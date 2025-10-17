塔羅深處有光｜愛的六種顏色 vol.4：惡魔牌 × Mania 瘋狂愛｜從心理學看愛裡的害怕與依賴，寫給太用力愛的人

《塔羅深處有光｜愛的六種顏色》是一個關於「愛」的系列。在這個系列裡，我想用塔羅的象徵語言，帶大家一起看見愛的不同樣子。愛，有時是溫柔的陪伴，有時是強烈的渴望，也有時是我們不想面對的矛盾。每一段關係都有它的樣貌，無論是甜還是苦，都是我們學會愛與被愛的過程。

這個系列的靈感，來自加拿大心理學家 John Alan Lee 的「愛情色輪」（The Color Wheel Model of Love）理論。他將愛分成六種顏色，用來代表人們在關係中不同的表現方式。有的愛像火一樣熱烈，是燃燒與吸引的情慾愛（Eros）；有的愛像遊戲一樣輕盈，是自由又曖昧的遊戲愛（Ludus）；也有的愛像陽光一樣溫暖，是長久而穩定的友誼愛（Storge），能讓人安心。此外，還有學會平衡與現實的現實愛（Pragma），帶著包容與善意的無私愛（Agape），以及燃燒到極致、夾雜焦慮與依附的瘋狂愛（Mania）。六種愛，就像六種顏色的光，映照出人心在愛裡的不同樣貌。

而這一篇，我們要走進其中最強烈的一種：瘋狂愛 Mania × 惡魔牌 The Devil。這篇寫給那些在愛裡太用力、太害怕被丟下、又太渴望被理解的人。

瘋狂愛 Mania 是什麼？｜在愛裡焦慮，在焦慮裡求愛

在心理學裡，瘋狂愛是一種非常強烈的愛。當你太想被愛、太怕失去時，心裡會生出一種難以控制的渴望。你想更靠近對方，想知道他在想什麼，想確定自己在他心裡有多重要。但越是這樣，心裡反而越不安。那份愛像潮水一樣，一波波湧上來，讓人難以喘息。

瘋狂愛的核心，是一種「害怕失去」的心。於是我們拼命付出、拼命討好，希望被留下。可是這樣的愛，常常會讓人很累。因為當我們太用力想抓住誰時，反而更容易失去平衡。愛開始變得焦慮，甚至讓自己變得陌生。

真正的愛，不是靠反覆的確認，而是靠信任。當你開始相信自己值得被愛，這份愛就不再是消耗，而會變成能量。它不再是拉扯彼此的戰爭，而是能一起呼吸的溫柔。

惡魔牌 The Devil｜從被慾望牽制，到看清自己的渴望

在塔羅牌裡，惡魔是一張讓人害怕卻真實的牌。牠代表慾望、依賴，以及那些讓我們無法自由的情緒。牌面上有一對男女被鎖鏈綁住，他們低著頭，看似被囚禁，但仔細看，那條鏈子其實寬鬆到可以隨時逃脫。換句話說，表面上他們被惡魔控制，實際上是自己選擇留下。

惡魔牌象徵著「被慾望牽制」的狀態。這裡的慾望不僅是對愛情的渴求，也包括對安全感、認同與被需要的執著。當我們太害怕失去，就會開始控制、討好、退讓，試圖留住愛。可是那條看不見的鏈子越拉越緊，最後我們反而被自己的恐懼綁住。

惡魔的色彩是深紅與灰黑。紅色像燃燒的慾望，也像焦慮；灰黑則像不安與依附。這張牌並不是要我們拒絕慾望，而是提醒我們去看清它的本質。當你願意誠實地面對「我為什麼這麼想被愛」、「我在害怕什麼」，那條鏈子就會慢慢鬆開。

惡魔的力量其實並不可怕。牠讓我們看見那些被壓抑的渴望，也讓我們明白，真正的自由，不是逃離慾望，而是理解它。

當 Mania 遇上惡魔｜當愛太深，就會變得太痛

當瘋狂愛 Mania 遇上惡魔 The Devil，愛就變成一場無法停止的追逐。你越想靠近對方，心裡就越害怕他離開。那種焦慮像藤蔓一樣纏繞，讓人喘不過氣。你開始檢查訊息、解讀語氣、猜測情緒，只為了確定自己在對方心裡還有位置。

在這樣的關係裡，愛不再是連結，而變成一場拉扯。我們在意的，不只是對方，而是「我有沒有被愛」。於是我們愈靠近，愈害怕；愈付出，愈感到空。惡魔讓這份愛更強烈，也更容易失衡。那條名為「渴望」的鏈子，其實是焦慮的樣子。

但在惡魔的陰影裡，也藏著轉化的契機。當你終於看見自己被什麼困住，你就開始學會放下控制。你不再急著讓對方愛你，而是開始問自己：「我為什麼這麼怕失去？」那一刻，你從慾望的囚徒，變成了情緒的觀者。

真正的覺醒，不是抽離，而是溫柔地理解。當你學會在焦慮中呼吸、在渴望裡安定，你就會發現，愛其實不需要掙扎。它可以是自由的、平靜的，也能讓兩個人都被看見。

愛的提醒｜學會在愛裡保留自己

惡魔牌提醒我們，讓人痛苦的從來不是愛，而是藏在愛裡的害怕。害怕不被愛、害怕不夠好、害怕被丟下。當這些恐懼悄悄蔓延時，愛就變得小心翼翼，甚至讓人忘了自己原本的樣子。

但愛不該是懲罰。真正的愛，應該能讓我們安心，也能讓我們成長。如果你願意停下來，好好看看自己在愛裡的焦慮從何而來，也許你會發現，愛可以不那麼用力。當你學會在親近與距離之間找到平衡，關係反而會變得更穩、更自由。

愛一個人，不代表要失去自己。當你能帶著自我去愛，愛就不再是害怕的延伸，而是一種溫柔的力量。願你在每一段關係裡，都能學會同時擁抱他人，也擁抱自己。

