台灣好行 (苗栗好行) 南庄好食好玩 登山健走苗栗獅頭山 X 慢遊南庄老街 一日遊

2025-11-24

台灣好行南庄線 (5805A) A7站獅頭山古道口出發，循獅山古道拾階而上，穿過紫陽門、清虛門、道德門，拜訪輔天宮、勸化堂、開善寺三大獅頭山古剎。續搭台灣好行南庄線，南庄遊客中心下車，慢遊桂花巷吃美食、買伴手禮。南庄東村宿舍和服體驗，有老師現場幫忙穿著，除了能在東村宿舍拍照外，也可以穿著和服到老郵局、乃木崎或桂花巷拍照。登山健走苗栗獅頭山、慢遊南庄老街，自由行不想自己開車，搭乘台灣好行 (苗栗好行) 南庄線是首選。買「南庄好食好玩」一日遊套票，內含乘車兌換券、美食兌換券及伴手禮兌換券，超優惠的。

台灣好行南庄線 (5805A) 的起站在台鐵竹南車站 (東出口)，迄站在南庄遊客中心，一天有九個班次，平均一小時一班，而且路線單純不繞遠路。竹南車站有「台鐵山海關」之稱，是台鐵山線、海線北端交會點，車班多非常適合南、北朋友在此會合，再一起出發去南庄。遠程旅客可搭高鐵到苗栗站，走5號出口前往台鐵豐富站，搭乘北上區間車到台鐵竹南站，或走1號出口搭乘捷運公車 [101A，竹南科學園區到雪霸國家公園管理處] 到台鐵竹南站。

台灣好行南庄線 (5805A) 路線圖與時刻表。

台灣好行 (苗栗好行) 南庄線「南庄好食好玩」一日遊套票，價格：$350元。

套票內容：台灣好行交通票 (苗栗南庄線一日乘車票券乙張，上車後需跟客運司機兌換乘車一日票券，當日可無限次數搭乘)、南庄特色美食兌換券二張、南庄特色伴手禮兌換券二張。

台灣好行南庄線 (5805A) 公車，新版塗裝。

上車囉！台灣好行南庄線 (5805A) 公車，走道地貼與座椅枕巾，有著滿滿的客家桐花意象，搭配苗栗吉祥物貓裏喵與觀光局喔熊組長圖案，活潑繽紛讓人心情大好。

椅背枕巾上，有苗栗好行南庄線景點語音導覽與苗栗玩透透 FB 粉專 QRcode，手機掃瞄即可上網讀取。

苗栗好行南庄線，語音導覽：https://miaolitravel.net/Article.aspx?sNo=04007750

苗栗玩透透粉絲專頁：https://www.facebook.com/TourMiaoli

[獅頭山登山健走 紫陽門 X 輔天宮 X 勸化堂 X 開善寺]

開車的朋友前往獅頭山登山健走，大多數都是在 [縣道124] 龍門口轉彎通過獅頭山牌樓後，直上 [竹41獅山道]，直接開車到達輔天宮下方的獅頭山停車場，再以紫陽門做為登山起迄點。苗栗客運 5805 與台灣好行南庄線 (5805A) 是台鐵竹南站前往獅頭山唯二的公共交通班車，二者路線相同，不同的是台灣好行南庄線 (5805A) 是台鐵竹南站東出口發車 (5805 台鐵竹南站西出口發車，有中停台鐵竹南站東出口)，且是直達車中途停靠點少。台灣好行南庄線 (5805A) [A7 站 獅頭山古道口] 是獅山古道舊登山口，有一座日治時期昭和 15年 (1940) 為慶祝日本皇紀2600年而興建的山門，山門上刻有「獅頭山」三字。沿著階級直上後在靈塔前方遇T字路，向右走可達輔天宮下方的獅頭山停車場，蜿蜒的獅山古道綠樹清幽，拾階行走安步當車，有「登高必自卑」之體驗。

獅頭山，因其山形酷似一隻蹲踞的雄獅而得名，獅頭部分以勸化堂最早建成 (日治時期明治34年 (1901))，之後又陸續增建，有勸化堂、輔天宮、開善寺、舍利洞、饒益院五大寺院及紫陽門、清虛門、道德門、淨土門、南天門五大山門。登山健走起點「紫陽門」建於日治時期大正五年 (1916) 是輔天宮的山門，屬穿堂式的獨立門樓，屋頂為重檐歇山式的建築。門樓正面左右兩片「身堵」龍邊是南極仙翁右手持仙桃，一隻鶴立腳邊，一隻鶴翔於天，虎邊是麻姑持瓶花，一隻鹿跪坐腳下，是難得一見之雕刻佳作。傳統台灣所刻的公石獅皆張嘴咆哮，母獅則有張、有閉，紫陽門的公石獅很特別是難得一見的例外，是閉嘴的。有此一說，輔天宮主祀奉地藏王菩薩，一入紫陽門如入地府之界，人生的功過好壞早已留下紀錄，此時再自說利己之言又何益，所以石獅閉口不語。

