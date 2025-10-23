年輕人也能被投資！築間、朝陽科大共推創業加速平台

餐飲創業熱潮持續升溫，投資的浪潮也正式走進校園。由朝陽科技大學行銷與流通管理系與人人品牌共同主辦、築間餐飲集團及人人好餐飲商學苑協辦的「第十四屆全國連鎖加盟產業創新提案競賽」正式啟動，本屆以「產學鏈結 × 創投導向 × 實戰落地」為核心，讓學生以投資人視角打造提案，從校園直接銜接市場，掀起餐飲創業教育新浪潮。

人人品牌執行長呂子譽以輔導品牌達八成三存活率的經驗分享，投資餐飲最重視「關鍵差異化」與「合理投資報酬率（ROI）」。他指出：「投資餐飲不是賭夢想，而是算 ROI。」並提醒學生，財務預測不是表格，而是投資人是否出手的依據，唯有明確營收與成本規劃，才能贏得投資信任。

築間餐飲集團策略長陳予澤也以實戰角度點出關鍵：「築間每天都在看市場，我們想投資的不是點子，而是能跑得起來的商業模式。」他表示，築間願意成為青年團隊的導師，協助從營運、展店到成本控管，讓創意落地成為真正能運作的品牌。

人人好餐飲商學苑院長蔡文旗則提醒：「創業不只是開一家店，而是一次自我驗證的過程。」他強調，面對缺工與高成本時代，未來餐飲創業要兼具「高複製性」與「低人力成本」兩大能力，才能實現規模化經營。

今年競賽最大亮點是「創投認證特別獎」首次登場。獲選團隊將獲三方企業聯合簽署認證，並有機會與企業高層深度交流，成為「直接被投資圈看見」的學生團隊。呂子譽表示：「這份認證的含金量遠超獎金，它代表業界正式看見你的潛力與價值。」

結合人人品牌的教材與企業資源，本次競賽從課堂延伸至市場，從理論跨越實作，成為新世代創業的加速引擎。人人品牌也預告，未來將持續擴大合作對象，打造更完善的創業支持網絡，讓更多年輕人能「被看見、被投資、被實現」。

鎖定高品味、高資產族群，關注生活、風格、投資與流行趨勢，提供全面又深度的解析，致力於成為品味生活與聰明投資的信任指南。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價

2025-10-02 16:01
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

以大份量、平價聞名的美式賣場Costco，如今也難逃全球供應鏈混亂與貿易戰影響。美國總統川普今年4月祭出新一波關稅政策，進口商品成本大幅上升，加上氣候異常與原物料飆漲，美媒《The Takeout》點名14種商品恐在2025年下半年持續漲價，提醒消費者「能囤就趕快囤」。

14項「先囤再說」清單與理由

1.乳製品（奶油、優格、冰淇淋

美國2022年到2025年，奶油價格已從每磅3.67美元漲到4.87美元，冰淇淋半加侖從4.99美元漲到6.49美元，漲幅約三成。除了飼養、電力、燃料成本拉高，2025年美國更爆發乳牛禽流感疫情，供給恐再減。Kirkland希臘優格多仰賴德國、愛爾蘭與紐西蘭進口，未來關稅上調恐再推一波漲勢。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

2.咖啡

星巴克、Peet’s以及Kirkland咖啡價格持續上揚。美國進口咖啡有6成來自巴西、哥倫比亞，但氣候異常造成收成不穩。若美方對巴西啟動高達50%關稅，咖啡族群恐大失血。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

3.橄欖油

2023年地中海大旱，推升全球橄欖油價格暴漲4成。雖然2024年底西班牙降雨帶來一絲希望，但美國已對歐盟商品加徵20%關稅，甚至可能升到30%。未開封橄欖油可放兩年，建議有空間就多帶。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

4.蛋

2024年美國爆發禽流感，雞群銳減，蛋價一度翻倍，Costco甚至限制購買數量。雖然2025年春季疫情趨緩，但供應恢復緩慢，官方預測年底前價格還會再漲60%。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

