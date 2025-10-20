台北福華彩虹座泰式饗宴Buffet

2025-10-20 15:12 Mei-wen Wang

台北福華彩虹座推出味遊泰國的繽紛饗宴。

1003L
1003L


依舊酷熱的十月，朋友約了在台北福華彩虹座一起午餐，酸辣泰式料理令人頗有興致；我們喜歡在Buffet用餐，不是為了塞下最多或最貴的食物，而是各人可以依當日心情，在繁多菜色中，選擇自己想吃的品項，用餐中與用餐後的舒適度是我倆最重視的。多款泰國料理靜候青睞：涼拌青芒果沙拉酸辣爽口、冬蔭功藍蟹湯酸香鮮爽，椰汁雞湯香濃中帶有清新感，瑪莎曼牛肉咖哩香濃細緻、火山排骨外表看起來樸素，入口後辣意在口中火山爆發，大約是看起來平凡的郭靖打出翔龍擺尾的情境。炸物有炸軟殼蟹與泰式香辣蝦，現煮麵品洋溢南洋風情，冰櫃裡出現兩款泰國啤酒，雖然我的注意力被生啤、紅白酒與威士忌攫取。在彩虹座用餐，我一定預留胃納量給精彩的甜點們，特色主題甜點包括：芒果椰奶糕／榴槤起士蛋糕／香蘭椰子蛋糕／紅絲絨鳳梨蛋糕／香蘭馬德蓮／泰奶奶凍杯，還有現場製作的香蕉煎餅；陽光自中庭撒下，說說笑笑品嚐多款美食，午餐極為舒爽。

台北福華彩虹座推出泰國主題Buffet.

DSC03721b
DSC03721b


已經是螃蟹肥美的十月。

DSC03722
DSC03722


現做握壽司，包括有泰式辣味豬肉捲壽司。

DSC03726
DSC03726


以香濃咖哩融合椰奶的瑪沙曼咖哩牛肉。

DSC03727
DSC03727


南薑椰奶燴花蟹。

DSC03732
DSC03732


泰式火山排骨。

DSC03735
DSC03735


泰式鳳梨蝦仁炒飯。

DSC03737
DSC03737


現切低溫爐烤肋眼牛肉旁，是泰式香烤豬肋排。

DSC03743
DSC03743


炸物包括泰式香辣炸泰國蝦(泰式香辣炸蝦)、泰式香酥魚、炸軟殼蟹、炸金錢蝦餅、炸鮑魚。

DSC03748
DSC03748


鐵板現煎檯包括泰北香料烤羊排與香煎干貝配椰香紅咖哩醬。

DSC03754
DSC03754


現煮麵區提供冬蔭功海鮮湯麵、牛肉清湯米粉、椰汁海鮮米線、與綠咖哩雞肉米粉。

DSC03759
DSC03759


泰式冷菜看來相當開胃。涼拌青芒果沙拉。

DSC03795
DSC03795


泰式鮮蝦粉絲沙拉。

DSC03796
DSC03796


鮮蟹肉椰香涼拌。

DSC03798
DSC03798


青木瓜海鮮沙拉。

DSC03799
DSC03799


我最喜歡的飲品區。

DSC03764
DSC03764


這款威士忌很甜。

DSC03762
DSC03762


兩款泰國啤酒。

DSC03766
DSC03766


還有臺虎精釀。

DSC03768
DSC03768


天熱很熱，我表示最需要生啤。


端回座位後，泡泡還會長高真可愛。

DSC03770
DSC03770


沁涼消除十月懊熱。

DSC03770k
DSC03770k


這盤食物中，火山排骨最有亮點。火山排骨外表看起來樸素，入口後辣意在口中火山爆發，大約是看起來平凡的郭靖打出翔龍擺尾的情境。

DSC03771
DSC03771


炙燒握壽司。

DSC03778
DSC03778


泰式香辣蝦。

DSC03787
DSC03787


鐵板現煎羊排與現煎干貝搭配椰香紅咖哩醬。

DSC03784
DSC03784


泰式香烤豬肋排，搭配威士忌。

DSC03789c
DSC03789c


點了貫炙燒和牛壽司。

DSC03789d
DSC03789d


甜點區也呈現精采的特色主題，香蘭葉瑪德蓮。

DSC03791
DSC03791


這個巧克力派非常可口。

DSC03792
DSC03792


繽紛冷藏櫃。

DSC03802
DSC03802


出現香蘭葉椰子蛋糕。

DSC03805
DSC03805


泰奶奶凍杯。泰奶直接喝甜度很高，做成奶凍杯後覺得甜意剛好。

DSC03808
DSC03808


榴槤起司蛋糕

DSC03809
DSC03809


我的甜點盤點了現煎香蕉餅。

DSC03812
DSC03812


以冰鎮白酒搭配甜點。

DSC03815
DSC03815


台北福華彩虹座Buffet

地址：台北市大安區仁愛路三段160號台北福華飯店1F

電話：02 2326 7429

未成年請勿飲酒，飲酒過量有害健康，飲酒不開車。

Mei-wen Wang

Mei-wen Wang

希望修練烏煙瘴氣中的歡笑，還有老來俏。

#台北 #吃到飽 #綠咖哩 #泰國美食 #起司蛋糕

熱門文章

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價

hotNews__list__item--img

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中
hotNews__list__item--img

「繳報名費才能聽說明會」竹北幼兒園溺斃案 補教名師：當初差點被生態池吸引報名
hotNews__list__item--img

Netflix《許願吧，精靈》收視奪冠！韓國觀眾評價褒貶不一，外媒卻給出高度盛讚！
hotNews__list__item--img

《回魂計》結局懸念不斷！第二季5大伏筆解析：真真睜眼是復活？楊哥究竟是誰？
往下滑看更多精彩文章
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價

2025-10-02 16:01 女子漾／編輯張念慈
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

以大份量、平價聞名的美式賣場Costco，如今也難逃全球供應鏈混亂與貿易戰影響。美國總統川普今年4月祭出新一波關稅政策，進口商品成本大幅上升，加上氣候異常與原物料飆漲，美媒《The Takeout》點名14種商品恐在2025年下半年持續漲價，提醒消費者「能囤就趕快囤」。

