕便又防水的特性，無論當購物袋或日常使用都極具特色。」

No.8 肚子餓、嘴饞

昇恆昌提供

網友提供候機時最怕的不是無聊，而是肚子突然開始咕咕叫。這時去機場商店「覓食」一下，很多人甚至會直接買一包塞進隨身包，打算在飛機上邊吃邊耍廢，瞬間讓旅程從味蕾開始變美好。

像被米其林必比登點名、昇恆昌與博仁堂聯手推出的「府城五香脆蝦餅」，就是那種一打開就秒被搶光的等級——香、脆、涮嘴，完全停不下來。如果想吃更有氣質的點心，「無二」系列的堅果餅（粉、紅、3號）走的是低調精緻路線，一片滿嘴香，超適合在候機室慢慢享受。甜點控則不能錯過涵碧樓監製的「紅玉厚餡蛋捲」，茶香、奶香一次到位，帶回家當伴手禮也不會失手。

No.9 補買旅行用品

昇恆昌提供

網友提供出門旅行最怕的就是金魚腦突然發作，不是忘了帶保養品，就是忘了帶充電線；更慘的是怕認床睡不好、腸胃在出國第一天就鬧脾氣。別緊張，過海關後其實還有「最後補救站」：機場的旅行用品天堂。像是免稅限定的GABA雙層錠、益生菌粉包等小小一包的健康補給品，超適合塞在隨身包裡。時差太重？吃太好？腸胃卡關？這些小幫手能讓你的旅程重新開機。

至於最常被忘記、又超困擾的吹風機問題，如果你怕飯店那種「吹半小時還是濕的」弱弱風，可以在機場直接入手KINYO全球電壓無刷吹風機。電壓自動切換、無國界可用，馬達安靜又有力，重點是90度可摺疊、收納方便，塞進行李都不佔位。

No.10 花光旅遊金

網友提供

網友提供旅程來到尾聲時，口袋裡常會剩下一些零星的外幣或旅遊金，不多，卻也捨不得帶回家放到遺忘。這時機場就成了旅人最後的「消化站」，把剩下的旅遊金湊一湊，換個小紀念品或小點心，不但不浪費，還能添上一個溫暖的收尾。

不少網友分享自己的「花光外幣妙招」，像機場超熱門的台灣伴手禮，舊振南的小金磚鳳梨酥、武子靖的黑金鳳梨酥，或是海邊走走的機場限定款蛋捲，都是每次回國都會被朋友敲碗想吃的好物！喜歡喝茶的人，收到阿里山烏龍茶等高山茶更是滿心歡喜。其他人也提到，「去機場書店買明信片留念也不錯」、「當作特別的收藏、換給要去旅行的朋友，還可以在機場購物買點小東西」、「在當地機場免稅店全部梭掉補差額」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年11月11日至2025年11月10日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

看更多網路溫度計文章
出國送禮首選！十大熱門台味必買推薦　桃園機場一次全收齊
2025全台人氣新飯店TOP 10！度假氛圍、航空景觀、360度無邊際泳池太夢幻
桃園機場9大免費好去處！兒童遊戲區、隱藏版貴賓室　出國必收懶人包
懶人包／韓國行動電源禁令再升級！日、泰、歐入境新規上路
不吃睡不著！網友激推十大超商宵夜　必買話題新品總整理

編輯推薦

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#機場 #伴手禮 #保養品

熱門文章

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛

hotNews__list__item--img

那年幫你們訂便當，如今看你們成家：比起轟轟烈烈的愛情，我更希望你們學會「好好說話」
hotNews__list__item--img

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道
hotNews__list__item--img

最美風景是人？國中生獨自就醫缺6元診所拒收 ！旁邊大人無人伸援
hotNews__list__item--img

鐘漢良秦嵐《亦舞之城》大爆紅！盤點10部「破鏡重圓神劇」：《何以笙簫默》、《難哄》全上榜
hotNews__list__item--img

鹹魚翻身！2025年末逆轉勝四大星座：巨蟹苦盡甘來、這星座收入大旺
往下滑看更多精彩文章
日幣跌破 0.20！日幣要去哪家銀行換最划算？換匯必看省錢攻略

日幣跌破 0.20！日幣要去哪家銀行換最划算？換匯必看省錢攻略

2025-11-21 08:57 女子漾 /編輯周意軒

日圓又跌了，而且這次跌得特別猛。11 月 20 日下午，台銀日圓現金牌告匯率一度來到 0.2017，創下近四個月新低，等於 1 元台幣可以換到將近 5 日圓。更驚喜的是，多家網路銀行同步出現 0.19 字頭的優惠匯率，引爆一波「換日幣大作戰」。

面對這波日幣跳水，到底該不該換？哪家銀行現在最划算？以下整理最新匯率、換匯方式差異，以及旅日達人林氏璧的「不踩雷 7 原則」，讓你用最省的方式換到最甜的日幣。

日幣跌到 0.2017！為什麼這波又大跌？

日幣近日再度走弱，主因來自日本央行與政府高層的會談後，沒有針對匯率干預釋出明確訊號，市場解讀為「日本短期不會出手救匯」，日圓兌美元因此急貶，甚至跌破 157 日圓大關，創下 10 個月新低。加上輝達（NVIDIA）財報亮眼，推升台幣轉強，使 台幣兌日圓同步出現更甜價，台銀牌告價瞬間滑到今年 7 月後最低點，對台灣旅客來說，這波日圓走勢簡直是久違的「甜甜價」。

