【蒸天下蒸氣火鍋】板橋海鮮控天堂！活體海鮮現蒸、波士頓龍蝦太浮誇，一鍋三吃鮮味爆棚！

2025-10-13 10:58 貝ㄦ貪食怪

蒸天下蒸氣火鍋 

地址：新北市板橋區漢生東路193巷9號

電話：(02)8951-9538

FB https://www.facebook.com/steam.hot.pot/?locale=zh_TW

線上訂位 https://ppt.cc/f1M19x

蒸天下蒸氣火鍋 店面環境

蒸天下蒸氣火鍋位於 新北市板橋區漢生東路193巷9號，從捷運「板新站」步行約8分鐘即可抵達；如果開車，旁邊就是「板橋第一運動場停車場」，走過來不用兩分鐘，超方便！

營業時間從 下午5點到晚上10點半，晚餐時段幾乎天天客滿，強烈建議提前訂位。訂位電話是 02-8951-9538，他們也有提供線上預約，非常貼心。  

蒸天下主打「現撈現蒸」的活體海鮮，以純蒸氣烹調的方式，完整保留海味的甜與嫩。更厲害的是，一鍋可以「三吃」——先蒸海鮮、再煮火鍋、最後收成黃金海鮮粥！每個階段都像在看一場料理秀，讓人又拍又吃，停不下來。這次我和朋友選擇的是「雙人豪華套餐」，結果兩個人差點被滿桌的海鮮塔撐爆肚子！

一踏進蒸天下，就被那股海味和水族箱裡閃爍的燈光吸引住。店內空間寬敞明亮，乾淨不油膩，整體氛圍比想像中更高級。牆上掛著不少名人簽名盤與畫作，證明這裡不只是老饕愛店，連藝人也會來報到~

這家店的招牌其實不大，但門口那一整排活跳跳的海鮮水族缸就是最明顯的地標。裡面關著波士頓龍蝦、沙公、龍虎斑、蛤蠣等滿滿生猛海味，光看就知道「新鮮現蒸」不是口號，而是每天都在進行的現場秀！

一樓以長桌為主，適合四到六人用餐；地下室B1則以圓桌和包廂為主，非常適合家庭聚會或公司聚餐。每桌都配有獨立蒸鍋，桌邊服務人員會全程幫忙掌控火候和時間，讓客人完全不必動手。最貼心的是，怕客人撥蝦弄髒衣服，店家還提供一次性圍裙與手套，甚至有兒童椅、兒童餐具。

整體環境乾淨舒適，不會有潮濕或蒸氣味。加上服務人員細心介紹菜單、隨時幫忙清桌，讓整體用餐體驗加分到不行，難怪這裡會被稱作「板橋最強聚餐海鮮火鍋店」！




蒸天下蒸氣火鍋 完整菜單

我們這次點的是「雙人豪華套餐 $2280」，整套共有前菜、海鮮三拼、波士頓龍蝦、沙公、海鮮蒸蛋、萌菇芝麻包、火鍋肉片、黃金干貝粥以及餐後甜點。光看菜單就讓人想尖叫。

開胃前菜：客家豆腐

餐前先上一道清爽的客家豆腐，有花生與芝麻兩種口味，綿密中帶著淡淡堅果香，冰冰涼涼超開胃。這道雖然簡單，卻是個完美的開場，為後續重頭戲暖暖身。 ~

海鮮三拼：白蝦、蛤蠣、透抽＋軟絲

蒸鍋一開，整桌香氣四溢！海鮮完全無調味，卻能吃出最真實的鮮甜。白蝦蝦殼一撥就開、肉質Q彈；蛤蠣飽滿多汁、毫無沙感；透抽與軟絲口感細嫩、帶點嚼勁。那股鹹香是大海最純粹的味道，完全不需要沾醬。  

海鮮蒸蛋

說真的，我原本對「蒸蛋」沒什麼特別期待，畢竟這道菜太家常了嘛～結果沒想到在蒸天下，這碗「海鮮蒸蛋」居然直接登上我心中前幾名！蒸蛋加入魚肉與魚卵，金黃滑嫩、入口即化，是那種「一吃就停不下來」的細膩感~

當服務人員掀開鍋蓋，淡淡的海鮮香氣就撲鼻而來，金黃的蛋面閃著微光，上頭還灑上明太子與海苔絲，光是視覺就先贏一半~我覺得最厲害的是火候控制得剛剛好，入口綿密卻不過熟，鹹甜平衡拿捏得很細緻。明太子在嘴裡啵啵啵的口感讓人超療癒，一整碗吃完還意猶未盡。這道菜不誇張，是那種會讓人想打包回家的「靜默系好吃」！就算不吃海鮮的朋友，也一定會愛上這份細膩的鮮味！

第一口吃下去超驚艷，蛋體滑嫩細緻，完全沒有孔洞或氣泡感，像是布丁一樣在嘴裡化開，接著是海鮮的鹹香與魚肉的鮮甜在口中交融。蒸蛋裡還藏著新鮮魚肉，讓整體層次更豐富，不只香氣迷人，還能吃到蛋香與海味的完美結合~

波士頓龍蝦

這道是整個套餐的亮點！龍蝦上桌時已幫忙剪殼處理，輕輕一撥就能取出完整龍蝦肉，肉質緊實細膩，每一口都鮮得不得了~蒸氣的高溫鎖住海鮮精華，吃起來完全不腥，只有濃濃鮮味。  

龍蝦肉質超級彈牙！那種緊實又帶汁的口感真的會上癮，吃得到鮮甜原味而不是調味料的味道。尤其當天吃到的是母龍蝦，裡頭還有滿滿的蝦膏與蝦卵，濃郁到我想跪謝大海~最特別的是用蒸的方式，完全保留海鮮的水分與鮮度，不油不膩，每一口都超乾淨。邊吃邊看服務人員熟練地控制時間與火候，整個像在看一場蒸氣料理秀！這龍蝦真的讓我懂了什麼叫「海味的極致」～不需要沾醬，就已經鮮到爆表！

一打開蒸籠，紅通通的「波士頓龍蝦」就這樣登場，氣勢超驚人！那香氣、那顏色，讓人瞬間覺得自己在吃高級無菜單料理。更貼心的是，店家在蒸前就已經幫忙處理好蝦殼，吃的時候完全不費力，用筷子輕輕一撥，整塊龍蝦肉就能完整取出～