14項「先囤再說」清單與理由

1.乳製品（奶油、優格、冰淇淋

美國2022年到2025年，奶油價格已從每磅3.67美元漲到4.87美元，冰淇淋半加侖從4.99美元漲到6.49美元，漲幅約三成。除了飼養、電力、燃料成本拉高，2025年美國更爆發乳牛禽流感疫情，供給恐再減。Kirkland希臘優格多仰賴德國、愛爾蘭與紐西蘭進口，未來關稅上調恐再推一波漲勢。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

2.咖啡

星巴克、Peet’s以及Kirkland咖啡價格持續上揚。美國進口咖啡有6成來自巴西、哥倫比亞，但氣候異常造成收成不穩。若美方對巴西啟動高達50%關稅，咖啡族群恐大失血。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

3.橄欖油

2023年地中海大旱，推升全球橄欖油價格暴漲4成。雖然2024年底西班牙降雨帶來一絲希望，但美國已對歐盟商品加徵20%關稅，甚至可能升到30%。未開封橄欖油可放兩年，建議有空間就多帶。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

4.蛋

2024年美國爆發禽流感，雞群銳減，蛋價一度翻倍，Costco甚至限制購買數量。雖然2025年春季疫情趨緩，但供應恢復緩慢，官方預測年底前價格還會再漲60%。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

5.番茄

美國每年從墨西哥進口40億磅番茄，佔市場70%。2025年川普宣布將番茄排除在美墨加自由貿易協定之外，課徵17%關稅。結果是：番茄價格走勢不穩，可能成為消費者下一個痛點。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

6.堅果

Kirkland綜合堅果來自全球15個產地，從非洲到南美都有。若象牙海岸與巴西分別面臨21%與50%關稅，進口成本將大幅上升。加上美國本土種植面積縮小，價格只會更貴。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

7.泡麵

Indomie炒麵、韓國Buldak辣雞麵到日清杯麵都是Costco熱門品，但亞洲進口品恐面臨30%關稅壓力。雖然現在仍比小超市便宜，但長期低價難保。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

8.茶葉

包括日本綠茶、台灣烏龍茶都面臨25%至32%關稅風險。Costco可能選擇漲價或下架表現不佳的商品，愛喝茶的族群得注意。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

9.健康食物種子（藜麥、奇亞籽）

美國奇亞籽主要來自尼加拉瓜、墨西哥與玻利維亞。健康飲食需求持續上升，氣候與關稅變數讓Kirkland藜麥、奇亞籽價格可能再漲。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

10.歐洲紅白酒與烈酒

美國每年進口葡萄酒約75%來自歐洲，川普甚至放話要對歐洲酒類課200%關稅。從西班牙紅酒到法國伏特加都可能大幅調漲。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

11.海苔

Kirkland與韓國品牌Bibigo的海苔產品受美韓關稅拉鋸影響，2025年上半年價格已從10.99美元漲到11.99美元，漲幅近一成。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

12.牛肉

美國牛隻存欄跌至1951年以來最低，需求卻不減。美國農業部預測，2025年牛肉價格將再漲近7%。紐澳進口牛肉同樣面臨關稅不確定。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

13.法式餅乾

法國品牌St Michel、La Mere Poulard等奶油餅乾深受歡迎，但歐美互徵關稅若升至30%，恐讓這些零食再創新高。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

14.檸檬水

USDA列入2025年漲價清單，尤其是以柑橘為基底的飲料。颶風與「黃龍病」重創美國檸檬收成，進口替代又得面臨關稅。Kirkland有機檸檬水已在短短兩個月內調漲0.1美元。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

編輯推薦

三個聰明囤貨原則

1.三個月內必用完：避免過期與囤貨壓力，乳製品、飲料尤其要控制量。

2.分裝保存：大瓶油、牛肉、堅果、穀物買回家分裝冷凍或避光保存，延長鮮度。

3.品牌替代：咖啡、茶、油漲太兇時，先找同等級替代品，不必硬撐。

這份清單鎖定美國Costco，但因為許多品牌與商品同樣在台灣架上出現，加上全球上游供應鏈相通，漲價壓力最終可能也會反映到台灣。若近期有計畫補貨乳製品、咖啡或歐洲紅酒，建議把握促銷檔期，依「三原則」聰明囤貨，才不會被漲價打亂生活預算。

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#關稅 #咖啡 #川普 #巴西 #冰淇淋

熱門文章

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價

hotNews__list__item--img

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中
hotNews__list__item--img

「繳報名費才能聽說明會」竹北幼兒園溺斃案 補教名師：當初差點被生態池吸引報名
hotNews__list__item--img

Netflix《許願吧，精靈》收視奪冠！韓國觀眾評價褒貶不一，外媒卻給出高度盛讚！
hotNews__list__item--img

《回魂計》結局懸念不斷！第二季5大伏筆解析：真真睜眼是復活？楊哥究竟是誰？
hotNews__list__item--img

台灣愛用「這藥物」韓國禁止攜帶！ 出國搭機十大違規物 隨身還是托運一次看懂
往下滑看更多精彩文章
台灣愛用「這藥物」韓國禁止攜帶！ 出國搭機十大違規物 隨身還是托運一次看懂

台灣愛用「這藥物」韓國禁止攜帶！ 出國搭機十大違規物 隨身還是托運一次看懂

2025-09-29 11:02 網路溫度計DailyView
示意圖／ChatGPT
示意圖／ChatGPT

無法拆電池的3C用品易踩雷

出國旅遊難免想買些伴手禮或實用小物帶回家，但你知道有些物品其實禁止入境嗎？若在機場被海關攔下，不僅會遭到沒收，甚至可能被罰款。一名台灣旅客就在日本購入熱銷的USB瀏海電捲棒，返國準備通關時卻被攔下，由於該款無線瀏海電捲棒內建不可拆卸鋰電池，海關人員明確告知「不能隨身攜帶，也不能放託運」。最後，她只能眼睜睜看著4支全數遭沒收，讓人相當扼腕。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，統計整理近兩年來十大機場違禁品，快來看有哪些新制上路！

