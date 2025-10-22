日本高野山此時「楓」景最美　蒐羅周邊10大必訪景點！

2025-10-22 16:02 旅遊經


日本高野山此時「楓」景最美，圖為高野山，蛇腹道

【旅遊經 洪書瑱報導】

日本和歌山是一處充滿豐富自然景觀、悠久宗教歷史、特色美食與溫泉的地方，被譽為療癒身心的聖地。和歌山坐擁兩個著名的世界遺產地，吸引無數朝聖者和遊客，包括：熊野古道與熊野三山與高野山。其中高野山現在正適合賞秋楓，在世界遺產的莊嚴氛圍中欣賞紅葉，能帶來一種獨特而靜謐的美感，而且當人們走入日本和歌山縣的「高野山」，彷佛時間軸被轉慢了，有一種踏入一個時間放慢的世界，高野山群山環抱外，還有寺院與神社靜靜佇立，空氣中瀰漫著莊嚴卻不壓迫的氣息，讓人自然放鬆心情。這裡不僅是信仰的聖地，更是遠離塵囂、沈澱心靈的療癒旅地。

「高野山」的春天，櫻花與朱紅鳥居交織出柔美景色，而「秋天」楓紅與金黃銀杏落葉遍地，漫步其中彷彿走進畫卷。無論是在蛇腹路感受靜謐秋色，或登上丸高稻荷神社展望台俯瞰群山，都能體會高野山獨有的寧靜與壯麗。為此，推薦 10 處充滿魅力的景點，適合遊客前往欣賞自然美景、感受歷史文化，還是單純放慢腳步散散心。

一、觀光列車「天空」＆高野山纜車，搭上「天空」列車，穿越山林雲海，開啟高野山心靈之旅


高野山ケーブルカー(照片出處_photo AC)
 

想前往高野山，最推薦的方式就是搭乘南海電鐵高野山線的觀光列車「天空」！從「橋本站」出發，列車穿越蜿蜒的山林，全程約50分鐘、爬升440公尺，一路將紀伊山地的壯闊景色盡收眼底。列車內設有「車內瞭望台」、「瞭望座位區」與「車頭展望區」，不論是想安靜欣賞窗外山景，還是體驗駕駛席的視角，都非常有趣；若與朋友同行，也可以選擇四人對座區，一邊聊天一邊賞景。抵達「極樂橋站」後，再轉搭高野山纜車，正式踏入靈氣滿滿的高野山，展開沉澱身心的旅程吧！
 

【information】
■運行區間：橋本站～極樂橋站
■運行日期：3-11月除周三・四，其餘每天運行　※周三、四若遇國定假日則運行12-2月※僅周六、國定假日運行
■URL：https://www.nankai.co.jp/koya/tenku/index.html
 ※此天空列車將運行至2026.3.20，之後將以其他新的觀光列車代替。

二、慈尊院，弘法大師母親的故事在此展開，感受女人高野的溫柔力量



慈尊院
 

位於九度山町的「慈尊院」，是高野山歷史上極具溫度的一處寺院。當年女性被禁止進入高野山，弘法大師的母親來探望兒子時，就在此地停留。為了探母，弘法大師每月親自從高野山步行20公里下山9次，因此這一帶得名「九度山」。慈尊院被稱為「女人高野」，如今也成為祈求安產、多子多孫、授乳、結良緣以及病癒的靈驗寺院。特別的是，許多乳癌患者會特地前來奉納乳房造型的繪馬，祈求早日康復。提醒，離開前，別忘了順道拜訪彌勒堂旁整齊排列的百尊小地藏，讓心靈也感受一份溫暖與安定。
 

【information】
■地址：和歌山縣伊都郡九度山町慈尊院832　
■營業時間：8:00～17:00
■交通：南海高野線「九度山」站徒歩約20分或搭乘計程車約8分
■URL：https://visitwakayama.jp/zh-TW/attractions/detail_419.html　

三、高野山町石道，沿著石柱走進歷史！漫步世界遺產「高野山町石道」



高野山町石道 
 

「高野山町石道」是連結慈尊院與金剛峯寺的參拜道，全長約20公里，沿途豎立著180座石柱作為指引，被列為世界遺產的一部分。這條路不僅是信仰之路，更是充滿自然與歷史氛圍的健行路線。從慈尊院出發，約1小時即可抵達展望台，放眼望去紀之川蜿蜒流過，山野與田園交織出的日本鄉村畫卷，令人心曠神怡。如果有機會，不妨早起挑戰這條步道，在日出時分從高處俯瞰金色晨光灑在大地上的瞬間，令人難忘。
 

【information】
地址：和歌山縣伊都郡九度山町慈尊院
URL：https://visitwakayama.jp/zh-TW/attractions/detail_627.html

四、壇上伽藍，順時針參拜討吉祥，探索高野山最初的聖地


壇上伽藍
 

來到高野山，絕對不能錯過的「壇上伽藍」，是弘法大師空海開創高野山時最早建立的寺院群，與奧之院並列為兩大信仰中心。參拜時建議依照「順時針」方向走一圈，從高野山總本堂「金堂」開始，接著前往象徵密教世界的「根本大塔」，最後到弘法大師曾居住的「御影堂」，完整感受這片靈地的精神軌跡。其中最吸睛的莫過於「根本大塔」那一抹鮮豔的朱紅色，莊嚴又震撼，是許多旅人來此拍照打卡的熱門地標。
 

【information】
■地址：和歌山縣伊都郡高野町高野山152　
■交通：高野山站前搭乘巴士約10分，於「金堂前」巴士站下車
■URL：https://visitwakayama.jp/zh-TW/attractions/detail_481.html　

