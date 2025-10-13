【蒸天下蒸氣火鍋】板橋海鮮控天堂！活體海鮮現蒸、波士頓龍蝦太浮誇，一鍋三吃鮮味爆棚！

蒸天下蒸氣火鍋

地址：新北市板橋區漢生東路193巷9號

電話：(02)8951-9538

FB https://www.facebook.com/steam.hot.pot/?locale=zh_TW

線上訂位 https://ppt.cc/f1M19x

蒸天下蒸氣火鍋 店面環境

蒸天下蒸氣火鍋位於 新北市板橋區漢生東路193巷9號，從捷運「板新站」步行約8分鐘即可抵達；如果開車，旁邊就是「板橋第一運動場停車場」，走過來不用兩分鐘，超方便！

營業時間從 下午5點到晚上10點半，晚餐時段幾乎天天客滿，強烈建議提前訂位。訂位電話是 02-8951-9538，他們也有提供線上預約，非常貼心。

蒸天下主打「現撈現蒸」的活體海鮮，以純蒸氣烹調的方式，完整保留海味的甜與嫩。更厲害的是，一鍋可以「三吃」——先蒸海鮮、再煮火鍋、最後收成黃金海鮮粥！每個階段都像在看一場料理秀，讓人又拍又吃，停不下來。這次我和朋友選擇的是「雙人豪華套餐」，結果兩個人差點被滿桌的海鮮塔撐爆肚子！

一踏進蒸天下，就被那股海味和水族箱裡閃爍的燈光吸引住。店內空間寬敞明亮，乾淨不油膩，整體氛圍比想像中更高級。牆上掛著不少名人簽名盤與畫作，證明這裡不只是老饕愛店，連藝人也會來報到~

這家店的招牌其實不大，但門口那一整排活跳跳的海鮮水族缸就是最明顯的地標。裡面關著波士頓龍蝦、沙公、龍虎斑、蛤蠣等滿滿生猛海味，光看就知道「新鮮現蒸」不是口號，而是每天都在進行的現場秀！

一樓以長桌為主，適合四到六人用餐；地下室B1則以圓桌和包廂為主，非常適合家庭聚會或公司聚餐。每桌都配有獨立蒸鍋，桌邊服務人員會全程幫忙掌控火候和時間，讓客人完全不必動手。最貼心的是，怕客人撥蝦弄髒衣服，店家還提供一次性圍裙與手套，甚至有兒童椅、兒童餐具。

整體環境乾淨舒適，不會有潮濕或蒸氣味。加上服務人員細心介紹菜單、隨時幫忙清桌，讓整體用餐體驗加分到不行，難怪這裡會被稱作「板橋最強聚餐海鮮火鍋店」！

蒸天下蒸氣火鍋 完整菜單

我們這次點的是「雙人豪華套餐 $2280」，整套共有前菜、海鮮三拼、波士頓龍蝦、沙公、海鮮蒸蛋、萌菇芝麻包、火鍋肉片、黃金干貝粥以及餐後甜點。光看菜單就讓人想尖叫。

開胃前菜：客家豆腐

餐前先上一道清爽的客家豆腐，有花生與芝麻兩種口味，綿密中帶著淡淡堅果香，冰冰涼涼超開胃。這道雖然簡單，卻是個完美的開場，為後續重頭戲暖暖身。 ~

海鮮三拼：白蝦、蛤蠣、透抽＋軟絲

蒸鍋一開，整桌香氣四溢！海鮮完全無調味，卻能吃出最真實的鮮甜。白蝦蝦殼一撥就開、肉質Q彈；蛤蠣飽滿多汁、毫無沙感；透抽與軟絲口感細嫩、帶點嚼勁。那股鹹香是大海最純粹的味道，完全不需要沾醬。

海鮮蒸蛋

說真的，我原本對「蒸蛋」沒什麼特別期待，畢竟這道菜太家常了嘛～結果沒想到在蒸天下，這碗「海鮮蒸蛋」居然直接登上我心中前幾名！蒸蛋加入魚肉與魚卵，金黃滑嫩、入口即化，是那種「一吃就停不下來」的細膩感~

當服務人員掀開鍋蓋，淡淡的海鮮香氣就撲鼻而來，金黃的蛋面閃著微光，上頭還灑上明太子與海苔絲，光是視覺就先贏一半~我覺得最厲害的是火候控制得剛剛好，入口綿密卻不過熟，鹹甜平衡拿捏得很細緻。明太子在嘴裡啵啵啵的口感讓人超療癒，一整碗吃完還意猶未盡。這道菜不誇張，是那種會讓人想打包回家的「靜默系好吃」！就算不吃海鮮的朋友，也一定會愛上這份細膩的鮮味！

第一口吃下去超驚艷，蛋體滑嫩細緻，完全沒有孔洞或氣泡感，像是布丁一樣在嘴裡化開，接著是海鮮的鹹香與魚肉的鮮甜在口中交融。蒸蛋裡還藏著新鮮魚肉，讓整體層次更豐富，不只香氣迷人，還能吃到蛋香與海味的完美結合~

波士頓龍蝦

這道是整個套餐的亮點！龍蝦上桌時已幫忙剪殼處理，輕輕一撥就能取出完整龍蝦肉，肉質緊實細膩，每一口都鮮得不得了~蒸氣的高溫鎖住海鮮精華，吃起來完全不腥，只有濃濃鮮味。