5.番茄

美國每年從墨西哥進口40億磅番茄，佔市場70%。2025年川普宣布將番茄排除在美墨加自由貿易協定之外，課徵17%關稅。結果是：番茄價格走勢不穩，可能成為消費者下一個痛點。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

6.堅果

Kirkland綜合堅果來自全球15個產地，從非洲到南美都有。若象牙海岸與巴西分別面臨21%與50%關稅，進口成本將大幅上升。加上美國本土種植面積縮小，價格只會更貴。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

7.泡麵

Indomie炒麵、韓國Buldak辣雞麵到日清杯麵都是Costco熱門品，但亞洲進口品恐面臨30%關稅壓力。雖然現在仍比小超市便宜，但長期低價難保。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

8.茶葉

包括日本綠茶、台灣烏龍茶都面臨25%至32%關稅風險。Costco可能選擇漲價或下架表現不佳的商品，愛喝茶的族群得注意。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

9.健康食物種子（藜麥、奇亞籽）

美國奇亞籽主要來自尼加拉瓜、墨西哥與玻利維亞。健康飲食需求持續上升，氣候與關稅變數讓Kirkland藜麥、奇亞籽價格可能再漲。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

10.歐洲紅白酒與烈酒

美國每年進口葡萄酒約75%來自歐洲，川普甚至放話要對歐洲酒類課200%關稅。從西班牙紅酒到法國伏特加都可能大幅調漲。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

11.海苔

Kirkland與韓國品牌Bibigo的海苔產品受美韓關稅拉鋸影響，2025年上半年價格已從10.99美元漲到11.99美元，漲幅近一成。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

12.牛肉

美國牛隻存欄跌至1951年以來最低，需求卻不減。美國農業部預測，2025年牛肉價格將再漲近7%。紐澳進口牛肉同樣面臨關稅不確定。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

13.法式餅乾

法國品牌St Michel、La Mere Poulard等奶油餅乾深受歡迎，但歐美互徵關稅若升至30%，恐讓這些零食再創新高。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

14.檸檬水

USDA列入2025年漲價清單，尤其是以柑橘為基底的飲料。颶風與「黃龍病」重創美國檸檬收成，進口替代又得面臨關稅。Kirkland有機檸檬水已在短短兩個月內調漲0.1美元。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

三個聰明囤貨原則

1.三個月內必用完：避免過期與囤貨壓力，乳製品、飲料尤其要控制量。

2.分裝保存：大瓶油、牛肉、堅果、穀物買回家分裝冷凍或避光保存，延長鮮度。

3.品牌替代：咖啡、茶、油漲太兇時，先找同等級替代品，不必硬撐。

這份清單鎖定美國Costco，但因為許多品牌與商品同樣在台灣架上出現，加上全球上游供應鏈相通，漲價壓力最終可能也會反映到台灣。若近期有計畫補貨乳製品、咖啡或歐洲紅酒，建議把握促銷檔期，依「三原則」聰明囤貨，才不會被漲價打亂生活預算。

「原來經濟艙也能升級！」7大隱藏免費服務公開：過夜包、Wi-Fi通通有

「原來經濟艙也能升級！」7大隱藏免費服務公開：過夜包、Wi-Fi通通有

2025-10-08 11:58
圖片來源：IG @jennierubyjane、小紅書 @冰淇淋遊樂園
圖片來源：IG @jennierubyjane、小紅書 @冰淇淋遊樂園

今年10月簡直是連假大月，大家有沒有規劃出國旅行呢？想讓你的經濟艙飛行升級，感受不一樣的旅程嗎？別以為只有商務艙才有特別待遇，其實只要掌握一些小技巧，經濟艙旅客也能享受到不少隱藏的小確幸！旅遊專家透露，很多航空公司都提供免費的隱藏服務，只要你在對的時間、帶著禮貌提出要求，就有機會讓你的飛行體驗更舒適！所以下次搭飛機時，記得試試這些小竅門，讓你的旅行充滿驚喜吧！

