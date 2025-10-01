2025-10-01 16:04 女子漾／編輯王廷羽
【2026日本旅遊懶人包】不能現場退稅了！機場退稅全流程＋最新旅遊6大規定
台灣人最愛的旅遊國度日本，即將迎來重大變革。從2026年11月1日起，日本將取消「店內即時退稅」制度，全面改為「先付稅、機場退稅」。對習慣邊逛邊退的台灣遊客來說，購物行程將出現全新挑戰。《女子漾》整理2026日本旅遊懶人包，包刮退稅流程及最新旅遊6大新制，有計畫去日本旅行的朋友快點筆記起來！
【2026日本旅遊懶人包】店內退稅將走入歷史！退稅新制一次看
過去台灣旅客只要在掛有「Tax-Free」標誌的商店消費達5,000日圓以上，當場出示護照就能立刻扣掉稅金；化妝品、藥妝等消耗品甚至會封袋包裝，帶回國再拆。
日本將於2026年11月1日全面實施新的免稅制度，現行「店內即時退稅」將正式取消，改為「先付稅、離境時機場退稅」。未來觀光客購物時需先支付含稅金額，並在出境時攜帶商品與收據，由機場稅關查驗後才能完成退稅。
適用對象
限非日本居民、持短期簽證（觀光簽證或停留不超過6個月）的外國旅客適用。
退稅類別與規定
新制上路後，購物類別將不再區分「一般商品」與「消耗品」，不論是家電、藥妝還是食品、服飾，旅客在同一家店內的消費都能合併計算免稅金額。過去針對消耗品必須密封包裝、不得在境內開封使用的限制，也一併取消。除此之外，原本同日同店購物最高50萬日圓的免稅額度將被解除，消費金額不再設上限。不過，旅客仍需在購物後90天內離境，並通過稅關查驗，才能順利完成退稅。
【2026日本旅遊懶人包】機場退稅全流程
購物當下：
付含稅價格，店家提供 QR Code 或收據連結「J-Tax Refund」系統。
線上登錄：
輸入護照資訊、退款方式（信用卡、銀行帳戶或領現）。
出境當天：
提早3–4小時到機場，行李交由稅關檢查。
KIOSK操作：
刷護照確認消費紀錄，完成退稅。
退款方式：
款項將退回信用卡、銀行帳戶，部分機場也提供現金領取。
提醒：購物後必須於 90天內離境，並保留收據與商品原封不動，以便海關查驗。
【2026日本旅遊懶人包】不必扛戰利品！完美行購物免稅線上買、飯店取
除了免稅制度的大改，日本也在嘗試打造更便利的購物環境。近年由 WAmazing 推出的「完美行購物」服務逐漸擴張，讓旅客能在出發前先把伴手禮、藥妝或電器線上訂好，不必再在街頭一家家店鋪奔波。等到行程結束時，商品可直接在機場或入住的飯店櫃檯領取，省下提著大包小包跑行程的麻煩。
2025 年夏天開始，這項服務更進一步與東京、大阪、京都、沖繩、福岡等地的飯店合作，據點數量已經突破百處，並計畫持續拓展到札幌、仙台、名古屋等主要城市。對許多旅客來說，這代表著購物與旅遊之間的界線正在改變：過去得花時間找店、排隊結帳，如今則能提前線上安排，回國前一次領取。
平台本身支援多語言介面，也會自動扣除日本 8%～10% 的消費稅（部分商品除外），讓外國旅客在操作上更為方便。
為了紀念據點突破百處，2025 年底還舉辦了一場抽獎活動，凡在指定期間內完成訂購並取貨，並在社群平台分享體驗的旅客，就有機會獲得「微笑飯店」雙人住宿券。
【2026日本旅遊懶人包】赴日前預先填寫 Visit Japan Web
赴日前必須透過 Visit Japan Web 完成線上登錄，內容包含入境審查資訊、海關申報與免稅購物登記。最晚須在起飛前6小時完成填寫，入境時只要出示系統產生的 QR Code，即可取代傳統紙本表單，節省通關時間，大幅加快入境流程。
Visit Japan Web填寫教學：日本入境必看攻略！Visit Japan Web填寫流程超簡單
【2026日本旅遊懶人包】2026日本旅遊6大新規定一次看
1.雙價格制擴大實施
部分景點與設施開始採取「本國人票價」與「外國人票價」的雙重定價，像是沖繩的自然主題公園、北海道知名滑雪場，以及姬路城等地，都已經採用或計畫調整。外國遊客需支付較高票價，以支應維護與人潮管理成本。
2.人流管制上路
富士山自2024年起已經規定每日最多僅允許4,000人登山，並要求事先預約與繳交入山費。京都部分寺院與傳統街道也傳出將跟進，未來前往熱門景點必須提前規劃，不再能「說走就走」。
3.大阪全面禁止路邊吸菸
大阪市政府宣布，為配合2025年關西世界博覽會，自2025年1月27日起將在全市實施路邊禁菸措施，涵蓋傳統紙菸與加熱式菸品。違反規定者將被處以1,000日圓（約新台幣205元）罰款。
4.沖繩加收住宿稅
自2026年起，入住飯店或民宿將額外收取房費的2%作為住宿稅，每人每晚上限2,000日圓。修學旅行學生與隨行教師可望免稅，但一般遊客都需額外支付，未來到沖繩旅遊將會增加固定開銷。
5.My Car規制擴大
日本特有的「My Car規制」將持續擴大，部分自然景區如富士山、上高地等地點，禁止私人車輛直接進入，旅客必須將車輛停放在外圍停車場，再轉乘接駁車或巴士進入，以減少交通壓力並保護環境。
6.熊本縣支付方式取消IC卡：
熊本縣共有5家地方運輸業者因負擔不起高昂的系統更新費用，宣布停止支援全國性交通電子卡（如 Suica、PASMO、ICOCA）。未來旅客在當地搭乘公車或電車時，將只能以現金或購買當地專用車票付款。