火鍋

蒸天下最厲害的地方之一，就是他們的「一鍋三吃」設計。吃完蒸海鮮後，所有精華都滴到鍋底變成湯頭，接著就能進入第二階段「火鍋模式」～這湯底的鮮度真的沒在開玩笑！你完全可以感受到蝦殼、蛤蜊、龍蝦精華都融進去，每一口都是濃濃的海味！


我們選了培根牛肉搭配綜合菜盤，菜盤裡有高麗菜、南瓜、豆腐、玉米、香菇…每樣丟進去都變超好吃，整鍋香氣越煮越濃郁！


尤其是牛肉片，放入湯中輕輕涮個幾秒就能入口，那滑嫩又帶著海鮮鮮甜的滋味，真的讓我連話都不想講，只想默默再夾一片~原來火鍋湯不需要任何調味料，只要有大海的味道就夠了~所有蒸過的海鮮精華會自然滴入下層湯鍋，那湯頭鮮到讓人想直接裝瓶帶走。涮上牛肉、蔬菜，每一口都是「海味＋肉香」的完美融合~

萌菇芝麻包

吃到中場的時候，服務人員端上「萌菇芝麻包」，我整個少女心大爆發！這造型真的太可愛了吧～圓滾滾的菇菇外型，連上色都超擬真，乍看之下真的像小香菇在蒸籠裡睡覺。掰開的瞬間，芝麻香氣瞬間撲鼻，那股濃郁香甜讓人瞬間幸福感爆棚~

外皮超級Q彈有咬勁，是那種鬆軟中帶點嚼勁的口感，內餡則是綿密又滑順的黑芝麻餡，甜而不膩、香氣飽滿，每一口都能吃到濃厚的堅果香。我原本以為芝麻包只是造型取勝，結果竟然連味道都那麼講究！


黃金干貝粥

最後登場的「黃金干貝粥」，絕對是這場海鮮盛宴的最完美收尾。所有蒸煮過的海鮮與蔬菜精華都已經融進湯裡，這時店員會在桌邊現場操作，加入白飯、蛋液、吻仔魚、干貝、蔥花…慢慢攪拌熬煮，那香氣真的是逼人到極點！

粥的質地滑順濃稠，每一口都吃得到干貝絲與海鮮甜味，鹹香平衡得剛剛好。你完全能感受到那份「海味的靈魂」，不誇張，這鍋粥比很多粥專賣店還要強！

我強烈建議大家一定要留肚子給這碗粥，因為真的會後悔沒吃到。當我看著隔壁桌的人默默把粥刮到最後一口，我也只能邊吃邊感嘆：「這碗粥太犯規了！」甚至想外帶回家隔天再熱來吃~

這鍋「黃金海味粥」不只是餐點的結尾，更像是整場海鮮饗宴的完美句點。那濃縮的鮮甜、那滑順的口感，讓人心滿意足，甚至有點戀戀不捨~

紅棗白木耳露

最後的甜點是紅棗白木耳露，這碗真的超加分。透明的白木耳在光線下閃閃發亮，口感滑順又帶Q度，紅棗的香氣則溫潤淡雅。甜度控制得剛好，不會膩口，喝起來反而有種溫暖感。

在一整桌海鮮盛宴之後，來一碗這樣溫和的甜湯，真的是完美的ending。它不只是甜點，更像是一種對味蕾的安撫，讓整個用餐節奏從高潮慢慢回到平靜。就像在說：「今天這頓，好好地結束吧。」

如果妳和我一樣注重餐後的小幸福，那這碗紅棗白木耳露絕對是亮點——細膩、養生、而且超貼心！  

這次在蒸天下的用餐體驗可以說是「從頭鮮到尾」。海鮮全程現撈現蒸，每一道都能吃到食材本身的甜度與口感。整場用餐節奏被店員掌控得剛剛好，不用自己動手、不怕蒸過頭，每一道都在最佳時刻上桌。

雙人套餐的份量非常足夠，兩個人吃到最後的粥幾乎飽到不行。火鍋湯底鮮甜自然、黃金干貝粥更是整場靈魂——那濃縮的海味讓我吃到最後一口都還在回味。

整體而言，蒸天下不只是海鮮控的天堂，更是聚餐、慶生、約會、招待長輩都能超有面子的好選擇。環境乾淨、服務貼心、食材頂級，每一口都像是對「鮮味」的致敬。

離開前我真的忍不住對朋友說：「這鍋粥，我願意為它回板橋。」

想吃最純粹、最誠實的海鮮味？那你一定要來一趟蒸天下蒸氣火鍋，讓味蕾感受最真實的大海！  

貝ㄦ貪食怪

貝ㄦ貪食怪

我是貝ㄦ貪食怪，我喜歡分享美食與生活，主要經營痞客邦、ig和臉書，同時也是PopDaily 創作者和食尚玩家駐站部落客，希望你喜歡我的分享❤️

#火鍋 #板橋 #聚餐 #造型 #美食探店

熱門文章

新天龍國奇觀！5A成新竹基本盤 補教名師示警：「這原因」讓搶學校更難了

hotNews__list__item--img

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
hotNews__list__item--img

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中
hotNews__list__item--img

治安太差了！鏟子超人批鏟子被幹走　真相揭曉「全網笑著笑著就哭了」
hotNews__list__item--img

10月鴻運當頭！這4生肖財運爆棚　錢包塞滿生活無憂
往下滑看更多精彩文章
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價

2025-10-02 16:01 女子漾／編輯張念慈
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

以大份量、平價聞名的美式賣場Costco，如今也難逃全球供應鏈混亂與貿易戰影響。美國總統川普今年4月祭出新一波關稅政策，進口商品成本大幅上升，加上氣候異常與原物料飆漲，美媒《The Takeout》點名14種商品恐在2025年下半年持續漲價，提醒消費者「能囤就趕快囤」。