不用加錢也可以坐得很舒適！旅遊專家曝光「經濟艙隱藏服務」！

根據旅遊媒體《Travel+Leisure》報導，其實有些航空公司服務，只要你開口詢問，就有機會獲得！Dollar Flight Club 創辦人兼執行長 Jesse Neugarten 也說過：「即使是經濟艙，只要禮貌地提出需求，還是能爭取到一些實用的小福利哦！」不過，專家提醒，登機、起飛和降落的時候，空服員最忙碌，最好避免在這些時候提額外要求。最理想的時機其實是在主要餐點服務結束後，這時機艙會比較穩定，空服員也有更多時間處理旅客的請求！所以，下次搭飛機時，記得抓準時機，再加點禮貌，說不定會有驚喜等著你哦！

圖片來源：聯合報系資料照片 程嘉文
圖片來源：聯合報系資料照片 程嘉文

經濟艙7大隱藏免費服務1. 額外的餐點與點心

長途航班是福利大放送的時候！根據 FreeQuinnt Flyer 創辦人 Quinn English 的說法，國際航線的福利超級大方，像是達美、聯合和美國航空這些航空公司，經濟艙的免費餐點和點心都是一等一的好！反觀廉價航空，福利就比較有限啦。

經濟艙7大隱藏免費服務2. 舒適用品包

長途飛行，不只需要舒適的座位，還要有貼心的小物！像是土耳其航空就會提供過夜包，包括牙刷、襪子、眼罩等基本用品，還有機會拿到護唇膏、保濕乳等，讓你飛機上也能保持清爽又舒適。

經濟艙7大隱藏免費服務3. 免費機上 Wi-Fi

越來越多航空公司都開始提供免費機上 Wi-Fi 服務啦！像是捷藍航空、達美航空、阿聯酋航空、法國航空和卡達航空等，讓你即使在天上也能隨時保持連線，查查郵件、刷刷社群，無需擔心網絡問題。

經濟艙7大隱藏免費服務4. 枕頭與毛毯

長途夜航時，枕頭和毛毯簡直是必備！如果你發現座位上沒有提供，不妨在餐點服務結束後，禮貌地向空服員詢問，絕對能讓你更舒適。

經濟艙7大隱藏免費服務5. 免費酒精飲品

想在天上小酌一杯？許多航空公司只要你達到法定飲酒年齡，就可以免費享受啤酒和紅白酒！像是阿聯酋航空、卡達航空和新加坡航空，都提供這項福利，讓你在飛行中也能享受

經濟艙7大隱藏免費服務6. 兒童遊戲包

帶小朋友出門的家長們有福啦！很多航空公司會準備兒童遊戲包，裡面有畫本和蠟筆，讓小朋友在飛行途中也能開心打發時間。偶爾空服員還會送小飛行員胸章或迷你玩具哦！

經濟艙7大隱藏免費服務7. 飛機收藏卡

這個是達美航空的獨家特色！他們會提供印有不同機型設計的收藏卡，有時候還會是你搭乘的那架飛機哦！對飛機有興趣的你，不妨禮貌地詢問空服員，看看能不能向機師索取一張收藏卡。

圖片來源：小紅書
圖片來源：小紅書

以上這些隱藏服務記得記下來，下次搭到這些航空就能讓自己的搭乘體驗更舒適！最後亦可延伸閱讀：2025 桃園機場台灣伴手禮推薦總整理｜特色、品項、哪裡買⋯一次看！

台灣愛用「這藥物」韓國禁止攜帶！ 出國搭機十大違規物 隨身還是托運一次看懂

台灣愛用「這藥物」韓國禁止攜帶！ 出國搭機十大違規物 隨身還是托運一次看懂

2025-09-29 11:02 網路溫度計DailyView
示意圖／ChatGPT
示意圖／ChatGPT

無法拆電池的3C用品易踩雷

出國旅遊難免想買些伴手禮或實用小物帶回家，但你知道有些物品其實禁止入境嗎？若在機場被海關攔下，不僅會遭到沒收，甚至可能被罰款。一名台灣旅客就在日本購入熱銷的USB瀏海電捲棒，返國準備通關時卻被攔下，由於該款無線瀏海電捲棒內建不可拆卸鋰電池，海關人員明確告知「不能隨身攜帶，也不能放託運」。最後，她只能眼睜睜看著4支全數遭沒收，讓人相當扼腕。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，統計整理近兩年來十大機場違禁品，快來看有哪些新制上路！

