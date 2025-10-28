吃。台南市。美食|安平區。「Snow Peak Tainan」來自日本新潟的知名戶外品牌 Snow Peakg首度插旗台南，結合輕食咖啡讓您有露營全方位體驗「Snow Peak Tainan」。

2025-10-28 樂天小高＠美食之旅

吃。台南市。<a class=美食|安平區。「Snow Peak Tainan" src="https://imageproxy.pixnet.cc/imgproxy?url=https://pic.pimg.tw/ku5553221/1761013995-3827056020-g_l.jpg&ver=20250714">
知名戶外品牌「Snow Peak」是來自日本新潟縣，創立於1958年至今已有67年歷史，創辦人父親原本是金屬批發商，才結合金屬元素導入品牌視覺中，目前「Snow Peak」在台灣分佈很多間門市，而台南安平店是南部首間複合式門市，來這裡消費不只能購物而已，也能享用輕食和咖啡渡過悠閒時光。

吃。台南市。美食|安平區。「Snow Peak Tainan
市外這占地高達600坪草坪空間，也成為台南市民休憩的好地方。

吃。台南市。美食|安平區。「Snow Peak Tainan
大門入口處有放置用餐立牌供客人參考，來這用餐每人低消一份餐點或飲品，採自助式用餐流程不收取服務費。

吃。台南市。美食|安平區。「Snow Peak Tainan
吃。台南市。美食|安平區。「Snow Peak Tainan

吃。台南市。美食|安平區。「Snow Peak Tainan
這門是很寬敞擁有一、二樓銷售空間，有賣日系露營設備、帳篷、衣服、咖啡設備...等等，小高僅拍照門市的ㄧ隅供參考。

吃。台南市。美食|安平區。「Snow Peak Tainan
吃。台南市。美食|安平區。「Snow Peak Tainan

吃。台南市。美食|安平區。「Snow Peak Tainan
這裡是門市銷售輕食和飲品的服務櫃檯。

吃。台南市。美食|安平區。「Snow Peak Tainan
吃。台南市。美食|安平區。「Snow Peak Tainan

吃。台南市。美食|安平區。「Snow Peak Tainan
吃。台南市。美食|安平區。「Snow Peak Tainan

吃。台南市。美食|安平區。「Snow Peak Tainan
吃。台南市。美食|安平區。「Snow Peak Tainan

吃。台南市。美食|安平區。「Snow Peak Tainan
這用餐是採取線上觀看菜單來點餐，菜單主要有義式咖啡類、台南限定飲品類、、茶飲類、其他調飲類、飲類、氣泡水類及小酌一杯類等。

吃。台南市。美食|安平區。「Snow Peak Tainan
吃。台南市。美食|安平區。「Snow Peak Tainan

吃。台南市。美食|安平區。「Snow Peak Tainan
創辦人父親是做金屬批發商的事業，所以這內用杯採用金屬色來裝（超美觀的），等到叫號機響起在至服務台拿飲品。

吃。台南市。美食|安平區。「Snow Peak Tainan
這裡鮮奶類都是採用莊園及鮮奶來製作。

吃。台南市。美食|安平區。「Snow Peak Tainan
吃。台南市。美食|安平區。「Snow Peak Tainan

吃。台南市。美食|安平區。「Snow Peak Tainan
店面靠牆處有放置茶水、餐具及奶油球供自取。

吃。台南市。美食|安平區。「Snow Peak Tainan
吃。台南市。美食|安平區。「Snow Peak Tainan

吃。台南市。美食|安平區。「Snow Peak Tainan
小高就外帶拿鐵（熱）160元。

吃。台南市。美食|安平區。「Snow Peak Tainan
吃。台南市。美食|安平區。「Snow Peak Tainan

吃。台南市。美食|安平區。「Snow Peak Tainan
這熱鐵外帶杯還有拉花供客人觀賞，這熱鐵奶香濃郁不苦澀真好喝

天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）：「Snow Peak Tainan」用餐空間很家約文青超舒服，服務很親切，整體口感有水準定價合理範圍，值得樂天小高推薦給您品嚐。