14項「先囤再說」清單與理由

1.乳製品（奶油、優格、冰淇淋

美國2022年到2025年，奶油價格已從每磅3.67美元漲到4.87美元，冰淇淋半加侖從4.99美元漲到6.49美元，漲幅約三成。除了飼養、電力、燃料成本拉高，2025年美國更爆發乳牛禽流感疫情，供給恐再減。Kirkland希臘優格多仰賴德國、愛爾蘭與紐西蘭進口，未來關稅上調恐再推一波漲勢。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

2.咖啡

星巴克、Peet’s以及Kirkland咖啡價格持續上揚。美國進口咖啡有6成來自巴西、哥倫比亞，但氣候異常造成收成不穩。若美方對巴西啟動高達50%關稅，咖啡族群恐大失血。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

3.橄欖油

2023年地中海大旱，推升全球橄欖油價格暴漲4成。雖然2024年底西班牙降雨帶來一絲希望，但美國已對歐盟商品加徵20%關稅，甚至可能升到30%。未開封橄欖油可放兩年，建議有空間就多帶。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

4.蛋

2024年美國爆發禽流感，雞群銳減，蛋價一度翻倍，Costco甚至限制購買數量。雖然2025年春季疫情趨緩，但供應恢復緩慢，官方預測年底前價格還會再漲60%。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

5.番茄

美國每年從墨西哥進口40億磅番茄，佔市場70%。2025年川普宣布將番茄排除在美墨加自由貿易協定之外，課徵17%關稅。結果是：番茄價格走勢不穩，可能成為消費者下一個痛點。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

6.堅果

Kirkland綜合堅果來自全球15個產地，從非洲到南美都有。若象牙海岸與巴西分別面臨21%與50%關稅，進口成本將大幅上升。加上美國本土種植面積縮小，價格只會更貴。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

7.泡麵

Indomie炒麵、韓國Buldak辣雞麵到日清杯麵都是Costco熱門品，但亞洲進口品恐面臨30%關稅壓力。雖然現在仍比小超市便宜，但長期低價難保。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

8.茶葉

包括日本綠茶、台灣烏龍茶都面臨25%至32%關稅風險。Costco可能選擇漲價或下架表現不佳的商品，愛喝茶的族群得注意。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

9.健康食物種子（藜麥、奇亞籽）

美國奇亞籽主要來自尼加拉瓜、墨西哥與玻利維亞。健康飲食需求持續上升，氣候與關稅變數讓Kirkland藜麥、奇亞籽價格可能再漲。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

10.歐洲紅白酒與烈酒

美國每年進口葡萄酒約75%來自歐洲，川普甚至放話要對歐洲酒類課200%關稅。從西班牙紅酒到法國伏特加都可能大幅調漲。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

11.海苔

Kirkland與韓國品牌Bibigo的海苔產品受美韓關稅拉鋸影響，2025年上半年價格已從10.99美元漲到11.99美元，漲幅近一成。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

12.牛肉

美國牛隻存欄跌至1951年以來最低，需求卻不減。美國農業部預測，2025年牛肉價格將再漲近7%。紐澳進口牛肉同樣面臨關稅不確定。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

13.法式餅乾

法國品牌St Michel、La Mere Poulard等奶油餅乾深受歡迎，但歐美互徵關稅若升至30%，恐讓這些零食再創新高。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

14.檸檬水

USDA列入2025年漲價清單，尤其是以柑橘為基底的飲料。颶風與「黃龍病」重創美國檸檬收成，進口替代又得面臨關稅。Kirkland有機檸檬水已在短短兩個月內調漲0.1美元。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

編輯推薦

三個聰明囤貨原則

1.三個月內必用完：避免過期與囤貨壓力，乳製品、飲料尤其要控制量。

2.分裝保存：大瓶油、牛肉、堅果、穀物買回家分裝冷凍或避光保存，延長鮮度。

3.品牌替代：咖啡、茶、油漲太兇時，先找同等級替代品，不必硬撐。

這份清單鎖定美國Costco，但因為許多品牌與商品同樣在台灣架上出現，加上全球上游供應鏈相通，漲價壓力最終可能也會反映到台灣。若近期有計畫補貨乳製品、咖啡或歐洲紅酒，建議把握促銷檔期，依「三原則」聰明囤貨，才不會被漲價打亂生活預算。

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#關稅 #咖啡 #川普 #巴西 #冰淇淋

熱門文章

新天龍國奇觀！5A成新竹基本盤 補教名師示警：「這原因」讓搶學校更難了

hotNews__list__item--img

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
hotNews__list__item--img

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中
hotNews__list__item--img

治安太差了！鏟子超人批鏟子被幹走　真相揭曉「全網笑著笑著就哭了」
hotNews__list__item--img

10月鴻運當頭！這4生肖財運爆棚　錢包塞滿生活無憂
hotNews__list__item--img

《回魂計》結局藏太多暗示？復仇、操控與母性邊界的極限試煉
往下滑看更多精彩文章
睽違6年世界最大吊車展「啟德機械吊車展」盛大舉辦

睽違6年世界最大吊車展「啟德機械吊車展」盛大舉辦

2025-09-27 22:55 豆眼看世界/鄭傑中

睽違6年世界最大吊車展「啟德機械吊車展」盛大舉辦

MD:@macyacoffee(threads:angela_199127

MD: @macyacoffee (threads: angela_199127)
MD: @macyacoffee (threads: angela_199127)

受疫情及原廠區土地被徵用等因素，原本每年舉辦的「啟德機械吊車展」，在停辦6年後，今年首次在新廠區擴大舉辦。

資料來源:啟德機械
資料來源:啟德機械

資料來源:啟德機械
資料來源:啟德機械

這次展場焦點：包括全球少有的2200噸履帶吊車、800噸履帶吊車、104M美國工業式雲梯消防車、四台高空吊車、堆高機、及其它重機具等。

2200噸履帶吊車

熱愛吊車的同學，帶著自己組裝作品來展示。
熱愛吊車的同學，帶著自己組裝作品來展示。

 800噸覆帶吊車 

184M美國工業式雲梯消防車 

同時有免費吊籃體驗，遊客可選擇在廠區內四區高空吊籃體驗（廠區地圖有標示），風大時會暫停活動，並請遵循現場人員安排。

MD: @macyacoffee (threads: angela_199127)
MD: @macyacoffee (threads: angela_199127)