輔天宮創建於日治時期大正四年 (1915)，主祀奉地藏王菩薩，又有「地府」之稱。輔天宮是獅頭山寺廟群中，唯一不貼岩壁而建造者，是一座三合院式的廟宇建築。正殿左右墻面有用磁磚鍛燒的十殿閻羅圖，地獄中的各種酷刑景象，告誡信眾為人行事應守法端正才會有善報，否則必遭惡懲，極具警示作用。輔天宮最精美之處在於屋脊上的七彩「剪粘」，登上石階檐廊，佇立清虛門前方，放眼望去，錯落有致，尊卑分明的前殿與正殿屋頂，華麗熱鬧。

勸化堂前有左右兩座山門清虛門 (照片) 與道德門，目前的清虛門是民國 75年 (1986) 因道路拓寬拆除遷移重建的，門口有石獅一對，笑口歡喜迎賓，頂棚有八卦藻井美輪美奐。

勸化堂憑山築廟，整個廟宇蓋山腹之中，肇基於日治時期明治 34年 (1901)，於日大正元年 (1912) 改建，正殿為「玉清宮」主祀三恩主，同祀玉皇大帝，因其為天庭掌管者，故有「天堂」之稱。右殿為「大成殿」主祀至聖先師孔子，左殿為「雷音殿」主祀釋迦牟尼。廊檐的一對龍柱，渾圓古拙線條柔美流暢，為不同的雕刻師所作，右龍的口中含珠，左龍的口中未含珠。

道德門，門旁有一九丁榕老樹，門後有左右叉路，右線是古道正路，續往獅山大石壁。左線則通往開善門、舍利洞、開善寺、凌雲洞及觀日亭，然後繞至獅山大石壁與右線相會。

舍利洞建築一半嵌於天然岩洞內，大殿主祀西王金母，後殿洞穴安奉一尊九天玄女神像，造型右手持拂塵，座下為金龍。

開善寺創建於日治時期昭和 2年 (1927)，昭和 6年 (1931) 落成完工。奠基之處為獅頭山前山最大岩洞，正殿屋頂有三分之二深入岩洞之中，全殿有十二根羅馬塔斯干式圓柱，為中西合璧之建築。正殿主祀西方三聖 (阿彌陀佛、觀世音菩薩、大勢至菩薩)，故有「西方」之稱。西方三聖三尊神像，當年係透過曹洞宗新竹教化所向台灣總督府特別申請核准砍伐的千年古樟木所雕刻而成。民國 92年 (2003) 清明節清晨，從殿宇後方山上滾落兩顆巨石，大石砸毀天公爐落於殿前廣場被保留下來，小的一顆停立於功德門前，爾後被移除。

開善寺殿前廣場，居高臨下視野遼闊展望頗佳，山谷間中港溪蜿蜒流過，聚落建築歷歷在目，極目可見遠處的南庄老街區。

[南庄線 慢遊桂花巷 吃美食 買伴手禮]

南庄遊客中心是台灣好行南庄線南庄端的起迄站，在這裡除了能歇腳、上洗手間，還可以看簡介影片、拿旅遊摺頁，或是詢問旅遊資訊，讓接下來的旅程更順暢，展示間還有賽夏藤編工藝品展出，來南庄玩一定要來這一站。

「桂花巷」大同路口，擋土牆上一整面美麗的桂花裝飾，底下是「水汴頭洗衫坑」，昔南庄居民利用灌溉水圳，架著多塊石板搭建而成的洗滌場地 (目前也是)，這裡的水質清澈，仔細一看水底還有魚兒悠游。

桂花巷 (文化路) 名稱的由來，不是這條桂花巷種有桂花，而是一個淒美的故事：清道光六年，彰化閩粵分類械鬥，客族人少敗逃南庄，當時頭目黃斗乃，原名黃祈英，聽聞客族人深受委屈，憤率蕃夜襲竹南街至中港海口閩人。此後；福佬人遷怒客族對客莊報復攻擊，並藉機謊報黃祈英煽動土蕃謀叛，清廷獲報派兵鎮壓，通緝黃祈英。黃祈英藏身紅粉知己徐桂花位文化路上崁住處，但官兵不敢冒入蕃界緝捕，遂以殲滅中港肚客籍黃姓人士為由，迫其族人交出黃祈英。黃祈英為免族親受到株連，親往竹塹城投案，其妻樟夫人覺兆頭不祥，送別後攜子至百段崎，頭撞大樹殉節而死。徐桂花聞訊獨自尾隨解官差到彰化刑場，趁夜潛入刑場將黃祈英首級背回內山，徐桂花恐事發牽連族人旋即上吊殉情，遺言與祈英首級合葬，後世流傳一身二首，真愛涕零故事緣由，後人感念徐桂花將文化路及上崁地區統稱桂花巷。(資料來源：南庄鄉公所官網)

