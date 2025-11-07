旅遊電商平台ｘ東京車站「GRANSTA」折價券 最高享85折 旅展推加碼優惠

東京車站站內 GRANSTA 商場空間。 圖：KKday／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】看好台灣旅客旺盛消費力，旅遊電商平台 KKday 與 JR東日本旗下「Cross Station Development Company」合作，自11/04起獨家販售東京車站站內人氣商場「GRANSTA」超值折價券，原等值10,000日圓的折價券，現只要8,500日圓即可購得（約新台幣1,700元），相當於85折優惠，可於「GRANSTA」內超過300家店舖消費，享受豐富多元的購物與餐飲體驗！

▲GRANSTA 商場美食示意。 圖：KKday／提供

KKday 日本分公司分享，台灣旅客回訪日本的比例非常高，KKday 曾於2024年針對137名台灣旅客進行旅遊行為調查，至少有90%旅客會利用新幹線或特急列車造訪多個地區，其中針對「希望有效利用移動時間，享受購物與美食」的需求也很高，更有超過65%受訪者曾於東京車站的站內商場消費。

JR東日本旗下「Cross Station Development Company」則表示，為了長期佈局台灣旅客赴日旅遊商機，將與 KKday 透過一系列行銷與業務合作，將其經營的東京車站站內商業設施「GRANSTA」，一舉打造為台灣民眾必訪的東京人氣購物勝地。

雙方除了11/04起聯合販售「GRANSTA 折價券」外，也預計於2026年1月份推出「GRANSTA 旅行組合套票」，主打將人氣鐵路便當、熟食、甜點、流行伴手禮等組成套票，讓旅客事先完成預約與付款，並於東京車站「GRANSTA」取貨，讓台灣旅客在等待享受日本高品質交通運輸服務的同時，也能有效利用零碎時間完成購物、用餐等娛樂休閒體驗。

針對即將到來的「ITF 台北國際旅展」，雙方也於即日起至11/12推出加碼優惠，旅客只要購買「JR EAST PASS」就可獲得「GRANSTA」1,000日圓優惠券，讓所有台灣民眾都能體驗東京車站「站內消費」的便利與魅力！