現場亦開放部份重機械工程車，讓大小朋友享受在駕駛座的操控感。

除了大型起重設備外，造價40億新台幣的啟德白宮總部也限時開放給大家入內參觀拍照，但因排隊人潮實在太長，筆者只能在外觀記錄一下。

白宮總部:9/27(六)、9/28(日) 早上8點開放，9/29(一) 中午12點後開放，敬請見諒，白宮總部一樓禁止飲食；寵物可進，請繫繩/提籃/推車，寵物請勿落地。

啟德胡漢龔董事長在3天活動中也會和遊客拍照。


吊車展日期：

114年9月27(六)、28(日)、29(一)，僅此三天。

早上８點～下午１６點３０分

***最後入廠時間15:30***

***白宮總部15:30禁止入內***

啟德機械起重工程股份有限公司

新竹縣寶山鄉大雅路二段168號

資料來源:啟德機械
資料來源:啟德機械

資料來源:啟德機械
資料來源:啟德機械

資料來源:啟德機械
資料來源:啟德機械

資料來源:啟德機械
資料來源:啟德機械



豆眼看世界/鄭傑中

豆眼看世界/鄭傑中

攝人生，影大地，對焦全世界. 我是鄭傑中，歡迎帶著相機和我一起跟拍記錄感動.

#網美 #消防 #拍照打卡 #展覽帶逛 #新竹縣旅遊

熱門文章

新天龍國奇觀！5A成新竹基本盤 補教名師示警：「這原因」讓搶學校更難了

hotNews__list__item--img

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
hotNews__list__item--img

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中
hotNews__list__item--img

治安太差了！鏟子超人批鏟子被幹走　真相揭曉「全網笑著笑著就哭了」
hotNews__list__item--img

10月鴻運當頭！這4生肖財運爆棚　錢包塞滿生活無憂
hotNews__list__item--img

《回魂計》結局藏太多暗示？復仇、操控與母性邊界的極限試煉
往下滑看更多精彩文章
雙十國慶怎麼過？十件事感受最濃的國慶氛圍

雙十國慶怎麼過？十件事感受最濃的國慶氛圍

2025-10-10 11:02 網路溫度計DailyView
翻攝FB／國防部發言人
翻攝FB／國防部發言人

十月十日　用儀式感慶祝屬於台灣的生日

對台灣人而言，10月10日不只是放假，更是屬於全民的「生日派對」。從清晨升旗、總統府前的盛大典禮，到夜晚煙火與晚會，這天的儀式感串聯了海內外的情感與記憶。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點近三年（2022/10/2～2025/10/1）國慶日必做十件事，從海外僑胞到街頭民眾，每個人都用屬於自己的方式，迎接中華民國的生日。

No.10 僑胞回國參加慶典、海外慶典

每年國慶日，海外僑胞的愛國熱情總是令人感動。各國駐外代表處與僑界團體會舉辦升旗典禮、慶祝會或文化活動，不少人更特地返台，親自參加國慶大會或清晨升旗典禮，以行動表達對家鄉的祝福。

在海外，「中華民國生日快樂」的祝福也遍地綻放。無論是美國洛杉磯、芝加哥、舊金山唐人街的慶祝遊行，還是東京、雪梨等地的僑界升旗活動，紅色的雙十標誌與國旗飄揚，象徵全球台灣人跨越時差與距離的情感連結。對僑胞而言，無論距離多遠，當海外僑團升起國旗的那一刻，仍讓人感受到那份與台灣相連的情感。

No.9 搶限量國慶紀念品

翻攝FB／中華民國 讚國慶

翻攝FB／中華民國 讚國慶每到國慶前夕，官方紀念品總能掀起一波收藏熱潮。從限量國慶郵票到各式官方設計小物，都成為民眾搶購與收藏的焦點。國慶籌備委員會在公布年度主視覺後，隨即推出一系列周邊紀念品，包含保溫瓶、棒球帽、徽章、口罩、提袋與方巾等，設計融入主視覺元素，兼具紀念性與實用性。無法親臨現場的民眾，也能透過國慶臉書專頁抽獎活動共襄盛舉，感受節慶氛圍。

最近最受矚目的話題之一，是2025年限量3,000份的「國慶椅」，採登記抽籤方式發送，一度引發網友熱烈討論，不少人笑稱「比演唱會門票還難搶」。

No.8 全台健行、路跑、慶祝活動

翻攝FB／中華文化總會

翻攝FB／中華文化總會雙十國慶不只在總統府前盛大舉行，全台各地也以行動慶賀這一天。用運動展開國慶日，成為近年最具活力的慶祝方式之一。從雲林「雙十國慶齊步走」、彰化「彰FUN精彩、HIGH歡雙十」健行暨公益園遊會，到高雄澄清湖國慶健走，各地活動結合運動與節慶，讓民眾在揮舞國旗、邁開步伐之間，共同迎接國家生日。

除了各地慶典，總統府光雕展演也在國慶前夕登場，一路展演至10月10日當天，每晚以聲光投影點亮總統府外牆，吸引大批民眾駐足欣賞，成為北市夜間最吸睛的國慶亮點。而中華民國114年國慶總統府光雕展演以「不要轉台，馬上回來」為主題，呼應金鐘獎60周年，並在建築上投影「花蓮加油」字樣，傳遞團結與祝福。南部則有台南安平定情碼頭德陽艦園區舉辦文創市集與音樂節，熱鬧氛圍延續整個連假；北部則以「台北國際牛肉麵節」展現城市魅力與美食文化。從晨間健走到夜間光雕，從親子活動到地方市集，民眾都用最有活力、最有味道的方式慶祝雙十節，讓國慶成為一年中最熱鬧的全民慶典。

No.7 個人慶祝、穿搭、打卡、懸掛國旗

翻攝官網／桃園市政府觀光旅遊局

翻攝官網／桃園市政府觀光旅遊局每到十月，國慶氛圍悄然展開。有人在陽台掛上小國旗，也有人換上紅、藍、白穿搭拍照打卡，社群上出現「#雙十節快樂」、「#中華民國生日快樂」等Hashtag，國旗美甲、紋身貼紙、國旗造型配件成為熱門話題。2025年國慶日前，台中市主要道路兩側掛上超過1萬6,000面國旗，紅藍白旗幟隨風飄揚，為城市增添濃厚節慶氣息，也成為社群熱議的話題。