檢視較大的地圖


店家資訊：

Snow Peak Tainan


地址：708台南市安平區建平三街55號

營業時間:11:00–20:00

電話：無

樂天小高邀約資料

s6967391@gmai.com

Line ID：0937318086（不是電話喔！）





樂天小高＠美食之旅

樂天小高＠美食之旅

想做些什麼大事, 想從中尋找什麼成就感, 我想我懂了. 原來所謂的大事, 都源自於生活中的小事, 『美食』 唯有真實呈現才能更顯得它的價值, 這是一場將改變你所認知的革命. 美食是身體的歌曲；而歌曲是心靈的美食 樂天小高與你一同尋找心靈的美食。 合作信箱: s6967391@gmail.com

#美食 #金屬 #咖啡

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價

2025-10-02 16:01 女子漾／編輯張念慈
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

以大份量、平價聞名的美式賣場Costco，如今也難逃全球供應鏈混亂與貿易戰影響。美國總統川普今年4月祭出新一波關稅政策，進口商品成本大幅上升，加上氣候異常與原物料飆漲，美媒《The Takeout》點名14種商品恐在2025年下半年持續漲價，提醒消費者「能囤就趕快囤」。

14項「先囤再說」清單與理由

1.乳製品（奶油、優格、冰淇淋

美國2022年到2025年，奶油價格已從每磅3.67美元漲到4.87美元，冰淇淋半加侖從4.99美元漲到6.49美元，漲幅約三成。除了飼養、電力、燃料成本拉高，2025年美國更爆發乳牛禽流感疫情，供給恐再減。Kirkland希臘優格多仰賴德國、愛爾蘭與紐西蘭進口，未來關稅上調恐再推一波漲勢。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

2.咖啡

星巴克、Peet’s以及Kirkland咖啡價格持續上揚。美國進口咖啡有6成來自巴西、哥倫比亞，但氣候異常造成收成不穩。若美方對巴西啟動高達50%關稅，咖啡族群恐大失血。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

3.橄欖油

2023年地中海大旱，推升全球橄欖油價格暴漲4成。雖然2024年底西班牙降雨帶來一絲希望，但美國已對歐盟商品加徵20%關稅，甚至可能升到30%。未開封橄欖油可放兩年，建議有空間就多帶。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

4.蛋

2024年美國爆發禽流感，雞群銳減，蛋價一度翻倍，Costco甚至限制購買數量。雖然2025年春季疫情趨緩，但供應恢復緩慢，官方預測年底前價格還會再漲60%。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

5.番茄

美國每年從墨西哥進口40億磅番茄，佔市場70%。2025年川普宣布將番茄排除在美墨加自由貿易協定之外，課徵17%關稅。結果是：番茄價格走勢不穩，可能成為消費者下一個痛點。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

6.堅果

Kirkland綜合堅果來自全球15個產地，從非洲到南美都有。若象牙海岸與巴西分別面臨21%與50%關稅，進口成本將大幅上升。加上美國本土種植面積縮小，價格只會更貴。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

7.泡麵

Indomie炒麵、韓國Buldak辣雞麵到日清杯麵都是Costco熱門品，但亞洲進口品恐面臨30%關稅壓力。雖然現在仍比小超市便宜，但長期低價難保。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

8.茶葉

包括日本綠茶、台灣烏龍茶都面臨25%至32%關稅風險。Costco可能選擇漲價或下架表現不佳的商品，愛喝茶的族群得注意。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

9.健康食物種子（藜麥、奇亞籽）

美國奇亞籽主要來自尼加拉瓜、墨西哥與玻利維亞。健康飲食需求持續上升，氣候與關稅變數讓Kirkland藜麥、奇亞籽價格可能再漲。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

10.歐洲紅白酒與烈酒

美國每年進口葡萄酒約75%來自歐洲，川普甚至放話要對歐洲酒類課200%關稅。從西班牙紅酒到法國伏特加都可能大幅調漲。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

