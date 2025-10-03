[嘉義西區]青坐請坐 鍋物專科。鮮嫩舒肥雞/美國牛翼板/剝皮辣椒雞餛飩/焦糖奶油義式冰淇淋/「起司、牛奶自己加！」醇香牛奶鍋 #嘉義車站 #質感個人鍋

202509 嘉義西區 青坐請坐 鍋物專科

除了連鎖品牌，嘉義也有不少特色鍋物

位於台鐵前站、秀泰影城附近的「青坐請坐 鍋物專科」

以招牌豚骨系列湯底、有趣的「自己加」牛奶鍋，搭配豐富新鮮時蔬、肉品主餐和義式冰淇淋甜點

精緻嚴選餐點品質、居家風氛圍與親切服務

不論是獨自來或是聚餐，都讓人客能舒適放鬆地享受美味的個人鍋





旅遊資訊參考

→ Klook客路 嘉義熱門景點

→ kkday 嘉義自由行推薦

→ Booking.com 嘉義住宿

商家名稱：青坐請坐 鍋物專科(嘉義市西區林森西路428號)

相關連結：FB粉絲專頁 Instagram

營業資訊：0910079066 週四至二11:30-14:00 17:00-22:00；週三休

餐點介紹：個人鍋套餐/鍋物單點/熟食單點/飲品；參考店家菜單

用餐日期：2025.09

​▲青坐請坐 鍋物專科 店面

位於嘉義火車站前站、秀泰附近

店家旁有遮陰空間可停放機車；路邊有停車格，旁邊也就有付費停車場

不論機車或汽車停放都非常方便

202509 嘉義西區 青坐請坐 鍋物專科

​▲青坐請坐 鍋物專科 用餐環境

桌位有2~10人座，間距都夠寬，人客不會不相干擾；也有透明包廂

僅餐具和小垃圾桶放在桌上；置物籃、衛生紙則都收納在桌邊抽屜或桌下；既提供便利性又讓桌面看起來整潔不亂

裝潢風格簡約、明亮又不刺眼的柔和燈光，像是早午餐、甜點咖啡廳的風格，顛覆大多火鍋店給人的印象

202509 嘉義西區 青坐請坐 鍋物專科

​▲青坐請坐 鍋物專科 用餐環境

從內部可見大門有個「請坐」文字的門把；旁邊支柱也有「青坐」的文字裝飾，充滿巧思

202509 嘉義西區 青坐請坐 鍋物專科

​▲青坐請坐 鍋物專科 自助區

飲料：咖啡機、無糖茶、可爾必思、冬瓜檸檬，還有稀有的冰美祿

調味：白醋(糯米醋)、醬油、香油、胡麻醬、和風油醋、沙茶醬、蔥花、蒜米、辣椒

202509 嘉義西區 青坐請坐 鍋物專科

​(湯底)手作酸菜

以豚骨高湯為底，加入酸菜、辣椒(可調整辣度)

202509 嘉義西區 青坐請坐 鍋物專科

​(湯底)醇香牛奶

先用奶油炒香洋蔥，加入豚骨高湯熬煮出牛奶湯底，再另外附牛奶和起司片讓人客享受自己加料的樂趣

有淡淡豚骨大骨香、濃醇牛奶香氣和洋蔥熬煮出的蔬菜甜味，濃而不膩，順口到讓人不禁多貪飲幾匙

葉菜、蕈菇、豆製品等比較會吸附湯汁的食材，以這湯底煮後就會多了乳香與濃厚湯汁感

其中我最喜歡的是板豆腐，大塊且本身豆香明顯，能同時吃到牛奶與豆腐香氣，格外美味

202509 嘉義西區 青坐請坐 鍋物專科

​菜盤 & (主餐)U.S.牛翼板

「菜盤」看起來份量不大卻品項豐盛

綠色蔬菜類：高麗菜、青江菜、娃娃菜

澱粉蔬菜類：南瓜、甜玉米

蕈菇類：香菇、金針菇、杏鮑菇

豆製品：板豆腐、三角豆腐

加工食品類：米血、鮮肉餛飩、蟹味棒

「U.S.牛翼板」帶均勻且剛好的油花，使肉質既夠軟嫩與有油脂香氣，又不會油到一、兩片就膩，也不會讓湯面浮很多油滴

202509 嘉義西區 青坐請坐 鍋物專科

​(主餐)鮮嫩舒肥雞

舒肥雞胸肉雖軟但感覺有水份流失而變得有點乾、肉質纖維明顯，很像冷凍熟肉放室溫、快速解凍後就切片的口感

202509 嘉義西區 青坐請坐 鍋物專科

​(主餐)U.S.牛板腱

比翼板的肉質更有彈性感，中間帶一條軟筋使得口感更豐富，牛肉香也很濃郁

202509 嘉義西區 青坐請坐 鍋物專科

​(單點)剝皮辣椒雞餛飩

塊頭夠大，是我滿意的體積；肉餡的剝皮辣椒也夠大條，能吃得到些微脆度和醃漬醬汁香氣與微微辣感。但我覺得已醇香牛奶湯底煮有些干擾搶味且不搭，餛飩或餃子還是要用單純清淡的湯底煮才能保留原本的風味

202509 嘉義西區 青坐請坐 鍋物專科

​(單點熟食)炙燒牛小排

牛肉嫩度一般，越咀越有牛肉和牛油的香氣，不過度油膩；壽司飯米粒分明且有彈性，是我很喜歡的口感

202509 嘉義西區 青坐請坐 鍋物專科

​(單點熟食)明太子干貝燒

干貝口感很軟嫩但海苔片過於搶味，嚐不太到干貝和明太子的風味

202509 嘉義西區 青坐請坐 鍋物專科

​(單點熟食)秘滷鴨血

鴨血彈嫩，滷汁微油不膩、麻而微辣，而且中藥香氣馥郁怡人

202509 嘉義西區 青坐請坐 鍋物專科

​(甜點)焦糖奶油義式冰淇淋

冰淇淋口味隨機(今天是香草和莓果)，質地扎實、甜度合宜、奶香清爽

上面搭配口感細緻的鹹奶油和些許焦糖，香甜中的有些淡雅鹹韻的點綴，整體好吃又搞剛，是讓我相當驚豔的收尾

整體來說，「青坐請坐」味道、品質、氛圍都很不錯

比起現在大多火鍋主打吃到飽、豐富自助吧、浮誇大份量肉盤，「青坐請坐」提供的是飽但不撐、精美而不花俏、剛剛好的的合宜感

是讓人能放鬆與專注於品嚐細節的鍋物餐廳

青坐請坐 鍋物專科 菜單(拍攝日期：2025.09)

202509 嘉義西區 青坐請坐 鍋物專科

​個人鍋包含「湯底+主餐肉品+菜盤+副食+甜點」；其中主餐、菜盤內食材、副食均可單點

另有炙燒和滷鴨血等熟食

以上。