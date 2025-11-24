台灣好行 (苗栗好行) 南庄好食好玩 登山健走苗栗獅頭山 X 慢遊南庄老街 一日遊

台灣好行南庄線 (5805A) A7站獅頭山古道口出發，循獅山古道拾階而上，穿過紫陽門、清虛門、道德門，拜訪輔天宮、勸化堂、開善寺三大獅頭山古剎。續搭台灣好行南庄線，南庄遊客中心下車，慢遊桂花巷吃美食、買伴手禮。南庄東村宿舍和服體驗，有老師現場幫忙穿著，除了能在東村宿舍拍照外，也可以穿著和服到老郵局、乃木崎或桂花巷拍照。登山健走苗栗獅頭山、慢遊南庄老街，自由行不想自己開車，搭乘台灣好行 (苗栗好行) 南庄線是首選。買「南庄好食好玩」一日遊套票，內含乘車兌換券、美食兌換券及伴手禮兌換券，超優惠的。

台灣好行南庄線 (5805A) 的起站在台鐵竹南車站 (東出口)，迄站在南庄遊客中心，一天有九個班次，平均一小時一班，而且路線單純不繞遠路。竹南車站有「台鐵山海關」之稱，是台鐵山線、海線北端交會點，車班多非常適合南、北朋友在此會合，再一起出發去南庄。遠程旅客可搭高鐵到苗栗站，走5號出口前往台鐵豐富站，搭乘北上區間車到台鐵竹南站，或走1號出口搭乘捷運公車 [101A，竹南科學園區到雪霸國家公園管理處] 到台鐵竹南站。

台灣好行南庄線 (5805A) 路線圖與時刻表。

台灣好行 (苗栗好行) 南庄線「南庄好食好玩」一日遊套票，價格：$350元。

套票內容：台灣好行交通票 (苗栗南庄線一日乘車票券乙張，上車後需跟客運司機兌換乘車一日票券，當日可無限次數搭乘)、南庄特色美食兌換券二張、南庄特色伴手禮兌換券二張。

台灣好行南庄線 (5805A) 公車，新版塗裝。

上車囉！台灣好行南庄線 (5805A) 公車，走道地貼與座椅枕巾，有著滿滿的客家桐花意象，搭配苗栗吉祥物貓裏喵與觀光局喔熊組長圖案，活潑繽紛讓人心情大好。

椅背枕巾上，有苗栗好行南庄線景點語音導覽與苗栗玩透透 FB 粉專 QRcode，手機掃瞄即可上網讀取。

苗栗好行南庄線，語音導覽：https://miaolitravel.net/Article.aspx?sNo=04007750

苗栗玩透透粉絲專頁：https://www.facebook.com/TourMiaoli

[獅頭山登山健走 紫陽門 X 輔天宮 X 勸化堂 X 開善寺]

開車的朋友前往獅頭山登山健走，大多數都是在 [縣道124] 龍門口轉彎通過獅頭山牌樓後，直上 [竹41獅山道]，直接開車到達輔天宮下方的獅頭山停車場，再以紫陽門做為登山起迄點。苗栗客運 5805 與台灣好行南庄線 (5805A) 是台鐵竹南站前往獅頭山唯二的公共交通班車，二者路線相同，不同的是台灣好行南庄線 (5805A) 是台鐵竹南站東出口發車 (5805 台鐵竹南站西出口發車，有中停台鐵竹南站東出口)，且是直達車中途停靠點少。台灣好行南庄線 (5805A) [A7 站 獅頭山古道口] 是獅山古道舊登山口，有一座日治時期昭和 15年 (1940) 為慶祝日本皇紀2600年而興建的山門，山門上刻有「獅頭山」三字。沿著階級直上後在靈塔前方遇T字路，向右走可達輔天宮下方的獅頭山停車場，蜿蜒的獅山古道綠樹清幽，拾階行走安步當車，有「登高必自卑」之體驗。

