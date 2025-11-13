

白石湖吊橋不僅重生啟用 也象徵草莓季的腳步不遠了！

【旅遊經 洪書瑱報導】

北市「白石湖吊橋」被譽為北市第一座大跨距吊橋，於日前()封橋，完成歷年最大規模修復工程，今(10)日新橋重新正式啟用，吊橋在安全性與美觀上全面升級，並將串聯12月登場的白石湖草莓季，為民眾帶來更完善的旅遊體驗，同時促進地方觀光與農村經濟發展。







白石湖吊橋今(10)日新橋重新正式啟用





白石湖吊橋自99年啟用以來已逾15年，長年風雨侵蝕導致鋼索及橋面板鏽蝕，臺北市政府工務局大地工程處投入逾3500萬元推動「113年度白石湖吊橋整體構件更新工程」，全面更新主鋼索、抗風支索、橋面板、護欄與造型龍骨，採用不銹鋼與熱浸鍍鋅鋼料，並導入橋式調節器與HDPE包覆技術，使耐用年限延長至50年，同時保留龍骨意象，依舊維持原有的地景特色。

台北市大地處表示，改善後的吊橋不僅結構穩固，更大幅降低後續維護成本與風險，而新的橋式調節器設計讓檢修與保養更便利，HDPE雙層包覆及國產柳杉的應用，既符合減碳政策，也順帶支持本土林業經濟。更新工程完成後，橋面平整、抗風性能提升，對通行安全與觀光體驗都有明顯改善。





草莓嬌豔欲滴令人喜愛(攝影：洪書瑱)





內湖草莓也種植坊間相對較少的白草莓(攝影：洪書瑱)



白石湖社區坐落於內湖山林，不需遠行即可親近自然，是民眾週末踏青、親子出遊的理想選擇。而全新升級的白石湖吊橋視野遼闊，可俯瞰山谷、甜水鴛鴦湖與夫妻樹，並串聯竹林秘境與同心池，形成完整的山林遊程。值得一提的是──12月進入白石湖草莓季(可採)，2月為採果旺季，屆時民眾不僅可以進行採果體驗，還能草莓甜點、窯烤披薩DIY與農特產品展售，而且當地農家也提供草莓特色餐飲。北台灣民眾不妨把握時節，漫步吊橋遠眺山谷，品嘗香甜草莓，來個踏青小農遊。

以上圖片：臺北市政府工務局大地工程處提供