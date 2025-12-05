[屏東旅遊]屏東四重溪溫泉兩天一夜行程，溫泉季超夢幻燈節，必吃周邊美食，四重溪溫泉飯店推薦

耶呼！又是阿璇跟樂爸的放風旅行～這次特別安排了屏東四重溪溫泉兩天一夜遊，才知道屏東四重溪有這麼多好吃好玩，超充實的～玩了一整天，回到飯店，在冷颼颼的天氣下，好好享受溫泉好幾回，俗稱美人湯的四重溪溫泉徹底療癒身心靈，實在是太美好了！2025四重溪溫泉季融合溫泉跟在地元素打造而成，超夢幻燈節也推薦必訪。如果不想動腦排行程，就跟著阿璇這樣玩吧～

第一站我們來到牡丹社事件紀念公園，是經典電視劇《斯卡羅》景點～

整個公園不算太大，跟著導覽路線走逛，我們在牡丹社頭目父子像前停留，看著介紹，逐漸回想起歷史事件的開端，《斯卡羅》劇中的畫面也一一浮現，看了劇集後有了印象，這回實地走訪，感受更加特別。

雖然這裡的名字稱做公園，但其實並不算好走，沿路偶有高低起伏，彷彿真的置身在山林，加上牡丹社事件的背景故事，很有身歷其境的感覺

即使對歷史不算熟悉的阿璇來說，看著簡單明瞭的解說牌，加上導覽老師生動活潑的介紹，第一次這麼深刻了解牡丹社事件的故事，也打破了以前對此事件的認知。

除了歷史導覽之外，老師更是名生態專家，分享了好多植物小知識，像是九芎樹又稱治病樹，在野外時可以拿來治癒傷口，種種原住民的生活小智慧無處不在啊

最後一站結束在愛與和平紀念碑，除了呈現牡丹社事件的落幕之外，也提供AR實境體驗，讓遊客能再次完整回顧牡丹社事件，雖然爬上爬下走了一圈，但實在不虛此行啊～

最新沉浸式展覽：牡丹遊客中心

公園旁的牡丹遊客中心裡頭隱藏著一個最新景點～

一進門再次帶我們走入歷史，模擬牧丹社事件的動畫，搭配相關歷史紀要，對於歷史事件的理解更加生動了，小朋友應該會很喜歡

走上二樓別有洞天，也就是牡丹鄉最新景點，除了更多詳細介紹之外，還有許多難得一件的古文物展覽，加上互動裝置，第一次覺得讀歷史這麼有趣嘿～

有很好拍的造景空間

一針一線完全手工的原住民服裝，這裡也能看得到，沒記錯的話，一套可要好幾萬......

四重溪必吃美食：曹員外的店

午餐特別挑了一間經營多年的在地老店叫做曹員外的店，停車方便，座位也多。

菜色主要以熱炒為主，山產海產都有，選擇算是很豐富。每一道料理的風味都很不賴也都很下飯～

特別推薦鳳梨苦瓜雞必點，雞肉份量很澎湃之外，湯頭非常之優秀，不敢吃苦瓜的我竟然喝了好幾碗！鳳梨跟苦瓜完美搭配欸

牛三寶，幾乎牛雜每一個部分都吃得到，很超值～

來到屏東肯定要點客家菜，薑絲大腸真的很道地～夠味

潘氏農場：鹹鴨蛋體驗

吃飽喝足後繼續玩～我們來到看起來很神秘的潘氏農場，等會要來體驗它們家的「鹹蛋DIY」。

聽著潘老闆熱情分享著關於＂蛋＂的大小事，才知道飼養雞鴨背後有這麼多農場知識，也才了解消費跟食安是環環相扣的。

原來各種蛋殼顏色其實是保護色的概念，依據生活環境，蛋就會有相應的外殼顏色，所以不要再有紅蛋比較好的觀念啦(筆記)

潘氏農場的鴨子採用四重溪的水野放飼養，鴨蛋的品質很好，老闆自豪得展現他家的紅仁鴨蛋品質，好的蛋是非常飽滿且不易破損的，連牙籤穿過都不會影響耶，迷人的橘紅色蛋黃看起來就很營養可口，難怪能聞名全台。

蛋殼發展史每一階段呈現在眼前，剛生下來的蛋殼摸起來非常柔軟，隨著時間演變，會越來越堅硬，摸起來的觸感實在很難以言喻哈～

先來跟老闆做好的鹹鴨蛋拍照紀念一下

再來就是阿璇期待已久的鹹鴨蛋體驗啦！第一次知道原來傳統的鹹鴨蛋做法是這樣，將鴨蛋放進紅土裡(紅土已事先加了鹽進去)，裹滿紅土後再靜置數天，依據個人喜好，可以選擇幾天後煮來吃，過程非常簡單，小孩也可以輕易上手！

大家都把鴨蛋放進紅土裡的樣子，有點可愛～

要記得不要有空隙喔，紅土要全部包覆才行

最後小心翼翼得把鴨蛋們放進紙箱內封存，醃製時間至少5天才有淡淡鹹味，之後有機會再來跟大家分享阿璇牌鹹鴨蛋醃幾天最好吃啦哈哈！

必須說一下鹹蛋冰淇淋，吃起來真的很像"冰的蛋黃酥"，沒吃過真的很難想像，美味令人難忘!!!

