紅葉正美、祭典最嗨！秋玩佐賀感受滿滿熱力 台灣虎航台北直飛佐賀2小時1799起

秋天是玩佐賀最舒服的季節，台灣虎航台北直飛佐賀只要1799元起。 圖：台灣虎航／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】秋天的佐賀，宛如一場接力上演的盛宴。當紅葉漸漸染紅山谷與古寺，熱鬧的祭典也接力登場，從震撼的神轎對撞、巨型花車繞境，到浪漫的光雕夜晚與熱氣球齊飛，大口品嘗在地限定鮮美料理，讓旅人一次體驗秋日的繽紛與澎拜能量。

目前台灣虎航台北 (桃園) 直飛佐賀，單程未稅只要NT1,799起，每週三班往返，輕鬆就能感受佐賀最動人、最熱力的秋日風情。同時，台灣虎航於2025/10/7-10/20特別推出「逗陣玩佐賀－玩出你的祭典靈魂」線上遊戲活動，完成遊戲並將結果分享至FB 留言處，就有機會抽中台北佐賀來回機票，快來挑戰！

◉ 活動網址：https://static.tigerairtw.com/www/events/2510HSG/

▲御船山樂園是知名的賞楓名所之一，萬株楓紅絕景令人陶醉。 圖：佐賀縣觀光聯盟／提供

紅葉幻境 佐賀最美的秋日序曲

當秋風吹起，佐賀的山林寺院換上了華麗的紅色外衣。「御船山樂園」在11月初至12月上旬迎來15萬坪絕美庭園的楓紅，結合夜間點燈，萬株楓紅與光影交織，讓旅人置身於光與色交織的童話世界。僅短短開放九天的「九年庵」，以精緻的日式庭園設計搭配滿園紅葉，堪稱夢幻中的夢幻。

▲「九年庵」僅開放九天可賞楓，是佐賀私房紅葉秘境。 圖：佐賀縣觀光聯盟／提供

「東與賀海岸」的七面草紅葉更是特別，紅潮般的海岸線從10月底一路燃燒到11月中旬，像是大自然鋪開的紅色畫布。歷史悠久的「大興善寺」，紅葉與古剎相映成趣，靜謐又詩意，是必拍的紅葉美照。

▲「東與賀海岸」獨特的七面草，秋天就像一片海上紅葉。 圖：佐賀縣觀光聯盟／提供

祭典熱力 喧鬧與浪漫交織

10月到11月的佐賀，是一場接力的盛大慶典，絕對讓人熱血沸騰。7月起一路延續到11月初的「武雄光之巡禮」，將御船山樂園化為奇幻光影殿堂，可同時賞楓與光雕，盡情沉醉於夜色與光的對話。

11/02-11/04登場的「伊萬里 TONTENTON 祭」有400年傳統，被譽為日本三大「喧嘩祭」之一，以神轎激烈對撞展現日本三大喧嘩祭的震撼魄力，現場氣氛沸騰到最高點。

▲「武雄光之巡禮」，將御船山樂園化為奇幻光影殿堂。 圖：佐賀縣觀光聯盟／提供

▲11/02-11/04舉辦的「唐津宮日節」巨型豪華花車遶街，場面震撼。 圖：佐賀縣觀光聯盟／提供

同樣在11/02-11/04於唐津市舉辦「唐津宮日節」更是盛況空前，這個4百多年歷市的傳統祭典，被指定為日本國家民俗文化財，最吸晴的巨型豪華「曳山」花車，在街道上壯觀巡行，搭配鼓聲與吶喊聲，彷彿穿越到武士時代，感受滿滿的日本祭典的熱血精神。

而壓軸的「佐賀國際熱氣球嘉年華」則在10/30-11/03登場，上百顆繽紛熱氣球點綴天際，夜間光雕表演更是浪漫爆棚，刷爆 IG 版面。

▲「佐賀國際熱氣球嘉年華」在10/30-11/03登場，是亞洲最大熱氣球節。 圖：佐賀縣觀光聯盟／提供

美食療癒 從海味到山珍

旅行不只是看風景，美食更是心靈的慰藉。秋冬正值竹崎螃蟹與牡蠣最肥美的時節，清蒸或炭烤都能嚐到大海的鮮甜與飽滿的肉質。呼子烏賊則以晶瑩剔透的生魚片最為著名，入口甘甜Q彈，鮮脆口感令人驚豔。

若想體驗和牛魅力，A5等級的佐賀牛是必嘗的靈魂美食，入口即化的油花讓人回味再三，尤其武雄溫泉站限定的佐賀牛便當，冷食也令人回味無窮。

來到武雄不能錯過街頭人氣美食－武雄漢堡，被稱為九州最好吃的漢堡，其中和風超厚豆皮漢堡，以佐賀產大豆製成超厚豆皮為內餡，淋上特製醬汁非常美味，最受推薦。

▲竹崎螃蟹肉質飽滿鮮甜。 圖：佐賀縣觀光聯盟／提供

▲呼子烏賊又彈又脆。 圖：佐賀縣觀光聯盟／提供

▲武雄溫泉車站限定的佐賀牛便當。 圖：佐賀縣觀光聯盟／提供

此外，佐賀縣在體育發展上同樣相當積極，坐落於佐賀市的佐賀體育館（https://saga-sunrisepark.com/arena/），不僅是職業籃球、排球賽事的主場，更不時舉辦大型演唱會，場內氣氛熱烈沸騰，吸引無數觀眾齊聚，成為佐賀最具活力的地標之一。 無論是紅葉的浪漫、祭典的熱情，還是美食的溫暖，佐賀的秋冬有無窮的魅力吸引旅人停下腳步。

現在搭乘台灣虎航台北直飛佐賀的便利航班，每週二、四、日輕鬆往返。把握祭典與楓紅最美的時序，安排一場秋冬限定的佐賀旅程，讓自己收穫滿滿的美景、美食與美好回憶。

◉ 佐賀相關資訊：https://static.tigerairtw.com/www/events/2510HSG/