而在桃園中壢龍岡的「國旗屋」，店面內外掛滿青天白日紅的國旗，是在地最具特色的米干老店。老闆張老旺多年來堅持用國旗裝飾整個店面，也成為每年國慶節的熱門打卡點。網友留言：「現在很少有地方能看到這麼多國旗」、「來碗米干、拍張照打卡，超有國慶的感覺」。

No.6 國慶大會節目表演

翻攝FB／中華民國 讚國慶

翻攝FB／中華民國 讚國慶鼓聲響起、旗海飄揚，每年國慶大會總在總統府前揭開序幕，成為最具儀式感的國慶焦點。從序幕暖場、三軍樂儀隊到主題表演與空中操演，節目層層鋪陳，結合軍事與文化展演。軍樂隊、儀隊、學校團體與藝文團體輪番登場，展現台灣的多元與活力，從鼓舞士氣的開場音樂到融合傳統與創新的表演，象徵國家前進的能量。壓軸的空軍戰機與雷虎小組特技飛行，更是飛機迷每年最期待的經典畫面。

近三年聲量高峰出現在2022年，當時日本京都橘高校吹奏樂部「橘色惡魔」登台演出，以燦爛笑容與整齊舞步慶祝「台日友情60年」，掀起網路熱議。網友留言：「電視看到就覺得很感動，青春活力滿滿」、「橘色惡魔真的是台日友好的象徵」。此外，北一女中儀隊與建中樂旗隊的表演也長年受到矚目，「國慶北一女儀隊表演一直都是台灣的驕傲」、「真的精彩好看，可惜沒辦法現場看」等留言，成為每年最具代表性的節慶畫面。

No.5 升旗、唱國歌、觀禮

清晨的升旗典禮，是國慶日最具象徵意義的開場儀式。總統府前廣場、各縣市政府與學校同步舉行，國旗在晨光中冉冉升起，全場齊唱國歌與國旗歌，氣氛莊嚴又振奮。許多民眾特地早起，只為親眼見證這一刻。對不少人來說，這才是真正屬於中華民國生日的「儀式感」開場。

許多民眾會在社群分享現場照片與直播畫面，寫下「國旗升起的瞬間真的很感動」、「每年都要看一次直播才有過節感」。國慶觀禮名額則採限量報名，凡年滿18歲、具中華民國國籍並設籍台灣地區、持國民身分證者即可參加。若無法到場，也能透過線上直播同步觀禮，與全台民眾一同唱歌、迎國旗，感受共同慶生的榮耀時刻。

No.4 總統國慶日談話

翻攝FB／中華民國 讚國慶

翻攝FB／中華民國 讚國慶國慶演說是每年典禮中的政治焦點。總統於國慶大會上發表年度談話，回顧施政成果、展望未來方向，內容通常涵蓋兩岸、外交、經濟及社會等面向，成為媒體與民眾熱議的重點主題之一。

聲量高點落在2024年10月10日，當時總統賴清德上任後首次在中華民國「雙十」國慶大會發表演說，吸引國內外媒體關注。每年國慶談話不僅象徵年度施政重點，也反映當前社會關注議題，是觀察國家政策走向的重要時刻。

No.3 國慶煙火

翻攝FB／中華民國 讚國慶

翻攝FB／中華民國 讚國慶國慶煙火是每年最受期待的壓軸亮點，由不同縣市輪流主辦，象徵全台共同慶生的盛大時刻。歷年施放地點包括：2022年嘉義太保的國立故宮博物院南部院區（45分鐘、2.6萬發）、2023年台中中央公園（36分鐘、2.8萬發）、2024年雲林虎尾的國立虎尾科技大學高鐵校區（41分鐘、3萬發），而2025年將移師南投縣會展中心登場，預計施放4.4萬發、歷時40分鐘。不論現場觀賞或透過直播收看，當煙火照亮夜空，總能讓人熱血沸騰。除了主場煙火外，各地也會同步舉辦慶祝活動，例如台北101國慶煙火、桃園台茂購物中心雙十煙火秀等，讓不同城市的夜空同日綻放光彩，為節日增添全民共享的喜悅。

近一年聲量高峰出現在2023年台中場國慶焰火，當時發生「提前施放20分鐘」的插曲，現場萬人錯愕、留言區瞬間洗版。後來台中市觀旅局說明，因總統、立法院長及市長致詞較預期提前結束，由晚會總導演、主持人與國防部焰火處三方協調後共同決定提早施放，並承諾後續檢討改進。儘管過程引發討論，但國慶煙火依舊是全民最具儀式感的夜晚，也讓每年十月的天空都成為祝福中華民國生日的畫布。

No.2 國慶晚會表演

翻攝官網／114年國慶晚會

翻攝官網／114年國慶晚會除了白天的典禮，夜晚的國慶晚會同樣是全民矚目的焦點。節目橫跨不同世代，從經典歌手、國樂團，到年輕人喜愛的樂團、舞團與流行歌手，並結合燈光秀與主題視覺設計，展現台灣多元的文化能量與創意。

近三年聲量高峰之一出現在中華民國113年（2024年）國慶晚會，於台北大巨蛋舉行。當年金曲歌后江蕙久違登台，獻唱三首歌為晚會帶來驚喜與感動，網友大讚：「經典歌曲串燒真的很精彩」、「歌聲依舊動人」。江蕙的登場瞬間引爆社群討論，也讓該屆國慶晚會成為近年最令人印象深刻的一場。

No.1 享受國慶優惠

每年10月10日是象徵國家生日的重要日子，也帶動全台商家推出一波波應景優惠。從百貨、餐飲到旅宿業者，紛紛祭出「國慶限定折扣」，讓民眾在放假一天的同時，也能享受實在好康。在眾多慶祝方式中，「享受國慶優惠」的討論最熱，近三年聲量居冠，拿下本榜第一，顯示節慶消費早已成為全民關注焦點。相關聲量最高點出現在2024年10月10日，單日即湧現45,411筆討論。各品牌打出「限時優惠」、「特賣」、「滿額贈」、「免費入場」等促銷字眼，從線上電商到實體店面都搶著吸客，熱度幾乎媲美雙11購物節。在商家大力宣傳、民眾熱情響應下，國慶節已成為每年十月最受歡迎的促銷時刻。