五、金剛峯寺，高野山的靈魂殿堂！金剛峯寺 × 日本最大石庭「蟠龍庭」



金剛峯寺
 

「金剛峯寺」是高野山真言宗的總本山，也是整座高野山的宗務中心。從西元816年起，弘法大師空海在此開創真言宗，歷經多次重建，寺內仍保留著濃厚的歷史氛圍。寺內還可欣賞描繪松樹與鶴的精緻襖繪，以及「柳之間」裡山本探齊繪製的柳鷺圖。這裡也是豐臣秀吉外甥・秀次自刃之地，被稱為「秀次自刃之房」，靜謐中帶著滄桑感。此外，面積高達2,340平方公尺的「蟠龍庭」，這是日本最大規模的石庭。漫步其中，彷彿時間也慢了下來，能夠真正體會到「心靜則境寬」的意境。
 

【information】
■地址：和歌山縣伊都郡高野町高野山132
■費用：國中以上1,000日幣、小學300日幣、未就學免費(另有包含金剛峯寺、金堂、根本大塔、德川家靈台、授戒料的共通參拜券）
■交通：高野山站前搭乘巴士約11分、於「金剛峯寺」巴士站下車
URL:：https://visitwakayama.jp/zh-TW/attractions/detail_524.html　

六、奥之院，走進靜謐杉林，拜訪空海入定之地「奧之院」


奧之院
 

「奧之院」是弘法大師空海的御廟所在，也是高野山的信仰核心。西元853年，空海在此地入定，人們相信他至今仍在靜靜冥想，守護著世人。從「一之橋」開始，沿著長約2公里的參道前行，兩側是樹齡超過700年的高大杉木林立，空氣中瀰漫著清新與靜謐的氛圍。沿途可見超過20萬座的供養塔與墓碑，從皇族、戰國武將，到文人與庶民，都在此留下足跡。與其說是墓園，這裡更像是一座充滿歷史故事與信仰力量的「時光森林」。

【information】
■地址：和歌山縣伊都郡高野町高野山550
■御供所（納經所）營業時間：夏季（5月～10月） 8:00～17:00、冬季（11月～4月） 8:30～16:30
■交通：高野山站前搭乘巴士約16分、於「奥之院前」巴士站下車徒歩約11分
■URL：https://visitwakayama.jp/zh-TW/attractions/detail_515.html　　　

七、蛇腹路，漫步高野山「龍腹」秘徑，沉浸紅葉絕景的片刻寧靜



高野山 蛇腹道
 

「蛇腹路」是一條連結壇上伽藍與金剛峯寺的小徑。因位於高野山「龍腹」的位置而得名，沿途樹木茂密、氣氛靜謐。每逢紅葉季節，鮮紅的楓葉如傘般覆蓋細長的道路，宛如走進一條紅葉隧道，景色優雅，適合細細品味秋日高野山的寧靜之美。
 

【information】
■交通：高野山站搭乘南海林間巴士於「金剛峯寺前」巴士站下車
■URL：https://www.koyasan.or.jp/meguru/sights.html　　　　

八、丹生都比賣神社，鏡池倒映的「逆紅葉」，秋日限定的夢幻場景



丹生都比賣神社
 

位於高野山麓天野盆地、海拔450公尺高處的「丹生都比賣神社」，歷史長達1700年以上，當秋風吹起，丹生都比賣神社便換上繽紛的紅葉盛裝。從莊嚴的樓門一路延伸至本殿周圍，石階兩旁的楓樹染上鮮豔色彩，映襯著朱紅鳥居與古老社殿，構成令人難以移開目光的秋日美景。在無風的日子，行經「鏡池」還可見到社殿與紅葉倒映在水面上，形成宛如鏡像般的「逆紅葉」景象，是旅人們爭相拍照的夢幻角落。午後陽光穿過楓葉，逆光下閃耀的橙紅葉片更添一份柔美氣息，為靜謐的神社增添溫暖色彩。
 

【information】
■地址：和歌山縣伊都郡葛城町上天野230
■交通：JR笠田站搭乘計程車或葛城町社區巴士於「丹生都比賣神社前」巴士站下車
■URL：https://visitwakayama.jp/zh-TW/attractions/detail_440.html　　

九、丹生酒殿神社，銀杏鋪設的金色地毯，靜謐神社的秋日風情



丹生酒殿神社
 

位於葛城町的「丹生酒殿神社」，是世界遺產「高野參詣道三谷坂」的起點。據傳在崇神天皇時代，丹生都比賣大神曾降臨於此，並在神前首次獻酒，因此得名。神社境內有一棵高約 25 公尺、樹幹周長 5.2 公尺的巨大銀杏樹。每到深秋，整棵樹轉為耀眼金黃，落葉鋪滿地面，彷彿一層金色地毯。夜間還會進行燈光點綴，在靜謐的氛圍中展現出夢幻般的秋季風情。
 

【information】
■地址：和歌山縣伊都郡葛城町三谷 631　
■交通：JR「妙寺站」徒歩約 30 分
■URL：https://www.wakayama-kanko.or.jp/spots/detail_3354.html　　

十、丸高稲荷神社，朱紅鳥居與櫻花共演的浪漫隧道，春日秘境賞花去


位於橋本市的小高丘陵上，「丸高稻荷神社」是當地人熟知的賞櫻秘境。園內約有 150 株櫻花，包括染井吉野等品種，每到四月上旬櫻花盛開，朱紅色的 85 座鳥居與粉嫩花色交織出夢幻景致。穿過鳥居一路登上山頂，可抵達展望台，將紀之川與高野山系群山盡收眼底。春祭時，神社也會舉辦祈求生意興隆與平安的儀式，並有熱鬧的撒餅活動，讓人感受濃厚的在地節慶氛圍。
 

