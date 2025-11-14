從課本到海邊！海生館用科學、藝術、永續 玩轉第六屆臺灣科學節

小朋友熱情參與「落山風海洋戲院」映後有獎徵答，現場氣氛熱烈歡樂。 圖：屏東海生館／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】國立海洋生物博物館（簡稱海生館）於日前舉辦「第六屆臺灣科學節」系列活動開幕典禮，今年以「啟發心智 賦能未來」為主題，活動將一路延續至11/16。開幕現場邀請屏東縣牡丹鄉石門國民小學帶來排灣族古謠及《與海洋交朋友》演唱，將族語、歌聲與海洋意象交織，為活動揭開深具文化底蘊的序幕。

▲石門國小帶來排灣族古謠，讓海洋教育與文化傳承彼此滋養。 圖：屏東海生館／提供

海生館表示，自開館25年以來，持續深耕海洋科普教育與永續推廣，不僅邀請大眾走入館內探索，也主動將海洋科學帶入生活現場。今年更與石門國小合作，推動「沿河向海找母語」計畫，將傳統漁獵文化融入教材、回流校園，讓海洋教育與文化傳承相互滋養，為永續教育注入深厚人文力量。

開幕儀式結合《奧秘海洋》徵文暨繪圖活動頒獎典禮，由海生館館長溫志宏與貴賓攜手點亮由得獎學生設計、象徵海洋解說員的IP主題燈箱－「海洋原動力」。在場來賓對作品富含創意與細膩觀察讚嘆不已。「海洋原動力」象徵教育、藝術與科學能量匯流，期盼這股創作動能持續推動海洋教育向下扎根，鼓勵年輕世代以更多元的視角親近海洋。

本次徵件橫跨三大類組：徵文組／我與海生館的回憶、漫畫繪圖組及特別繪圖組／我是小小海洋解說員。作品型態涵蓋文字與繪畫，展現孩子們對海洋的觀察與想像，呈現科學教育與藝術創作交會的無限可能。

溫志宏館長表示，此次活動不僅是展示創作的舞台，更是激發年輕世代關心海洋、投入環境保護的重要契機。他期勉孩子們保持好奇、勇於提問，讓海洋因他們的想像與行動而更加豐富。本屆卓越獎、傑出獎與新銳獎作品自即日起於海生館大廳二樓展出至11/24，邀請民眾前來欣賞，在孩子的筆觸與文字間，走入奇幻海洋世界。

▲民眾走進「漁識場科學市集」，近距離體驗海洋科學的樂趣與驚奇。 圖：屏東海生館／提供

科學ｘ生活共融 科學節多場精彩活動連番登場

除了開幕儀式，當天也同步展開多項精彩活動，包括結合遊戲與科學實驗的「漁識場科學市集」、結合影像與生活美學的「落山風海洋戲院」及以及充滿南國風情的「我的海邊生活市集」，讓民眾在輕鬆互動中體驗科學與生活的連結。

「漁識場科學市集」以遊戲結合科學實驗，由海生館研究團隊與眾多合作夥伴共同策劃，包括：高雄科技大學、虎尾科技大學、屏東大學、車城國中、國家海洋研究院、雙流森林園區、客家文化發展中心、墾丁國家公園管理處、邏仕數位、移動天使、金車文教基金會等。透過互動體驗與創意展示，形成一座充滿驚奇的「海洋科學市場」，帶領大家從日常發現科學的樂趣。

「我的海邊生活市集」則聚焦南國創意與手作品牌，傳遞在地文化與永續理念。活動選址於具文化底蘊與社群能量的恆春西門廣場，讓民眾於漫步之間感受南國風情，在市集中遇見海洋、遇見生活。

▲「小小解說員」親手設計攤位活動，熱情與民眾分享海洋知識與學習成果。 圖：屏東海生館／提供

小小解說員亮相！

兩大市集中均設置由「海生館小小解說員」自行策展的特色攤位。由恆春半島在地的學生們透過系列課程、館內導覽與在地學習累積知識，並轉化為創意行動，親自設計內容、面對觀眾，讓知識真正從教室走向市集，展現新世代的表達力與行動力。

風雨不擋熱情 落山風戲院最動人一章節

「落山風海洋戲院」將海洋電影帶進恆春西門廣場，邀請民眾在戶外星空下，舒適躺椅上欣賞具知識性與趣味性的海洋電影。電影結束後，溫志宏館長更親自與現場觀眾進行有獎徵答，大小朋友踴躍參與，氣氛熱烈。

值得一提的是，第二日恰逢鳳凰颱風外圍環流接近、落山風強勁來襲，在工作團隊快速應變與民眾熱情支持下，活動仍堅持進行。許多觀眾披著雨衣、勇敢守候至最後一刻，成為今年科學節最動人的畫面。

藝文ｘ永續ｘ生活 玩出最潮海洋週末！

2025「臺灣科學節」系列活動將陸續登場，帶來藝文與永續美食的多重饗宴。

11/15｜海海人生 Silent Disco

・DJｘ樂團ｘ電音ｘ布袋戲，戴上耳機，與節奏、海風、企鵝一起舞動！

11/16｜舞台劇《黃金海底城－海誓〈珊〉盟》

・由蘋果劇團於車城國中演出，以奇幻與互動帶領觀眾潛入海底探險，在歡笑中扎根保育意識。

11/16前｜永恆時刻：餐桌上的海洋守護行動

・海生館攜手五家餐廳，以永續海鮮入菜， 讓海洋守護從餐桌開始落實。

海洋ｘ教育 ｘ永續 打造全民共享的海洋學習平臺

海生館表示，希望透過「第六屆臺灣科學節」，以創意、多元與互動方式，讓科學走出課本、深入生活；讓更多人關注海洋、了解海洋、愛上海洋。 未來也將持續以教育推廣為核心，結合在地文化、藝術與永續理念，打造全民共享的海洋學習平台，讓「海洋原動力」持續驅動臺灣的科學想像與探索精神。更多活動資訊，可查詢「臺灣科學節」官網：https://tsf.moe.edu.tw/。