No.10 藥品

禁止EVE止痛藥：韓國

入境台灣時，旅客攜帶藥品須符合「自用藥物限量表」：
1.一般非處方藥每種最多12瓶（盒、條、支等），合計不超過36瓶。
2.處方藥若無醫師處方證明，最多可帶2個月用量；有處方證明者則不得超過該證明所示之合理用量，且上限為6個月用量。

不少人去日本旅遊都會買知名的EVE藥品止痛藥，但韓國2025年4月起，禁止EVE止痛藥攜帶入境，因為部分EVE藥品含有未經韓國核准的成分「丙烯異丙乙酸尿」，該成分恐引發過敏性休克等嚴重副作用，基於健康風險控管，韓方決定全面禁止其入境。

No.9 槍砲彈藥類

禁止機場：全球

旅客搭機依法禁止攜帶槍砲彈藥、爆裂物或託運上飛機，近兩年相關討論有兩個聲量高點。陸軍一名上尉2024年5月搭乘華信航空高雄往澎湖班次，在通過安檢線時，遭X光儀器查出手提行李內有1顆T74排用機槍子彈，上尉坦承這顆子彈是部隊所有，應該是平日操演時不慎落入隨身行李袋內。案件引發網友討論，「操演完不用點彈殼喔」、「藏衣服藏到忘記？」

此外，一樣在高雄小港機場，2024年7月有一 名旅客向空服員稱攜帶手榴彈登機，造成航班延誤約2小時。警方確認是虛驚一場，並逮捕嫌疑人，依違反民用航空法移送。

No.8 電動行李箱

翻攝FB／桃園國際機場、X／jj機場禁止使用：台灣、日本、新加坡、英國、香港

禁止航空公司：阿聯酋、達美航空

電動行李箱除了能裝東西，也能一秒變成電動代步工具，連韓國女團BLACKPINK都超愛，甚至曾坐在行李箱上表演，在市面上迅速竄紅。不過該行李箱的方便性卻在人潮擁擠的機場內釀成交通亂象，加上電動行李箱內建大容量鋰電池，有可能會引發航空安全，多國政府宣布機場禁止騎乘電動行李箱，其中日本更禁止街頭騎乘電動行李箱。根據日本《道路交通法》，電動行李箱被歸類為「附有原動機的自行車」，在無牌且無照的情況下，在公路上行駛構成違法，將面臨3年以下有期徒刑或約新台幣10萬元罰緩。有網友表示，「管太寬，沒撞到人就好了」；但也有人認為，「早該禁止」。

延伸閱讀：電動行李箱惹議！BLACKPINK不能在桃機騎了　日本違規罰款高達10萬

No.7 打火機

禁止託運機場：全球

依法打火機不得放置於託運行李中，以防在運輸過程中因受壓或高溫而引燃；隨身行李原則上亦禁止攜帶，但有些國家允許隨身攜帶一個傳統打火機且不得使用，至於防風及藍焰打火機隨身或託運行李皆禁止。

2025年6月有網友發文詢問，去中國旅遊可以帶打火機上飛機嗎？有不少人回覆，「機場吸菸處都會有打火機，不然跟人借也是很普遍」、「中國搭機都不行，會有防爆檢查」。

No.6 果醬、泡菜等液體

禁止隨身上機：全球

超過100毫升的果醬、泡菜等液體或膏狀物品禁止隨身攜帶上機，必須放入託運行李中。不過，仍有不少旅客分不清哪些物品被歸類為液體，因此在安檢時被攔下。2024年1月，一位網友發文分享果醬被扣留在海關，質疑「果醬哪裡危險？」引起熱烈討論，「鹹果醬...該不會是Marmite？」「規定是這樣的啦⋯⋯日本安檢也會沒收味噌」、「話說布丁也不能手提喔」、「規定上真的是可以抹得開就是液體」；還有人表示，「現場吃到剩100ml！吃給他看」。

No.5 加工肉類

翻攝FB／動植物防疫檢疫署禁止機場：全球

台灣事亞洲唯一3大豬病（豬瘟、非洲豬瘟、口蹄疫）的非疫國，對於邊境加工肉類（香腸、肉鬆、臘肉、肉乾等） 的入境規定極為嚴格，以防範動物疾病傳入。許多看似不含肉的食品如五仁月餅、鳳凰捲和部分青糰也含有肉，需特別留意。2025年7月，一位女子不慎將含肉的「玉米澱粉腸」帶回台灣，慘遭海關重罰20萬元。網友表示，「付了20萬，以後就會記得很清楚」、「心存僥倖」；還有人認為，「試著主張裡面沒有肉，搞不好真的沒有」。

No.4 仿冒品

禁止機場：全球

仿冒品（包括偽造品牌服飾、手錶、包包、電子產品等）多數國家禁止或限制進出口，在機場可能被海關扣押或沒收。財政部修改緝私免罰標準，取消小額免罰機制，2025年6月開始，旅客出國旅遊購買假名牌包包、3C產品等出入境，不管有無申報，被海關查獲，即使金額在5000元以下，除物品會被沒收，也會被處以最高1.5萬元罰鍰。的罰鍰。有網友表示，「現在海關也要當鑒定師了嗎？厲害厲害」、「增加海關負擔」。

No.3 動植物類

翻攝FB／Taiwan in Melbourne禁止機場：全球

攜帶活體、植物、種子以及動植物衍生品，例如樹苗、標本、水果等通常受植物檢疫法規限制，必需取得合法檢疫許可證或依規定申報。若未通過檢疫可能被沒收或銷毀。台灣海關規定，農產品總重超過 6 公斤、種類超過規定，或未經申報檢疫皆不得入境。

近幾年不少民眾去澳洲旅遊會將袋鼠蛋蛋當作紀念品帶回國，但它其實禁止入境台灣。此外，有網友分享從日本返台機上大啖草莓照，引起不少人討論，「日本的海關及安檢是不會限制你帶水果出境，只是不能攜帶水果入境台灣」、「過海關前吃完就好了」。