11.海苔

Kirkland與韓國品牌Bibigo的海苔產品受美韓關稅拉鋸影響，2025年上半年價格已從10.99美元漲到11.99美元，漲幅近一成。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

12.牛肉

美國牛隻存欄跌至1951年以來最低，需求卻不減。美國農業部預測，2025年牛肉價格將再漲近7%。紐澳進口牛肉同樣面臨關稅不確定。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

13.法式餅乾

法國品牌St Michel、La Mere Poulard等奶油餅乾深受歡迎，但歐美互徵關稅若升至30%，恐讓這些零食再創新高。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

14.檸檬水

USDA列入2025年漲價清單，尤其是以柑橘為基底的飲料。颶風與「黃龍病」重創美國檸檬收成，進口替代又得面臨關稅。Kirkland有機檸檬水已在短短兩個月內調漲0.1美元。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

三個聰明囤貨原則

1.三個月內必用完：避免過期與囤貨壓力，乳製品、飲料尤其要控制量。

2.分裝保存：大瓶油、牛肉、堅果、穀物買回家分裝冷凍或避光保存，延長鮮度。

3.品牌替代：咖啡、茶、油漲太兇時，先找同等級替代品，不必硬撐。

這份清單鎖定美國Costco，但因為許多品牌與商品同樣在台灣架上出現，加上全球上游供應鏈相通，漲價壓力最終可能也會反映到台灣。若近期有計畫補貨乳製品、咖啡或歐洲紅酒，建議把握促銷檔期，依「三原則」聰明囤貨，才不會被漲價打亂生活預算。

光復節連假優惠懶人包！全台好康一次看：手搖飲買一送一、炸雞半價、樂園門票25折起

光復節連假優惠懶人包！全台好康一次看：手搖飲買一送一、炸雞半價、樂園門票25折起

2025-10-23 10:41 女子漾／編輯周意軒
光復節連假優惠懶人包！全台好康一次看：手搖飲買一送一、炸雞半價、樂園門票25折起
光復節連假優惠懶人包！全台好康一次看：手搖飲買一送一、炸雞半價、樂園門票25折起

2025年最後一個連假來啦！10/24至10/26的光復節連假，各大品牌為了迎接年末商機，紛紛推出超狂優惠。不論是要外出遊玩還是宅在家追劇，從咖啡手搖飲、速食炸雞到遊樂園門票通通有折扣，小資族記得筆記收藏這波「吃喝玩樂懶人包」，錯過真的會心痛！

一、超商咖啡優惠最划算

7-ELEVEN：即日期至28日，特選美式、拿鐵第2杯半價，冰沙任選2杯99元。

全家：10月22日至10月26日，特大冰拿鐵加19元、特大冰美式加29元多一杯、大杯冰磚拿鐵加19元多一杯

萊爾富：即日期至28日大杯特濃、特大杯咖啡買1送1，大杯美式冰熱任選35元。

OKmart：楊枝甘露冰沙＋漂浮冰淇淋系列合購111元。

美廉社：APP會員大杯美式買5送5，平均每杯只要23元。

85度C：10/25限定中、大杯咖啡第2杯半價。

二、速食控開吃！麥當勞肯德基優惠最強

麥當勞APP優惠券：

中薯買一送一、麥香雞現折10元。

單筆滿200元送4塊麥克雞塊。

四大人氣套餐最低62折起。

另外麥當勞LINE官方帳號「隨買店取」自10月23日起至11月11日推出「早餐5入量購優惠組」，包括豬肉滿福堡加蛋、火腿蛋堡、焙果堡系列等多款人氣早餐，搭配指定飲品5入量購組合，最低65折起。。