桂花巷的商家提供試吃、試喝非常大方，熱情介紹商品完全不會強迫推銷，超 Nice 的。

江記花蜜是「南庄好食好玩一日遊套票」美食兌換券三選一的店家。桂花冰鎮湯圓是江記的招牌冰，桂花釀的桂花採用台灣中南部高級的黃金桂品種，經過烘培過呈現金黃色澤後，倒入滾燙的麥芽中，經過不斷的攪拌，讓桂花的香氣完美的融合到麥芽中，金黃的汁液散發桂花獨特的清香，這種純正天然的味道是幸福的滋味。

江記花蜜 (桂花釀) 創始店

地址：苗栗縣南庄鄉文化路15號 (桂花巷內)

電話：037 823386 / 0975 052912

京廣桂花手工蛋捲是「南庄好食好玩一日遊套票」伴手禮兌換券二選一的店家。蛋捲麵糊加入桂花攪拌後做成蛋捲，手工現做、新鮮、不加一滴水，有著香濃的桂花香和蛋香。桂花手工蛋捲，一支獨立包裝，共有桂花、原味、芝麻、起司、海苔、抹茶與蔓越莓等七種口味。

京廣桂花手工蛋捲

地址：苗栗縣南庄鄉文化路10號 (桂花巷內)

電話：0988 953905

何記桂花手工蛋捲是另一個「南庄好食好玩一日遊套票」伴手禮兌換券二選一店家。何記以天然無添加的食材，製作各式香酥脆蛋捲，以鋁箔包裝 (二支裝) 確保蛋捲的酥脆形成特色。

何記桂花手工蛋捲

地址：苗栗縣南庄鄉文化路8之8號 (桂花巷內)

電話：0939 662392

逛完熱鬧的的桂花巷，往上方走轉入住宅巷弄，這裡是昔日礦工與伐木工的家，曲折間有著柳暗花明的驚喜。

小巷一戶人家，牆上右側寫著一首筆劃殘缺的七言絕句求解，你看得懂嗎？「半夜三更門半開，小姐等到月兒歪。山高路遠無口信，哭斷肝腸沒人來。」這首詩是中國考古隊在孟姜女的墓裡，一塊保存完好的白色絲織手絹發現的，是孟姜女寫給修築萬里長城的夫君的一首詩。秦始皇下令修築長城，書信管制嚴格，孟姜女想表達對夫君的思念之情，必須要避開官吏的盤查，才能不被懷疑地送到丈夫手裡，於是繡了這 12個字。

情人巷，轉角遇到愛。

永昌宮，重建於民國七十五年 (1986) 十二月，於七十七年 (1988) 農曆十一月舉行聖神金尊登龕安座大典，主祀三官大帝 (俗稱三界公，包括上元賜福天官一品紫薇大帝，中元赦罪地官二品清虛大帝，下元解厄水官三品洞陰大帝) 是南庄鄉民眾信仰中心。

南庄永昌宮

地址：苗栗縣南庄鄉東村27號

電話：037 822326 

南庄老郵局，現有建築為 1935年關山大地震後所重建，最大特色為把側面當正面使用，建築格局古樸，與老庄長官邸 (南庄老郵局斜對面一棟日式木造建築，私人住宅未開放參觀)、乃木崎為南庄鄉三大日治時期的文化資產。

南庄老郵局

地址：苗栗縣南庄鄉文化路5號

電話：037 825220

開放時間：09:00–17:00

乃木崎，日明治 30年 (1897)，第三任臺灣總督乃木希典將軍，巡查大湖、苗栗附近蕃地至南庄視察，見永昌宮與街道高駁崁阻隔，往來甚為不便，且南庄公學校建校在即，為便利居民及學童上下學通行，乃木總督率先拋磚引玉捐出 30圓，爾後地方人士陸續募集經費，寄附金計本省人 17名、日本人 31名共 48名，總額 274圓，遂進行石階鋪設，並經歷多次整修而成。後人為感念乃木希典仁心，於是將石階取名為「乃木崎」，昔稱「乃木板」(NohiZaka)，客語稱「乃木崎」(Saka)，「崎」斜坡路之意。