No.10 藥品

禁止EVE止痛藥：韓國

入境台灣時，旅客攜帶藥品須符合「自用藥物限量表」：
1.一般非處方藥每種最多12瓶（盒、條、支等），合計不超過36瓶。
2.處方藥若無醫師處方證明，最多可帶2個月用量；有處方證明者則不得超過該證明所示之合理用量，且上限為6個月用量。

不少人去日本旅遊都會買知名的EVE藥品止痛藥，但韓國2025年4月起，禁止EVE止痛藥攜帶入境，因為部分EVE藥品含有未經韓國核准的成分「丙烯異丙乙酸尿」，該成分恐引發過敏性休克等嚴重副作用，基於健康風險控管，韓方決定全面禁止其入境。

No.9 槍砲彈藥類

禁止機場：全球

旅客搭機依法禁止攜帶槍砲彈藥、爆裂物或託運上飛機，近兩年相關討論有兩個聲量高點。陸軍一名上尉2024年5月搭乘華信航空高雄往澎湖班次，在通過安檢線時，遭X光儀器查出手提行李內有1顆T74排用機槍子彈，上尉坦承這顆子彈是部隊所有，應該是平日操演時不慎落入隨身行李袋內。案件引發網友討論，「操演完不用點彈殼喔」、「藏衣服藏到忘記？」

此外，一樣在高雄小港機場，2024年7月有一 名旅客向空服員稱攜帶手榴彈登機，造成航班延誤約2小時。警方確認是虛驚一場，並逮捕嫌疑人，依違反民用航空法移送。

No.8 電動行李箱

翻攝FB／桃園國際機場、X／jj機場禁止使用：台灣、日本、新加坡、英國、香港

禁止航空公司：阿聯酋、達美航空

電動行李箱除了能裝東西，也能一秒變成電動代步工具，連韓國女團BLACKPINK都超愛，甚至曾坐在行李箱上表演，在市面上迅速竄紅。不過該行李箱的方便性卻在人潮擁擠的機場內釀成交通亂象，加上電動行李箱內建大容量鋰電池，有可能會引發航空安全，多國政府宣布機場禁止騎乘電動行李箱，其中日本更禁止街頭騎乘電動行李箱。根據日本《道路交通法》，電動行李箱被歸類為「附有原動機的自行車」，在無牌且無照的情況下，在公路上行駛構成違法，將面臨3年以下有期徒刑或約新台幣10萬元罰緩。有網友表示，「管太寬，沒撞到人就好了」；但也有人認為，「早該禁止」。

延伸閱讀：電動行李箱惹議！BLACKPINK不能在桃機騎了　日本違規罰款高達10萬

No.7 打火機

禁止託運機場：全球

依法打火機不得放置於託運行李中，以防在運輸過程中因受壓或高溫而引燃；隨身行李原則上亦禁止攜帶，但有些國家允許隨身攜帶一個傳統打火機且不得使用，至於防風及藍焰打火機隨身或託運行李皆禁止。

2025年6月有網友發文詢問，去中國旅遊可以帶打火機上飛機嗎？有不少人回覆，「機場吸菸處都會有打火機，不然跟人借也是很普遍」、「中國搭機都不行，會有防爆檢查」。

No.6 果醬、泡菜等液體

禁止隨身上機：全球

超過100毫升的果醬、泡菜等液體或膏狀物品禁止隨身攜帶上機，必須放入託運行李中。不過，仍有不少旅客分不清哪些物品被歸類為液體，因此在安檢時被攔下。2024年1月，一位網友發文分享果醬被扣留在海關，質疑「果醬哪裡危險？」引起熱烈討論，「鹹果醬...該不會是Marmite？」「規定是這樣的啦⋯⋯日本安檢也會沒收味噌」、「話說布丁也不能手提喔」、「規定上真的是可以抹得開就是液體」；還有人表示，「現場吃到剩100ml！吃給他看」。