獅頭山，因其山形酷似一隻蹲踞的雄獅而得名，獅頭部分以勸化堂最早建成 (日治時期明治34年 (1901))，之後又陸續增建，有勸化堂、輔天宮、開善寺、舍利洞、饒益院五大寺院及紫陽門、清虛門、道德門、淨土門、南天門五大山門。登山健走起點「紫陽門」建於日治時期大正五年 (1916) 是輔天宮的山門，屬穿堂式的獨立門樓，屋頂為重檐歇山式的建築。門樓正面左右兩片「身堵」龍邊是南極仙翁右手持仙桃，一隻鶴立腳邊，一隻鶴翔於天，虎邊是麻姑持瓶花，一隻鹿跪坐腳下，是難得一見之雕刻佳作。傳統台灣所刻的公石獅皆張嘴咆哮，母獅則有張、有閉，紫陽門的公石獅很特別是難得一見的例外，是閉嘴的。有此一說，輔天宮主祀奉地藏王菩薩，一入紫陽門如入地府之界，人生的功過好壞早已留下紀錄，此時再自說利己之言又何益，所以石獅閉口不語。

輔天宮創建於日治時期大正四年 (1915)，主祀奉地藏王菩薩，又有「地府」之稱。輔天宮是獅頭山寺廟群中，唯一不貼岩壁而建造者，是一座三合院式的廟宇建築。正殿左右墻面有用磁磚鍛燒的十殿閻羅圖，地獄中的各種酷刑景象，告誡信眾為人行事應守法端正才會有善報，否則必遭惡懲，極具警示作用。輔天宮最精美之處在於屋脊上的七彩「剪粘」，登上石階檐廊，佇立清虛門前方，放眼望去，錯落有致，尊卑分明的前殿與正殿屋頂，華麗熱鬧。

勸化堂前有左右兩座山門清虛門 (照片) 與道德門，目前的清虛門是民國 75年 (1986) 因道路拓寬拆除遷移重建的，門口有石獅一對，笑口歡喜迎賓，頂棚有八卦藻井美輪美奐。

勸化堂憑山築廟，整個廟宇蓋山腹之中，肇基於日治時期明治 34年 (1901)，於日大正元年 (1912) 改建，正殿為「玉清宮」主祀三恩主，同祀玉皇大帝，因其為天庭掌管者，故有「天堂」之稱。右殿為「大成殿」主祀至聖先師孔子，左殿為「雷音殿」主祀釋迦牟尼。廊檐的一對龍柱，渾圓古拙線條柔美流暢，為不同的雕刻師所作，右龍的口中含珠，左龍的口中未含珠。

道德門，門旁有一九丁榕老樹，門後有左右叉路，右線是古道正路，續往獅山大石壁。左線則通往開善門、舍利洞、開善寺、凌雲洞及觀日亭，然後繞至獅山大石壁與右線相會。

舍利洞建築一半嵌於天然岩洞內，大殿主祀西王金母，後殿洞穴安奉一尊九天玄女神像，造型右手持拂塵，座下為金龍。

開善寺創建於日治時期昭和 2年 (1927)，昭和 6年 (1931) 落成完工。奠基之處為獅頭山前山最大岩洞，正殿屋頂有三分之二深入岩洞之中，全殿有十二根羅馬塔斯干式圓柱，為中西合璧之建築。正殿主祀西方三聖 (阿彌陀佛、觀世音菩薩、大勢至菩薩)，故有「西方」之稱。西方三聖三尊神像，當年係透過曹洞宗新竹教化所向台灣總督府特別申請核准砍伐的千年古樟木所雕刻而成。民國 92年 (2003) 清明節清晨，從殿宇後方山上滾落兩顆巨石，大石砸毀天公爐落於殿前廣場被保留下來，小的一顆停立於功德門前，爾後被移除。