【information】
■地址：和歌山縣橋本市紀之光台1丁目　
■交通：JR隅田站徒歩約30分
■URL：https://www.city.hashimoto.lg.jp/hashimototaikan/asobu/midokoro/hashiphotospot/marutakainari.html　

提醒，由於高野山因地勢較高，通常是關西地區最早進入楓紅季節的地方之一，若氣候穩定，通常10 月下旬至11月中旬即是賞楓季，而最盛期，通常落在11月上旬，是色彩最豐富、最推薦前往的時間。相關訊息可至繁體中文FB粉絲專頁《下一站和歌山》查詢！

以上圖片：和歌山縣觀光交流課提供


 

2025-10-02 16:01 女子漾／編輯張念慈
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

以大份量、平價聞名的美式賣場Costco，如今也難逃全球供應鏈混亂與貿易戰影響。美國總統川普今年4月祭出新一波關稅政策，進口商品成本大幅上升，加上氣候異常與原物料飆漲，美媒《The Takeout》點名14種商品恐在2025年下半年持續漲價，提醒消費者「能囤就趕快囤」。

14項「先囤再說」清單與理由

1.乳製品（奶油、優格、冰淇淋

美國2022年到2025年，奶油價格已從每磅3.67美元漲到4.87美元，冰淇淋半加侖從4.99美元漲到6.49美元，漲幅約三成。除了飼養、電力、燃料成本拉高，2025年美國更爆發乳牛禽流感疫情，供給恐再減。Kirkland希臘優格多仰賴德國、愛爾蘭與紐西蘭進口，未來關稅上調恐再推一波漲勢。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

2.咖啡

星巴克、Peet’s以及Kirkland咖啡價格持續上揚。美國進口咖啡有6成來自巴西、哥倫比亞，但氣候異常造成收成不穩。若美方對巴西啟動高達50%關稅，咖啡族群恐大失血。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

3.橄欖油

2023年地中海大旱，推升全球橄欖油價格暴漲4成。雖然2024年底西班牙降雨帶來一絲希望，但美國已對歐盟商品加徵20%關稅，甚至可能升到30%。未開封橄欖油可放兩年，建議有空間就多帶。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

4.蛋

2024年美國爆發禽流感，雞群銳減，蛋價一度翻倍，Costco甚至限制購買數量。雖然2025年春季疫情趨緩，但供應恢復緩慢，官方預測年底前價格還會再漲60%。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

5.番茄

美國每年從墨西哥進口40億磅番茄，佔市場70%。2025年川普宣布將番茄排除在美墨加自由貿易協定之外，課徵17%關稅。結果是：番茄價格走勢不穩，可能成為消費者下一個痛點。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

6.堅果

Kirkland綜合堅果來自全球15個產地，從非洲到南美都有。若象牙海岸與巴西分別面臨21%與50%關稅，進口成本將大幅上升。加上美國本土種植面積縮小，價格只會更貴。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

7.泡麵

Indomie炒麵、韓國Buldak辣雞麵到日清杯麵都是Costco熱門品，但亞洲進口品恐面臨30%關稅壓力。雖然現在仍比小超市便宜，但長期低價難保。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

8.茶葉

包括日本綠茶、台灣烏龍茶都面臨25%至32%關稅風險。Costco可能選擇漲價或下架表現不佳的商品，愛喝茶的族群得注意。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

9.健康食物種子（藜麥、奇亞籽）

美國奇亞籽主要來自尼加拉瓜、墨西哥與玻利維亞。健康飲食需求持續上升，氣候與關稅變數讓Kirkland藜麥、奇亞籽價格可能再漲。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

10.歐洲紅白酒與烈酒

美國每年進口葡萄酒約75%來自歐洲，川普甚至放話要對歐洲酒類課200%關稅。從西班牙紅酒到法國伏特加都可能大幅調漲。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

11.海苔

Kirkland與韓國品牌Bibigo的海苔產品受美韓關稅拉鋸影響，2025年上半年價格已從10.99美元漲到11.99美元，漲幅近一成。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

12.牛肉

美國牛隻存欄跌至1951年以來最低，需求卻不減。美國農業部預測，2025年牛肉價格將再漲近7%。紐澳進口牛肉同樣面臨關稅不確定。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

13.法式餅乾

法國品牌St Michel、La Mere Poulard等奶油餅乾深受歡迎，但歐美互徵關稅若升至30%，恐讓這些零食再創新高。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

14.檸檬水

USDA列入2025年漲價清單，尤其是以柑橘為基底的飲料。颶風與「黃龍病」重創美國檸檬收成，進口替代又得面臨關稅。Kirkland有機檸檬水已在短短兩個月內調漲0.1美元。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

三個聰明囤貨原則

1.三個月內必用完：避免過期與囤貨壓力，乳製品、飲料尤其要控制量。

2.分裝保存：大瓶油、牛肉、堅果、穀物買回家分裝冷凍或避光保存，延長鮮度。

3.品牌替代：咖啡、茶、油漲太兇時，先找同等級替代品，不必硬撐。

這份清單鎖定美國Costco，但因為許多品牌與商品同樣在台灣架上出現，加上全球上游供應鏈相通，漲價壓力最終可能也會反映到台灣。若近期有計畫補貨乳製品、咖啡或歐洲紅酒，建議把握促銷檔期，依「三原則」聰明囤貨，才不會被漲價打亂生活預算。