南庄抹茶冰位於老庄長官邸一側，是「南庄好食好玩一日遊套票」美食兌換券三選一的店家。抹茶紅豆冰蜜紅豆綿密，客家白、綠小湯圓Q軟彈牙，淋上煉乳搭配抹茶雪花冰一起入口，紅豆與煉乳的甜調和抹茶天然的苦味，是南庄版的宇治金時冰。

南庄抹茶冰

地址：苗栗縣南庄鄉文化路6號

營業時間：五、六、日與例假日

電話：0933 402346

南庄東村宿舍，建於日治時期昭和十五年 (1940)，屬林業附屬建築，日昭和十五年 (1940) 關刀山地震，有部份毀損重新整建，當年門牌號碼為東村 75號，其原設置為日治時期台灣總督府專賣局樟腦產銷體系進入南庄市街開設的分駐事務所。

南庄東村宿舍「修舊如舊」建築主體由二棟日式木造建築所組成，臨街的前棟建築為事務所兼主任宿舍，切妻式屋頂鋪設日式黑瓦，山牆上方設有通風氣窗，主要構造均為木構，牆面材料為台灣檜木。

南庄東村宿舍，屋架為和小屋束立小屋組，外牆為無押條的「鎧下見張」雨淋板，地基為磚基腳，並有架高地板。前棟建築入口大門採橫拉方式進出，並開有「出窗」。

修復後的南庄東村宿舍，現場販賣南庄在地媽媽手作文創商品，並提供咖啡茶點 (樹色 Coffee Shop) 服務，亮點活動是和服體驗，整套的和服體驗 (NT$350/人，二小時)，包含浴衣服裝、腰帶、髮飾、白襪 (贈送可攜回)、木屐等全套衣著，並有老師現場指導、幫忙穿著，除了能在東村宿舍拍照外，也可以穿著和服到老郵局、乃木崎或桂花巷拍照。

庭院裝飾有石燈籠、石板小徑、水泥竹垣、木垣，並種植松樹，充滿日式氛圍，照片張張精彩。

南庄東村宿舍，一日券伴手禮兌換「桂花嫩白護膚滋養霜」 50ml 乙瓶。

台灣好行-南庄線，即日起至114年11月30日，搭車好禮雙重抽。第一重：凡購買「台灣好行南庄線」套票，可憑票根至東村宿舍 (週三、週四公休) 抽取購物金，活動獎項：500元、300元、100元、50元任你抽 (4萬元獎金抽完為止)。

購物金直接折抵價款，使用範圍為苗栗好行特約商家 (南庄店家)，使用期限至114年12月30日為止。

第二重：持票根拍照上網登錄，抽Apple Watch，抽獎日期：114年12月5日系統抽獎。

台灣好行南庄線，搭車好禮雙重抽，官網：https://taiwantrip-nanchuang.weebly.com/

南庄東村宿舍

地址：苗栗縣南庄鄉東村75號

電話：037 825220

營業時間：上午10:00 – 下午5:00 (週三、週四公休)

南庄中正路老街，日治時代 1935年關山大地震，當時南庄受創嚴重，商店、住家幾乎全倒，重建工作由當時庄長委託日人規劃設計，街道屋舍改建成兩層樓木造日式建築。目前建築因年代久遠，逐漸改建為鐵皮屋或新式樓房，街道新與舊建築交錯形成對比。

新品珍古早味餅店，是「南庄好食好玩一日遊套票」美食兌換券二選一的店家。經典「竹塹餅」嚴選黑豬肉、冬瓜與芝麻製作，外皮香酥金黃、內餡飽滿多汁，冬瓜清甜襯托鮮肉鹹香，搭配芝麻香氣層次豐富，入口酥而不膩，越嚼越香。

新品珍古早味餅店

地址：苗栗市南庄鄉西村中正路15號

電話：037 822119

老金龍飯店位於南庄中正路老街永昌宮正對面，創立於民國五十二年，是一家傳承三代已有 60年歷史的老飯店。走進老金龍飯店大門，彷彿走入時光旋轉門，牆上的老海報、老時鐘，用餐的客家食福四方桌、板凳、長條椅、陶盤、陶碗，以及用裁縫車做成的餐桌，用餐環境充滿濃濃懷舊風味。

在四炆四炒傳統客家菜中，客家小炒、梅干肉、薑絲大腸、炆桂竹筍、福菜肉片湯都是老金龍飯店必點菜色。炆桂竹筍採用南庄桂竹筍，用當日現殺現燙的雞油文火燜煮，清甜爽口不油膩。鱒魚是苗栗南庄的重要特產，養殖業者利用南庄海拔 2,220公尺高加里山發源的清涼河水養鱒，來南庄一定要品嚐鱒魚的美味。老金龍飯店的清蒸鱒魚使用肉質最細嫩，每隻12到13台兩重的每日現殺鱒魚，搭配黃豆醬、糖、蠔油、多款醬油入鍋蒸煮，肉質肥美鮮嫩。

