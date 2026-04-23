2026-04-23 12:33 卡娃思 / 開心趴趴走
媲美阿里山鐵道櫻花美景，八卦台地山麓下縣道137旁，60棵粉系花海之美！【二林花旗木 】（散步趣彰化一）
媲美阿里山鐵道櫻花美景，八卦台地山麓之下，風景優美交通便利的純樸鄉間，鐵道集集線「源泉」與「濁水」火車站之間的「二林花旗木」！
縣道237，彰化二水鄉源泉村，因鐵道花旗木名聲響亮😇
- 位於彰化二水鄉137縣道，二水自行車道旁的行道樹，花樹集中在源泉車站往東，到接近源泉派出所前約500公尺的段落間。
- 60餘株花旗木貼近集集線軌道，在三、四月間花開時節，粉白、桃紅交錯，綿延成一片如錦似霞的夢幻美景，當火車急駛而過集集線穿越S型的彎道，粉白色花海和緊鄰稻田的景象，美翻了！
- 攝影日期：2026/4/17，21。
花旗木(泰國櫻花)的花季在四月中旬已近尾聲，樹上長新葉，在花開花謝中斑斕繽紛，晚開的的花朵依然如初綻時的漂亮綻放…😘
- 粉色的花，最常被誤認為櫻花，其實差很多的。』也因為來自泰國，也稱泰國櫻花、平地櫻花、桃紅陣雨樹。
- 盛開期間的花旗木，整棵樹還沒有長出新葉子的時候是最美的，整棵樹就像粉紅爆炸般的炸開怒開，一整排粉色的美色，非常撩人。
- 花期從含苞待放到盛開期長達45天（一個半月），花朵比櫻花大多了，實在是不該和櫻花比的，完全不一樣的。花旗木如同近親黃槐、阿勃勒一樣，都屬於高大喬木，從種子到能開花，種植時間至少五六年以上，所以看到開了花的花旗木，要想到這是已經種了五年以上的樹。
- 盛開期觀賞花旗木花開，最大的特色在那如旗子的「花旗」。
賞花輕旅，低碳散步趣，在二水很棒，不熟悉二水也不曾來過的台北人，出發前做足功課， 高鐵的便捷，一日遊或者說半日遊都可以輕鬆抵達。
- 第一站高鐵台中站，出站後步行至新烏日火車站，搭乘南下區間車到二水站。
- 二水火車站，轉乘集集線列車，到源泉火車站。
- 源泉火車站出站沿著鐵道旁自行車道步行。
看過知名的鐵道美景，附近還有另一個隱藏版田野間花旗木隧道，散步到得了的「引水公園，別忽略😳
二水還有一個隱藏版的花旗木隧道，靠近源泉派出所152縣道「引水公園」，正值盛開時節，鄉間道路農田二側種的都是花旗木，粉色花海隧道的Fu。
引水公園靠近村莊處有一民宅處的花旗木，顏色是少見的橘粉色，發現觀賞中興奮耶！
這一趟高鐵＋鐵道的輕旅行，說是為花旗木而來，其實我們還真的有一半原因是想重溫回味童年的回憶，看火車！
- 鐵道旁的花旗木的花期已近尾聲，沿著鐵道觀賞行進花旗木隧道中，賞花賞景追火車，團旅的阿公阿嬤們，獨旅和小團體的遊客，個個都像是回到童年班的開心。我們雖然不認識，卻因都在等著火車急駛而來穿越花海美景而悄悄的聊起來，也來自雲林年年必來的老夫老妻、外籍看護陪著來的阿伯，更有年輕的情侶，想問的遊客們怎麼知道火車來的時間呢？
- 在鐵道旁最佳觀賞的位置，有一張公告火車經過時間表，貼心的彰化二林源泉的地方政府單位，給他們100個讚鼓勵！
🔻源泉車站，火車到離站時刻表
一個沒有站務人員的火車招呼站「源泉車站」，花季期間遊人如織的到來，可見鐵道花旗木（泰國櫻花）的夢幻魅力。在台灣不怕無花可賞，不怕你來，就怕不知道花開時節和景點，鐵道花旗木之美，記住了！居民分享了最佳賞花期應該都是落在清明節前的三月底到四月初，是二水花旗木盛開期最美的時節，記住了😇。
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