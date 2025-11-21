Solaire點亮聖誕奇幻時刻　金色燈海與海灣夕陽打造冬日奢華度假

▲Solaire Resort Entertainment City 與聖誕樹點燈盛典 (圖/ Solaire提供)

聖誕與跨年假期將至，位於馬尼拉灣畔的 Solaire Resort Entertainment City 以盛大的聖誕樹點燈儀式揭開節慶序幕，閃耀金色燈海、悠揚合唱與優雅舞蹈，共同營造濃厚的冬日氛圍。加上從台灣直飛僅兩個多小時的便利距離，使 Solaire 成為今年旅客規劃南國奢華聖誕的熱門首選。

點燈活動現場星光熠熠，帕拉納克市市長 Edwin Olivarez、PAGCOR 主席 Alejandro Tengco、菲律賓觀光部助理部長 Sharlene Batin 等貴賓皆到場共襄盛舉。音樂劇女伶 Carla Guevara Laforteza、美國基督使者室內合唱團與 Ballet Philippines 更在金色聖誕樹下帶來動人演出，為度假城注入溫馨又盛大的節慶能量。

今年 Solaire 也宣布由韓國巨星 玄彬（Hyun Bin） 擔任全新品牌大使，為節慶活動增添話題，在華麗節慶場景中展現 Solaire 的風格與國際魅力。

聖誕燈火與海灣夕陽交織的南洋冬季

Solaire 位於機場約 10 至 15 分鐘車程處，坐擁馬尼拉灣的遼闊景致與知名夕陽。佔地 8.3 公頃的度假城以度假感十足的熱帶氛圍迎接旅客，讓人從踏入大廳的那一刻就能感受到遠離寒冬的南洋暖意。節慶期間，旅客亦可選擇 Solaire 推出的 節慶住房專案，在寬敞典雅的房間中欣賞馬尼拉灣落日或城市燈火，享受專屬於冬日假期的舒心儀式。

▲馬尼拉灣夕陽美景 (圖/ Solaire提供)

18間餐廳打造節慶饗宴

Solaire 匯集超過 18 間餐廳與酒吧，節慶期間推出限定套餐與節日餐點， Finestra 以義式風味詮釋精緻節慶大餐；Yakumi 主打新鮮刺身與日本職人料理；Red Lantern（紅燈籠） 則以港粵經典呈現亞洲節慶滋味。此外還有節日自助餐、午茶與精選禮籃，包含葡萄酒、甜點與菲式佳餚，是走訪度假村必嚐的節慶美味。

皮克球、高爾夫、實槍射擊 打造多元冬日假期

Solaire 不僅提供美食與住宿，更推出多元的運動休閒設施。近年最受歡迎的 皮克球（Pickleball） 設有全新球場，適合親友歡樂同玩；偏好沉穩運動的旅客則可前往佔地寬敞的 高爾夫練習場，無論白天或夜晚都能自在揮桿。若想尋找更特別的體驗，Solaire 的 專業實槍射擊場 提供真槍實彈、專人指導與完善安全措施，讓旅客在安全環境中體驗獨有的震撼感。無論新手或槍械愛好者，都能在此留下難忘的旅行回憶。

▲多元運動與體驗設施：實槍射擊靶場 (圖/ Solaire提供)

節慶音樂陪伴整個12月南國聖誕 世界級奢華的完美融合

自 11 月 15 日起，每週末安排合唱團現場演唱，平安夜與聖誕節當天也將由聖誕老人登場，為大小朋友帶來驚喜與祝福，讓旅客在音樂與歡笑中感受最完整的耶誕氛圍。從金色燈海的浪漫開場，到夕陽灣景、星級饗宴與獨特體驗，Solaire 將聖誕節化作一場身心靈的盛宴。無論您想與摯愛共度浪漫聖誕，或與家人好友迎接嶄新一年，Solaire 都誠摯邀請旅客共賞冬日最閃耀的節慶時刻。

更多資訊與預訂請洽：https://sec.solaireresort.com/all-i-want-for-christmas或致電 +63-2-8888-8888。