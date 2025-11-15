避雷指南｜台北市內湖區Knock Knock Heaven 洲子店

位於內湖區洲子街，

前身是很受歡迎的Lazy Point，

是附近上班族下班的小酌首選，

現在換成Knock Knock Heaven，

主打提供各國的創意料理和調酒選擇。

整體空間維持原來的潮流氛圍，

再結合各種有趣的藝術品點綴，

摩登時髦之餘，仍給人輕鬆自在的感受。

我們是坐在二樓的空間，來之前有事先預約，

用餐時間為90分鐘，無其他訂候位可續坐。

因為朋友提早到，店家有告知一入座就會開始計時，

因此我們到點後才入座，店內有設定500元的低消，服務費另計。

Knock Knock Heaven餐點雖多，但單價都偏高，

哈伐第切法式洋蔥湯$150，

我們點了厚培根奶油寬麵$360，

黑松露炒野菇左菠菜燉飯$400，

韓國柚子氣泡$120，

洋蔥湯內加入哈筏第切片乾酪，上頭還附了一片大蒜麵包，

但朋友覺得沒有很好喝，剩了很多洋蔥在底部，

反而覺得整碗湯的亮點是那片大蒜麵包。

厚培根奶油寬麵$360，

這款義大利麵在其他店家應該是最最最普通的經典款式，

在Knock Knock Heaven的價格真的蠻高的，

不過好吃的話，也沒關係，

但是厚培根奶油寬麵一上桌後，奶油醬就乾到不行，

這款義大利麵白醬絕對就是精隨，乾巴巴的，整個食慾都沒了，

而且放了一陣子後，更是乾到不想入口，甚至有很膩口的感覺，我們也剩了一堆。

黑松露炒野菇左菠菜燉飯$400，

朋友勉強吃到剩一點點，但也覺得很普通。

沒想到整間店最不雷的餐點，

居然是韓國柚子氣泡，

果然現成的組合不會出錯，我和朋友都覺得如果餐不好吃，

但店內服務人員也挺緊迫逼人的，餐食都還沒吃完，就來問能不能收，

感受不是太好，重點是後面也沒有再接客人，這樣真的蠻給客人壓力的，

整體來說以上就是我們對Knock Knock Heaven晚餐的感受，

餐食的低消偏高，但整體用餐體驗卻不太好，餐點也不好吃，

我們並非很挑嘴的人，但點了四樣就覺得其中有三樣沒到水準，

假如東西不好吃，但給人很chill的聊天氛圍我們也不會覺得這麼雷，

結果吃完只覺得壓力很大，以後絕對不會再來了哈，

以上給觀望想來Knock Knock Heaven用餐的朋友參考囉 !

還是附上餐廳資訊給大家

地址 : 11493臺北市內湖區洲子街78號

營業時間 : 每天中午11:30-16:00 / 晚上17:00-21:00

.

#Beverly比猴俐的小花園

FB粉專→https://reurl.cc/0o2mZk

Youtube頻道→https://pse.is/5d7c3b

IG→https://reurl.cc/Mvb2yn

旅遊BLOG→