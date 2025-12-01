IKEA冬季起司派對開張！7道濃香起司料理、聖誕烤半雞、夢幻厚起司霜淇淋 起司控今年必吃清單。圖／IKEA

冷冷的冬天最療癒的味道，就是熱呼呼、濃到滿出來的起司。IKEA 今年直接把「起司派對」搬進餐廳，從即日起一路供應到 2026 年 2 月 25 日，一次推出 7 道起司主題新品＋2 款起司甜點，還加碼 12 月限定的聖誕烤半雞，從8盎司肋眼到霜淇淋應有盡有！

IKEA起司系甜點：起司控的天堂

1. 8盎司肋眼 × 帕瑪森白醬：冬季最強濃香組合

圖／IKEA

今年最讓人期待的莫過於 「帕瑪森8盎司肋眼」。

高溫烘烤的肋眼外表帶點焦香，切下去滿是肉汁，鋪上一層 帕瑪森奶香＋堅果香的白醬，溫潤濃郁，牛肉香氣完全被放大。

旁邊搭配 奶油花椰米 和 烤水果玉米，多了一點胡椒香與自然甜味，整份吃下來既滿足又有層次。

2. 切達豬排筆管麵：外酥內嫩＋厚切達醬，飽到心裡都融化

圖／IKEA

日式炸豬排的外皮咔滋咔滋，搭配熱騰騰 切達起司醬，那股成熟切達的微酸與厚實感，直接讓整份筆管麵變得超濃郁。

如果你喜歡「吃到起司會牽絲」的爽度，這道不可錯過。

3. 菌菇起司筆管麵：濃郁、清香、溫柔系的起司料理

圖／IKEA

這道是蔬食友善必點！

香菇、洋菇炒到充滿香氣，再淋上 菌菇起司白醬，最後撒上莫札瑞拉＋白切達＋帕瑪森起司粉，濃郁卻不膩，香氣層次連起司控都會點頭。

4. 莫札瑞拉彩虹沙拉：最清爽、最療癒的起司吃法

圖／IKEA

如果前面幾道太濃，那就用這份暫時「退火」。

美生菜＋蘿美心、小番茄、小黃瓜、玉米粒、紅蘿蔔絲，拌上 Q彈莫札瑞拉 和凱薩醬，吃起來清爽又帶奶香，是冬天難得的輕盈口味。

5. 起司雞球：小點心破防！越吃越唰嘴

圖／IKEA

雞肉餡加上細碎雞軟骨，烤到外酥內嫩，再淋起司白醬、撒帕瑪森粉，完全是會一不小心吃掉一整份的那種。

季節限定：12 月聖誕烤半雞登場！卡友 249 元超划算

IKEA 年度聖誕必吃料理：聖誕烤半雞回來了！

圖／IKEA

七種香料（奧勒岡、羅勒、迷迭香、大蒜、辣椒、馬郁蘭、洋香菜葉）醃到入味，烘烤後外皮酥脆、裡面超多汁。

搭配 雙色地瓜＋瑞典越桔果醬，鹹甜交織得剛剛好。

卡友優惠價只要 249 元（原價 280 元），這個價格真的很佛。

IKEA起司系甜點：濃郁界天花板

1. 雪花厚起司霜淇淋：再撒帕瑪森粉，濃度爆表

圖／IKEA

今年冬天的甜點冠軍絕對是它！

濃厚鮮奶油乳酪＋奶油，口感綿密得像輕乳酪蛋糕融化在口中，最後再撒上帕瑪森粉，香氣直接升級。

一口下去就是「冬天有被療癒到」的感覺。

2. 半熟乳酪塔：外酥內軟，完美冬季甜點

圖／IKEA

微酥塔皮裝著半熟乳酪餡，入口先是熱熱的香氣，接著是綿密滑順的乳香，尾韻微微甜香，每一口都剛剛好。

順便帶走北歐聖誕氛圍：薑餅屋、巧克力聖誕老人全都回來了

今年 IKEA 瑞典食品超市也推出多款季節點心：

VINTERSAGA 巧克力聖誕老人

VINTERSAGA 聖誕薑餅屋

VINTERSAGA 瑞典節慶飲料

想佈置派對、送朋友或自己在家過節都很適合。