延伸閱讀：澳伴手禮「袋鼠蛋蛋」恐罰20萬！「這步驟」才可入境　袋鼠蛋蛋怎麼來？

No.2 刀剪類

禁止隨身上機：全球（例外：特定食物剪）

搭乘飛機時，刀具、剪刀不得隨身攜帶上飛機，必須託運。但桃園機場公司表示，兒童食物剪如要放隨身行李，須請留意中心點到刀鋒，不得超過6公分，且為塑膠安全（圓頭）剪刀。指甲剪、眉夾等生活小工具，多數允許攜帶，但仍須通過安檢人員判斷。旅客若攜帶廚刀、折疊刀、多功能刀具、鐮刀等，則必須全數託運。建議民眾出國前，務必查詢航空公司與出發國機場安檢規範，並妥善打包刀具以避免退運或延誤。

No.1 行動電源

示意圖／ChatGPT

示意圖／ChatGPT禁止託運機場：全球

航程間禁止使用航空公司：台灣航空公司、韓國航空公司、泰國航空、新加坡航空、酷航

近年來，行動電源因為鋰電池過熱、內部絕緣層破裂或短路，造成飛機火災、冒煙等緊急狀況。例如2025年1月，一架釜山航空客機準備起飛時就因頭頂行李艙放置的行動電源自燃，導致機身受損並緊急疏散乘客。因此，許多航空公司已開始重新檢視、限制行動電源在飛機行李艙內的存放位置與攜帶方式，不少航空公司要求乘客搭機期間禁止使用及充電，以及不可置於座椅上方置物櫃。有網友表示，「雖然規定越來越嚴格，但也是好事」、「感覺行動電源會越來越嚴格規定」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2023年9月15日至2025年9月14日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

看更多網路溫度計文章
出國送禮首選！十大熱門台味必買推薦　桃園機場一次全收齊
出國網卡新選擇！十大eSIM品牌排行榜揭曉　手機支援測試方法一次看
屈公病病例飆破25萬！台灣境外移入創6年新高　9國旅遊警示、防蚊須知一次看
JESTA是什麼？赴日免簽不代表隨時能飛！台灣將被新增強制手續　實施時間與可能費用一次看
懶人包／這款手機因安全疑慮遭多國封鎖！無法登機、託運、寄送　爭議始末一次看

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

網路溫度計DailyView

網路溫度計DailyView

全台最大數據分析平台《網路溫度計DailyView》，致力以數據探究社會現象，並率先以「網路聲量」一詞來解譯人們的行為。 透過最即時且具公信力的每日調查、熱門話題、口碑聲量排行及洞察報告，掌握企業品牌、政治、科技生活、娛樂等產業的最新趨勢。

#機場 #飛機 #中國旅遊

熱門文章

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價

hotNews__list__item--img

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中
hotNews__list__item--img

「繳報名費才能聽說明會」竹北幼兒園溺斃案 補教名師：當初差點被生態池吸引報名
hotNews__list__item--img

Netflix《許願吧，精靈》收視奪冠！韓國觀眾評價褒貶不一，外媒卻給出高度盛讚！
hotNews__list__item--img

《回魂計》結局懸念不斷！第二季5大伏筆解析：真真睜眼是復活？楊哥究竟是誰？
hotNews__list__item--img

台灣愛用「這藥物」韓國禁止攜帶！ 出國搭機十大違規物 隨身還是托運一次看懂
往下滑看更多精彩文章
「原來經濟艙也能升級！」7大隱藏免費服務公開：過夜包、Wi-Fi通通有

「原來經濟艙也能升級！」7大隱藏免費服務公開：過夜包、Wi-Fi通通有

2025-10-08 11:58 女子漾／編輯王廷羽
圖片來源：IG @jennierubyjane、小紅書 @冰淇淋遊樂園
圖片來源：IG @jennierubyjane、小紅書 @冰淇淋遊樂園

今年10月簡直是連假大月，大家有沒有規劃出國旅行呢？想讓你的經濟艙飛行升級，感受不一樣的旅程嗎？別以為只有商務艙才有特別待遇，其實只要掌握一些小技巧，經濟艙旅客也能享受到不少隱藏的小確幸！旅遊專家透露，很多航空公司都提供免費的隱藏服務，只要你在對的時間、帶著禮貌提出要求，就有機會讓你的飛行體驗更舒適！所以下次搭飛機時，記得試試這些小竅門，讓你的旅行充滿驚喜吧！

編輯推薦

不用加錢也可以坐得很舒適！旅遊專家曝光「經濟艙隱藏服務」！

根據旅遊媒體《Travel+Leisure》報導，其實有些航空公司服務，只要你開口詢問，就有機會獲得！Dollar Flight Club 創辦人兼執行長 Jesse Neugarten 也說過：「即使是經濟艙，只要禮貌地提出需求，還是能爭取到一些實用的小福利哦！」不過，專家提醒，登機、起飛和降落的時候，空服員最忙碌，最好避免在這些時候提額外要求。最理想的時機其實是在主要餐點服務結束後，這時機艙會比較穩定，空服員也有更多時間處理旅客的請求！所以，下次搭飛機時，記得抓準時機，再加點禮貌，說不定會有驚喜等著你哦！

圖片來源：聯合報系資料照片 程嘉文
圖片來源：聯合報系資料照片 程嘉文

經濟艙7大隱藏免費服務1. 額外的餐點與點心

長途航班是福利大放送的時候！根據 FreeQuinnt Flyer 創辦人 Quinn English 的說法，國際航線的福利超級大方，像是達美、聯合和美國航空這些航空公司，經濟艙的免費餐點和點心都是一等一的好！反觀廉價航空，福利就比較有限啦。

經濟艙7大隱藏免費服務2. 舒適用品包

長途飛行，不只需要舒適的座位，還要有貼心的小物！像是土耳其航空就會提供過夜包，包括牙刷、襪子、眼罩等基本用品，還有機會拿到護唇膏、保濕乳等，讓你飛機上也能保持清爽又舒適。

經濟艙7大隱藏免費服務3. 免費機上 Wi-Fi

越來越多航空公司都開始提供免費機上 Wi-Fi 服務啦！像是捷藍航空、達美航空、阿聯酋航空、法國航空和卡達航空等，讓你即使在天上也能隨時保持連線，查查郵件、刷刷社群，無需擔心網絡問題。