老金龍飯店

地址：苗栗縣南庄鄉民族街1-1號

電話：0912 576 216

台灣好行 (苗栗好行) 南庄線「南庄好食好玩」一日遊套票

價格：$350元

套票內容：台灣好行交通票 (苗栗南庄線一日乘車票券乙張，上車後需跟客運司機兌換乘車一日票券，當日可無限次數搭乘)、南庄特色美食兌換券二張、南庄特色伴手禮兌換券二張。

實體通路購買：苗栗客運頭份總站、全台7-11統一超商門市ibon。

網路平台購買：易遊網、Accupass活動通、KKDAY。

台灣好行 (南庄線) 超值套票，購買資訊：https://miaolitravel.net/Article.aspx?sNo=04007795

夫子。旅食趣

夫子。旅食趣

一沙一世界，一花一天堂，願用流暢的文字，最真實的照片，記錄世間的美好。

#套票 #打卡景點 #美食探店 #台灣好行

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)

2025-11-01

ITF台北國際旅展在11月7日登場，雙11緊接登場，普發現金1萬元預計最快11月12日入帳，三檔疊加直接把年末旅遊與餐飲優惠推到最高點。今年不只飯店餐券、聯合住宿券全面開打，連線上旅行社、日韓機票、海外訂房平台都祭出限量折扣碼與快閃券。以下把時間、價格與門檻一次整理，搭配實用下單攻略，讓妳「先領券、再結帳、還能疊回饋」，買到最划算。

1 台北萬豪「1+1好食成雙」快閃（11/3–11/17）

活動亮點：下殺54折起，最高現省逾1,500元。館內 Garden Kitchen 平日午間原價每人1,280元+10%，雙人同行第二人加購價111元+10%。怎麼買最省：兩人同行等於「1,280+111」再加服務費，均攤後單人價直降。適合想先暖身卡位的人氣餐廳。

2 易遊網「折扣放大節」線上旅展（10/31–11/13）

活動亮點：全站3折起，豪撒300萬折扣碼。單筆滿6,000最高再現折1,000。日韓機票999元、五星飯店99元起、饗食天堂餐券90元、機票/飯店/團旅5折券等限量爆品。與插畫IP「醜白兔」合作，還能免費下載LINE聯名貼圖與抽聯名商品。

怎麼買最省：先領折扣碼→鎖定限量爆品時段→滿6,000疊現折1,000，組合訂更划算。

3 寒舍集團／艾麗線上旅展＋現場櫃

期間：寒舍線上即日起–11/10；艾麗線上即日起–11/14；寒舍旅展快閃櫃 11/1–11/6（台北喜來登1樓）

現場獨賣：台北喜來登「十二廚」、寒舍艾美「探索廚房」每組2.5萬元餐券組，最低約73折起，加贈單人25折券4張。現場買2張礁溪寒沐住宿券，再送住宿折抵25%券1張。

熱門票券與價格：

1）寒舍聯合住宿券 5,200/張（旅展或快閃櫃買10送1）

2）礁溪寒沐「一泊一食乘風居」平日/小旺日雙人 7,800/張

3）台北寒舍艾美「探索廚房」平日雙人 4,000/張

4）寒舍25餐券組：十二廚每組19張 25,000；探索廚房每組14張 25,000

5）寒居 BeGood 戰斧牛排券 1,999/套

6）礁溪寒沐 MU TABLE 平日單人午餐 760/張；自助餐＋會館使用 1,080–1,780/張

7）映之湯湯屋雙人平日 2,500/張（現場買10送1）

8）台北艾麗「景隅豪華客房」雙人一泊二食 7,500/張；LA FARFALLA 與 The Terrace 餐飲票券多款

怎麼買最省：餐券組均價越低越划算，買10送1等同再打9折；「25折券」適合攻熱門檔期加碼用。

4 凱撒飯店線上旅展（10/17起）

聯合住宿券 2,699/張（買10送1）；台北凱撒精緻四人房 5,999/張；板橋凱撒薈萃客房 4,999/張；台北凱達一泊二食 3,688/張。

餐飲票券：聯合自助餐券 850/張（買10送1、買20送2、買50送10）；999元雙人套餐券可於多館酒吧使用；990元主廚美饌券可換招牌菜，或加價升等至希爾頓青雅。六人套餐券、888元饗食券也有買送組合。