台灣愛用「這藥物」韓國禁止攜帶！ 出國搭機十大違規物 隨身還是托運一次看懂

台灣愛用「這藥物」韓國禁止攜帶！ 出國搭機十大違規物 隨身還是托運一次看懂

2025-09-29 11:02 網路溫度計DailyView
示意圖／ChatGPT
示意圖／ChatGPT

無法拆電池的3C用品易踩雷

出國旅遊難免想買些伴手禮或實用小物帶回家，但你知道有些物品其實禁止入境嗎？若在機場被海關攔下，不僅會遭到沒收，甚至可能被罰款。一名台灣旅客就在日本購入熱銷的USB瀏海電捲棒，返國準備通關時卻被攔下，由於該款無線瀏海電捲棒內建不可拆卸鋰電池，海關人員明確告知「不能隨身攜帶，也不能放託運」。最後，她只能眼睜睜看著4支全數遭沒收，讓人相當扼腕。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，統計整理近兩年來十大機場違禁品，快來看有哪些新制上路！

No.10 藥品

禁止EVE止痛藥：韓國

入境台灣時，旅客攜帶藥品須符合「自用藥物限量表」：
1.一般非處方藥每種最多12瓶（盒、條、支等），合計不超過36瓶。
2.處方藥若無醫師處方證明，最多可帶2個月用量；有處方證明者則不得超過該證明所示之合理用量，且上限為6個月用量。

不少人去日本旅遊都會買知名的EVE藥品止痛藥，但韓國2025年4月起，禁止EVE止痛藥攜帶入境，因為部分EVE藥品含有未經韓國核准的成分「丙烯異丙乙酸尿」，該成分恐引發過敏性休克等嚴重副作用，基於健康風險控管，韓方決定全面禁止其入境。

No.9 槍砲彈藥類

禁止機場：全球

旅客搭機依法禁止攜帶槍砲彈藥、爆裂物或託運上飛機，近兩年相關討論有兩個聲量高點。陸軍一名上尉2024年5月搭乘華信航空高雄往澎湖班次，在通過安檢線時，遭X光儀器查出手提行李內有1顆T74排用機槍子彈，上尉坦承這顆子彈是部隊所有，應該是平日操演時不慎落入隨身行李袋內。案件引發網友討論，「操演完不用點彈殼喔」、「藏衣服藏到忘記？」

此外，一樣在高雄小港機場，2024年7月有一 名旅客向空服員稱攜帶手榴彈登機，造成航班延誤約2小時。警方確認是虛驚一場，並逮捕嫌疑人，依違反民用航空法移送。

No.8 電動行李箱

翻攝FB／桃園國際機場、X／jj機場禁止使用：台灣、日本、新加坡、英國、香港

禁止航空公司：阿聯酋、達美航空

電動行李箱除了能裝東西，也能一秒變成電動代步工具，連韓國女團BLACKPINK都超愛，甚至曾坐在行李箱上表演，在市面上迅速竄紅。不過該行李箱的方便性卻在人潮擁擠的機場內釀成交通亂象，加上電動行李箱內建大容量鋰電池，有可能會引發航空安全，多國政府宣布機場禁止騎乘電動行李箱，其中日本更禁止街頭騎乘電動行李箱。根據日本《道路交通法》，電動行李箱被歸類為「附有原動機的自行車」，在無牌且無照的情況下，在公路上行駛構成違法，將面臨3年以下有期徒刑或約新台幣10萬元罰緩。有網友表示，「管太寬，沒撞到人就好了」；但也有人認為，「早該禁止」。

No.7 打火機

禁止託運機場：全球

依法打火機不得放置於託運行李中，以防在運輸過程中因受壓或高溫而引燃；隨身行李原則上亦禁止攜帶，但有些國家允許隨身攜帶一個傳統打火機且不得使用，至於防風及藍焰打火機隨身或託運行李皆禁止。

2025年6月有網友發文詢問，去中國旅遊可以帶打火機上飛機嗎？有不少人回覆，「機場吸菸處都會有打火機，不然跟人借也是很普遍」、「中國搭機都不行，會有防爆檢查」。

No.6 果醬、泡菜等液體

禁止隨身上機：全球

超過100毫升的果醬、泡菜等液體或膏狀物品禁止隨身攜帶上機，必須放入託運行李中。不過，仍有不少旅客分不清哪些物品被歸類為液體，因此在安檢時被攔下。2024年1月，一位網友發文分享果醬被扣留在海關，質疑「果醬哪裡危險？」引起熱烈討論，「鹹果醬...該不會是Marmite？」「規定是這樣的啦⋯⋯日本安檢也會沒收味噌」、「話說布丁也不能手提喔」、「規定上真的是可以抹得開就是液體」；還有人表示，「現場吃到剩100ml！吃給他看」。

No.5 加工肉類

翻攝FB／動植物防疫檢疫署禁止機場：全球

台灣事亞洲唯一3大豬病（豬瘟、非洲豬瘟、口蹄疫）的非疫國，對於邊境加工肉類（香腸、肉鬆、臘肉、肉乾等） 的入境規定極為嚴格，以防範動物疾病傳入。許多看似不含肉的食品如五仁月餅、鳳凰捲和部分青糰也含有肉，需特別留意。2025年7月，一位女子不慎將含肉的「玉米澱粉腸」帶回台灣，慘遭海關重罰20萬元。網友表示，「付了20萬，以後就會記得很清楚」、「心存僥倖」；還有人認為，「試著主張裡面沒有肉，搞不好真的沒有」。

No.4 仿冒品

禁止機場：全球

仿冒品（包括偽造品牌服飾、手錶、包包、電子產品等）多數國家禁止或限制進出口，在機場可能被海關扣押或沒收。財政部修改緝私免罰標準，取消小額免罰機制，2025年6月開始，旅客出國旅遊購買假名牌包包、3C產品等出入境，不管有無申報，被海關查獲，即使金額在5000元以下，除物品會被沒收，也會被處以最高1.5萬元罰鍰。的罰鍰。有網友表示，「現在海關也要當鑒定師了嗎？厲害厲害」、「增加海關負擔」。