肯德基：

10/23～11/3多人桶餐47折，6塊咔啦脆雞＋6顆蛋撻只要333元。

每週三「炸翻星期三」買一送一輪番登場，從蛋撻、咔啦雞腿堡到上校雞塊輪番登場。

指定三款經典堡「加10元多一件」，咔啦雞腿堡、青花椒堡全都吃得到。

漢堡王：

歲末優惠券開放領取，雙人套餐最低49折，雙堡組合99元起，整張券省下2723元。

摩斯漢堡：

10/24～10/27限定，指定套餐單套9折、第二套6折。

拿坡里：

大披薩買1送1、炸雞買4送4，還可免費加贈青花椒烤雞翅。

21風味館：

全台門市香草烤雞下殺7折，炸雞桶特價262元。

三、手搖飲/咖啡買一送一喝起來！

星巴克：買一送一活動又來了！根據官網，這次推出的是「把握美好秋收 指定品項」好友分享活動，在週三 (10/22)至週四(10/23)，11時至20時購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。

翰林茶館：週末「熊貓珍奶」買1送1，每店每日限量30組。

CoCo都可：「粉角檸檬冬瓜」「奶茶三兄弟」買1送1，LINE領券點餐2杯79元。

路易莎：會員早上11點前購咖啡，第2杯半價。

四、樂園入園券優惠25折起！

六福村：身分證含「2」或「5」享$599優惠票；40歲以上民眾或學生可享$400～$599入園價。

麗寶樂園：購全票即贈COLD STONE冰淇淋提貨券（價值$630）。

劍湖山世界：身分證含「1、2、3」享25折起，最低票價$299。

九族文化村：萬聖節「妖怪變裝」免費入園或贈互動券。

義大世界：萬聖裝扮入園，第二人只要15元。

小人國：發票中「234」三碼任兩碼享愛價$234入園。

五、餐廳優惠!最狂5折起

金子半之助、日本橋海鮮丼辻半推出「大感謝祭」，自10/23至11/14期間，凡點主餐可獲主餐5折券（平日週一至五使用至11/21），消費滿1000元再贈主餐7折券（平日週一至四使用至11/20）。11/6品牌日限定，當日點主餐可享綜合天婦羅或黑鮪魚手卷乙份；11/1至11/30會員日，點任一主餐即可兌換海苔或軟性飲料乙份。

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#冰淇淋 #六福村 #星巴克 #麥當勞 #肯德基 #買一送一 #7-Eleven #全家Familymart

「原來經濟艙也能升級！」7大隱藏免費服務公開：過夜包、Wi-Fi通通有

「原來經濟艙也能升級！」7大隱藏免費服務公開：過夜包、Wi-Fi通通有

2025-10-08 11:58 女子漾／編輯王廷羽
圖片來源：IG @jennierubyjane、小紅書 @冰淇淋遊樂園
圖片來源：IG @jennierubyjane、小紅書 @冰淇淋遊樂園

今年10月簡直是連假大月，大家有沒有規劃出國旅行呢？想讓你的經濟艙飛行升級，感受不一樣的旅程嗎？別以為只有商務艙才有特別待遇，其實只要掌握一些小技巧，經濟艙旅客也能享受到不少隱藏的小確幸！旅遊專家透露，很多航空公司都提供免費的隱藏服務，只要你在對的時間、帶著禮貌提出要求，就有機會讓你的飛行體驗更舒適！所以下次搭飛機時，記得試試這些小竅門，讓你的旅行充滿驚喜吧！

不用加錢也可以坐得很舒適！旅遊專家曝光「經濟艙隱藏服務」！

根據旅遊媒體《Travel+Leisure》報導，其實有些航空公司服務，只要你開口詢問，就有機會獲得！Dollar Flight Club 創辦人兼執行長 Jesse Neugarten 也說過：「即使是經濟艙，只要禮貌地提出需求，還是能爭取到一些實用的小福利哦！」不過，專家提醒，登機、起飛和降落的時候，空服員最忙碌，最好避免在這些時候提額外要求。最理想的時機其實是在主要餐點服務結束後，這時機艙會比較穩定，空服員也有更多時間處理旅客的請求！所以，下次搭飛機時，記得抓準時機，再加點禮貌，說不定會有驚喜等著你哦！