怎麼買最省：「聯合」票券通用性高、庫存耐放；大量買送很適合年末聚餐或團體分食。

5 國泰飯店觀光事業線上旅展（10/13–11/23）

王牌票券：和逸飯店全台五館聯合住宿券 3,500/張（買10送1）；台北慕軒經典客房 6,660/張。

餐飲主力：台北萬怡 MJ Kitchen 假日下午茶單人券買10送1；平日自助午餐單人券 999起（限時買10送1）；慕軒餐飲通用券 1,480/張；GUSTOSO 海陸龍蝦＆肋眼雙人套餐 4,380/張；Cozzi Market 單人平日午晚餐 955/張、假日1,155/張；Blu Bar 海洋雙人下午茶買1送1；巧虎夢想樂園一大一小純入園券 500/張買5送1；各館也有便當/套餐與沙拉吧票券組。

怎麼買最省：「買10送1」直接拉低單價，親子族可把「巧虎樂園」一起帶走排寒假。

6 阿里山英迪格酒店官網專案（即日起–11/30）

專案：無憂住含早晚（雙人）16,500+15.5%起，含早餐＋ton’u Kitchen 半自助晚餐；限時加贈阿里山森林遊樂區門票2張、森林鐵路支線車票4張，並提供遊樂區定時接駁。

怎麼買最省：等於「一泊二食＋門票＋交通接駁」一次買齊，高山行程零碎成本全包最方便。

7 六福旅遊集團線上旅展（10/27 12:00–11/16）

整體折扣：住宿券34折起、餐券54折起、樂園門票46折起。

必搶清單：

1）六福村雙人套票 1,300（約46折），萬聖墓碑鎮全新造鎮＋夜間大秀與百人活屍遊行

2）關西六福莊「FUN鬆玩 6,188」約34折，雙人入住含活動體驗＋早餐2客＋六福村無限進出手環2條，指定日再升等18坪客房、第三人不加價（專案內容以公告為準）

3）台北六福萬怡「Stay Leofoo, Earn More」透過萬豪旅享家訂房，加價65++送6,565點，含Mini Bar、停車與健身中心

4）敘日全日餐廳自助百匯平日午晚餐券 9+1套 11,700（單張1,170），現正澎派海港季

5）粵亮「神仙乾坤燒鵝四吃」4,099，桌邊煙燻儀式感滿點，4–6人份

6）美食周遊券8張/套 4,000，可彈性兌換三廳指定品或升級整套料理

8 樂天旅遊 11.11 Sale（10/31–11/12）

活動亮點：指定住宿9折；11/11當天限量1,111張快閃券，含5折、6折、65折、7折，以及9折、95折通用券，單筆折抵上限50,000日幣（約9,960元），適用期至2026/10/31。

滑雪加碼：11/11指定住宿再9折，上限10,000日幣（約2,012元），區域含長野、新潟、北海道、群馬。

怎麼買最省：把高單價的「北海道/長野連住」或「溫泉旅宿」放進購物車，搭最猛的5折、6折券，省錢幅度最有感。||

9 Trip.com（11/10–11/14）

Trip.com雙11旅展首發華麗優惠連擊， 11月 10 日中午12點，持Visa卡不限卡別優先購買單程直飛台北往沖繩999元機票。晚間 9 點30分，Trip.com鑽石會員及白金會員，分別可開搶包含機票、住宿、票券等價值10,000元、5,000元優惠代碼大禮包。晚間 10 點，持Visa卡可領千元飯店優惠碼，Visa無限卡再享加碼優惠預訂商務艙滿額折抵$5,000，先結帳先贏，數量有限，領完為止。11月 11 日祭出日本熱門景點機票與住宿超狂銅板價！中午11點搶先開賣，交通位置、景色極佳，適合放鬆與深度旅遊的札幌東急REI飯店、京都八條都飯店、環球景觀酒店函館住宿，每晚只要11元起超值價格，平日每晚最高省4000元，假日更激省6600元；中午 12 點推出，單程直飛台北往東京、大阪、沖繩機票，只要 11 元，不到50元驚喜尖叫價；另外亦有街口支付專屬優惠代碼，機票、飯店最高折抵 1,000 元。晚間 9 點30分，使用街口支付購買單程直飛台北往福岡、北海道、名古屋機票，可享限量 999 元優惠價！