No.3 動植物類

翻攝FB／Taiwan in Melbourne禁止機場：全球

攜帶活體、植物、種子以及動植物衍生品，例如樹苗、標本、水果等通常受植物檢疫法規限制，必需取得合法檢疫許可證或依規定申報。若未通過檢疫可能被沒收或銷毀。台灣海關規定，農產品總重超過 6 公斤、種類超過規定，或未經申報檢疫皆不得入境。

近幾年不少民眾去澳洲旅遊會將袋鼠蛋蛋當作紀念品帶回國，但它其實禁止入境台灣。此外，有網友分享從日本返台機上大啖草莓照，引起不少人討論，「日本的海關及安檢是不會限制你帶水果出境，只是不能攜帶水果入境台灣」、「過海關前吃完就好了」。

No.2 刀剪類

禁止隨身上機：全球（例外：特定食物剪）

搭乘飛機時，刀具、剪刀不得隨身攜帶上飛機，必須託運。但桃園機場公司表示，兒童食物剪如要放隨身行李，須請留意中心點到刀鋒，不得超過6公分，且為塑膠安全（圓頭）剪刀。指甲剪、眉夾等生活小工具，多數允許攜帶，但仍須通過安檢人員判斷。旅客若攜帶廚刀、折疊刀、多功能刀具、鐮刀等，則必須全數託運。建議民眾出國前，務必查詢航空公司與出發國機場安檢規範，並妥善打包刀具以避免退運或延誤。

No.1 行動電源

示意圖／ChatGPT

示意圖／ChatGPT禁止託運機場：全球

航程間禁止使用航空公司：台灣航空公司、韓國航空公司、泰國航空、新加坡航空、酷航

近年來，行動電源因為鋰電池過熱、內部絕緣層破裂或短路，造成飛機火災、冒煙等緊急狀況。例如2025年1月，一架釜山航空客機準備起飛時就因頭頂行李艙放置的行動電源自燃，導致機身受損並緊急疏散乘客。因此，許多航空公司已開始重新檢視、限制行動電源在飛機行李艙內的存放位置與攜帶方式，不少航空公司要求乘客搭機期間禁止使用及充電，以及不可置於座椅上方置物櫃。有網友表示，「雖然規定越來越嚴格，但也是好事」、「感覺行動電源會越來越嚴格規定」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2023年9月15日至2025年9月14日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

「原來經濟艙也能升級！」7大隱藏免費服務公開：過夜包、Wi-Fi通通有

「原來經濟艙也能升級！」7大隱藏免費服務公開：過夜包、Wi-Fi通通有

2025-10-08 11:58 女子漾／編輯王廷羽
圖片來源：IG @jennierubyjane、小紅書 @冰淇淋遊樂園
圖片來源：IG @jennierubyjane、小紅書 @冰淇淋遊樂園

今年10月簡直是連假大月，大家有沒有規劃出國旅行呢？想讓你的經濟艙飛行升級，感受不一樣的旅程嗎？別以為只有商務艙才有特別待遇，其實只要掌握一些小技巧，經濟艙旅客也能享受到不少隱藏的小確幸！旅遊專家透露，很多航空公司都提供免費的隱藏服務，只要你在對的時間、帶著禮貌提出要求，就有機會讓你的飛行體驗更舒適！所以下次搭飛機時，記得試試這些小竅門，讓你的旅行充滿驚喜吧！

不用加錢也可以坐得很舒適！旅遊專家曝光「經濟艙隱藏服務」！

根據旅遊媒體《Travel+Leisure》報導，其實有些航空公司服務，只要你開口詢問，就有機會獲得！Dollar Flight Club 創辦人兼執行長 Jesse Neugarten 也說過：「即使是經濟艙，只要禮貌地提出需求，還是能爭取到一些實用的小福利哦！」不過，專家提醒，登機、起飛和降落的時候，空服員最忙碌，最好避免在這些時候提額外要求。最理想的時機其實是在主要餐點服務結束後，這時機艙會比較穩定，空服員也有更多時間處理旅客的請求！所以，下次搭飛機時，記得抓準時機，再加點禮貌，說不定會有驚喜等著你哦！

圖片來源：聯合報系資料照片 程嘉文
圖片來源：聯合報系資料照片 程嘉文

經濟艙7大隱藏免費服務1. 額外的餐點與點心

長途航班是福利大放送的時候！根據 FreeQuinnt Flyer 創辦人 Quinn English 的說法，國際航線的福利超級大方，像是達美、聯合和美國航空這些航空公司，經濟艙的免費餐點和點心都是一等一的好！反觀廉價航空，福利就比較有限啦。

經濟艙7大隱藏免費服務2. 舒適用品包

長途飛行，不只需要舒適的座位，還要有貼心的小物！像是土耳其航空就會提供過夜包，包括牙刷、襪子、眼罩等基本用品，還有機會拿到護唇膏、保濕乳等，讓你飛機上也能保持清爽又舒適。

經濟艙7大隱藏免費服務3. 免費機上 Wi-Fi

越來越多航空公司都開始提供免費機上 Wi-Fi 服務啦！像是捷藍航空、達美航空、阿聯酋航空、法國航空和卡達航空等，讓你即使在天上也能隨時保持連線，查查郵件、刷刷社群，無需擔心網絡問題。

