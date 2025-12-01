全台瘋毛孩旅行　指定住宿送美食

這些竟然在監獄做的？10大監獄美食出爐，第 5 名被台灣國寶狂讚是「全台最好吃」。圖片來源：宜蘭新聞網、矯正機關自營產品展售商城- 法務部

大家知道「台灣監獄美食」嗎？指的不是在監獄裡可以吃的美食，而是受刑人學習技能後製作的烘焙點心、醬料等，可以透過「矯正機關自營產品展售商城」購買，熱門商品包含臺中監獄的狀元糕、彰化監獄的蛋黃酥、臺北監獄的辣味豆干等等，在社群平台台上也有大量的討論度，今天女子漾為大家盤點那些神秘又好吃的「監獄美食」，一起來看！

台灣監獄美食推薦 1. 台北女子看守所「重乳酪蛋糕」

台北女子看守所的「重乳酪蛋糕」十分有名！完全走實力派路線，無添加防腐劑、零加水，用的是澳洲進口乳酪，一層一層全靠手工打造，入口就是濃、香、純三連擊，減糖配方不甜膩，底部還有酥脆餅乾，好吃到不知不覺吃光光。無論送禮或自己吃，都很適合，當作辦公室下午茶也是超適合，平價又美味！

台北女子看守所「重乳酪蛋糕」，210 元。圖片來源：FB @法務部矯正署臺北女子看守所

台灣監獄美食推薦 2. 桃園女子看守所「黃金泡菜」

這款桃園女子看守所的「黃金泡菜」也是綁上名！主打嚴選天然食材，搭上特別研發的「南瓜 × 味噌」金色醬汁，色澤明亮、讓人食指大動，入口是清爽系路線，微酸微甜不會膩，連不敢吃重口味的人都可以接受～全程無防腐劑、無人工色素，乾淨配方吃起來超安心，不管是拌麵、配飯還是單吃，都是那種會不小心一口接一口的！

桃園女子看守所「黃金泡菜」袋裝 200 元，罐裝 160 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

台灣監獄美食推薦 3. 桃園女子看守所「南棗核桃軟糖」

桃園女子監獄的「南棗核桃軟糖」甜而不膩、爽口不黏牙，既滿足味覺，也討喜視覺與口感享受，選用天然食材，不添加人工香料或防腐劑，每一口都能吃出健康與純粹的美味，是下午茶或零食時刻的理想小點！

桃園女子監獄「南棗核桃軟糖」，180 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

台灣監獄美食推薦 4. 花蓮看守所「土鳳梨酥」

花蓮看守所的「土鳳梨酥」不只外觀好看又好吃～採用台南關廟的台鳳 2 號、3 號及台農 17 號土鳳梨熬煮而成，酸甜適中、果肉纖維豐富；原味鳳梨餡則選用金鑽鳳梨搭配冬瓜，比例完美，甜而不膩、鳳梨香氣滿滿。外皮選用天然食材與頂級安佳無鹽奶油，不添加防腐劑，外酥內軟，每一口都讓人停不下來！

花蓮看守所「土鳳梨酥」，280 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

台灣監獄美食推薦 5. 台中監獄「狀元糕」

台中監獄得的狀元糕在網路上討論度非常高！選用綠豆簧手工研磨、壓模成型，口感鬆軟綿密、風味獨特，老少咸宜，冰涼後更是清爽可口。曾獲臺灣國寶級書法家周良敦讚譽，特別題字「天下最好吃的綠豆糕在臺中監獄」，更增添文化價值。包裝以紅金為主色、黑底襯托，喜氣洋洋，自用送禮都超合適！

台中監獄「狀元糕」，170 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

台灣監獄美食推薦 6. 台東監獄「鮮奶吐司」

台東監獄的「鮮奶吐司」網友們紛紛讚譽有加，甚至被搶購至時常缺貨！這款鮮奶吐司選用新鮮鮮奶製作，口感紮實又香甜，百吃不膩！不只美味，價格也超親民，是每天早餐、下午茶甚至宵夜的最佳選擇，簡單一片就能療癒味蕾，平價又安心，CP 值滿分。

台東監獄「鮮奶吐司」，50 元。 圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

台灣監獄美食推薦 7. 宜蘭監獄「蛋黃酥」

宜蘭監獄「蛋黃酥」使用帶土鹹鴨蛋，搭配嚴選食材純手工製作，每一顆都是滿滿心意！紅土鹹蛋黃濃郁厚實，酥皮選用進口無水奶油，烘烤出完美黃金比例的層次口感。無論自用或中秋送禮，都能讓人一口就感受到滿滿幸福與誠意！

宜蘭監獄「蛋黃酥」，380 元。圖片來源：宜蘭新聞網

台灣監獄美食推薦 8. 台南監獄「貝果」

台南監獄的「貝果」也很值得嘗試看看！堅持使用實在原料，每一顆貝果都經過揉壓、攪拌、烘烤，注入滿滿靈魂。遵循正統發酵手法，呈現自然麵香與彈牙嚼勁，多種口味任君挑選，讓每一口都能感受到手作的誠意與香氣，完美開啟一天的美味時光！

台南監獄「貝果」，20 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

台灣監獄美食推薦 9. 嘉義監獄「3Q 餅」

嘉義監獄的 3Q 餅名稱就有感謝之意！酥脆特製餅皮包裹軟 Q 麻糬，內餡層層驚喜：新鮮豬肉鬆、鹹蛋黃、紅豆泥交織出鹹香甜的多層次滋味，每一口都能吃到烘烤後的香酥脆，再搭上紐西蘭進口無鹽奶油與低筋麵粉的紮實口感，完全不加人工香料、防腐劑。無論送禮還是自用，都是滿滿心意的最佳首選！

嘉義監獄「3Q 餅」，340 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

台灣監獄美食推薦 10. 屏東監獄「醬油」

屏東監獄的「醬油」選用非基因改造黃豆，經過 365 天慢慢發酵熟成，每一滴都凝聚了數十年釀造經驗。傳統手工精釀，香氣濃郁、層次豐富，是料理界的極品神器，無論拌飯、沾醬還是烹煮，都能瞬間提升風味，讓人一試成主顧！

屏東監獄「醬油」，70 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

以上產品都可以在矯正機關自營產品展售商城官網買到，不過要特別注意不是任何時候都有的，有興趣的讀者可以有空就到官網看看，選擇自己喜歡的商品，支持台灣矯正署的產品！最後亦可延伸閱讀：盤點台灣人騎機車載過最誇張的 10 大物品：床架、充氣游泳池⋯簡直沒有極限！

【本文為JUSKY街星授權提供】