經濟艙7大隱藏免費服務4. 枕頭與毛毯

長途夜航時，枕頭和毛毯簡直是必備！如果你發現座位上沒有提供，不妨在餐點服務結束後，禮貌地向空服員詢問，絕對能讓你更舒適。

經濟艙7大隱藏免費服務5. 免費酒精飲品

想在天上小酌一杯？許多航空公司只要你達到法定飲酒年齡，就可以免費享受啤酒和紅白酒！像是阿聯酋航空、卡達航空和新加坡航空，都提供這項福利，讓你在飛行中也能享受

經濟艙7大隱藏免費服務6. 兒童遊戲包

帶小朋友出門的家長們有福啦！很多航空公司會準備兒童遊戲包，裡面有畫本和蠟筆，讓小朋友在飛行途中也能開心打發時間。偶爾空服員還會送小飛行員胸章或迷你玩具哦！

經濟艙7大隱藏免費服務7. 飛機收藏卡

這個是達美航空的獨家特色！他們會提供印有不同機型設計的收藏卡，有時候還會是你搭乘的那架飛機哦！對飛機有興趣的你，不妨禮貌地詢問空服員，看看能不能向機師索取一張收藏卡。

圖片來源：小紅書
圖片來源：小紅書

以上這些隱藏服務記得記下來，下次搭到這些航空就能讓自己的搭乘體驗更舒適！最後亦可延伸閱讀：2025 桃園機場台灣伴手禮推薦總整理｜特色、品項、哪裡買⋯一次看！

【本文為JUSKY街星授權提供】

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#夏天 #搭飛機 #商務艙

熱門文章

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價

hotNews__list__item--img

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中
hotNews__list__item--img

「繳報名費才能聽說明會」竹北幼兒園溺斃案 補教名師：當初差點被生態池吸引報名
hotNews__list__item--img

Netflix《許願吧，精靈》收視奪冠！韓國觀眾評價褒貶不一，外媒卻給出高度盛讚！
hotNews__list__item--img

《回魂計》結局懸念不斷！第二季5大伏筆解析：真真睜眼是復活？楊哥究竟是誰？
hotNews__list__item--img

台灣愛用「這藥物」韓國禁止攜帶！ 出國搭機十大違規物 隨身還是托運一次看懂
往下滑看更多精彩文章
2025桃園機場完全攻略！第一、二航廈美食＋購物＋6大隱藏設施一次看：免費淋浴、按摩椅、F1電競賽車全都有

2025桃園機場完全攻略！第一、二航廈美食＋購物＋6大隱藏設施一次看：免費淋浴、按摩椅、F1電競賽車全都有

2025-10-07 13:02 女子漾／編輯周意軒

桃園國際機場不只是一個搭飛機的地方，而是結合「美食、購物、娛樂、休憩」的微型城市。從米其林必比登牛肉麵、世界冠軍咖啡、港式茶餐廳，到免稅精品、文創手作、免費按摩椅與觀景台打卡點，通通能在這裡一次滿足！這篇幫你整理最完整的【桃園機場一、二航廈完全指南】，出發前必收藏。