開善寺殿前廣場，居高臨下視野遼闊展望頗佳，山谷間中港溪蜿蜒流過，聚落建築歷歷在目，極目可見遠處的南庄老街區。

[南庄線 慢遊桂花巷 吃美食 買伴手禮]

南庄遊客中心是台灣好行南庄線南庄端的起迄站，在這裡除了能歇腳、上洗手間，還可以看簡介影片、拿旅遊摺頁，或是詢問旅遊資訊，讓接下來的旅程更順暢，展示間還有賽夏藤編工藝品展出，來南庄玩一定要來這一站。

「桂花巷」大同路口，擋土牆上一整面美麗的桂花裝飾，底下是「水汴頭洗衫坑」，昔南庄居民利用灌溉水圳，架著多塊石板搭建而成的洗滌場地 (目前也是)，這裡的水質清澈，仔細一看水底還有魚兒悠游。

桂花巷 (文化路) 名稱的由來，不是這條桂花巷種有桂花，而是一個淒美的故事：清道光六年，彰化閩粵分類械鬥，客族人少敗逃南庄，當時頭目黃斗乃，原名黃祈英，聽聞客族人深受委屈，憤率蕃夜襲竹南街至中港海口閩人。此後；福佬人遷怒客族對客莊報復攻擊，並藉機謊報黃祈英煽動土蕃謀叛，清廷獲報派兵鎮壓，通緝黃祈英。黃祈英藏身紅粉知己徐桂花位文化路上崁住處，但官兵不敢冒入蕃界緝捕，遂以殲滅中港肚客籍黃姓人士為由，迫其族人交出黃祈英。黃祈英為免族親受到株連，親往竹塹城投案，其妻樟夫人覺兆頭不祥，送別後攜子至百段崎，頭撞大樹殉節而死。徐桂花聞訊獨自尾隨解官差到彰化刑場，趁夜潛入刑場將黃祈英首級背回內山，徐桂花恐事發牽連族人旋即上吊殉情，遺言與祈英首級合葬，後世流傳一身二首，真愛涕零故事緣由，後人感念徐桂花將文化路及上崁地區統稱桂花巷。(資料來源：南庄鄉公所官網)

桂花巷的商家提供試吃、試喝非常大方，熱情介紹商品完全不會強迫推銷，超 Nice 的。

江記花蜜是「南庄好食好玩一日遊套票」美食兌換券三選一的店家。桂花冰鎮湯圓是江記的招牌冰，桂花釀的桂花採用台灣中南部高級的黃金桂品種，經過烘培過呈現金黃色澤後，倒入滾燙的麥芽中，經過不斷的攪拌，讓桂花的香氣完美的融合到麥芽中，金黃的汁液散發桂花獨特的清香，這種純正天然的味道是幸福的滋味。

江記花蜜 (桂花釀) 創始店

地址：苗栗縣南庄鄉文化路15號 (桂花巷內)

電話：037 823386 / 0975 052912

京廣桂花手工蛋捲是「南庄好食好玩一日遊套票」伴手禮兌換券二選一的店家。蛋捲麵糊加入桂花攪拌後做成蛋捲，手工現做、新鮮、不加一滴水，有著香濃的桂花香和蛋香。桂花手工蛋捲，一支獨立包裝，共有桂花、原味、芝麻、起司、海苔、抹茶與蔓越莓等七種口味。

京廣桂花手工蛋捲

地址：苗栗縣南庄鄉文化路10號 (桂花巷內)

電話：0988 953905

何記桂花手工蛋捲是另一個「南庄好食好玩一日遊套票」伴手禮兌換券二選一店家。何記以天然無添加的食材，製作各式香酥脆蛋捲，以鋁箔包裝 (二支裝) 確保蛋捲的酥脆形成特色。

何記桂花手工蛋捲

地址：苗栗縣南庄鄉文化路8之8號 (桂花巷內)