除了購物折扣，國立故宮博物院、台北市立天文科學教育館等場館也在國慶日開放民眾免費參觀，讓這天多了文化氣息。無論是逛街撿優惠或到博物館走走，國慶節都成了結合儀式感與生活樂趣的節日，也讓「慶祝」不只停留在形式，更融入日常生活。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2022年10月2日至2025年10月1日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

看更多網路溫度計文章
大巨蛋、小巨蛋誰最強？台北十大藝文場館揭曉　優缺點、特色全整理
全馬跑者必收清單！台灣十大全程馬拉松賽事　國際認證、破PB舞台都在這
2025十大全台商圈聲量榜出爐！網友最在意竟是這兩件事？
李洋強勢進榜！9月內閣聲量TOP 10揭曉
2025台東十大必追音樂祭！星空、月光、海洋　一起嗨出發吧台東

編輯推薦

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

網路溫度計DailyView

網路溫度計DailyView

全台最大數據分析平台《網路溫度計DailyView》，致力以數據探究社會現象，並率先以「網路聲量」一詞來解譯人們的行為。 透過最即時且具公信力的每日調查、熱門話題、口碑聲量排行及洞察報告，掌握企業品牌、政治、科技生活、娛樂等產業的最新趨勢。

#煙火 #台北101

熱門文章

新天龍國奇觀！5A成新竹基本盤 補教名師示警：「這原因」讓搶學校更難了

hotNews__list__item--img

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
hotNews__list__item--img

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中
hotNews__list__item--img

治安太差了！鏟子超人批鏟子被幹走　真相揭曉「全網笑著笑著就哭了」
hotNews__list__item--img

10月鴻運當頭！這4生肖財運爆棚　錢包塞滿生活無憂
hotNews__list__item--img

《回魂計》結局藏太多暗示？復仇、操控與母性邊界的極限試煉
往下滑看更多精彩文章
❤日本❤【大阪環球影城】滿足想像&歡樂刺激☆大人小孩都瘋★

❤日本❤【大阪環球影城】滿足想像&歡樂刺激☆大人小孩都瘋★

2025-10-06 20:25 Belinda的玩美甜蜜窩

大阪環球影城暑假來果真災難

但學生除了寒暑假，是有得選嗎~~

這趟大阪行天氣很藝術

一天大雨、一天艷陽

環球影城這天輪到大太陽

應該算幸運吧~但真的熱到快融化

影城內的人消暑方式竟是人手一支#凍芒果

就是將芒果切片直接冷凍

吃的到芒果粗粗的纖維

沒有很好吃，但確實有消暑囉!!

從入場開始就啟動排隊模式

不管幹嘛反正就是排下去

一入場就先衝最想去的哈利波特館❤

玩了鷹馬的飛行、禁忌之旅2項設施

其中禁忌之旅~是跟哈利波特一起搶金球

有點小刺季，身歷其境在空中飛

那種風速、東西飛過來等都頗具臨場感

排隊時間都約20至30分~有幸運呢

緊接著來到侏羅紀公園❤

來挑戰聽說很恐怖的#飛天翼龍

路過顯示#休止中

但門口多人徘徊~感覺案情不單純

跟著等沒多久果真開放了

不得不承認這個~真有點兒刺激

垂直地面90度，高速8字旋轉

是種俯視地表玩雲霄飛車的概念

((以上，我預設必玩的KPI已達標!!))

掃碼任天堂入場選了12:50分進場

最新的館有機會也是可以衝一波

想說進去拍個照就好~懶得排隊

結果莫名亂入#瑪利歐賽車

顯示排隊時間120分鐘

但排隊人潮一直有緩慢前進中

移動的錯覺讓我們停留賭一把

結果，真的就差不多120分鐘。

這個~我不知道值不值得就是

最後玩了小小兵館❤瘋狂乘車遊

這也是網友力推必玩

排隊時間70分鐘，至少某娃玩得很嗨囉

水世界❤特技秀也很精彩

趣味的劇情、浮誇的演技及特效

重點是看完保證一身濕~~~

晚上也有表演~三麗鷗家族也會登台

大概太熱還有噴水橋段~台下群眾超嗨呢!!

#大阪環球影城#日本景點#親子景點

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#芒果 #禁忌 #打卡景點 #親子景點

熱門文章

新天龍國奇觀！5A成新竹基本盤 補教名師示警：「這原因」讓搶學校更難了

hotNews__list__item--img

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
hotNews__list__item--img

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中
hotNews__list__item--img

治安太差了！鏟子超人批鏟子被幹走　真相揭曉「全網笑著笑著就哭了」
hotNews__list__item--img

10月鴻運當頭！這4生肖財運爆棚　錢包塞滿生活無憂
hotNews__list__item--img

《回魂計》結局藏太多暗示？復仇、操控與母性邊界的極限試煉
往下滑看更多精彩文章
連假不知去哪？全台2025十大商圈揭曉 全網最想去「冠軍商圈」不是夜市！

連假不知去哪？全台2025十大商圈揭曉 全網最想去「冠軍商圈」不是夜市！

2025-10-03 10:34 網路溫度計DailyView
圖為六合夜市觀光人潮。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
圖為六合夜市觀光人潮。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影

連假來去逛商圈？

《網路溫度計DailyView》全台商圈口碑排名每日更新，今日透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，統計整理出近一年十大網友關注商圈，其中不乏夜市型商圈上榜，而逢甲夜市、六和夜市小吃價格、人潮以及治安問題備受關注，網路討論度爆表。但聲量第一名商圈跟夜市無關！你猜得到還有哪些商圈也擠進榜單嗎？

No.10 新北／九份老街商圈

九份老街商圈兩個聲量高點，分別出現在2024年12月與2025年8月。有網友2024年12月發文詢問，「台灣最強老街第一名是九份，那第二名呢？」引起不少人留言回覆，「我家巷口」、「最美一定是九份，吃的都差不多啦」、「九份超多日韓觀光客」。