文章目錄

編輯推薦

深夜與早班機救星名單

麥當勞（第二航廈C區4樓）：全年無休 06:00–22:00

摩斯漢堡（第二航廈4樓）：全年無休 07:00–22:00

頂呱呱（第一航廈B9區）：全年無休 06:00–22:00

星巴克（第二航廈4樓）、（第二航廈D3門市）05:30–22:00

興波咖啡（第二航廈4樓）：05:00–21:00

由世界冠軍吳則霖創立，榮獲「世界最佳咖啡館」。推薦茶香拿鐵與經典原味拿鐵。

林東芳牛肉麵（第二航廈4樓）：05:00–22:30

40年經典，湯頭濃郁、肉質軟嫩。機場限定「牛小排牛肉麵套餐」必吃。

VEGE CREEK蔬河（第二航廈C3）：05:30–22:00

一、桃園機場第一航廈美食推薦：從精品咖啡到港式茶餐廳

1. kafeD 德式精品咖啡

咖啡迷的天堂，以巴拿馬90+藝伎豆與創意特調「喝下一口檸檬塔」聞名，酸香平衡，是許多旅客登機前的第一杯幸福。

地址：第一航廈1F 非管制區入境大廳｜🕘 09:30–20:00

2. 龜記茗品（限定朵朵蛋塔）

桃機限定口味「紅柚花青」與「蜜芳檸青」清爽消暑，配上獨家朵朵蛋塔，是機場最可愛的出發儀式。

地址：第一航廈B4｜🕘 06:00–22:00

3. SUNMAI 金色三麥 BAR

國際金獎精釀啤酒進駐機場！蜂蜜與琥珀啤酒人氣最高，輕鬆小酌（未成年請勿飲酒）。

地址：(第一航廈B區)｜🕘 06:00–21:00

二、第二航廈美食推薦：必比登牛肉麵、世界冠軍咖啡都在這

1. 小王煮瓜

連續多年獲米其林必比登推介的滷肉飯，香菇滷肉與清湯瓜仔肉湯是招牌組合。

地址：位置：C3｜🕘 05:00–23:00

2. 雙月食品社

必比登人氣名店，以剝皮辣椒瘦肉湯、元氣燉雞湯聞名，湯頭濃郁卻不油膩。

地址：位置：第二航廈3F 出發區｜🕘 06:00–23:00

3. VWI Coffee Bar by Chad Wang

另一位世界冠軍王策開設，推薦「紅橙氣泡美式」與「花生榛果拿鐵」。

地址：位置：C3｜🕘 05:00–23:00

4. 萬芳冰室／溪仔邊烤肉飯／金仙魯肉飯／馬祖新村

從港式油雞叉燒到台味滷肉飯與車輪餅，想吃懷舊口味通通有。

地址：位置：C3

三、購物＆伴手禮推薦：免稅名品、文創小店全攻略

昇恆昌免稅商店：精品、香水、彩妝、台灣名產一應俱全。

采盟免稅店：高端品牌與精品配件，常有折扣優惠。

伴手禮大街：微熱山丘、糖村、福義軒、鳳梨酥等台灣伴手禮集中地。

文創博物館商店：手工藝、設計品牌、藝術展覽，不輸任何藝文商場。

四、桃園機場6大隱藏版設施！等飛機也能玩好玩滿

1. 戶外觀景台：看飛機的絕佳位置

太早到？別浪費時間！觀景台能近距離看飛機起降，日夜都超好拍。

地址：第二航廈「臺灣玩藝大街」與「天空之城」兩側開放區

2. 免費淋浴間：長途轉機救星

不管紅眼班機還是長途旅行，只要自備毛巾即可免費使用。

地址：第一航廈：1F、2F、4F環亞貴賓室旁｜第二航廈：1F行李轉盤旁、4F、5F北南商場

3. 免費充電站地圖

USB與插座遍布各樓層，不怕筆電或手機沒電！

地址：第一航廈：1F–3F座位區｜第二航廈：1F行李區、3F D9對面及各登機門

4. 免費SPA按摩椅

竹林環繞的「紓壓按摩椅區」，向免稅店領代幣即可免費享受10分鐘放鬆時光。

地址：第二航廈管制區3F D2旁

5. 桃花源圖書館＆藝文展區

文青最愛「桃花源圖書館」與「i Travel 3C影音書店」藏書豐富，還能順道參觀藝術展覽。

地址：第二航廈 D9、D7、D8 周邊

6. E世代電競體驗區＆F1賽車模擬

高速賽車模擬器＋電競設備體驗，邊等飛機邊玩遊戲，時間咻地就過去！

地址：第二航廈 D3 候機室旁

五、超便利！捷運「預辦登機」服務一站搞定行李

想避開機場排隊？現在可在桃園捷運A1台北車站與A3新北產業園區站提前辦理登機、掛行李。

僅限長榮、華航、星宇等航空公司，須於航班起飛前三小時完成。

地址：A1 台北車站：06:00–21:30

地址：A3 新北產業園區站：09:00–16:00

※紙箱、雨傘、軟包及嬰兒車等仍須至機場辦理

#機場 #桃機 #咖啡館 #搭飛機 #伴手禮 #星巴克 #麥當勞 #桃園機場 #第二航廈 #第一航廈

熱門文章

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價

hotNews__list__item--img

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中
hotNews__list__item--img

「繳報名費才能聽說明會」竹北幼兒園溺斃案 補教名師：當初差點被生態池吸引報名
hotNews__list__item--img

Netflix《許願吧，精靈》收視奪冠！韓國觀眾評價褒貶不一，外媒卻給出高度盛讚！
hotNews__list__item--img

《回魂計》結局懸念不斷！第二季5大伏筆解析：真真睜眼是復活？楊哥究竟是誰？
hotNews__list__item--img

台灣愛用「這藥物」韓國禁止攜帶！ 出國搭機十大違規物 隨身還是托運一次看懂
往下滑看更多精彩文章
雙十國慶怎麼過？十件事感受最濃的國慶氛圍

雙十國慶怎麼過？十件事感受最濃的國慶氛圍

2025-10-10 11:02 網路溫度計DailyView
翻攝FB／國防部發言人
翻攝FB／國防部發言人

十月十日　用儀式感慶祝屬於台灣的生日

對台灣人而言，10月10日不只是放假，更是屬於全民的「生日派對」。從清晨升旗、總統府前的盛大典禮，到夜晚煙火與晚會，這天的儀式感串聯了海內外的情感與記憶。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點近三年（2022/10/2～2025/10/1）國慶日必做十件事，從海外僑胞到街頭民眾，每個人都用屬於自己的方式，迎接中華民國的生日。

No.10 僑胞回國參加慶典、海外慶典

每年國慶日，海外僑胞的愛國熱情總是令人感動。各國駐外代表處與僑界團體會舉辦升旗典禮、慶祝會或文化活動，不少人更特地返台，親自參加國慶大會或清晨升旗典禮，以行動表達對家鄉的祝福。

在海外，「中華民國生日快樂」的祝福也遍地綻放。無論是美國洛杉磯、芝加哥、舊金山唐人街的慶祝遊行，還是東京、雪梨等地的僑界升旗活動，紅色的雙十標誌與國旗飄揚，象徵全球台灣人跨越時差與距離的情感連結。對僑胞而言，無論距離多遠，當海外僑團升起國旗的那一刻，仍讓人感受到那份與台灣相連的情感。

No.9 搶限量國慶紀念品

翻攝FB／中華民國 讚國慶

翻攝FB／中華民國 讚國慶每到國慶前夕，官方紀念品總能掀起一波收藏熱潮。從限量國慶郵票到各式官方設計小物，都成為民眾搶購與收藏的焦點。國慶籌備委員會在公布年度主視覺後，隨即推出一系列周邊紀念品，包含保溫瓶、棒球帽、徽章、口罩、提袋與方巾等，設計融入主視覺元素，兼具紀念性與實用性。無法親臨現場的民眾，也能透過國慶臉書專頁抽獎活動共襄盛舉，感受節慶氛圍。

最近最受矚目的話題之一，是2025年限量3,000份的「國慶椅」，採登記抽籤方式發送，一度引發網友熱烈討論，不少人笑稱「比演唱會門票還難搶」。

No.8 全台健行、路跑、慶祝活動

翻攝FB／中華文化總會

翻攝FB／中華文化總會雙十國慶不只在總統府前盛大舉行，全台各地也以行動慶賀這一天。用運動展開國慶日，成為近年最具活力的慶祝方式之一。從雲林「雙十國慶齊步走」、彰化「彰FUN精彩、HIGH歡雙十」健行暨公益園遊會，到高雄澄清湖國慶健走，各地活動結合運動與節慶，讓民眾在揮舞國旗、邁開步伐之間，共同迎接國家生日。

除了各地慶典，總統府光雕展演也在國慶前夕登場，一路展演至10月10日當天，每晚以聲光投影點亮總統府外牆，吸引大批民眾駐足欣賞，成為北市夜間最吸睛的國慶亮點。而中華民國114年國慶總統府光雕展演以「不要轉台，馬上回來」為主題，呼應金鐘獎60周年，並在建築上投影「花蓮加油」字樣，傳遞團結與祝福。南部則有台南安平定情碼頭德陽艦園區舉辦文創市集與音樂節，熱鬧氛圍延續整個連假；北部則以「台北國際牛肉麵節」展現城市魅力與美食文化。從晨間健走到夜間光雕，從親子活動到地方市集，民眾都用最有活力、最有味道的方式慶祝雙十節，讓國慶成為一年中最熱鬧的全民慶典。

