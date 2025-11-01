[台南美食]回訪再回訪！在地人氣美食，新營必吃韓式料理，激推鍋蓋烤肉、銅盤烤肉、海鮮煎餅！新營午餐晚餐推薦｜譚歐巴韓風美食

從少女時期到當媽，沒想到阿璇默默吃這家韓式料理已經超過10年啦～譚歐巴韓風美食最近換了新菜單，一定要來更新一下，這回發現除了餐點選擇更加豐富，CP值依舊很高，口味很不賴!!!這家阿璇的新營愛店，每次帶朋友來聚餐，吃過的都說讚，譚歐巴韓風美食推薦給你們啦^^

店門口可以停機車數台，如果開車的話，附近也有免費公有停車場，走路約三分鐘的距離。

餐廳裏頭走一個工業風，桌與桌不會太擁擠，客人族群很廣，老少咸宜～很特別的是店裡完全沒有油煙味，這點實在非常難得，也是我們很常來的原因～

桌上已擺好韓國特有的餐具，有免費熱麥茶可以一直續，跟兩盤小菜招待。但我們每次還是都會點飲料，激推柚子茶，最近終於有無糖茶類了，開心～

以下來跟大家分享阿璇每次必點的菜色

海鮮煎餅

裡頭餡料非常扎實，外皮又香又酥脆，超級涮嘴～如果不節制一點，阿璇可能可以全部吃光XD

石鍋拌飯拌勻後焦香的鍋巴，大家分食總會快速清空

份量超彭湃的韓式炸雞，每一口雞肉咬下去都是軟嫩多汁，越吃越想點部韓劇來看哈哈哈

鍋蓋烤肉，每次看到滿滿的肉片撲滿鍋蓋就莫名療癒，老闆精心醃製後的肉片真的跟別人家不一樣

銅盤烤肉，我們點的是豬肉拼盤，必須說完全不輸給燒肉店的肉品等級，不用沾醬料就很美味。

原味豆腐鍋，阿璇這次就是為了這豆腐鍋而來，超用心的擺盤加上豐富食材，光看就食指大動啊

同行友人的韓國部隊鍋看起來也很厲害!!!

還有一個石鍋蒸蛋沒拍到，也是阿璇的最愛，有機會來新營覓食，大家可以來吃吃看～～～菜單給大家參考囉^^