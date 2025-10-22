日本高野山此時「楓」景最美　蒐羅周邊10大必訪景點！



日本高野山此時「楓」景最美，圖為高野山，蛇腹道

【旅遊經 洪書瑱報導】

日本和歌山是一處充滿豐富自然景觀、悠久宗教歷史、特色美食與溫泉的地方，被譽為療癒身心的聖地。和歌山坐擁兩個著名的世界遺產地，吸引無數朝聖者和遊客，包括：熊野古道與熊野三山與高野山。其中高野山現在正適合賞秋楓，在世界遺產的莊嚴氛圍中欣賞紅葉，能帶來一種獨特而靜謐的美感，而且當人們走入日本和歌山縣的「高野山」，彷佛時間軸被轉慢了，有一種踏入一個時間放慢的世界，高野山群山環抱外，還有寺院與神社靜靜佇立，空氣中瀰漫著莊嚴卻不壓迫的氣息，讓人自然放鬆心情。這裡不僅是信仰的聖地，更是遠離塵囂、沈澱心靈的療癒旅地。

「高野山」的春天，櫻花與朱紅鳥居交織出柔美景色，而「秋天」楓紅與金黃銀杏落葉遍地，漫步其中彷彿走進畫卷。無論是在蛇腹路感受靜謐秋色，或登上丸高稻荷神社展望台俯瞰群山，都能體會高野山獨有的寧靜與壯麗。為此，推薦 10 處充滿魅力的景點，適合遊客前往欣賞自然美景、感受歷史文化，還是單純放慢腳步散散心。

一、觀光列車「天空」＆高野山纜車，搭上「天空」列車，穿越山林雲海，開啟高野山心靈之旅





高野山ケーブルカー(照片出處_photo AC)



想前往高野山，最推薦的方式就是搭乘南海電鐵高野山線的觀光列車「天空」！從「橋本站」出發，列車穿越蜿蜒的山林，全程約50分鐘、爬升440公尺，一路將紀伊山地的壯闊景色盡收眼底。列車內設有「車內瞭望台」、「瞭望座位區」與「車頭展望區」，不論是想安靜欣賞窗外山景，還是體驗駕駛席的視角，都非常有趣；若與朋友同行，也可以選擇四人對座區，一邊聊天一邊賞景。抵達「極樂橋站」後，再轉搭高野山纜車，正式踏入靈氣滿滿的高野山，展開沉澱身心的旅程吧！



【information】

■運行區間：橋本站～極樂橋站

■運行日期：3-11月除周三・四，其餘每天運行 ※周三、四若遇國定假日則運行12-2月※僅周六、國定假日運行

■URL：https://www.nankai.co.jp/koya/tenku/index.html

※此天空列車將運行至2026.3.20，之後將以其他新的觀光列車代替。

二、慈尊院，弘法大師母親的故事在此展開，感受女人高野的溫柔力量







慈尊院



位於九度山町的「慈尊院」，是高野山歷史上極具溫度的一處寺院。當年女性被禁止進入高野山，弘法大師的母親來探望兒子時，就在此地停留。為了探母，弘法大師每月親自從高野山步行20公里下山9次，因此這一帶得名「九度山」。慈尊院被稱為「女人高野」，如今也成為祈求安產、多子多孫、授乳、結良緣以及病癒的靈驗寺院。特別的是，許多乳癌患者會特地前來奉納乳房造型的繪馬，祈求早日康復。提醒，離開前，別忘了順道拜訪彌勒堂旁整齊排列的百尊小地藏，讓心靈也感受一份溫暖與安定。



