台北南港Lalaport︱南義風格美食BANCO窯烤PIZZA、自製生麵好好味

這次要介紹的是在南港Lalaport偶然吃到的一家南義風格料理，

主打南義拿波里的窯烤披薩、微硬的老米頓飯、自製生義大利麵、爐烤雞料理、熱盤料理或佛卡夏料理等等。

店內使用義大利拿波里專業窯爐品牌，特別為BANCO純手工打造的披薩專用窯爐，

千里迢迢從義大利運來，磚和沙都來自拿波里，

特別的是因為受到當地維蘇威火山影響，沙石質地很不一樣，相當耐高溫，

保溫效果奇佳，適用製作拿坡里披薩的最棒工具。

另外店內的麵團也是遵循STG拿坡里披薩製作規格，重量在180-250g之間，

加入天然海鹽和新鮮酵母，不加任何油脂，只在進烤爐時淋上橄欖油，

再經長時間的發酵，最好的程度是發酵的麵團不黏手，且非常具柔軟性。

而烤披薩的技術也不馬虎，通過拿坡里披薩APN批撒職人認證，

2017年製作拿坡里披薩的手藝，正式被列入聯合國教科文組織的無形文化遺產，

窯烤出的成品具有獨特的風味，外皮呈虎斑狀焦斑，富含空氣孔洞，嚼浸十足，

像我們這次點的海鮮鳳梨干貝披薩$440，

不只能吃到新鮮的蛤蜊、蝦子、干貝，餅皮也真的是一絕，

並放入蘿勒葉與帕馬森起司添香，有種一秒置身義大利的感覺，非常好吃。

一般乾式義大利麵使用的是熱風乾燥法，麵體口感會比較硬而沒彈性，

BANCO生麵引進國外真空技術將空氣壓出，讓水分保留且均勻分布，

麵條飽實具有水分。口感更加鮮活Q彈有勁。

今天點的是經典的奶油香檸蛋香培根生麵$290，

使用了厚實培根條淋上柔滑奶油白醬，一顆溫泉蛋畫龍點睛，

再灑上新鮮檸檬皮讓整個麵體濃郁卻清爽。

另一盤清炒鮮蝦蒜辣生麵$290，也是很有人氣的選擇，

拌炒的新鮮蝦仁，搭配蒜碎以及辣椒，添加帕瑪森起司以及巴西里，

再放入與海鮮絕配的炸蒜片，是愛蒜人不可錯過的選擇。

BANCO在2019年4月於台灣獲得冠軍，拿到前往拿坡里的門票，

接著在同年10月擊敗多國好手，勇奪2019世傑拿波里披薩僅邊塞國際組冠軍，

更是舉辦比賽的18屆以來首位獲此殊榮的女廚師，

正統的拿波里披薩的火量、時間都要視當天的天氣、溫度和濕度而定，

沒有絕對，非常考驗參賽者的經驗。

還點了一杯紅茶，價格也很佛心才40元。

一整餐吃下來整體都很美味，是還會想再次回訪的餐廳，

整體空間氛圍也不錯，服務人員也都很友善，喜歡義式料理的可別錯過囉!

《BANCO拿波里窯烤PIZZA ‧ 自製生麵》

地址:115臺北市南港區經貿二路131號3樓(南港Lalaport店)

電話號碼： 02 2788 3326

週三至週一：11：30～15：30（最後點餐15：00）

週二：11：30~14：30（最後點餐14：00）

週一至週日：17：00～21：00（最後點餐20：30）

※試營運店面除外，請依門市公告為主。

※內用低消240元/人