No.5 加工肉類

翻攝FB／動植物防疫檢疫署禁止機場：全球

台灣事亞洲唯一3大豬病（豬瘟、非洲豬瘟、口蹄疫）的非疫國，對於邊境加工肉類（香腸、肉鬆、臘肉、肉乾等） 的入境規定極為嚴格，以防範動物疾病傳入。許多看似不含肉的食品如五仁月餅、鳳凰捲和部分青糰也含有肉，需特別留意。2025年7月，一位女子不慎將含肉的「玉米澱粉腸」帶回台灣，慘遭海關重罰20萬元。網友表示，「付了20萬，以後就會記得很清楚」、「心存僥倖」；還有人認為，「試著主張裡面沒有肉，搞不好真的沒有」。

No.4 仿冒品

禁止機場：全球

仿冒品（包括偽造品牌服飾、手錶、包包、電子產品等）多數國家禁止或限制進出口，在機場可能被海關扣押或沒收。財政部修改緝私免罰標準，取消小額免罰機制，2025年6月開始，旅客出國旅遊購買假名牌包包、3C產品等出入境，不管有無申報，被海關查獲，即使金額在5000元以下，除物品會被沒收，也會被處以最高1.5萬元罰鍰。的罰鍰。有網友表示，「現在海關也要當鑒定師了嗎？厲害厲害」、「增加海關負擔」。

No.3 動植物類

翻攝FB／Taiwan in Melbourne禁止機場：全球

攜帶活體、植物、種子以及動植物衍生品，例如樹苗、標本、水果等通常受植物檢疫法規限制，必需取得合法檢疫許可證或依規定申報。若未通過檢疫可能被沒收或銷毀。台灣海關規定，農產品總重超過 6 公斤、種類超過規定，或未經申報檢疫皆不得入境。

近幾年不少民眾去澳洲旅遊會將袋鼠蛋蛋當作紀念品帶回國，但它其實禁止入境台灣。此外，有網友分享從日本返台機上大啖草莓照，引起不少人討論，「日本的海關及安檢是不會限制你帶水果出境，只是不能攜帶水果入境台灣」、「過海關前吃完就好了」。

延伸閱讀：澳伴手禮「袋鼠蛋蛋」恐罰20萬！「這步驟」才可入境　袋鼠蛋蛋怎麼來？

No.2 刀剪類

禁止隨身上機：全球（例外：特定食物剪）

搭乘飛機時，刀具、剪刀不得隨身攜帶上飛機，必須託運。但桃園機場公司表示，兒童食物剪如要放隨身行李，須請留意中心點到刀鋒，不得超過6公分，且為塑膠安全（圓頭）剪刀。指甲剪、眉夾等生活小工具，多數允許攜帶，但仍須通過安檢人員判斷。旅客若攜帶廚刀、折疊刀、多功能刀具、鐮刀等，則必須全數託運。建議民眾出國前，務必查詢航空公司與出發國機場安檢規範，並妥善打包刀具以避免退運或延誤。

No.1 行動電源

示意圖／ChatGPT

示意圖／ChatGPT禁止託運機場：全球

航程間禁止使用航空公司：台灣航空公司、韓國航空公司、泰國航空、新加坡航空、酷航

近年來，行動電源因為鋰電池過熱、內部絕緣層破裂或短路，造成飛機火災、冒煙等緊急狀況。例如2025年1月，一架釜山航空客機準備起飛時就因頭頂行李艙放置的行動電源自燃，導致機身受損並緊急疏散乘客。因此，許多航空公司已開始重新檢視、限制行動電源在飛機行李艙內的存放位置與攜帶方式，不少航空公司要求乘客搭機期間禁止使用及充電，以及不可置於座椅上方置物櫃。有網友表示，「雖然規定越來越嚴格，但也是好事」、「感覺行動電源會越來越嚴格規定」。