哪家銀行最划算？3 家網銀驚見 0.19 字頭

若你正在思考「要不要換現在？」那一定要先看銀行匯率。

最漂亮的匯率幾乎都在數位通路（APP＋網銀）出現：

玉山銀行：0.1994（網銀／APP）

國泰世華：0.1995（數位通路優惠）

台新銀行 Richart：0.1999

通常 0.19 字頭都只會短暫出現，屬於「看到就要快」的等級，且這三家銀行換匯手續最簡單，只要有外幣帳戶就能即刻換入。如果你還沒開外幣戶，建議立刻辦好，等到門口匯率亮燈才著急，就會錯過最好的時間。

換日幣有哪些方式？匯率、手續費差很大

不同換匯方式，差起來不是小錢。下面整理三種常見換法：

方式 1｜臨櫃換匯：最傳統也最貴

優點：面額多、現金拿在手上最安心

缺點：匯率最差、部分銀行會收 100～200 元手續費

適合：只換少量、臨時需要現金的人。

方式 2｜網銀／APP 線上換匯：匯率最漂亮

優點：匯率最佳、能設定到價通知、看到 0.19 字頭幾乎都在這裡

缺點：日後領現金還需 ATM 或臨櫃

適合：想省錢、準備分批換的人。

方式 3｜外幣 ATM 領取：24 小時最方便

優點：時間彈性大、匯率通常比臨櫃好

缺點：面額選擇少

適合：臨時要出國、需要少量現金的旅客。

現在適合換嗎？不同族群這樣做最划算

你偶爾才去日本一次：

換一小筆現金（2～5 萬日圓）即可，其餘花費刷卡最省。

你一年飛兩次以上：

建議：分批換、分散支付0.20、0.19 都換一些，不會壓力太大。

#日圓 #日幣 #匯率最

熱門文章

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛

hotNews__list__item--img

那年幫你們訂便當，如今看你們成家：比起轟轟烈烈的愛情，我更希望你們學會「好好說話」
hotNews__list__item--img

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道
hotNews__list__item--img

最美風景是人？國中生獨自就醫缺6元診所拒收 ！旁邊大人無人伸援
hotNews__list__item--img

鐘漢良秦嵐《亦舞之城》大爆紅！盤點10部「破鏡重圓神劇」：《何以笙簫默》、《難哄》全上榜
hotNews__list__item--img

鹹魚翻身！2025年末逆轉勝四大星座：巨蟹苦盡甘來、這星座收入大旺

最新文章

陽明山國家公園「山迎曙光．旗映新年」 2026年登七星山慶元旦

陽明山國家公園「山迎曙光．旗映新年」 2026年登七星山慶元旦

#國家公園 #元旦升旗典禮 #冷水坑

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2025.12.06 8
到金山萬里泡暖湯 享泡四大溫泉湯、打卡還能抽住宿券！

到金山萬里泡暖湯 享泡四大溫泉湯、打卡還能抽住宿券！

#金山 #住宿券 #天籟渡假酒店

旅遊經 2025.12.06 13
重新定義海上奢華的新標桿∣麗思卡爾頓超豪華遊艇 2026日本首航

重新定義海上奢華的新標桿∣麗思卡爾頓超豪華遊艇 2026日本首航

#飯店 #氛圍

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2025.12.06 14
凱撒趣淘漫旅台南雙12限時超狂優惠 1212元即可入住，能冒險還能賞梅景！

凱撒趣淘漫旅台南雙12限時超狂優惠 1212元即可入住，能冒險還能賞梅景！

#趣淘漫旅 #凱撒飯店 #賞梅

旅遊經 2025.12.06 9
韓國蔚山藏著蔚藍海岸的工業史詩 邀您探索古今交織文化、自然、藝術與海味

韓國蔚山藏著蔚藍海岸的工業史詩 邀您探索古今交織文化、自然、藝術與海味

#博物館 #美食 #東海

旅遊經 2025.12.06 19
全臺最難訂位的吃到飽餐廳─島語 桃園台茂店這一天開幕，12/11開放搶訂！

全臺最難訂位的吃到飽餐廳─島語 桃園台茂店這一天開幕，12/11開放搶訂！

#漢來 #島語自助餐廳 #台北

旅遊經 2025.12.06 39
[屏東旅遊]屏東四重溪溫泉兩天一夜行程，溫泉季超夢幻燈節，必吃周邊美食，四重溪溫泉飯店推薦

[屏東旅遊]屏東四重溪溫泉兩天一夜行程，溫泉季超夢幻燈節，必吃周邊美食，四重溪溫泉飯店推薦

#屏東 #景點

城市少女阿璇 2025.12.05 55
泉源不息、文化相傳 2025礁溪祈水感恩禮以古禮致敬自然，開啟溫泉新章

泉源不息、文化相傳 2025礁溪祈水感恩禮以古禮致敬自然，開啟溫泉新章

#礁溪 #飯店 #核心

時尚品味生活誌 2025.12.05 33
屏東三大活動 聖誕節、南門光雕與半島海風

屏東三大活動 聖誕節、南門光雕與半島海風

#屏東 #浪漫

旅遊經 2025.12.05 28
火鍋新餐廳，秒至香江　「梁香好」港味雞煲鍋推一鍋兩吃！

火鍋新餐廳，秒至香江　「梁香好」港味雞煲鍋推一鍋兩吃！

#廣島 #香氣

旅遊經 2025.12.05 28
18+