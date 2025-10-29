台北凱達與您歡慶八週年！ 住房2,888起贈聯名小禮，還有機會抽中套房住宿券與冬季好禮！



台北凱達歡慶八週年，推出「凱達八載・精彩無限」住房與餐飲系列回饋活動。圖：台北凱達大飯店提供





【旅遊經 洪書瑱報導】

「台北凱達」今年11月24日將迎來八週年慶，為迎慶這個歡樂時光，特別攜手兩大台灣品牌：以天然草本聞名的洗沐保養品牌「阿原YUAN」與智能家電品牌「向物SOTHING」跨界合作，共同推出以「凱達八載・精彩無限」為主題的周年慶住房與餐飲系列回饋活動。活動日自11月1日至11月30日登場！住房專案每晚2,888元起，入住即贈送聯名肥皂禮盒，餐飲同步祭出全館「滿千贈百」、百宴自助餐早餐買一送一，另還有11/24壽星本人於當日用餐享半價等優惠等。除此之外，更加碼抽套房住宿券、百宴自助餐券、阿原及向物人氣商品等八大好禮，全面打造結合香氣與溫度的旅宿體驗，台北凱達表示，邀請旅人共享凱達八載以來的溫暖與感動。







台北凱達大飯店於周年慶期間推出住房專案，精緻雙人房2,888元起、家庭四人房4,888元起。圖：台北凱達大飯店提供







台北凱達大飯店於11月推出「香遇凱達・八載初心」住房專案，精緻雙人房2,888元起，專案贈送阿原聯名禮盒乙份及向物及阿原抵用券。圖：台北凱達大飯店提供





台北凱達在周年慶期間推出「香遇凱達・八載初心」住房專案，精緻雙人房2,888元起、家庭四人房4,888元起，專案贈送價值480元的阿原聯名禮盒乙份，內含艾草皂與搓澡巾，肥皂原料萃取自陽明山「阿原農場」的有機艾草，遵循十八道工序手工製成，泡沫細緻柔滑，能深層潔淨並淨化肌膚。淡雅草本香氣如晨霧般瀰漫，帶來身心放鬆與療癒感，讓旅人帶走的不只是回憶，更有滿滿的「艾」。另外再加碼贈阿原100元抵用券及向物150元抵用券。除此之外，單筆住房消費滿4,888元，再加碼贈送500元館內消費抵用券，展現誠意。







台北凱達大飯店歡慶八週年，館內餐廳推出「滿1千送1百」活動，Bar 98同步祭出全品項八折，邀賓客舉杯共慶八載時光。圖：台北凱達大飯店提供





台北凱達館內百宴自助餐廳同步推出「早餐買一送一」及「壽星同慶」活動，凡與台北凱達同為11月24日生日的壽星，本人享五折優惠。圖：台北凱達大飯店提供





不僅住房優惠吸睛，館內三家餐廳，包括：家宴中餐廳、百宴自助餐廳、Bar 98等同步推出多重優惠回饋，包含：全館餐飲單筆消費滿1,000元，即贈100元折抵券；百宴自助餐廳加碼推出早餐買一送一優惠、與凱達同為11月24日當日壽星本人，於當日用餐享五折優惠(需另加原價10%服務費)；家宴中餐廳則以「八」為靈感，凡消費滿588元，加價8元即可加購「經典港點五選一」，以銅板價品味家宴經典港式美饌；Bar 98則祭出全品項8折優惠，邀賓客舉杯共慶八載時光。







台北凱達大飯店推出八週年慶抽獎活動，凡於11月透過官網訂房入住；餐飲消費滿1,888元可獲得抽獎券乙張，有機會獲得住宿券、餐券、阿原及向物人氣好禮。圖：台北凱達大飯店提供





同時，凱達也推出「八好禮・送給你」周年慶抽獎活動，凡透過官網或語音訂房並於11月入住，即可獲得抽獎券乙張；館內餐飲消費滿1,888元亦可獲得抽獎券乙張，此次將抽出八大獎項，包括：台北凱達平日精緻套房與雙人房住宿券、百宴自助餐券，以及阿原「好事連連」與「好運來」禮盒、向物發熱暖腳器、恆溫暖杯墊等豐富獎品，讓消費者除了享「好康」，還有機會「享好運」，將驚喜好禮帶回家！相關周年慶訊息可至飯店官網查詢！







