2025-10-10 17:08 我是凱南Kenan
活動分享【2025阿里山百合花季】秋日浪漫的嘉義阿里山賞花之旅｜活動展期10/4(六)至10/31(五)｜美拍高山上的百合花海祕境｜超過40種荷蘭新品種百合花
10月份的我們，相聚在最浪漫也最幸福的百合花海中！
「2025阿里山百合花季」在10/4(六)盛大登場囉！讓此時的嘉義阿里山旅遊話題，除了雲海、日出與神木、小火車之外，還多了一個「阿里山百合」，最受矚目的花海亮點。
這是一場融合自然景觀與藝術美學的花季盛事，於2025年10月4日至10月31日，展期將近一個月時間，花園展示超過40種荷蘭新品種百合花，在專屬溫室裡，一朵朵的百合花將接續盛開，花海景緻相當優美，今年多是試驗新品種，『花期』與『花量』還在觀察中，也期待更多人一起來現場親眼見證。
你們知道沉浸在芬芳香氣的百合花園中有多幸福嗎？這些秋陽下齊放的百合花，正為阿里山增添濃厚的浪漫優雅氣息，賞花、美學、手作體驗一次滿足！
【2025阿里山百合花季】
◆活動地點：嘉義縣阿里山百合生產合作社
（Google 搜尋：「有限責任嘉義縣阿里山百合生產合作社」即可導航）
◆活動日期：2025 年 10 月 4 日（六）～ 10 月 31 日（五）
◆開放時間：上午 10:00–12:00／下午 13:00–16:00
◆入園抵用券：100 元，可折抵園區消費或兌換 1 支百合花。
◆住宿優惠：凡入住阿里山地區旅館或民宿，憑合作「免費入園券」即可免費入園。
【為期近一個月的浪漫花海盛宴｜2025阿里山百合花季推出新體驗】
今年花季活動結合植物系手作體驗，設計出五大主題體驗，讓遊客除了賞花拍照，還有不同方式留下專屬的阿里山回憶，把山中的自然香氣與百合回憶帶回家！
▼體驗活動內容
☆種下屬於自己的阿里山香
依現場人數滿5人即可體驗，適合家庭或好友一同參與。
☆扇出阿里山香
10月19日(星期日)上午10：30至11：30
(名額20人，額滿為止)
☆製作專屬阿里山香杯墊
10月19日(星期日)下午1：00至2：00
(名額20人，額滿為止)
☆提出自己的阿里山香提袋
10月26日(星期日)上午10：30至11：30
(名額20人，額滿為止)
☆繡出自己的阿里山香手帕
10月26日(星期日)下午1：00至2：00
(名額20人，額滿為止)
★體驗費用350元，可使用入園抵用券100元
★以上活動報名，請私訊「阿里山百合」粉專
(若網路報名未額滿，也會開放現場報名)
▲2025第2屆「阿里山百合花季」已於10月4日盛大登場，記者會當天現場聚集多位重量級人物，共同見證這場阿里山代表性的花季活動。
▲原本傳統的百合花農業產地，漸漸轉化為觀光亮點，今年花季現場展現出色的美學陳設，如夢幻般的視覺藝術氛圍與空間，打造阿里山上獨有的在秋季魅力。
【阿里山秋日最浪漫的花季盛會，走進群山繚繞的百合花海祕境】
「2025 阿里山百合花季」已邁入第二屆，今年再次為「嘉義旅遊」、「阿里山旅遊」帶動一波話題高潮！走進園區，一座座溫室中百合花競相綻放，空氣裡瀰漫著淡雅花香。
不用到歐洲花鄉，在嘉義阿里山鄉樂野村，即可近距離觀賞高水準的百合花間景觀，而且這不只是一次賞花，更是一場融入「花海 × 美學 × 體驗」的多感官之旅。推薦大家來到這裡，一定要報名體驗花季期間手作活動，保證回憶滿滿！
「阿里山百合花季」彷彿像場與花認識的過程，認識百合花的品種、生長背景及成長花期等，眼前的每一朵花都是阿里山百合生產合作社每一位農民一同細心照料的成果，是花季活動順利進行的幕後英雄。
漫步園區中，迷人的花香隨風散開，讓人忘卻城市喧囂煩憂，只剩下心靜如花的片刻；而且花園的每個角落與花隨手一拍，都能成為一張明信片等級的美照，無論是情侶夫妻約會、家庭出遊，還是與好友、閨蜜一起上山放鬆，記得安排來「阿里山百合花季」拍拍照、賞賞花喔！
接下來凱南用豐富的照片欣賞，讓大家先感受山林間充滿花藝花香的浪漫氛圍，美到不可思議！
單獨拍百合花、閨蜜拍法、超多人拍法、個人獨照、情侶合照、夫妻合照通通分享出來！
各位！凱南本人也不定期會出現在「2025阿里山百合花季」現場幫遊客拍照喔！
都來到花園了！買一盆「好風水盆栽」是必須的吧！今年才推出的超新品種，祝福大家好山好水好風水，順風順水最可貴！
繼續！幸福浪漫的美照連發，請把握2025/10/4至10/31花季開放時間，相揪來拍個過癮！