Trip.com年末超寵粉，提前送出聖誕、跨年狂歡豪華五重禮！ 11月11日至11月13日中午12點30分，首禮送出限量日本、韓國、泰國機票、住宿500元優惠代碼。其次為晚間10點二重禮，先釋出街口支付用戶獨享折抵2222 元和 333 元的機票、飯店優惠代碼，以及機票、住宿分別折抵的 1111 元和 333 元限量優惠代碼，數量有限，使用完為止。第三重禮瞄準親子與多人自由行旅遊需求，Trip.com升級家庭旅遊優惠，雙11旅展期間於活動頁點擊「立即參加」，預訂一張含2位乘客以上的指定地點（台灣出發至東京、大阪、沖繩、首爾、釜山、上海、香港、曼谷）機票與飯店，付款成功後可一次獲得1,600 Trip Coins（等值新台幣約500元）。

#礁溪 #住宿券 #線上旅展 #買一送一 #台北喜來登 #ITF旅展

❤日本❤大阪住宿【OKINI_Hotel別館】~體驗☆日劇極簡風★

❤日本❤大阪住宿【OKINI_Hotel別館】~體驗☆日劇極簡風★

2025-11-02

頗具日劇感的飯店#OKINI_Hotel別館❤

矮樓層、筆直陽台及整齊的房門

放眼望去就是地方小站#萩丿茶屋站❤

電車要做((各停))才會到

且房內可清晰聽見車子進站的聲音!!

房內設施走極簡風

榻榻米地板、兩張床墊

開放式洗手台、矮櫃、小圓椅等

其餘空間就是留白~

房間寬敞，但浴室超擠

簡單到開門瞬間真的會傻眼

大概是因沒住過這麼精簡的吧~~><"

因第1天及第3~5天都住這間飯店

第二輪入住的房間浴室竟有浴缸

美中不足是洗手台及洗澡是同個水源

無法邊卸妝、邊放洗澡水

有點浪費時間就是

浴缸也有點迷你~洗個澡一直撞到!!

連續入住不會打掃

隔天自己拎垃圾出來

生活耗品、毛巾等放一樓

路過都可隨時補貨囉

有點服務倒挺貼心

飯店提供可外借的愛心透明傘

畢竟這幾天真的就大太陽、大雨輪流出現

無法理解的謎樣天氣~

就跟上班族心情差不多吧..><"

早餐提供簡易自助吧

選擇不多，但吃飽沒問題

日式為主~每日菜色會稍微變換

獨特的六分割盤

吃粥配的小菜正好一次裝滿囉!!

#大阪住宿#OKINI_Hotel別館

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#飯店 #極簡風 #上班族 #住宿推薦

❤台北❤經典美味【新葡苑】~☆上海&廣東★菜擄獲饕客的心

❤台北❤經典美味【新葡苑】~☆上海&廣東★菜擄獲饕客的心

2025-11-01

經典老字號美味#新葡苑❤

用實力~征服了挑嘴某娃的胃!!

新葡苑❤

上海、廣東兩大菜系

上海本幫菜港式海鮮飲茶

除了提供道地中華料理外

亦融合台灣在地飲食文化

不斷追求突破與創新

從菜色擺盤、品酒選擇到店內裝潢

均以時尚創新手法重現

分店已拓展至日本、中國

特別的是各分店菜系不同

大葉高島屋這家是#上海菜❤

其他分店幾乎都廣東菜

下次來吃吃看廣東菜

才知道差異在哪囉~!!

不愛青菜的某娃

看到端上桌的#上海菜飯❤

滿臉疑惑的問她要吃什麼

我就說妳先吃吃看~招牌耶

心不甘情不願的吃了一小口

又接著一小口、一小口⋯無限個一小口

((恩~大概覺得不難吃吧?!))

其他菜色就依個人喜好

一人挑一道菜

喜歡蝦子的某娃選了#鹹蛋蝦仁❤

蝦仁飽滿彈牙，鹹蛋裹附的相當入味

我挑了安全且適合全家的#老皮嫩豆腐❤

果然是熟悉的美味~

蘇先生愛的#燒味雙拼❤

拚了油雞跟烤鴨

還有叉燒跟牛腱可選

也是美味的頗有水準

至於腸粉因已點蝦仁

這輪就選#蔥花炸兩腸粉❤

油條炸得相當酥脆呢

以上菜色三個人吃剛剛好~

想不到隔幾天某娃突然說

下次再去吃週末吃的

一時空白的問~週末吃什麼

((對瑣事魚腦記憶的娘...><"))

小妞略帶不耐的說

：就那個⋯奇怪的菜飯

：喔~好。 ((菜飯感覺無辜??))