電話：0939 662392

逛完熱鬧的的桂花巷，往上方走轉入住宅巷弄，這裡是昔日礦工與伐木工的家，曲折間有著柳暗花明的驚喜。

小巷一戶人家，牆上右側寫著一首筆劃殘缺的七言絕句求解，你看得懂嗎？「半夜三更門半開，小姐等到月兒歪。山高路遠無口信，哭斷肝腸沒人來。」這首詩是中國考古隊在孟姜女的墓裡，一塊保存完好的白色絲織手絹發現的，是孟姜女寫給修築萬里長城的夫君的一首詩。秦始皇下令修築長城，書信管制嚴格，孟姜女想表達對夫君的思念之情，必須要避開官吏的盤查，才能不被懷疑地送到丈夫手裡，於是繡了這 12個字。

情人巷，轉角遇到愛。

永昌宮，重建於民國七十五年 (1986) 十二月，於七十七年 (1988) 農曆十一月舉行聖神金尊登龕安座大典，主祀三官大帝 (俗稱三界公，包括上元賜福天官一品紫薇大帝，中元赦罪地官二品清虛大帝，下元解厄水官三品洞陰大帝) 是南庄鄉民眾信仰中心。

南庄永昌宮

地址：苗栗縣南庄鄉東村27號

電話：037 822326

南庄老郵局，現有建築為 1935年關山大地震後所重建，最大特色為把側面當正面使用，建築格局古樸，與老庄長官邸 (南庄老郵局斜對面一棟日式木造建築，私人住宅未開放參觀)、乃木崎為南庄鄉三大日治時期的文化資產。

南庄老郵局

地址：苗栗縣南庄鄉文化路5號

電話：037 825220

開放時間：09:00–17:00

乃木崎，日明治 30年 (1897)，第三任臺灣總督乃木希典將軍，巡查大湖、苗栗附近蕃地至南庄視察，見永昌宮與街道高駁崁阻隔，往來甚為不便，且南庄公學校建校在即，為便利居民及學童上下學通行，乃木總督率先拋磚引玉捐出 30圓，爾後地方人士陸續募集經費，寄附金計本省人 17名、日本人 31名共 48名，總額 274圓，遂進行石階鋪設，並經歷多次整修而成。後人為感念乃木希典仁心，於是將石階取名為「乃木崎」，昔稱「乃木板」(NohiZaka)，客語稱「乃木崎」(Saka)，「崎」斜坡路之意。

南庄抹茶冰位於老庄長官邸一側，是「南庄好食好玩一日遊套票」美食兌換券三選一的店家。抹茶紅豆冰蜜紅豆綿密，客家白、綠小湯圓Q軟彈牙，淋上煉乳搭配抹茶雪花冰一起入口，紅豆與煉乳的甜調和抹茶天然的苦味，是南庄版的宇治金時冰。

南庄抹茶冰

地址：苗栗縣南庄鄉文化路6號

營業時間：五、六、日與例假日

電話：0933 402346

南庄東村宿舍，建於日治時期昭和十五年 (1940)，屬林業附屬建築，日昭和十五年 (1940) 關刀山地震，有部份毀損重新整建，當年門牌號碼為東村 75號，其原設置為日治時期台灣總督府專賣局樟腦產銷體系進入南庄市街開設的分駐事務所。

南庄東村宿舍「修舊如舊」建築主體由二棟日式木造建築所組成，臨街的前棟建築為事務所兼主任宿舍，切妻式屋頂鋪設日式黑瓦，山牆上方設有通風氣窗，主要構造均為木構，牆面材料為台灣檜木。

