[南投景點]巷弄神秘甜點，埔里特色咖啡廳，老屋變身歐風網美景點｜金悅玻璃屋咖啡

南投親子飯店之旅途中被阿璇發現到一間神祕的網美咖啡廳金悅玻璃屋啦！原來是才開幕不久的咖啡甜點餐廳，實在太令人驚喜了，隱身在小村莊巷弄間，不認真找還真的找不到，由老宅改造而成的咖啡廳很有特色，飲品跟甜點也很優秀，阿璇覺得很適合入住飯店前，三五好友安排順遊景點，喝個下午茶愜意享受呦～激推！！！

跟著估狗導航雖然沒有很準確但在附近，繼續往左前方步行就會看到一間民宅小屋，庭院可停放三四輛車子，沒位子的話就要在路邊找停車位再走進來～

一進來就馬上被這黃色小屋給吸引，阿璇點完餐就開始拍了起來

超愛窗邊吧檯這位子，從外或是向內拍，都好有意境

除了外觀很有特色之外，咖啡廳內部也是精緻度滿點

不難發現，除了花花草草，四處可見鑲嵌的彩色玻璃讓整個空間大加分

室內位置不多，人多的話坐在戶外也很悠閒

還有一個隱藏版座位區在隔壁樓房，咖啡廳的廁所也在這一棟

一樓空間都可以入座，二樓以上是民宿區，所以如果在這邊用餐記得不要太大聲喔

我們這天人比較多就選擇坐這裡囉～

趁著等餐空檔，又跑來拍照哈哈

很喜歡這個畫面，門框的設計剛剛好

金悅玻璃屋咖啡的飲品的選擇還蠻多的，有鹹食也有甜點，我們這天點了每日限定甜點，除了菜單上的甜點，有時候還有隱藏版，記得可以詢問闆娘呦

樂爸點的拿鐵咖啡，喝起來很順口，不加糖也不會苦澀

芒果冰淇淋鹽可頌，冰淇淋是香草口味的，兩大球給得很大方，必須激推鹽可頌麵包，超級美味啊～～～搭上芒果果醬非常過癮

草莓冰淇淋鹽可頌，本來以為會是新鮮草莓，小小可惜結果是果醬，不過因為鹽可頌真的很優秀，所以搭上草莓果醬也是整盤清空啦

阿璇點的是魚池台茶18紅茶，熱愛紅茶的阿璇給過，來南投就是要喝道地的魚池紅茶啦，讚讚

誤打誤撞發現了這個開幕不久的新景點，就推薦給大家啦^^