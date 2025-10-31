2025-10-31 00:55 時尚品味生活誌
第六屆臺灣科學節11月登場 來場知性又趣味的親子體驗
第六屆臺灣科學節即將在11/8（六）-11/9（日）、11/15-（六）11/16（日）盛大登場，今年的主題為「啟發心智 賦能未來」，活動內容將全面升級，除了科學市集、科學秀與趣味互動體驗之外，還結合期間限定的轉角鏡裝置、企業聯名款餅乾、LINE集章活動，以及深受粉絲喜愛的Tabi Lobi周邊商品。打造一場全年齡都能同樂的科學嘉年華，讓大家在生活中也能感受科學的樂趣。
LINE集章＋尋寶獵人 驚喜一次帶回家
今年推出的LINE集章活動，館內藏有10點QR Code，集滿8點即可兌換一包滿天星餅乾或透卡一款，集滿10點還能參加抽獎，把科學節的驚喜一次帶回家！同時，11月8日與16日還有限定「尋寶獵人」活動，工作人員戴上Tabi Lobi頭套，藏在館內神秘角落等你挑戰。第一位找到並喊出通關密語的朋友，需與NPC合照並發布IG動態，標註科學節IG（@science.fest）且官方轉發成功後，即可抱走完整Tabi Lobi娃娃大全套（八款）與臺灣科學節專屬推車；即使沒搶到第一名，說出通關密語也能帶回限量紋身貼紙作為紀念，每個人都能收穫小驚喜。
全新轉角鏡＋互動背板 打卡玩出科學驚喜
今年臺灣科學節推出全新「轉角鏡」裝置，包括1款大轉角鏡與4款小轉角鏡，邀請大家從不同角度探索科學趣味。完成任務就送一包聯名餅乾（可樂果或卡迪那）並獲得一點電子集章。每館還打造專屬互動背板，現場可以貼趣味貼紙、拍照打卡，邊玩邊收集小禮物。
限定周邊大集合 扭蛋100%中獎
現場還有專屬臺灣科學節的限定周邊，像是八款可愛的Tabi Lobi娃娃、搖搖卡以及聯名小禮品等，完成搖搖卡任務，還能額外帶回星星娃。此外，只要消費滿300元，就可以挑戰扭蛋機，保證每次都能中獎，從娃娃到限量小物，每個人都能帶走屬於自己的科學節紀念，讓玩樂和收藏一次滿足。
2025年第六屆臺灣科學節由教育部和國家科學技術委員會攜手主辦，五大科學博物館承辦，國立教育廣播電台協辦，並有25個科普基地共同響應。今年，教育部與國科會誠摯邀請全家大小一同參與互動遊戲和趣味挑戰，在探索的過程中發現科學的無限可能，讓假日時光充滿樂趣與驚喜。
2025第六屆臺灣科學節 活動資訊：
● 日期：11/8（六）-11/9（日）、11/15（六）-11/16（日）
● 地點：基隆海科館、臺北科教館、臺中科博館、高雄科工館、屏東海生館
● 官網網址：https://tsf.moe.edu.tw/
● 臺灣科學節FB：https://www.facebook.com/taiwansciencefestival/?locale=zh_TW
● 臺灣科學節IG：https://www.instagram.com/sciencefest.tw/
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數