圖片來源：聯合報系資料照片 程嘉文
圖片來源：聯合報系資料照片 程嘉文

經濟艙7大隱藏免費服務1. 額外的餐點與點心

長途航班是福利大放送的時候！根據 FreeQuinnt Flyer 創辦人 Quinn English 的說法，國際航線的福利超級大方，像是達美、聯合和美國航空這些航空公司，經濟艙的免費餐點和點心都是一等一的好！反觀廉價航空，福利就比較有限啦。

經濟艙7大隱藏免費服務2. 舒適用品包

長途飛行，不只需要舒適的座位，還要有貼心的小物！像是土耳其航空就會提供過夜包，包括牙刷、襪子、眼罩等基本用品，還有機會拿到護唇膏、保濕乳等，讓你飛機上也能保持清爽又舒適。

經濟艙7大隱藏免費服務3. 免費機上 Wi-Fi

越來越多航空公司都開始提供免費機上 Wi-Fi 服務啦！像是捷藍航空、達美航空、阿聯酋航空、法國航空和卡達航空等，讓你即使在天上也能隨時保持連線，查查郵件、刷刷社群，無需擔心網絡問題。

經濟艙7大隱藏免費服務4. 枕頭與毛毯

長途夜航時，枕頭和毛毯簡直是必備！如果你發現座位上沒有提供，不妨在餐點服務結束後，禮貌地向空服員詢問，絕對能讓你更舒適。

經濟艙7大隱藏免費服務5. 免費酒精飲品

想在天上小酌一杯？許多航空公司只要你達到法定飲酒年齡，就可以免費享受啤酒和紅白酒！像是阿聯酋航空、卡達航空和新加坡航空，都提供這項福利，讓你在飛行中也能享受

經濟艙7大隱藏免費服務6. 兒童遊戲包

帶小朋友出門的家長們有福啦！很多航空公司會準備兒童遊戲包，裡面有畫本和蠟筆，讓小朋友在飛行途中也能開心打發時間。偶爾空服員還會送小飛行員胸章或迷你玩具哦！

經濟艙7大隱藏免費服務7. 飛機收藏卡

這個是達美航空的獨家特色！他們會提供印有不同機型設計的收藏卡，有時候還會是你搭乘的那架飛機哦！對飛機有興趣的你，不妨禮貌地詢問空服員，看看能不能向機師索取一張收藏卡。

圖片來源：小紅書
圖片來源：小紅書

以上這些隱藏服務記得記下來，下次搭到這些航空就能讓自己的搭乘體驗更舒適！最後亦可延伸閱讀：2025 桃園機場台灣伴手禮推薦總整理｜特色、品項、哪裡買⋯一次看！

【本文為JUSKY街星授權提供】

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#夏天 #搭飛機 #商務艙

2025 50嵐菜單推薦！網友票選Top10必喝、最新菜單＋隱藏版客製化點法全攻略

2025 50嵐菜單推薦！網友票選Top10必喝、最新菜單＋隱藏版客製化點法全攻略

2025-10-20 22:39 女子漾 /編輯周意軒
2025 50嵐菜單推薦！網友票選Top10必喝、最新菜單＋隱藏版客製化點法全攻略。圖片來源:Threads和官方
2025 50嵐菜單推薦！網友票選Top10必喝、最新菜單＋隱藏版客製化點法全攻略。圖片來源:Threads和官方

身為手搖飲界的「國民飲料」，50嵐幾乎陪伴大家從學生時期喝到上班族時代。不論是熱戀時的波霸奶茶，還是加班時的一杯烏龍拿鐵，那個熟悉的藍黃Logo總能帶來療癒感。2025年，50嵐不僅推出多款新飲品，還悄悄更新「隱藏客製化菜單」，讓飲料控又有新口感可以解鎖。這篇一次整理最新價格、網評Top10人氣飲品，以及最強加料秘訣，讓你下次排隊不再猶豫。