【information】

■地址：和歌山縣伊都郡九度山町慈尊院832

■營業時間：8:00～17:00

■交通：南海高野線「九度山」站徒歩約20分或搭乘計程車約8分

■URL：https://visitwakayama.jp/zh-TW/attractions/detail_419.html

三、高野山町石道，沿著石柱走進歷史！漫步世界遺產「高野山町石道」







高野山町石道



「高野山町石道」是連結慈尊院與金剛峯寺的參拜道，全長約20公里，沿途豎立著180座石柱作為指引，被列為世界遺產的一部分。這條路不僅是信仰之路，更是充滿自然與歷史氛圍的健行路線。從慈尊院出發，約1小時即可抵達展望台，放眼望去紀之川蜿蜒流過，山野與田園交織出的日本鄉村畫卷，令人心曠神怡。如果有機會，不妨早起挑戰這條步道，在日出時分從高處俯瞰金色晨光灑在大地上的瞬間，令人難忘。



【information】

地址：和歌山縣伊都郡九度山町慈尊院

URL：https://visitwakayama.jp/zh-TW/attractions/detail_627.html

四、壇上伽藍，順時針參拜討吉祥，探索高野山最初的聖地





壇上伽藍



來到高野山，絕對不能錯過的「壇上伽藍」，是弘法大師空海開創高野山時最早建立的寺院群，與奧之院並列為兩大信仰中心。參拜時建議依照「順時針」方向走一圈，從高野山總本堂「金堂」開始，接著前往象徵密教世界的「根本大塔」，最後到弘法大師曾居住的「御影堂」，完整感受這片靈地的精神軌跡。其中最吸睛的莫過於「根本大塔」那一抹鮮豔的朱紅色，莊嚴又震撼，是許多旅人來此拍照打卡的熱門地標。



【information】

■地址：和歌山縣伊都郡高野町高野山152

■交通：高野山站前搭乘巴士約10分，於「金堂前」巴士站下車

■URL：https://visitwakayama.jp/zh-TW/attractions/detail_481.html

五、金剛峯寺，高野山的靈魂殿堂！金剛峯寺 × 日本最大石庭「蟠龍庭」







金剛峯寺



「金剛峯寺」是高野山真言宗的總本山，也是整座高野山的宗務中心。從西元816年起，弘法大師空海在此開創真言宗，歷經多次重建，寺內仍保留著濃厚的歷史氛圍。寺內還可欣賞描繪松樹與鶴的精緻襖繪，以及「柳之間」裡山本探齊繪製的柳鷺圖。這裡也是豐臣秀吉外甥・秀次自刃之地，被稱為「秀次自刃之房」，靜謐中帶著滄桑感。此外，面積高達2,340平方公尺的「蟠龍庭」，這是日本最大規模的石庭。漫步其中，彷彿時間也慢了下來，能夠真正體會到「心靜則境寬」的意境。



【information】

■地址：和歌山縣伊都郡高野町高野山132

■費用：國中以上1,000日幣、小學300日幣、未就學免費(另有包含金剛峯寺、金堂、根本大塔、德川家靈台、授戒料的共通參拜券）

■交通：高野山站前搭乘巴士約11分、於「金剛峯寺」巴士站下車

■URL:：https://visitwakayama.jp/zh-TW/attractions/detail_524.html

六、奥之院，走進靜謐杉林，拜訪空海入定之地「奧之院」





奧之院



「奧之院」是弘法大師空海的御廟所在，也是高野山的信仰核心。西元853年，空海在此地入定，人們相信他至今仍在靜靜冥想，守護著世人。從「一之橋」開始，沿著長約2公里的參道前行，兩側是樹齡超過700年的高大杉木林立，空氣中瀰漫著清新與靜謐的氛圍。沿途可見超過20萬座的供養塔與墓碑，從皇族、戰國武將，到文人與庶民，都在此留下足跡。與其說是墓園，這裡更像是一座充滿歷史故事與信仰力量的「時光森林」。