吃晚餐前順遊屏東青年旅創基地，雖然空間不大，但裡頭有一些文創商品可以逛逛，當作旅途中繼站稍做休息也很不錯。

四重溪必吃美食：新興餐廳

晚餐選擇離住宿不遠的新興餐廳，店內看起來有蠻多都是在地人。

人多就是可以點滿滿一桌，大家都能吃到自己想吃的，開心～有魚有蝦有肉有菜，超豐盛的啦

幾道比較少見的料理，像是藥膳烏骨雞湯，搭配這天的超低溫，實在是暖胃又暖心

別的餐廳很少能看到的涼拌海蜇皮

最值得一提的就是，竟然在這裡找到阿璇的童年回憶，瞬間勾起小時候璇爸帶我去熱炒店吃炸蟋蟀的回憶，雖然整桌人一直用驚恐的眼神看著阿璇嗑了快10隻蟋蟀，但真心覺得人間美味啊!!!

四重溪溫泉公園及和服體驗

享用完美味晚餐之後，安排來附近的四重溪溫泉公園散步賞燈實在太浪漫了～第一次參加四重溪溫泉季的阿璇被這裡美得不要不要的。2025四重溪溫泉季自去年底到3/2前在四重溪溫泉公園都有美麗燈海跟相關系列活動～更榮獲2025台灣好湯金泉獎-五大美景好湯銅獎！！！只能說實至名歸～

四重溪可愛溫泉吉祥物「蔥寶」，是取自屏東車城當地的農特產「洋蔥」，在公園裡四處可見它萌萌的身影~

日式風格的鳥居在夜晚顯得神秘，超吸睛的~

除了光影藝術美不勝收，在公園內還能免費泡足湯

從制高點望下去，幾乎還原了當時日式溫泉村的風貌，四重溪溫泉公園變身一座美麗的不夜城！

阿璇強烈推薦一定要租借和服，穿著漫遊溫泉公園，彷彿置身於日本的小村落，搭配夢幻燈海，走到哪都好拍，真的會拍不停啊，辛苦樂爸攝影師了XD

我們這次是在洛泉溫泉旅館租和服，如果是洛泉的旅館住客，每房可以免費一人體驗和服喔～

能在這裡煮溫泉蛋已經很特別了，更酷的是這裡還能用竹簍煮玉米跟橘子！第一次吃到煮橘子的滋味還不錯吃耶，很可以試試

一到夜晚，四重溪百年溫泉村變身絕美溫泉公園，在光藝術的映襯下，悠揚的月琴旋律與美麗的景色交織，不自覺讓人徹底放鬆，發自內心愉悅了起來^^

住宿：茴香戀戀溫泉會館，多種溫泉SPA池

屏東四重溪溫泉被譽為「台灣4大名湯之一」，在溫泉區內有非常多溫泉飯店可以選擇，阿璇這次選擇入住的是茴香戀戀溫泉會館，有別於日式風格，茴香戀戀溫泉會館結合了希臘、地中海浪漫元素與排灣族風格，極富特色！！！

除了住宿之外，也有獨立湯屋可以選擇，每一間湯屋都是用原住民的數字來標示，風格也各有不同。

四重溪溫泉水質屬於鹼性碳酸氫鈉泉，富含碳酸鈉物質，水質清澈見底，對肌膚有極佳的保養效果，因此自日治時代起便以「美肌之湯」聞名，大家都衝著養顏美容而來，阿璇當然也不例外(笑)。

這裡提供8種不同類型的SPA池，包括花草池、養生池等，還有四重溪唯一的露天溫泉裸湯。

還有一區專門會吃腳皮的溫泉魚區，喜歡的人肯定會很愛，可惜我不敢XD

飯店夜景別有一番風情

住宿分成兩區，我們這回入住的是小木屋區，自成一區的氛圍超有度假感，尤其是入口前爆炸美的九重葛，令人印象深刻。

好不像在台灣的場景喔

開箱房間，不只視覺上充滿原木元素，連空氣裡飄的都是原木香氣，房間典雅簡約，非常明亮又乾淨，設備也應有盡有。

剛剛在溫泉公園散步完也消化得差不多了，在房間就能享受超療癒的四重溪溫泉～泡完溫泉皮膚摸起來咕溜咕溜，也一夜好眠，實在是太滿足>///<開心的兩天一夜不只有放鬆到，還有深度體驗，期待下次帶上女兒來玩～

造訪四重溪的路上，有一個小巧可愛的景點，阿璇很推薦可以停留拍拍照，開太快就很容易錯過了~旗開得勝戰車公園->請點我

其它順遊推薦：車城福安宮、看海美術館