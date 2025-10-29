2025-10-29 13:00 旅奇傳媒 TR Omnimedia
旅展「永信市集」熱門行程一次到位 三大加碼活動現場送好禮
【旅奇傳媒/編輯部報導】全台最大年度旅遊盛會「ITF台北國際旅展」，將於11/07（五）-11/10（一）於南港展覽館盛大登場！永信旅遊將打造「永信市集」主題攤位，推出中南美暨非洲、寒假過年暨熱門行程、優選航空合作、極光、蜜月、花季等多項主題旅遊及熱門行程，讓遊客玩遍全世界，並於現場推出三大加碼活動等精彩好禮，鎖定攤位編號「I 2403」，就掌握暢遊全球的超值優選行程。
ITF 為台灣指標性的國際旅展，每年吸引數百家海內外旅遊品牌參展，現場匯集最新旅遊趨勢、獨家優惠與互動體驗，堪稱旅遊愛好者年度必逛盛會。深耕長線旅遊超過30年的「永信旅遊」，今年以全新概念「永信市集」亮相於 ITF 旅展，以「逛市集、賞世界」為主題，把五大洲風情以及各式主題旅遊，濃縮於旅展現場，邀請旅人一站式暢遊全世界！
攤位主題亮點｜一次滿足你的夢想旅遊清單
永信旅遊以豐富多樣化的長線行程聞名，今年 ITF 旅展現場將以「市集」概念打造多元的攤位空間，主打六大旅遊主題，從雪地極光到熱帶海風，從異域文化到浪漫花海，不論你想去世界的哪一端，永信旅遊都幫你規劃好！彷彿走進一場環遊世界的嘉年華，全方位滿足旅人的夢想。
■ 六大主題旅遊：
．中南美、非洲旅遊
．寒假、過年熱門行程
．優選航空合作
．極光旅遊
．蜜月旅遊
．花季旅遊
ITF 旅展永信限定｜現場三大加碼活動
加碼一：【永信請你喝咖啡】
凡於 ITF 旅展現場報名並付訂永信旅遊行程，即可獲得 7-Eleven CITY CAFE 實體提貨卡（乙杯），無論是補充能量或是開啟一趟旅程的儀式，永信先敬你一杯！
加碼二：【永信旅遊ｘ厝覓 TZUMii 質感家居抽獎】
旅展現場單筆付訂金滿6萬元（含）以上，即可參加「TZUMii 厝覓 DIY 家具抽獎活動」，有機會將「厝覓 TZUMii 時尚雙色茶几桌」帶回家！（2色款式隨機，共6名，詳細抽獎資訊請洽永信旅遊。）
加碼三：【加 LINE 好友玩遊戲送好禮】
只要於旅展現場加入「永信旅遊」官方 LINE 好友，即可參加趣味小遊戲，玩樂同時再拿「永信限定小禮物」！（禮物數量有限，送完為止。）
銀行加碼優惠｜多重回饋 現場揭曉
旅展期間多家銀行同步推出信用卡滿額贈與專屬優惠，更多驚喜請鎖定現場活動公告，旅遊+好康優惠一次享受！詳細活動及旅遊行程請參考「永信旅遊」官方網站（https://www.ystravel.com.tw/）及「永信旅遊」臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/YUNGSHINTRAVEL）。
【2025 ITF 台北國際旅展】
・日期：2025/11/07（五）- 11/10（一）
・地點：台北南港展覽館一館
・攤位編號：I2403 永信旅遊
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower