聖誕驚喜解鎖！阿默蛋糕推出「飛天小女警」主題甜點

圖/品牌提供

聖誕鈴聲響起，空氣中瀰漫著溫暖的烤焙香氣，也預告著一年中最令人期待的派對季節即將來臨。在這個充滿奇蹟與甜蜜的時刻，經典甜點品牌阿默蛋糕(Amo)宣布，今年聖誕檔期將迎來史上最可愛的超級英雄—「飛天小女警」！當「糖、香料，還有美好的味道」注入阿默蛋糕，最新甜點靈感來自於三位小英雄，用繽紛療癒的能量，守護所有粉絲的聖誕餐桌。

阿默蛋糕此次把握以「飛天小女警」為主題創作的機會，將這股可愛又強大的療癒能量，注入旗下的人氣明星商品。為呼應小女警的「超能力」，品牌將廣受歡迎的「達克瓦茲騎士」進行內餡全面升級，打造「厚餡實力派」的全新口感；不僅如此，更隆重推出聖誕限定的新商品「可可摩卡波士頓派」，為即將到來的聚會帶來滿滿驚喜，預計將掀起一波粉絲搶購與打卡熱潮。

圖/品牌提供

此次萬眾矚目的新品「可可摩卡波士頓派」(7吋, NT$590)，阿默蛋糕特別在結構上突破了市場的既定印象。市面上的波士頓派通常為兩層鬆軟的海綿蛋糕，中間夾著單純的香草卡士達醬或鮮奶油。阿默蛋糕此次推出的新品，上下兩層選用蓬鬆的巧克力戚風蛋糕，中間內藏三層精心調配的內餡並依序夾入：純粹巧克力風味「絲滑可可奶霜」、優雅微苦韻味「醇厚咖啡奶霜」，最後為「濃郁巧克力甘納許」，層層堆疊成完美的味覺交響曲，令人驚豔。





圖/品牌提供

同步升級的「達克瓦茲騎士-厚餡綜合」(6入, NT$220)，也換上了印有花花、泡泡、毛毛的專屬包裝。升級後的「厚餡」讓口感更紮實、滋味更香濃，三款專屬口味分別為：加入酸甜草莓果乾、如花花般甜而不膩的「草莓甜心」；香甜蘋果乾拌入鹹甜焦糖餡、像泡泡一樣療癒滿點的「焦糖蘋果」；以及使用進口開心果醬搭配堅果粉粒、展現毛毛能量的「雙倍開心果」。

阿默蛋糕推出「飛天小女警」甜點系列， 活動期間自2025年12月1日起至2026年2月28日止，活動期間凡消費即贈「飛天小女警限定貼紙」；單筆消費折扣後滿$650，再贈「限定明信片」。粉絲還能以$169加購「限定零錢包吊飾」(皆隨機出貨, 售完為止)。

圖/品牌提供

全系列合作商品與活動將於全台阿默門市及官方網站同步開跑，這個聖誕，就讓飛天小女警甜點陪你守護每個甜蜜時刻。

【阿默蛋糕飛天小女警 主題系列甜點販售資訊】

販售期間： 2025年12月1日（一）～ 2026年2月28日（六）

線上訂購：https://lihi.cc/dzkU1

訂購專線： (02)8076-3168

門市查詢：https://lihi.cc/MboMc

販售通路： 全台阿默典藏蛋糕門市、官方網站同步開跑