#台北美食#上海菜推薦#新葡苑

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#上海 #時尚 #美食探店 #台北美食

日幣跌破 0.20！日幣要去哪家銀行換最划算？換匯必看省錢攻略

日幣跌破 0.20！日幣要去哪家銀行換最划算？換匯必看省錢攻略

2025-11-21

日圓又跌了，而且這次跌得特別猛。11 月 20 日下午，台銀日圓現金牌告匯率一度來到 0.2017，創下近四個月新低，等於 1 元台幣可以換到將近 5 日圓。更驚喜的是，多家網路銀行同步出現 0.19 字頭的優惠匯率，引爆一波「換日幣大作戰」。

面對這波日幣跳水，到底該不該換？哪家銀行現在最划算？以下整理最新匯率、換匯方式差異，以及旅日達人林氏璧的「不踩雷 7 原則」，讓你用最省的方式換到最甜的日幣。

日幣跌到 0.2017！為什麼這波又大跌？

日幣近日再度走弱，主因來自日本央行與政府高層的會談後，沒有針對匯率干預釋出明確訊號，市場解讀為「日本短期不會出手救匯」，日圓兌美元因此急貶，甚至跌破 157 日圓大關，創下 10 個月新低。加上輝達（NVIDIA）財報亮眼，推升台幣轉強，使 台幣兌日圓同步出現更甜價，台銀牌告價瞬間滑到今年 7 月後最低點，對台灣旅客來說，這波日圓走勢簡直是久違的「甜甜價」。

哪家銀行最划算？3 家網銀驚見 0.19 字頭

若你正在思考「要不要換現在？」那一定要先看銀行匯率。

最漂亮的匯率幾乎都在數位通路（APP＋網銀）出現：

玉山銀行：0.1994（網銀／APP）

國泰世華：0.1995（數位通路優惠）

台新銀行 Richart：0.1999

通常 0.19 字頭都只會短暫出現，屬於「看到就要快」的等級，且這三家銀行換匯手續最簡單，只要有外幣帳戶就能即刻換入。如果你還沒開外幣戶，建議立刻辦好，等到門口匯率亮燈才著急，就會錯過最好的時間。

換日幣有哪些方式？匯率、手續費差很大

不同換匯方式，差起來不是小錢。下面整理三種常見換法：

方式 1｜臨櫃換匯：最傳統也最貴

優點：面額多、現金拿在手上最安心

缺點：匯率最差、部分銀行會收 100～200 元手續費

適合：只換少量、臨時需要現金的人。

方式 2｜網銀／APP 線上換匯：匯率最漂亮

優點：匯率最佳、能設定到價通知、看到 0.19 字頭幾乎都在這裡

缺點：日後領現金還需 ATM 或臨櫃

適合：想省錢、準備分批換的人。

方式 3｜外幣 ATM 領取：24 小時最方便

優點：時間彈性大、匯率通常比臨櫃好

缺點：面額選擇少

適合：臨時要出國、需要少量現金的旅客。

現在適合換嗎？不同族群這樣做最划算

你偶爾才去日本一次：

換一小筆現金（2～5 萬日圓）即可，其餘花費刷卡最省。

你一年飛兩次以上：

建議：分批換、分散支付0.20、0.19 都換一些，不會壓力太大。

#日圓 #日幣 #匯率最

❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合

❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合

2025-11-23

#台中新地標

#臺中綠美圖❤

由妹島和世與西澤立衛所組成的SANAA建築事務所

及臺灣劉培森建築師事務所攜手設計

臺中市立美術館、圖書館共構文化場館

試營運時平日去的~人潮還可以

擺拍什麼的都還算順暢

由八座立方量體組成

量體間各自獨立卻又彼此連接

以流動&通透做為設計核心

將自然光與公園綠意被柔和的引進室內

使用者的身影也透過薄膜般的建築外殼

轉換為極具活力的動態色彩

完美融和公園與室內的交流

空透的建築設計

視線可穿透建築物各空間

也是種蠻特別的視覺饗宴~!!

中美館為當代美術館

高27公尺單一玻璃展廳

各常設展廳及特別展廳

擬深根在地並培植年輕藝術家

是當代藝術及在地藝術交流的重要基地!!

圖書館的設計採分齡分棟

兒童、青少年及樂齡使用

有獨立空間卻又彼此串連

館藏結合藝術文化與在地特色

超過五十萬冊的圖書與電子書

是間充滿人文特色的閱讀知識殿堂~!!

圖書館內座位區超多且寬敞

傳統大書桌、沙發區、時尚鋼琴烤漆椅等

燈光充足，且多處提供充電

應該會吸引不少學生、上班族

來此讀書或趕報告吧~

戶外也有不少裝置藝術

鵝黃色的甜甜圈椅超可愛

坐起來感覺頗奇妙

但不難坐就是~!!

#臺中綠美圖#臺中市立美術館#臺中市立圖書館#臺中新地標

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#時尚 #藝術家 #打卡景點 #展覽帶逛