2025年8月聲量高峰則因九份民宿漲價爭議引發大量討論，有民眾控訴預訂的海景房遭業者臨時取消，卻發現同房型價格翻倍，不少網友憤怒留言，批評業者不誠信。

No.9 高雄／六合夜市

六合夜市兩個聲量高峰，分別出現在2025年5月與6月。5月「塔羅牌神棍」事件爆發，夜市內有攤商被指控以塔羅牌為名，要女顧客雙修才能化解感情糾葛。此事件引起社會譁然，有網友批評神棍好色；也有人表示，「這年頭還真有人會相信啊？」

6月六合夜市傳出泰國烤蝦「6隻500元」，引發大量消費者討論。許多網友認為價格過高，質疑夜市消費體驗與價格透明度；也有人替業者說話，「只要是明價，買賣交易清楚，沒甚麼問題吧？」

No.8 南投／清境商圈

翻攝FB／清境農場清境商圈兩個聲量高點，分別出現在2025年3月以及8月。3月的高峰來自於清境農場櫻花季吸引大量遊客與討論，網友多分享賞花、餵羊的體驗，「每年都要來一次的清境農場，櫻花跟綿羊同框畫面，超級美」、「好美」。

8月聲量高點主因是清境農場官方臉書發文，「有沒有發現今天的天空很像大鯨魚在天空漫步，晴天歡迎大家來玩」，引起不少網友留言回覆，「真的很像」、「雲層超級好看」、「好美的天空」。

No.7 新北／淡水老街商圈

翻攝FB／老店淡水魚丸阿給淡水老街商圈兩個聲量高點，分別出現在2025年3月以及5月。法拉利姐張婷婷近期靠直播打賞，3月到淡水老街直播，吸引不少粉絲留言。5月的聲量高點，則聚焦於老街排名與旅遊體驗的討論。網友熱烈比較台灣各地老街，並分享淡水老街的特色與自身遊歷。網友表示，「淡水老街已然是北台灣知名景點，外國人都愛來走走旅遊」、「魚丸配阿給，讚」。這些留言多半強調淡水老街的多元魅力與便利性，也有部分網友針對人潮、商圈氛圍提出建議，顯示出消費者對商圈的多元期待與觀察。

No.6 台中／一中街商圈

一中街商圈聲量高點多與衝突有關，2024年12月，一中商圈有一位廂型車駕駛因違停被外送員按喇叭，竟怒拿拖鞋攻擊外送員，引發網友強烈譴責，普遍對違停與暴力行為感到不滿。

此外，2025年8月，一中商圈爆隨機攻擊，一位半裸男狂毆騎機車買宵夜婦人，有網友表示，「現在出門最好必備一罐辣椒水」、「看起來是不是生病？」這兩起事件皆引發社群高度關注，網友留言多以負面情緒為主，反映出民眾對於商圈治安與秩序的高度敏感。

網路人氣標章

別只是跟風，《網路溫度計DailyView》推出「網路人氣標章」，用數據排名，約會、出遊、排行程，不用煩惱，網友已經幫你篩好攻略，準備打卡就對了！帶你找到真正值得朝聖「人氣王」，下次出門，不踩雷、不踩空！

想知道你的愛店、愛逛的商圈有沒有上榜？快來看看完整榜單： https://dailyview.tw/most-popular

No.5 台北／寧夏夜市商圈

寧夏夜市商圈兩個聲量高點，分別出現在2024年11月以及12月。寧夏夜市11月與統一肉燥罐聯名活動聲量高漲，結合夜市人氣攤商與國民美食記憶，推出多款期間限定創意料理，包含飄香牛肉麵館的牛肉肉燥乾拌麵、月式激蛋蔥油餅的肉燥麵蔥油餅、金雞畝的台式紅蔥塩水雞等特色品項，成功引發網友討論與媒體報導。網友普遍對活動持高度興趣，紛紛分享試吃心得，「麵條Q彈美味」、「統一肉燥麵好好吃」。此外，12月日本藝人山下智久現身寧夏夜市，許多網友在社群平台分享偶遇經驗，引起不少人關注。

編輯推薦

No.4 台北／士林觀光夜市商圈

士林觀光夜市商圈兩個聲量高點，分別出現在2025年1月與9月。士林夜市1月因物價與消費體驗引發熱議，網友討論焦點集中在「烤玉米價格暴漲」與「夜市消費不如以往實惠」，有網友表示，「以前烤玉米一隻只要30元，現在要上百，士林夜市可能還要兩百嗎？」

台北市9月各大夜市爆出黑道勢力強索保護費事件，士林夜市也傳出有相同事件，網友普遍憂慮治安與攤商權益，並對政府執法提出質疑。這兩個高點反映出商圈消費環境與治安議題，皆能迅速引發網友共鳴與熱烈討論。

No.3 台中／逢甲商圈

FB／逢甲夜市逢甲商圈近一年有兩個明顯高點。第一個高峰出現在2025年1月，主因是輝達執行長黃仁勳造訪逢甲夜市，卻因人潮擁擠與動線混亂，導致他「一口都沒吃到」就離開，引發網友熱議。許多留言批評現場規劃不佳；也有網友同情主辦單位難為。

第二個高峰則發生於2025年2月，一對情侶在Threads發文，控訴花百元買到的逢甲夜市鹽酥菇幾乎全是麵衣、份量少且食物冷掉，向店家反映卻遭老闆反嗆「吃不起別來亂」。許多人批評夜市物價與品質失衡，質疑「100元只能吃到寂寞」、「準備當第二個墾丁？」最後夜市方出面道歉，反映出消費糾紛與服務態度對商圈聲量的高度影響。

No.2 雲林／北港鎮形象商圈

翻攝FB／北港朝天宮北港鎮形象商圈聲量高點皆與媽祖遶境有關，其中高點出現在2025年4月以及5月。朝天宮媽祖4月遶境起駕，網友多表達感恩、祈福為主，留言充滿對媽祖的敬仰與祝福。

5月初，白沙屯媽祖進香吸引數十萬信眾湧入北港朝天宮，帶動地方商圈熱度。網友留言多圍繞信仰感動、活動盛況，也有針對交通與主辦單位的正反意見，「信眾排了三小時等不到接駁車，辦事效率太差」、「不是要去當香燈腳嗎？那還需要什麼接駁車？」