經濟艙7大隱藏免費服務4. 枕頭與毛毯

長途夜航時，枕頭和毛毯簡直是必備！如果你發現座位上沒有提供，不妨在餐點服務結束後，禮貌地向空服員詢問，絕對能讓你更舒適。

經濟艙7大隱藏免費服務5. 免費酒精飲品

想在天上小酌一杯？許多航空公司只要你達到法定飲酒年齡，就可以免費享受啤酒和紅白酒！像是阿聯酋航空、卡達航空和新加坡航空，都提供這項福利，讓你在飛行中也能享受

經濟艙7大隱藏免費服務6. 兒童遊戲包

帶小朋友出門的家長們有福啦！很多航空公司會準備兒童遊戲包，裡面有畫本和蠟筆，讓小朋友在飛行途中也能開心打發時間。偶爾空服員還會送小飛行員胸章或迷你玩具哦！

經濟艙7大隱藏免費服務7. 飛機收藏卡

這個是達美航空的獨家特色！他們會提供印有不同機型設計的收藏卡，有時候還會是你搭乘的那架飛機哦！對飛機有興趣的你，不妨禮貌地詢問空服員，看看能不能向機師索取一張收藏卡。

圖片來源：小紅書
圖片來源：小紅書

以上這些隱藏服務記得記下來，下次搭到這些航空就能讓自己的搭乘體驗更舒適！最後亦可延伸閱讀：2025 桃園機場台灣伴手禮推薦總整理｜特色、品項、哪裡買⋯一次看！

雙十國慶怎麼過？十件事感受最濃的國慶氛圍

雙十國慶怎麼過？十件事感受最濃的國慶氛圍

2025-10-10 11:02 網路溫度計DailyView
翻攝FB／國防部發言人
翻攝FB／國防部發言人

十月十日　用儀式感慶祝屬於台灣的生日

對台灣人而言，10月10日不只是放假，更是屬於全民的「生日派對」。從清晨升旗、總統府前的盛大典禮，到夜晚煙火與晚會，這天的儀式感串聯了海內外的情感與記憶。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點近三年（2022/10/2～2025/10/1）國慶日必做十件事，從海外僑胞到街頭民眾，每個人都用屬於自己的方式，迎接中華民國的生日。

No.10 僑胞回國參加慶典、海外慶典

每年國慶日，海外僑胞的愛國熱情總是令人感動。各國駐外代表處與僑界團體會舉辦升旗典禮、慶祝會或文化活動，不少人更特地返台，親自參加國慶大會或清晨升旗典禮，以行動表達對家鄉的祝福。

在海外，「中華民國生日快樂」的祝福也遍地綻放。無論是美國洛杉磯、芝加哥、舊金山唐人街的慶祝遊行，還是東京、雪梨等地的僑界升旗活動，紅色的雙十標誌與國旗飄揚，象徵全球台灣人跨越時差與距離的情感連結。對僑胞而言，無論距離多遠，當海外僑團升起國旗的那一刻，仍讓人感受到那份與台灣相連的情感。

No.9 搶限量國慶紀念品

翻攝FB／中華民國 讚國慶

翻攝FB／中華民國 讚國慶每到國慶前夕，官方紀念品總能掀起一波收藏熱潮。從限量國慶郵票到各式官方設計小物，都成為民眾搶購與收藏的焦點。國慶籌備委員會在公布年度主視覺後，隨即推出一系列周邊紀念品，包含保溫瓶、棒球帽、徽章、口罩、提袋與方巾等，設計融入主視覺元素，兼具紀念性與實用性。無法親臨現場的民眾，也能透過國慶臉書專頁抽獎活動共襄盛舉，感受節慶氛圍。

最近最受矚目的話題之一，是2025年限量3,000份的「國慶椅」，採登記抽籤方式發送，一度引發網友熱烈討論，不少人笑稱「比演唱會門票還難搶」。

No.8 全台健行、路跑、慶祝活動

翻攝FB／中華文化總會

翻攝FB／中華文化總會雙十國慶不只在總統府前盛大舉行，全台各地也以行動慶賀這一天。用運動展開國慶日，成為近年最具活力的慶祝方式之一。從雲林「雙十國慶齊步走」、彰化「彰FUN精彩、HIGH歡雙十」健行暨公益園遊會，到高雄澄清湖國慶健走，各地活動結合運動與節慶，讓民眾在揮舞國旗、邁開步伐之間，共同迎接國家生日。

除了各地慶典，總統府光雕展演也在國慶前夕登場，一路展演至10月10日當天，每晚以聲光投影點亮總統府外牆，吸引大批民眾駐足欣賞，成為北市夜間最吸睛的國慶亮點。而中華民國114年國慶總統府光雕展演以「不要轉台，馬上回來」為主題，呼應金鐘獎60周年，並在建築上投影「花蓮加油」字樣，傳遞團結與祝福。南部則有台南安平定情碼頭德陽艦園區舉辦文創市集與音樂節，熱鬧氛圍延續整個連假；北部則以「台北國際牛肉麵節」展現城市魅力與美食文化。從晨間健走到夜間光雕，從親子活動到地方市集，民眾都用最有活力、最有味道的方式慶祝雙十節，讓國慶成為一年中最熱鬧的全民慶典。

No.7 個人慶祝、穿搭、打卡、懸掛國旗

翻攝官網／桃園市政府觀光旅遊局

翻攝官網／桃園市政府觀光旅遊局每到十月，國慶氛圍悄然展開。有人在陽台掛上小國旗，也有人換上紅、藍、白穿搭拍照打卡，社群上出現「#雙十節快樂」、「#中華民國生日快樂」等Hashtag，國旗美甲、紋身貼紙、國旗造型配件成為熱門話題。2025年國慶日前，台中市主要道路兩側掛上超過1萬6,000面國旗，紅藍白旗幟隨風飄揚，為城市增添濃厚節慶氣息，也成為社群熱議的話題。

而在桃園中壢龍岡的「國旗屋」，店面內外掛滿青天白日紅的國旗，是在地最具特色的米干老店。老闆張老旺多年來堅持用國旗裝飾整個店面，也成為每年國慶節的熱門打卡點。網友留言：「現在很少有地方能看到這麼多國旗」、「來碗米干、拍張照打卡，超有國慶的感覺」。