【information】

■地址：和歌山縣伊都郡高野町高野山550

■御供所（納經所）營業時間：夏季（5月～10月） 8:00～17:00、冬季（11月～4月） 8:30～16:30

■交通：高野山站前搭乘巴士約16分、於「奥之院前」巴士站下車徒歩約11分

■URL：https://visitwakayama.jp/zh-TW/attractions/detail_515.html

七、蛇腹路，漫步高野山「龍腹」秘徑，沉浸紅葉絕景的片刻寧靜





高野山 蛇腹道



「蛇腹路」是一條連結壇上伽藍與金剛峯寺的小徑。因位於高野山「龍腹」的位置而得名，沿途樹木茂密、氣氛靜謐。每逢紅葉季節，鮮紅的楓葉如傘般覆蓋細長的道路，宛如走進一條紅葉隧道，景色優雅，適合細細品味秋日高野山的寧靜之美。



【information】

■交通：高野山站搭乘南海林間巴士於「金剛峯寺前」巴士站下車

■URL：https://www.koyasan.or.jp/meguru/sights.html

八、丹生都比賣神社，鏡池倒映的「逆紅葉」，秋日限定的夢幻場景







丹生都比賣神社



位於高野山麓天野盆地、海拔450公尺高處的「丹生都比賣神社」，歷史長達1700年以上，當秋風吹起，丹生都比賣神社便換上繽紛的紅葉盛裝。從莊嚴的樓門一路延伸至本殿周圍，石階兩旁的楓樹染上鮮豔色彩，映襯著朱紅鳥居與古老社殿，構成令人難以移開目光的秋日美景。在無風的日子，行經「鏡池」還可見到社殿與紅葉倒映在水面上，形成宛如鏡像般的「逆紅葉」景象，是旅人們爭相拍照的夢幻角落。午後陽光穿過楓葉，逆光下閃耀的橙紅葉片更添一份柔美氣息，為靜謐的神社增添溫暖色彩。



【information】

■地址：和歌山縣伊都郡葛城町上天野230

■交通：JR笠田站搭乘計程車或葛城町社區巴士於「丹生都比賣神社前」巴士站下車

■URL：https://visitwakayama.jp/zh-TW/attractions/detail_440.html

九、丹生酒殿神社，銀杏鋪設的金色地毯，靜謐神社的秋日風情







丹生酒殿神社



位於葛城町的「丹生酒殿神社」，是世界遺產「高野參詣道三谷坂」的起點。據傳在崇神天皇時代，丹生都比賣大神曾降臨於此，並在神前首次獻酒，因此得名。神社境內有一棵高約 25 公尺、樹幹周長 5.2 公尺的巨大銀杏樹。每到深秋，整棵樹轉為耀眼金黃，落葉鋪滿地面，彷彿一層金色地毯。夜間還會進行燈光點綴，在靜謐的氛圍中展現出夢幻般的秋季風情。



【information】

■地址：和歌山縣伊都郡葛城町三谷 631

■交通：JR「妙寺站」徒歩約 30 分

■URL：https://www.wakayama-kanko.or.jp/spots/detail_3354.html

十、丸高稲荷神社，朱紅鳥居與櫻花共演的浪漫隧道，春日秘境賞花去





位於橋本市的小高丘陵上，「丸高稻荷神社」是當地人熟知的賞櫻秘境。園內約有 150 株櫻花，包括染井吉野等品種，每到四月上旬櫻花盛開，朱紅色的 85 座鳥居與粉嫩花色交織出夢幻景致。穿過鳥居一路登上山頂，可抵達展望台，將紀之川與高野山系群山盡收眼底。春祭時，神社也會舉辦祈求生意興隆與平安的儀式，並有熱鬧的撒餅活動，讓人感受濃厚的在地節慶氛圍。



【information】

■地址：和歌山縣橋本市紀之光台1丁目

■交通：JR隅田站徒歩約30分

■URL：https://www.city.hashimoto.lg.jp/hashimototaikan/asobu/midokoro/hashiphotospot/marutakainari.html

提醒，由於高野山因地勢較高，通常是關西地區最早進入楓紅季節的地方之一，若氣候穩定，通常10 月下旬至11月中旬即是賞楓季，而最盛期，通常落在11月上旬，是色彩最豐富、最推薦前往的時間。相關訊息可至繁體中文FB粉絲專頁《下一站和歌山》查詢！

以上圖片：和歌山縣觀光交流課提供