No.1 台中／大甲觀光商圈

翻攝FB／大甲鎮瀾宮大甲觀光商圈聲量兩大高點，分別出現在2024年12月及2025年4月。大甲鎮瀾宮2024年12月舉辦「王醮送王」等宗教慶典，吸引大量信眾參與，網友多以分享活動盛況、感謝志工辛勞為主，並討論集章活動的規則。2025年4月則因大甲媽祖遶境起駕，創下60萬人隨香的紀錄，助攻聲量再創高峰。網友留言多聚焦於現場盛況、信仰感動與地方經濟效益，也有針對活動秩序、交通與安全的討論，「以後可以辦，大甲媽格鬥盃」、「檳榔亂吐、菸頭飲料瓶亂丟、不定時打架是遶境日常」。這兩次高峰都顯示，宗教活動不僅帶動地方人氣，也引發網友對秩序、參與體驗的熱烈討論，正反意見並陳，反映社會對大型活動管理與文化傳承的高度關注。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年9月25日至2025年9月24日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

看更多網路溫度計文章
主題樂園、全台商圈Q2人氣標章出爐！黃仁勳助攻這夜市入榜
雞排輸了？公開10大漲價超有感小吃排行　台灣人最愛的手搖飲、滷肉飯通通上榜
幾米〈月亮男孩〉陪你過中秋！雙北週年慶時間、優惠、活動一次看
爭鮮鮭魚頭套是什麼？限時3天消費滿額送　登上日式連鎖聲量季軍
金鐘60亮點大盤點！入圍名單出爐網掀9千筆討論　最大贏家、遺珠名單、激烈競爭一次看

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

網路溫度計DailyView

網路溫度計DailyView

全台最大數據分析平台《網路溫度計DailyView》，致力以數據探究社會現象，並率先以「網路聲量」一詞來解譯人們的行為。 透過最即時且具公信力的每日調查、熱門話題、口碑聲量排行及洞察報告，掌握企業品牌、政治、科技生活、娛樂等產業的最新趨勢。

#老街 #淡水 #九份

熱門文章

新天龍國奇觀！5A成新竹基本盤 補教名師示警：「這原因」讓搶學校更難了

hotNews__list__item--img

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
hotNews__list__item--img

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中
hotNews__list__item--img

治安太差了！鏟子超人批鏟子被幹走　真相揭曉「全網笑著笑著就哭了」
hotNews__list__item--img

10月鴻運當頭！這4生肖財運爆棚　錢包塞滿生活無憂
hotNews__list__item--img

《回魂計》結局藏太多暗示？復仇、操控與母性邊界的極限試煉

最新文章

【蒸天下蒸氣火鍋】板橋海鮮控天堂！活體海鮮現蒸、波士頓龍蝦太浮誇，一鍋三吃鮮味爆棚！

【蒸天下蒸氣火鍋】板橋海鮮控天堂！活體海鮮現蒸、波士頓龍蝦太浮誇，一鍋三吃鮮味爆棚！

#火鍋 #美食探店 #板橋 #聚餐 #造型

貝ㄦ貪食怪 2025.10.13 23
高CP值的平價好選擇！精選「清境住宿」推薦，還能賞日出和雲海

高CP值的平價好選擇！精選「清境住宿」推薦，還能賞日出和雲海

#清境 #最美民宿 #特色住宿 #住宿推薦 #清境農場

FunTime旅遊比價 2025.10.13 22
[台南美食]庭園式泰式餐廳停車方便，餐點份量實在又美味，麻豆聚餐餐廳推薦｜泰膳娘泰式料理

[台南美食]庭園式泰式餐廳停車方便，餐點份量實在又美味，麻豆聚餐餐廳推薦｜泰膳娘泰式料理

#聚餐 #冷氣 #便當

城市少女阿璇 2025.10.12 12
北回歸線｜嘉義朴子溪出海口《東石漁人碼頭》

北回歸線｜嘉義朴子溪出海口《東石漁人碼頭》

#嘉義 #漁人碼頭 #戲水 #花蓮

巧比。針線包 2025.10.12 17
❤台北❤【伯朗咖啡】南京概念店~☆多功能場域★吃氣氛&健康

❤台北❤【伯朗咖啡】南京概念店~☆多功能場域★吃氣氛&健康

#美食探店 #伯朗咖啡 #吐司 #咖啡廳

Belinda的玩美甜蜜窩 2025.10.12 317
025和平島島嶼生活節將登場 沙灘音樂 × 夕陽BBQ × 亞洲市集展現和平島的休閒魅力

025和平島島嶼生活節將登場 沙灘音樂 × 夕陽BBQ × 亞洲市集展現和平島的休閒魅力

#BBQ #和平島地質公園 #開唱

旅遊經 2025.10.12 14
一碗暖粥傳遞幸福！連鎖台式粥品店攜手等家寶寶推動愛心捐款 助兒少安心成長

一碗暖粥傳遞幸福！連鎖台式粥品店攜手等家寶寶推動愛心捐款 助兒少安心成長

#鹹粥 #公益 #核心 #瑜伽

享民頭條 2025.10.12 12
韓國釜山、濟州「冬」遊魅力！韓國觀光公社KOREA PLAZA 快閃台中、高雄亮點開講！

韓國釜山、濟州「冬」遊魅力！韓國觀光公社KOREA PLAZA 快閃台中、高雄亮點開講！

#高雄 #魅力

旅遊經 2025.10.11 40
衛武營黃昏市集「綠光食」 一同減碳親子同遊、文創美食、藝術表演齊聚一堂

衛武營黃昏市集「綠光食」 一同減碳親子同遊、文創美食、藝術表演齊聚一堂

#美食探店 #打卡景點 #市集 #親子 #環保垃圾分類

陳唯君 2025.10.11 86
從飛鼠咖啡到得恩亞納！「阿里山英迪格酒店」帶旅人探索山林秘境

從飛鼠咖啡到得恩亞納！「阿里山英迪格酒店」帶旅人探索山林秘境

#住宿推薦 #美食探店 #阿里山 #咖啡豆 #英迪格

舌尖上的旅人 Eric Hsu 2025.10.11 66
18+