圖片來源:Threads
圖片來源:Threads

50嵐熱潮再起！BLACKPINK 成員 Rosé（朴彩英）登上高雄世運主場館舞台時，不只以甜美歌聲征服全場，還被捕捉到邊喝 50嵐波霸紅茶拿鐵、邊配鳳梨酥 的畫面，親民舉動瞬間掀起話題。隔天她更加碼挑戰台灣街頭美食——鹹酥雞，讓現場超過5萬名觀眾嗨到尖叫，網路上更掀起一波「我要喝Rosé同款50嵐」的熱潮。

1. 50嵐30週年依舊穩坐台灣手搖飲王座

50嵐臺南德興店（創始店）。圖片來源：維基百科
50嵐臺南德興店（創始店）。圖片來源：維基百科

從1994年誕生於台南小攤位，到如今遍布全台，50嵐靠的不是華麗行銷，而是「老派堅持」——現泡茶湯、嚴選鮮乳、手工熬糖。雖然新品更新速度不算快，卻總能抓住台灣人最熟悉的味蕾。像是波霸奶茶、冰淇淋紅茶、珍波椰青茶，年年都穩居排行榜。2025年更推出期間限定「麵茶拿鐵」與重焙烏龍系列，掀起懷舊與新風味並存的手搖風潮。

