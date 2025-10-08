【香林薇拉】嘉義竹崎超人氣親子民宿｜入住「薇童年」房，開啟滿滿笑聲的親子假期

嘉義竹崎超人氣親子民宿｜入住「薇童年」房，開啟滿" src="https://imageproxy.pixnet.cc/imgproxy?url=https://g.udn.com.tw/upfiles/B_PI/pickupuu/PSN_PHOTO/317/f_29076317_1.JPG&ver=20250714&width=1200&height=900"> 【香林薇拉】嘉義竹崎超人氣親子民宿｜入住「薇童年」房，開啟滿

「香林薇拉民宿」位在嘉義竹崎鄉，位置很好找，民宿的停車場就在建築後方

車子停好後，從旁邊的小門就能進到櫃檯接待區

一樓大廳走的是歐式鄉村風格，搭配柔和光線整體氛圍很溫馨

我最喜歡的是窗邊那個位置，白天的陽光灑進來，讓整個空間都亮了起來

民宿不提供一次性備品，如果臨時忘了帶也可以在現場購買，這點我覺得很不錯

大廳裡擺著很有份量的木桌椅，看起來樸實又有味道

電視竟然有 Disney+！這對帶小朋友的家庭來說根本是加分項，小孩一看到卡通就開心得不得了

意外發現角落還放著一張迷你椅，大小剛好是紜紜的高度，她一屁股坐上去的樣子實在太可愛

民宿提供了幾樣簡易娛樂，像是象棋和大富翁，晚上在公共區放鬆一下剛剛好

茶包和即溶飲品都有準備，我自己最喜歡的是奶茶，下午小歇時泡一杯喝起來特別溫暖

我特別喜歡一樓廚房的設計，是ㄇ型動線，空間很好運用，水槽居然有兩個，不管是備料還是洗碗都很方便

加熱設備也非常齊全，甚至還有提供明火！現在真的很少民宿還會配這個，想自己簡單料理都不是問題～

有提供奶瓶消毒鍋和嬰兒座椅，對親子旅客很友善～

一樓還有公共廁所區，乾淨整潔

管家熱情地幫我們介紹了周邊的必吃美食和好玩景點，還順口提醒我們附近店家都蠻早打烊，建議晚餐可以提早出門覓食

拖著行李上樓剛好經過位在二樓的戶外景觀台

「這次我們一家三口入住的是三樓超人氣的親子房型──『薇童年四人房』

房外有個小陽台，如果時間抓得剛好，還能在這裡看阿里山小火車經過，超有畫面感～

房內兩張床的軟硬度剛剛好，不會太軟也不會太硬，有支撐感

其中一張床靠牆，對有帶小朋友的家庭來說很安心，不怕睡覺時會滾下來

床中間有小櫃子可以放東西，另一邊還有桌椅能當化妝桌或簡易辦公桌

床的正對面就是電視，可以慵懶在床上看電視，旁邊的沙發椅很好躺～

房間沒有提供瓶裝水，不過有大容量快煮壺，可以自己到樓下裝水上來用，環保又方便

房內還有專屬遊戲室，緊鄰大窗戶採光極佳，陽光灑進來讓整個空間變得很明亮

有小朋友最愛的溜滑梯！紜紜來來回回溜了好幾次～

煮飯、收銀、烤肉遊戲樣樣來，陪孩子一起投入角色扮演的世界，開心玩家家酒！

還有搖搖馬和小車車，全都是紜紜的心頭好～

救援小英雄波力是紜紜最近最愛的卡通，看到這些小車車整個眼睛都亮了，可以一玩就是好久

順著樓梯往上走，又是另一個小天地，這裡貼心設置冷氣，不會讓人感到悶熱～

這裡有牆上有積木、還有火車玩具和一整排故事書，紜紜待在這裡玩得不亦樂乎

樓梯下方則是浴室，空間不算小，設有兩個對外窗，通風很好不會悶，乾濕分離做得很確實，地板不會濕答答的

貼心準備了嬰兒澡盆、水瓢和小椅子，甚至還有小板凳讓孩子自己踩上去洗手

馬桶是 HCG 的免治款，整體設備非常完整

隔天的早餐由管家親自料理出餐，飲料有咖啡、豆漿和奶茶可以選，整體搭配很豐富

從主食到小點都吃得出用心，我最喜歡那道焗烤菇菇，紜紜則是最愛笑臉薯餅～

「香林薇拉民宿」貼心提供免費腳踏車租借，車款從淑女車到親子車都有

趁著天氣晴朗，我們帶著紜紜一邊騎一邊欣賞周邊的田園風光，相當的愜意放鬆～

香林薇拉民宿周邊的景點與美食選擇豐富，距離都不遠，很適合順遊～

像是竹崎車站、御可香手作茶、竹崎老店肉圓羊肉湯、竹崎火雞肉飯等在地人氣景點與美食，都值得安排一起走訪

另外要特別一提，民宿旁邊就是竹崎親水公園的戲水區，夏天來時記得幫孩子準備換洗衣物，玩水消暑超開心！

香林薇拉民宿空間乾淨又充滿童趣，尤其是那間「薇童年」房，真的是帶孩子出遊的最佳選擇

小朋友可以在房裡盡情玩遊戲，爸媽也能輕鬆陪伴，享受專屬的放鬆時光

整體體驗非常推薦給到嘉義遊玩的親子家庭，一起來感受這份溫馨又自在的住宿氛圍！

香林薇拉

地址：嘉義縣竹崎鄉中山路6巷1號

電話：0988771923

官網：http://www.vivilla.com.tw/

粉絲團：https://www.facebook.com/villagevilla

ＩＧ：https://www.instagram.com/village.villa2/