2025 50嵐菜單推薦！網友票選Top10必喝、最新菜單＋隱藏版客製化點法全攻略

2025 50嵐菜單推薦！網友票選Top10必喝、最新菜單＋隱藏版客製化點法全攻略

2025-10-20 22:39
2025 50嵐菜單推薦！網友票選Top10必喝、最新菜單＋隱藏版客製化點法全攻略。圖片來源:Threads和官方
2025 50嵐菜單推薦！網友票選Top10必喝、最新菜單＋隱藏版客製化點法全攻略。圖片來源:Threads和官方

身為手搖飲界的「國民飲料」，50嵐幾乎陪伴大家從學生時期喝到上班族時代。不論是熱戀時的波霸奶茶，還是加班時的一杯烏龍拿鐵，那個熟悉的藍黃Logo總能帶來療癒感。2025年，50嵐不僅推出多款新飲品，還悄悄更新「隱藏客製化菜單」，讓飲料控又有新口感可以解鎖。這篇一次整理最新價格、網評Top10人氣飲品，以及最強加料秘訣，讓你下次排隊不再猶豫。

圖片來源:Threads
圖片來源:Threads

50嵐熱潮再起！BLACKPINK 成員 Rosé（朴彩英）登上高雄世運主場館舞台時，不只以甜美歌聲征服全場，還被捕捉到邊喝 50嵐波霸紅茶拿鐵、邊配鳳梨酥 的畫面，親民舉動瞬間掀起話題。隔天她更加碼挑戰台灣街頭美食——鹹酥雞，讓現場超過5萬名觀眾嗨到尖叫，網路上更掀起一波「我要喝Rosé同款50嵐」的熱潮。

1. 50嵐30週年依舊穩坐台灣手搖飲王座

50嵐臺南德興店（創始店）。圖片來源：維基百科
50嵐臺南德興店（創始店）。圖片來源：維基百科

從1994年誕生於台南小攤位，到如今遍布全台，50嵐靠的不是華麗行銷，而是「老派堅持」——現泡茶湯、嚴選鮮乳、手工熬糖。雖然新品更新速度不算快，卻總能抓住台灣人最熟悉的味蕾。像是波霸奶茶、冰淇淋紅茶、珍波椰青茶，年年都穩居排行榜。2025年更推出期間限定「麵茶拿鐵」與重焙烏龍系列，掀起懷舊與新風味並存的手搖風潮。