2. 網友熱議！2025年50嵐必喝Top10飲品排行

每次走進50嵐點餐台，選項太多讓人瞬間選擇障礙大爆發。以下是根據網友票選與實際熱銷數據整理的Top10必喝清單：

波霸奶茶

經典中的經典，香濃紅茶搭配Q彈波霸，每一口都是回憶。建議「微糖、少冰」最順口。

圖片來源：ＩＧ
圖片來源：ＩＧ

波霸紅茶拿鐵

BLACKPINK成員Rosé都喝過！紅茶與鮮奶完美1:1比例，濃郁不膩口。

圖片來源：ＩＧ
圖片來源：ＩＧ

珍波椰青茶

珍珠、波霸、椰果一次滿足咀嚼控三大願望，無糖就超好喝。

圖片來源：ＩＧ
圖片來源：ＩＧ

冰淇淋紅茶

阿薩姆紅茶加上一球香草冰淇淋，融合苦甜與奶香，是夏季永遠喝不膩的經典。

圖片來源：ＩＧ
圖片來源：ＩＧ

重焙烏龍拿鐵

焙火香氣濃烈、尾韻帶焦糖感，如果喜歡珍珠也能加上小珍珠的口感超加分。

圖片來源：ＩＧ
圖片來源：ＩＧ

椰果烏龍拿鐵

烏龍奶茶的厚實茶香遇上爽脆椰果，滑順又有咬感。

圖片來源：ＩＧ
圖片來源：ＩＧ

荔枝烏龍

荔枝雪酪與烏龍茶結合，香甜果氣搭配茶韻，夏天一喝就上癮。

芒果青

清新四季春融合濃郁芒果果香，酸甜冰涼的熱帶系飲品。

圖片來源：ＩＧ
圖片來源：ＩＧ

黃金烏龍珍珠

茶香清爽、口感滑順，是想戒糖卻又想喝手搖的最佳選擇。

圖片來源：ＩＧ
圖片來源：ＩＧ

麵茶紅茶拿鐵

今年新登場！懷舊麵茶粉與紅茶融合，香氣濃郁、奶香厚實，意外地超搭。

３. 北中南菜單

北區菜單/50嵐官網
北區菜單/50嵐官網

中區菜單/50嵐新竹北大店
中區菜單/50嵐新竹北大店

高雄、屏東、台東地區菜單/高雄50嵐民生民權店
高雄、屏東、台東地區菜單/高雄50嵐民生民權店

台南菜單/50嵐崇善店
台南菜單/50嵐崇善店

4. 隱藏版客製化加料全公開！免費升級這樣點

許多手搖老饕都知道，50嵐的「隱藏菜單」才是真正考驗功力。其實只要掌握幾個關鍵字，就能免費升級你的飲料：

免費加料四選一：非純茶類飲品可免費加「珍珠、波霸、燕麥、椰果」任一種。

「多一點」vs「多一份」有差：想多料記得說「多一點」，才不會被加價。

免費加果香：金桔、梅醬、檸檬汁可請店員加重比例，風味更突出。

「加厚」喝法：茶或奶想更濃？可要求「加厚版」，讓整體更飽滿順口。

隱藏人氣組合：布丁奶茶＋波霸＋燕麥是超人氣隱藏配方，甜而不膩。

貼心提醒：凡購買45元以上飲品，通常可享免費加料一次；自備環保杯還可再折價，是節能又省錢的小撇步。

5. 各區價格略有差異，點單前先確認

50嵐的價格因北、中、南、東部略有差距，平均飲品價格落在35元至75元之間。若你想挑戰「高CP值組合」，可以參考中南部門市，部分飲品平均比北部便宜5元以上。

6. 手搖控推薦收藏：三大喝法關鍵字

想清爽：選「少冰、半糖」的純茶系（如黃金烏龍、青茶）。

想濃郁：奶茶或拿鐵系可搭配「加厚版」＋燕麥。

想療癒：選「布丁系列」或冰淇淋紅茶，加一點波霸更飽口。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#紅茶 #珍珠 #香氣 #50嵐 #手搖飲

❤台北❤米其林3星【頤宮Le Palais】~全台唯一☆八連霸★

❤台北❤米其林3星【頤宮Le Palais】~全台唯一☆八連霸★

2025-10-24 20:29 Belinda的玩美甜蜜窩

#連續8年米其林3星

#頤宮Le Palais❤

君品酒店17樓的中餐廳

今年再次拿下米其林三星榮耀

達成八連霸紀錄，總計摘下24顆星

拜員工旅遊所賜品嚐這高級美味

我們是單點~相信都點在招牌菜上

有訂包廂，平均一個人三千多元

最後還送每人台灣特色茶包

口味是隨機的~感覺挺用心呢!!

#頤宮Le Palais❤

空間融合中式及歐式設計美學

來自香港的主廚每日駐店

提供優質且精美的廣東菜餚

嚴選當令食材、精緻飲茶點心及經典筵席菜

獲選兩岸美食論壇十大名店殊榮

其中招牌先知鴨、火焰片皮鴨

選用宜蘭櫻桃鴨

並根據體型大小設計多種料理

因製作耗時~須提前預訂

火焰片皮鴨》

宜蘭櫻桃鴨油脂豐

且帶鴨油香氣

相當適合用來做片皮鴨

廚師推進包廂那浮誇的淋熱油秀

貼心等到大家準備好手機才開始

難怪網上隨便刷都瞬間火燒影片

烘烤過的鴨皮包進餅皮內

搭配傳統甜麵醬、冰梅醬

用鴨盤裝著上桌~超加分

鴨腿會切上桌、鴨鬆生菜

再來道酸白菜豆腐鴨架湯囉

君品明蝦餃》

皮薄餡豐 & 蝦肉鮮嫩彈牙

強調不用沾醬的品嚐原味

是最美味的吃法囉

臘味蘿蔔糕》

選用蘿蔔精華中心段

是整條蘿蔔纖維最細之處

只加伊比利火腿絲及蝦米調味

完美襯托白蘿蔔清甜美味

綿密滑嫩且特別好入口

春風得意腸》

香脆炸油條包裹蝦肉

外層裹上滑嫩腸粉~口感層次豐富

是500盤得獎菜色

君品吊燒炸子雞》

皮超脆~卡滋卡滋的呢

炸豆腐奶》

經典陝西菜改良而成

酥炸外皮如同豆腐般柔軟

內餡起司則如牛奶般滑順

鹹甜夾雜完全不膩~好吃!!

最後來讚個#現磨核桃露

核桃香超濃郁~即便已飽到不行

還是幾乎都喝完了呢~~~

#台北美食#米其林三星#頤宮

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#香氣 #美食探店 #台北美食 #米其林三星