南庄東村宿舍，屋架為和小屋束立小屋組，外牆為無押條的「鎧下見張」雨淋板，地基為磚基腳，並有架高地板。前棟建築入口大門採橫拉方式進出，並開有「出窗」。

修復後的南庄東村宿舍，現場販賣南庄在地媽媽手作文創商品，並提供咖啡茶點 (樹色 Coffee Shop) 服務，亮點活動是和服體驗，整套的和服體驗 (NT$350/人，二小時)，包含浴衣服裝、腰帶、髮飾、白襪 (贈送可攜回)、木屐等全套衣著，並有老師現場指導、幫忙穿著，除了能在東村宿舍拍照外，也可以穿著和服到老郵局、乃木崎或桂花巷拍照。

庭院裝飾有石燈籠、石板小徑、水泥竹垣、木垣，並種植松樹，充滿日式氛圍，照片張張精彩。

南庄東村宿舍，一日券伴手禮兌換「桂花嫩白護膚滋養霜」 50ml 乙瓶。

台灣好行-南庄線，即日起至114年11月30日，搭車好禮雙重抽。第一重：凡購買「台灣好行南庄線」套票，可憑票根至東村宿舍 (週三、週四公休) 抽取購物金，活動獎項：500元、300元、100元、50元任你抽 (4萬元獎金抽完為止)。

購物金直接折抵價款，使用範圍為苗栗好行特約商家 (南庄店家)，使用期限至114年12月30日為止。

第二重：持票根拍照上網登錄，抽Apple Watch，抽獎日期：114年12月5日系統抽獎。

台灣好行南庄線，搭車好禮雙重抽，官網：https://taiwantrip-nanchuang.weebly.com/

南庄東村宿舍

地址：苗栗縣南庄鄉東村75號

電話：037 825220

營業時間：上午10:00 – 下午5:00 (週三、週四公休)

南庄中正路老街，日治時代 1935年關山大地震，當時南庄受創嚴重，商店、住家幾乎全倒，重建工作由當時庄長委託日人規劃設計，街道屋舍改建成兩層樓木造日式建築。目前建築因年代久遠，逐漸改建為鐵皮屋或新式樓房，街道新與舊建築交錯形成對比。

新品珍古早味餅店，是「南庄好食好玩一日遊套票」美食兌換券二選一的店家。經典「竹塹餅」嚴選黑豬肉、冬瓜與芝麻製作，外皮香酥金黃、內餡飽滿多汁，冬瓜清甜襯托鮮肉鹹香，搭配芝麻香氣層次豐富，入口酥而不膩，越嚼越香。

新品珍古早味餅店

地址：苗栗市南庄鄉西村中正路15號

電話：037 822119

老金龍飯店位於南庄中正路老街永昌宮正對面，創立於民國五十二年，是一家傳承三代已有 60年歷史的老飯店。走進老金龍飯店大門，彷彿走入時光旋轉門，牆上的老海報、老時鐘，用餐的客家食福四方桌、板凳、長條椅、陶盤、陶碗，以及用裁縫車做成的餐桌，用餐環境充滿濃濃懷舊風味。

在四炆四炒傳統客家菜中，客家小炒、梅干肉、薑絲大腸、炆桂竹筍、福菜肉片湯都是老金龍飯店必點菜色。炆桂竹筍採用南庄桂竹筍，用當日現殺現燙的雞油文火燜煮，清甜爽口不油膩。鱒魚是苗栗南庄的重要特產，養殖業者利用南庄海拔 2,220公尺高加里山發源的清涼河水養鱒，來南庄一定要品嚐鱒魚的美味。老金龍飯店的清蒸鱒魚使用肉質最細嫩，每隻12到13台兩重的每日現殺鱒魚，搭配黃豆醬、糖、蠔油、多款醬油入鍋蒸煮，肉質肥美鮮嫩。

老金龍飯店

地址：苗栗縣南庄鄉民族街1-1號

電話：0912 576 216

實體通路購買：苗栗客運頭份總站、全台7-11統一超商門市ibon。

網路平台購買：易遊網、Accupass活動通、KKDAY。

台灣好行 (南庄線) 超值套票，購買資訊：https://miaolitravel.net/Article.aspx?sNo=04007795