No.6 國慶大會節目表演

翻攝FB／中華民國 讚國慶

翻攝FB／中華民國 讚國慶鼓聲響起、旗海飄揚，每年國慶大會總在總統府前揭開序幕，成為最具儀式感的國慶焦點。從序幕暖場、三軍樂儀隊到主題表演與空中操演，節目層層鋪陳，結合軍事與文化展演。軍樂隊、儀隊、學校團體與藝文團體輪番登場，展現台灣的多元與活力，從鼓舞士氣的開場音樂到融合傳統與創新的表演，象徵國家前進的能量。壓軸的空軍戰機與雷虎小組特技飛行，更是飛機迷每年最期待的經典畫面。

近三年聲量高峰出現在2022年，當時日本京都橘高校吹奏樂部「橘色惡魔」登台演出，以燦爛笑容與整齊舞步慶祝「台日友情60年」，掀起網路熱議。網友留言：「電視看到就覺得很感動，青春活力滿滿」、「橘色惡魔真的是台日友好的象徵」。此外，北一女中儀隊與建中樂旗隊的表演也長年受到矚目，「國慶北一女儀隊表演一直都是台灣的驕傲」、「真的精彩好看，可惜沒辦法現場看」等留言，成為每年最具代表性的節慶畫面。

No.5 升旗、唱國歌、觀禮

清晨的升旗典禮，是國慶日最具象徵意義的開場儀式。總統府前廣場、各縣市政府與學校同步舉行，國旗在晨光中冉冉升起，全場齊唱國歌與國旗歌，氣氛莊嚴又振奮。許多民眾特地早起，只為親眼見證這一刻。對不少人來說，這才是真正屬於中華民國生日的「儀式感」開場。

許多民眾會在社群分享現場照片與直播畫面，寫下「國旗升起的瞬間真的很感動」、「每年都要看一次直播才有過節感」。國慶觀禮名額則採限量報名，凡年滿18歲、具中華民國國籍並設籍台灣地區、持國民身分證者即可參加。若無法到場，也能透過線上直播同步觀禮，與全台民眾一同唱歌、迎國旗，感受共同慶生的榮耀時刻。

No.4 總統國慶日談話

翻攝FB／中華民國 讚國慶

翻攝FB／中華民國 讚國慶國慶演說是每年典禮中的政治焦點。總統於國慶大會上發表年度談話，回顧施政成果、展望未來方向，內容通常涵蓋兩岸、外交、經濟及社會等面向，成為媒體與民眾熱議的重點主題之一。

聲量高點落在2024年10月10日，當時總統賴清德上任後首次在中華民國「雙十」國慶大會發表演說，吸引國內外媒體關注。每年國慶談話不僅象徵年度施政重點，也反映當前社會關注議題，是觀察國家政策走向的重要時刻。

No.3 國慶煙火

翻攝FB／中華民國 讚國慶

翻攝FB／中華民國 讚國慶國慶煙火是每年最受期待的壓軸亮點，由不同縣市輪流主辦，象徵全台共同慶生的盛大時刻。歷年施放地點包括：2022年嘉義太保的國立故宮博物院南部院區（45分鐘、2.6萬發）、2023年台中中央公園（36分鐘、2.8萬發）、2024年雲林虎尾的國立虎尾科技大學高鐵校區（41分鐘、3萬發），而2025年將移師南投縣會展中心登場，預計施放4.4萬發、歷時40分鐘。不論現場觀賞或透過直播收看，當煙火照亮夜空，總能讓人熱血沸騰。除了主場煙火外，各地也會同步舉辦慶祝活動，例如台北101國慶煙火、桃園台茂購物中心雙十煙火秀等，讓不同城市的夜空同日綻放光彩，為節日增添全民共享的喜悅。

近一年聲量高峰出現在2023年台中場國慶焰火，當時發生「提前施放20分鐘」的插曲，現場萬人錯愕、留言區瞬間洗版。後來台中市觀旅局說明，因總統、立法院長及市長致詞較預期提前結束，由晚會總導演、主持人與國防部焰火處三方協調後共同決定提早施放，並承諾後續檢討改進。儘管過程引發討論，但國慶煙火依舊是全民最具儀式感的夜晚，也讓每年十月的天空都成為祝福中華民國生日的畫布。

No.2 國慶晚會表演

翻攝官網／114年國慶晚會

翻攝官網／114年國慶晚會除了白天的典禮，夜晚的國慶晚會同樣是全民矚目的焦點。節目橫跨不同世代，從經典歌手、國樂團，到年輕人喜愛的樂團、舞團與流行歌手，並結合燈光秀與主題視覺設計，展現台灣多元的文化能量與創意。

近三年聲量高峰之一出現在中華民國113年（2024年）國慶晚會，於台北大巨蛋舉行。當年金曲歌后江蕙久違登台，獻唱三首歌為晚會帶來驚喜與感動，網友大讚：「經典歌曲串燒真的很精彩」、「歌聲依舊動人」。江蕙的登場瞬間引爆社群討論，也讓該屆國慶晚會成為近年最令人印象深刻的一場。

No.1 享受國慶優惠

每年10月10日是象徵國家生日的重要日子，也帶動全台商家推出一波波應景優惠。從百貨、餐飲到旅宿業者，紛紛祭出「國慶限定折扣」，讓民眾在放假一天的同時，也能享受實在好康。在眾多慶祝方式中，「享受國慶優惠」的討論最熱，近三年聲量居冠，拿下本榜第一，顯示節慶消費早已成為全民關注焦點。相關聲量最高點出現在2024年10月10日，單日即湧現45,411筆討論。各品牌打出「限時優惠」、「特賣」、「滿額贈」、「免費入場」等促銷字眼，從線上電商到實體店面都搶著吸客，熱度幾乎媲美雙11購物節。在商家大力宣傳、民眾熱情響應下，國慶節已成為每年十月最受歡迎的促銷時刻。