No.7 個人慶祝、穿搭、打卡、懸掛國旗

翻攝官網／桃園市政府觀光旅遊局

翻攝官網／桃園市政府觀光旅遊局每到十月，國慶氛圍悄然展開。有人在陽台掛上小國旗，也有人換上紅、藍、白穿搭拍照打卡，社群上出現「#雙十節快樂」、「#中華民國生日快樂」等Hashtag，國旗美甲、紋身貼紙、國旗造型配件成為熱門話題。2025年國慶日前，台中市主要道路兩側掛上超過1萬6,000面國旗，紅藍白旗幟隨風飄揚，為城市增添濃厚節慶氣息，也成為社群熱議的話題。

而在桃園中壢龍岡的「國旗屋」，店面內外掛滿青天白日紅的國旗，是在地最具特色的米干老店。老闆張老旺多年來堅持用國旗裝飾整個店面，也成為每年國慶節的熱門打卡點。網友留言：「現在很少有地方能看到這麼多國旗」、「來碗米干、拍張照打卡，超有國慶的感覺」。

No.6 國慶大會節目表演

翻攝FB／中華民國 讚國慶

翻攝FB／中華民國 讚國慶鼓聲響起、旗海飄揚，每年國慶大會總在總統府前揭開序幕，成為最具儀式感的國慶焦點。從序幕暖場、三軍樂儀隊到主題表演與空中操演，節目層層鋪陳，結合軍事與文化展演。軍樂隊、儀隊、學校團體與藝文團體輪番登場，展現台灣的多元與活力，從鼓舞士氣的開場音樂到融合傳統與創新的表演，象徵國家前進的能量。壓軸的空軍戰機與雷虎小組特技飛行，更是飛機迷每年最期待的經典畫面。

近三年聲量高峰出現在2022年，當時日本京都橘高校吹奏樂部「橘色惡魔」登台演出，以燦爛笑容與整齊舞步慶祝「台日友情60年」，掀起網路熱議。網友留言：「電視看到就覺得很感動，青春活力滿滿」、「橘色惡魔真的是台日友好的象徵」。此外，北一女中儀隊與建中樂旗隊的表演也長年受到矚目，「國慶北一女儀隊表演一直都是台灣的驕傲」、「真的精彩好看，可惜沒辦法現場看」等留言，成為每年最具代表性的節慶畫面。

No.5 升旗、唱國歌、觀禮

清晨的升旗典禮，是國慶日最具象徵意義的開場儀式。總統府前廣場、各縣市政府與學校同步舉行，國旗在晨光中冉冉升起，全場齊唱國歌與國旗歌，氣氛莊嚴又振奮。許多民眾特地早起，只為親眼見證這一刻。對不少人來說，這才是真正屬於中華民國生日的「儀式感」開場。

許多民眾會在社群分享現場照片與直播畫面，寫下「國旗升起的瞬間真的很感動」、「每年都要看一次直播才有過節感」。國慶觀禮名額則採限量報名，凡年滿18歲、具中華民國國籍並設籍台灣地區、持國民身分證者即可參加。若無法到場，也能透過線上直播同步觀禮，與全台民眾一同唱歌、迎國旗，感受共同慶生的榮耀時刻。

No.4 總統國慶日談話

翻攝FB／中華民國 讚國慶

翻攝FB／中華民國 讚國慶國慶演說是每年典禮中的政治焦點。總統於國慶大會上發表年度談話，回顧施政成果、展望未來方向，內容通常涵蓋兩岸、外交、經濟及社會等面向，成為媒體與民眾熱議的重點主題之一。

聲量高點落在2024年10月10日，當時總統賴清德上任後首次在中華民國「雙十」國慶大會發表演說，吸引國內外媒體關注。每年國慶談話不僅象徵年度施政重點，也反映當前社會關注議題，是觀察國家政策走向的重要時刻。

No.3 國慶煙火

翻攝FB／中華民國 讚國慶

翻攝FB／中華民國 讚國慶國慶煙火是每年最受期待的壓軸亮點，由不同縣市輪流主辦，象徵全台共同慶生的盛大時刻。歷年施放地點包括：2022年嘉義太保的國立故宮博物院南部院區（45分鐘、2.6萬發）、2023年台中中央公園（36分鐘、2.8萬發）、2024年雲林虎尾的國立虎尾科技大學高鐵校區（41分鐘、3萬發），而2025年將移師南投縣會展中心登場，預計施放4.4萬發、歷時40分鐘。不論現場觀賞或透過直播收看，當煙火照亮夜空，總能讓人熱血沸騰。除了主場煙火外，各地也會同步舉辦慶祝活動，例如台北101國慶煙火、桃園台茂購物中心雙十煙火秀等，讓不同城市的夜空同日綻放光彩，為節日增添全民共享的喜悅。

近一年聲量高峰出現在2023年台中場國慶焰火，當時發生「提前施放20分鐘」的插曲，現場萬人錯愕、留言區瞬間洗版。後來台中市觀旅局說明，因總統、立法院長及市長致詞較預期提前結束，由晚會總導演、主持人與國防部焰火處三方協調後共同決定提早施放，並承諾後續檢討改進。儘管過程引發討論，但國慶煙火依舊是全民最具儀式感的夜晚，也讓每年十月的天空都成為祝福中華民國生日的畫布。

No.2 國慶晚會表演

翻攝官網／114年國慶晚會

翻攝官網／114年國慶晚會除了白天的典禮，夜晚的國慶晚會同樣是全民矚目的焦點。節目橫跨不同世代，從經典歌手、國樂團，到年輕人喜愛的樂團、舞團與流行歌手，並結合燈光秀與主題視覺設計，展現台灣多元的文化能量與創意。