龍蝦肉質超級彈牙！那種緊實又帶汁的口感真的會上癮，吃得到鮮甜原味而不是調味料的味道。尤其當天吃到的是母龍蝦，裡頭還有滿滿的蝦膏與蝦卵，濃郁到我想跪謝大海~最特別的是用蒸的方式，完全保留海鮮的水分與鮮度，不油不膩，每一口都超乾淨。邊吃邊看服務人員熟練地控制時間與火候，整個像在看一場蒸氣料理秀！這龍蝦真的讓我懂了什麼叫「海味的極致」～不需要沾醬，就已經鮮到爆表！

一打開蒸籠，紅通通的「波士頓龍蝦」就這樣登場，氣勢超驚人！那香氣、那顏色，讓人瞬間覺得自己在吃高級無菜單料理。更貼心的是，店家在蒸前就已經幫忙處理好蝦殼，吃的時候完全不費力，用筷子輕輕一撥，整塊龍蝦肉就能完整取出～

火鍋

蒸天下最厲害的地方之一，就是他們的「一鍋三吃」設計。吃完蒸海鮮後，所有精華都滴到鍋底變成湯頭，接著就能進入第二階段「火鍋模式」～這湯底的鮮度真的沒在開玩笑！你完全可以感受到蝦殼、蛤蜊、龍蝦精華都融進去，每一口都是濃濃的海味！

我們選了培根牛肉搭配綜合菜盤，菜盤裡有高麗菜、南瓜、豆腐、玉米、香菇…每樣丟進去都變超好吃，整鍋香氣越煮越濃郁！

尤其是牛肉片，放入湯中輕輕涮個幾秒就能入口，那滑嫩又帶著海鮮鮮甜的滋味，真的讓我連話都不想講，只想默默再夾一片~原來火鍋湯不需要任何調味料，只要有大海的味道就夠了~所有蒸過的海鮮精華會自然滴入下層湯鍋，那湯頭鮮到讓人想直接裝瓶帶走。涮上牛肉、蔬菜，每一口都是「海味＋肉香」的完美融合~

萌菇芝麻包

吃到中場的時候，服務人員端上「萌菇芝麻包」，我整個少女心大爆發！這造型真的太可愛了吧～圓滾滾的菇菇外型，連上色都超擬真，乍看之下真的像小香菇在蒸籠裡睡覺。掰開的瞬間，芝麻香氣瞬間撲鼻，那股濃郁香甜讓人瞬間幸福感爆棚~

外皮超級Q彈有咬勁，是那種鬆軟中帶點嚼勁的口感，內餡則是綿密又滑順的黑芝麻餡，甜而不膩、香氣飽滿，每一口都能吃到濃厚的堅果香。我原本以為芝麻包只是造型取勝，結果竟然連味道都那麼講究！

黃金干貝粥

最後登場的「黃金干貝粥」，絕對是這場海鮮盛宴的最完美收尾。所有蒸煮過的海鮮與蔬菜精華都已經融進湯裡，這時店員會在桌邊現場操作，加入白飯、蛋液、吻仔魚、干貝、蔥花…慢慢攪拌熬煮，那香氣真的是逼人到極點！

粥的質地滑順濃稠，每一口都吃得到干貝絲與海鮮甜味，鹹香平衡得剛剛好。你完全能感受到那份「海味的靈魂」，不誇張，這鍋粥比很多粥專賣店還要強！

我強烈建議大家一定要留肚子給這碗粥，因為真的會後悔沒吃到。當我看著隔壁桌的人默默把粥刮到最後一口，我也只能邊吃邊感嘆：「這碗粥太犯規了！」甚至想外帶回家隔天再熱來吃~

這鍋「黃金海味粥」不只是餐點的結尾，更像是整場海鮮饗宴的完美句點。那濃縮的鮮甜、那滑順的口感，讓人心滿意足，甚至有點戀戀不捨~

紅棗白木耳露

最後的甜點是紅棗白木耳露，這碗真的超加分。透明的白木耳在光線下閃閃發亮，口感滑順又帶Q度，紅棗的香氣則溫潤淡雅。甜度控制得剛好，不會膩口，喝起來反而有種溫暖感。

在一整桌海鮮盛宴之後，來一碗這樣溫和的甜湯，真的是完美的ending。它不只是甜點，更像是一種對味蕾的安撫，讓整個用餐節奏從高潮慢慢回到平靜。就像在說：「今天這頓，好好地結束吧。」

如果妳和我一樣注重餐後的小幸福，那這碗紅棗白木耳露絕對是亮點——細膩、養生、而且超貼心！

這次在蒸天下的用餐體驗可以說是「從頭鮮到尾」。海鮮全程現撈現蒸，每一道都能吃到食材本身的甜度與口感。整場用餐節奏被店員掌控得剛剛好，不用自己動手、不怕蒸過頭，每一道都在最佳時刻上桌。

雙人套餐的份量非常足夠，兩個人吃到最後的粥幾乎飽到不行。火鍋湯底鮮甜自然、黃金干貝粥更是整場靈魂——那濃縮的海味讓我吃到最後一口都還在回味。

整體而言，蒸天下不只是海鮮控的天堂，更是聚餐、慶生、約會、招待長輩都能超有面子的好選擇。環境乾淨、服務貼心、食材頂級，每一口都像是對「鮮味」的致敬。

離開前我真的忍不住對朋友說：「這鍋粥，我願意為它回板橋。」

想吃最純粹、最誠實的海鮮味？那你一定要來一趟蒸天下蒸氣火鍋，讓味蕾感受最真實的大海！