除了購物折扣，國立故宮博物院、台北市立天文科學教育館等場館也在國慶日開放民眾免費參觀，讓這天多了文化氣息。無論是逛街撿優惠或到博物館走走，國慶節都成了結合儀式感與生活樂趣的節日，也讓「慶祝」不只停留在形式，更融入日常生活。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2022年10月2日至2025年10月1日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

看更多網路溫度計文章
大巨蛋、小巨蛋誰最強？台北十大藝文場館揭曉　優缺點、特色全整理
全馬跑者必收清單！台灣十大全程馬拉松賽事　國際認證、破PB舞台都在這
2025十大全台商圈聲量榜出爐！網友最在意竟是這兩件事？
李洋強勢進榜！9月內閣聲量TOP 10揭曉
2025台東十大必追音樂祭！星空、月光、海洋　一起嗨出發吧台東

星巴克萌翻天！台灣推 miffy、港澳推 KUROMI 聯名登場，這天開賣必買清單公開

星巴克萌翻天！台灣推 miffy、港澳推 KUROMI 聯名登場，這天開賣必買清單公開

2025-10-15 20:17 女子漾 /編輯周意軒
星巴克萌翻天！台灣推 miffy、港澳推 KUROMI 聯名登場，這天開賣必買清單公開。圖片來源:官方
星巴克萌翻天！台灣推 miffy、港澳推 KUROMI 聯名登場，這天開賣必買清單公開。圖片來源:官方

這個10月，星巴克又要讓粉絲們荷包大失守！繼上半年一系列夢幻聯名後，品牌再度攜手兩大超人氣角色——荷蘭經典兔兔 miffy 與 Sanrio 暗黑甜心 KUROMI，分別在台灣、香港及澳門推出限定系列。從粉嫩可愛到個性俏皮，星巴克一次滿足不同派系的萌系粉絲，10月21日同步開賣，準備再掀收藏狂潮！

台灣限定：miffy 70週年溫暖回歸

為慶祝 miffy 70 週年，星巴克特別推出「miffy + Starbucks 聯名系列」，以「日常的喜悅」為設計主題，融入粉嫩白與清新綠色調，打造療癒系的秋季咖啡日常。miffy 這次化身星巴克咖啡師，穿上象徵品牌的綠圍裙，與大家一同展開一場充滿溫度的咖啡旅程。

圖片來源:女子漾編輯周意軒拍攝
圖片來源:女子漾編輯周意軒拍攝

系列商品多達 16 款，包含馬克杯、不鏽鋼杯、玻璃杯組與生活小物。其中五款為「台灣在地限定收藏」：

商品延續miffy的純真設計風格，以簡約線條與細緻刺繡呈現溫柔氣質。包袋系列採用粉白絎縫設計，兼具療癒與實用；杯款材質多樣，從玻璃到不鏽鋼一應俱全。整體氛圍柔和而富童趣，讓日常咖啡時光多了一份可愛的幸福感。

圖片來源:女子漾編輯周意軒拍攝
圖片來源:女子漾編輯周意軒拍攝

圖片來源:女子漾編輯周意軒拍攝
圖片來源:女子漾編輯周意軒拍攝

圖片來源:女子漾編輯周意軒拍攝
圖片來源:女子漾編輯周意軒拍攝

圖片來源:女子漾編輯周意軒拍攝
圖片來源:女子漾編輯周意軒拍攝

圖片來源:女子漾編輯周意軒拍攝
圖片來源:女子漾編輯周意軒拍攝

台灣限定五款miffy

圖片來源:女子漾編輯周意軒拍攝
圖片來源:女子漾編輯周意軒拍攝

港澳限定：KUROMI化身星巴克咖啡師

同樣在10月21日登場的，還有港澳限定「KUROMI x Starbucks 聯名系列」。

這次星巴克攜手 Sanrio，讓 KUROMI 帶著好友 BAKU 一起闖進咖啡世界，換上星巴克經典綠圍裙，展現又壞又可愛的反差萌。

港澳星巴克。圖片來源:官方
港澳星巴克。圖片來源:官方

系列周邊以 粉黑色系 為主調，融入 KUROMI 的調皮個性與星巴克標誌綠，商品包含咖啡師造型毛公仔、毛公仔卡套、24oz 凍飲杯及不鏽鋼水瓶等。

每一款都充滿玩味細節，讓粉絲們從喝咖啡到收納小物，都能感受到 KUROMI 的獨特魅力。

KUROMI粉絲必衝「咖啡師見面會」！

為回饋粉絲熱情，星巴克更舉辦 KUROMI 見面會活動，將於 11 月 16、23、30 日在指定門市登場。

凡於網上商店購買 港幣$680入場證，即可親臨現場與 KUROMI 合照，並可獲得：現場更有限定週邊搶先販售，活動預計掀起一波搶購潮，KUROMI粉絲可得提早準備！

圖片來源:澳門星巴克
圖片來源:澳門星巴克

雙萌齊發！星巴克聯名宇宙持續擴張

從療癒的miffy到俏皮的KUROMI，星巴克這波雙聯名不僅展現品牌跨界創意，也延續「讓日常更可愛」的精神。

miffy系列以溫柔色調陪伴台灣粉絲迎接秋季，而KUROMI則在港澳帶來俏皮暗黑風，兩款風格雖不同，卻同樣療癒又充滿收藏價值。

10月21日開賣當天，預料門市將湧現排隊人潮。星巴克也提醒粉絲，指定門市將採發放號碼牌方式購買，數量有限售完為止。想入手這波夢幻周邊，記得提早卡位，別讓萌物從指縫間溜走！