2. 網友熱議！2025年50嵐必喝Top10飲品排行

每次走進50嵐點餐台，選項太多讓人瞬間選擇障礙大爆發。以下是根據網友票選與實際熱銷數據整理的Top10必喝清單：

波霸奶茶

經典中的經典，香濃紅茶搭配Q彈波霸，每一口都是回憶。建議「微糖、少冰」最順口。

圖片來源：ＩＧ
圖片來源：ＩＧ

波霸紅茶拿鐵

BLACKPINK成員Rosé都喝過！紅茶與鮮奶完美1:1比例，濃郁不膩口。

圖片來源：ＩＧ
圖片來源：ＩＧ

珍波椰青茶

珍珠、波霸、椰果一次滿足咀嚼控三大願望，無糖就超好喝。

圖片來源：ＩＧ
圖片來源：ＩＧ

冰淇淋紅茶

阿薩姆紅茶加上一球香草冰淇淋，融合苦甜與奶香，是夏季永遠喝不膩的經典。

圖片來源：ＩＧ
圖片來源：ＩＧ

重焙烏龍拿鐵

焙火香氣濃烈、尾韻帶焦糖感，如果喜歡珍珠也能加上小珍珠的口感超加分。

圖片來源：ＩＧ
圖片來源：ＩＧ

椰果烏龍拿鐵

烏龍奶茶的厚實茶香遇上爽脆椰果，滑順又有咬感。

圖片來源：ＩＧ
圖片來源：ＩＧ

荔枝烏龍

荔枝雪酪與烏龍茶結合，香甜果氣搭配茶韻，夏天一喝就上癮。

芒果青

清新四季春融合濃郁芒果果香，酸甜冰涼的熱帶系飲品。

圖片來源：ＩＧ
圖片來源：ＩＧ

黃金烏龍珍珠

茶香清爽、口感滑順，是想戒糖卻又想喝手搖的最佳選擇。

圖片來源：ＩＧ
圖片來源：ＩＧ

麵茶紅茶拿鐵

今年新登場！懷舊麵茶粉與紅茶融合，香氣濃郁、奶香厚實，意外地超搭。

３. 北中南菜單

北區菜單/50嵐官網
北區菜單/50嵐官網

中區菜單/50嵐新竹北大店
中區菜單/50嵐新竹北大店

高雄、屏東、台東地區菜單/高雄50嵐民生民權店
高雄、屏東、台東地區菜單/高雄50嵐民生民權店

台南菜單/50嵐崇善店
台南菜單/50嵐崇善店

4. 隱藏版客製化加料全公開！免費升級這樣點

許多手搖老饕都知道，50嵐的「隱藏菜單」才是真正考驗功力。其實只要掌握幾個關鍵字，就能免費升級你的飲料：

免費加料四選一：非純茶類飲品可免費加「珍珠、波霸、燕麥、椰果」任一種。

「多一點」vs「多一份」有差：想多料記得說「多一點」，才不會被加價。

免費加果香：金桔、梅醬、檸檬汁可請店員加重比例，風味更突出。

「加厚」喝法：茶或奶想更濃？可要求「加厚版」，讓整體更飽滿順口。

隱藏人氣組合：布丁奶茶＋波霸＋燕麥是超人氣隱藏配方，甜而不膩。

貼心提醒：凡購買45元以上飲品，通常可享免費加料一次；自備環保杯還可再折價，是節能又省錢的小撇步。

5. 各區價格略有差異，點單前先確認

50嵐的價格因北、中、南、東部略有差距，平均飲品價格落在35元至75元之間。若你想挑戰「高CP值組合」，可以參考中南部門市，部分飲品平均比北部便宜5元以上。

6. 手搖控推薦收藏：三大喝法關鍵字

想清爽：選「少冰、半糖」的純茶系（如黃金烏龍、青茶）。

想濃郁：奶茶或拿鐵系可搭配「加厚版」＋燕麥。

想療癒：選「布丁系列」或冰淇淋紅茶，加一點波霸更飽口。

❤日本❤大阪美食【がんこ莞固壽司Ganko】~已插旗☆台灣★

❤日本❤大阪美食【がんこ莞固壽司Ganko】~已插旗☆台灣★

2025-10-19 19:09 Belinda的玩美甜蜜窩

#入境隨俗

台灣也有的和食連鎖料理

來自日本關西~只要提到和食

據說都會想到#がんこ莞固壽司Ganko❤

莞固和食(がんこ和食)

創於1963年大阪淀川區十三本町

會長小嶋淳司傳承至今

已從大阪京都擴展至東京

成為日本和食知名的百家連鎖店

帶著某娃到東京的第一晚

下著大雨也沒啥餓的感覺

只覺得雙腿快廢了

但有人堅持時間到就要吃飯

路過這家看起來頗厲害

且份量似乎不多~決定嚐嚐!!

點了兩份炸物定食

炸蝦綜合、炸雞肉綜合❤

綜合炸物有豬排、蟹奶油丸子

我則點了綜合壽司+鮮蝦、蔬菜天婦羅

整個超豐盛~說好的不餓?!!

綜合壽司的天婦羅提供玫瑰鹽

有點特別~卻異常對味

海瓜子味增湯夠鹹

玉米蒸蛋超好吃

壽司本身也很讚

再來杯冰涼涼的啤酒~完美!!

#大阪美食#がんこ莞固和食Ganko

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#啤酒 #關西 #美食探店 #大阪美食

熱門文章

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價

hotNews__list__item--img

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中
hotNews__list__item--img

曾目睹戰友殉職！顏志琳涼山特勤隊曝地獄級訓練，根本「兵役天花板」
hotNews__list__item--img

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！
hotNews__list__item--img

💥【拋棄繼承，最貴的一次好意】你以為在幫家人，其實是在幫國稅局！
hotNews__list__item--img

「繳報名費才能聽說明會」竹北幼兒園溺斃案 補教名師：當初差點被生態池吸引報名