近三年聲量高峰之一出現在中華民國113年（2024年）國慶晚會，於台北大巨蛋舉行。當年金曲歌后江蕙久違登台，獻唱三首歌為晚會帶來驚喜與感動，網友大讚：「經典歌曲串燒真的很精彩」、「歌聲依舊動人」。江蕙的登場瞬間引爆社群討論，也讓該屆國慶晚會成為近年最令人印象深刻的一場。

No.1 享受國慶優惠

每年10月10日是象徵國家生日的重要日子，也帶動全台商家推出一波波應景優惠。從百貨、餐飲到旅宿業者，紛紛祭出「國慶限定折扣」，讓民眾在放假一天的同時，也能享受實在好康。在眾多慶祝方式中，「享受國慶優惠」的討論最熱，近三年聲量居冠，拿下本榜第一，顯示節慶消費早已成為全民關注焦點。相關聲量最高點出現在2024年10月10日，單日即湧現45,411筆討論。各品牌打出「限時優惠」、「特賣」、「滿額贈」、「免費入場」等促銷字眼，從線上電商到實體店面都搶著吸客，熱度幾乎媲美雙11購物節。在商家大力宣傳、民眾熱情響應下，國慶節已成為每年十月最受歡迎的促銷時刻。

除了購物折扣，國立故宮博物院、台北市立天文科學教育館等場館也在國慶日開放民眾免費參觀，讓這天多了文化氣息。無論是逛街撿優惠或到博物館走走，國慶節都成了結合儀式感與生活樂趣的節日，也讓「慶祝」不只停留在形式，更融入日常生活。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2022年10月2日至2025年10月1日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

看更多網路溫度計文章
大巨蛋、小巨蛋誰最強？台北十大藝文場館揭曉　優缺點、特色全整理
全馬跑者必收清單！台灣十大全程馬拉松賽事　國際認證、破PB舞台都在這
2025十大全台商圈聲量榜出爐！網友最在意竟是這兩件事？
李洋強勢進榜！9月內閣聲量TOP 10揭曉
2025台東十大必追音樂祭！星空、月光、海洋　一起嗨出發吧台東

編輯推薦

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

網路溫度計DailyView

網路溫度計DailyView

全台最大數據分析平台《網路溫度計DailyView》，致力以數據探究社會現象，並率先以「網路聲量」一詞來解譯人們的行為。 透過最即時且具公信力的每日調查、熱門話題、口碑聲量排行及洞察報告，掌握企業品牌、政治、科技生活、娛樂等產業的最新趨勢。

#煙火 #台北101

熱門文章

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價

hotNews__list__item--img

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中
hotNews__list__item--img

「繳報名費才能聽說明會」竹北幼兒園溺斃案 補教名師：當初差點被生態池吸引報名
hotNews__list__item--img

Netflix《許願吧，精靈》收視奪冠！韓國觀眾評價褒貶不一，外媒卻給出高度盛讚！
hotNews__list__item--img

《回魂計》結局懸念不斷！第二季5大伏筆解析：真真睜眼是復活？楊哥究竟是誰？
hotNews__list__item--img

台灣愛用「這藥物」韓國禁止攜帶！ 出國搭機十大違規物 隨身還是托運一次看懂

最新文章

全台首創！米其林主廚打造「打拋豬蛋塔」快閃登場

全台首創！米其林主廚打造「打拋豬蛋塔」快閃登場

#美食 #蛋塔 #米其林主廚 #甜點 #人氣 #新品

女子漾／編輯譚麗敏 2025.10.20 9
【台中北區】春花姨南風食堂～ 傍晚時段營業到00:00的南洋料理深夜食堂

【台中北區】春花姨南風食堂～ 傍晚時段營業到00:00的南洋料理深夜食堂

#美食探店 #台中美食 #泰式料理 #人氣美食 #必吃美食

黑門莉 2025.10.20 4
【台中南屯區】法丼Fadone 法式舒肥原味x丼飯美學～開創你的味蕾新體驗

【台中南屯區】法丼Fadone 法式舒肥原味x丼飯美學～開創你的味蕾新體驗

#台中美食 #美食探店 #人氣美食 #必吃美食 #美食推薦

黑門莉 2025.10.20 12
桃園 七彩雲南三民店 滇緬料理餐廳 遷移重新開幕後開箱

桃園 七彩雲南三民店 滇緬料理餐廳 遷移重新開幕後開箱

#美食探店 #桃園美食 #紅色 #開幕

夫子。旅食趣 2025.10.20 17
台北福華彩虹座泰式饗宴Buffet

台北福華彩虹座泰式饗宴Buffet

#吃到飽 #台北 #泰國美食 #綠咖哩 #起司蛋糕

Mei-wen Wang 2025.10.20 3
從回家到出走！「綠舞飯店」以溫柔節奏詮釋宜蘭的慢旅哲學

從回家到出走！「綠舞飯店」以溫柔節奏詮釋宜蘭的慢旅哲學

#住宿推薦 #美食探店 #宜蘭綠舞飯店 #綠舞 #互動

舌尖上的旅人 Eric Hsu 2025.10.20 33
不用60就可以吃到超好吃肉桂捲，首開團！！

不用60就可以吃到超好吃肉桂捲，首開團！！

#肉桂捲 #團購推薦 #甜點 #可麗露 #美食推薦

eat4life_foodie 2025.10.20 22
第12屆國際金旅獎「國內旅遊組」展現創新魅力 打造台灣旅遊新風貌

第12屆國際金旅獎「國內旅遊組」展現創新魅力 打造台灣旅遊新風貌

#博物館 #秘境 #美食

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2025.10.20 62
《鹿港的秋風》

《鹿港的秋風》

#鹿港 #彰化旅遊 #打卡景點 #咖啡

蒔緣‧鹿角腓腓 2025.10.20 34
[澎湖白沙]回家炸粿。現做現炸火燒蝦鮮蚵雙併炸粿/八寶肉丸子/澎湖海菜丸子

[澎湖白沙]回家炸粿。現做現炸火燒蝦鮮蚵雙併炸粿/八寶肉丸子/澎湖海菜丸子

#澎湖 #澎湖美食 #澎湖旅遊 #炸物 #海產

小狐尼 aka 孤獨的潤餅獵人 2025.10.20 17
18+