塔羅深處有光｜愛的六種顏色 vol.4：惡魔牌 × Mania 瘋狂愛｜從心理學看愛裡的害怕與依賴，寫給太用力愛的人

2025-10-17 11:00 LAZY LAZY Bone懶懶骨頭的裸辭日記

《塔羅深處有光｜愛的六種顏色》是一個關於「愛」的系列。在這個系列裡，我想用塔羅的象徵語言，帶大家一起看見愛的不同樣子。愛，有時是溫柔的陪伴，有時是強烈的渴望，也有時是我們不想面對的矛盾。每一段關係都有它的樣貌，無論是甜還是苦，都是我們學會愛與被愛的過程。

這個系列的靈感，來自加拿大心理學家 John Alan Lee 的「愛情色輪」（The Color Wheel Model of Love）理論。他將愛分成六種顏色，用來代表人們在關係中不同的表現方式。有的愛像火一樣熱烈，是燃燒與吸引的情慾愛（Eros）；有的愛像遊戲一樣輕盈，是自由又曖昧的遊戲愛（Ludus）；也有的愛像陽光一樣溫暖，是長久而穩定的友誼愛（Storge），能讓人安心。此外，還有學會平衡與現實的現實愛（Pragma），帶著包容與善意的無私愛（Agape），以及燃燒到極致、夾雜焦慮與依附的瘋狂愛（Mania）。六種愛，就像六種顏色的光，映照出人心在愛裡的不同樣貌。

而這一篇，我們要走進其中最強烈的一種：瘋狂愛 Mania × 惡魔牌 The Devil。這篇寫給那些在愛裡太用力、太害怕被丟下、又太渴望被理解的人。

瘋狂愛 Mania 是什麼？｜在愛裡焦慮，在焦慮裡求愛

在心理學裡，瘋狂愛是一種非常強烈的愛。當你太想被愛、太怕失去時，心裡會生出一種難以控制的渴望。你想更靠近對方，想知道他在想什麼，想確定自己在他心裡有多重要。但越是這樣，心裡反而越不安。那份愛像潮水一樣，一波波湧上來，讓人難以喘息。

瘋狂愛的核心，是一種「害怕失去」的心。於是我們拼命付出、拼命討好，希望被留下。可是這樣的愛，常常會讓人很累。因為當我們太用力想抓住誰時，反而更容易失去平衡。愛開始變得焦慮，甚至讓自己變得陌生。

真正的愛，不是靠反覆的確認，而是靠信任。當你開始相信自己值得被愛，這份愛就不再是消耗，而會變成能量。它不再是拉扯彼此的戰爭，而是能一起呼吸的溫柔。

惡魔牌 The Devil｜從被慾望牽制，到看清自己的渴望

塔羅牌裡，惡魔是一張讓人害怕卻真實的牌。牠代表慾望、依賴，以及那些讓我們無法自由的情緒。牌面上有一對男女被鎖鏈綁住，他們低著頭，看似被囚禁，但仔細看，那條鏈子其實寬鬆到可以隨時逃脫。換句話說，表面上他們被惡魔控制，實際上是自己選擇留下。

惡魔牌象徵著「被慾望牽制」的狀態。這裡的慾望不僅是對愛情的渴求，也包括對安全感、認同與被需要的執著。當我們太害怕失去，就會開始控制、討好、退讓，試圖留住愛。可是那條看不見的鏈子越拉越緊，最後我們反而被自己的恐懼綁住。

惡魔的色彩是深紅與灰黑。紅色像燃燒的慾望，也像焦慮；灰黑則像不安與依附。這張牌並不是要我們拒絕慾望，而是提醒我們去看清它的本質。當你願意誠實地面對「我為什麼這麼想被愛」、「我在害怕什麼」，那條鏈子就會慢慢鬆開。

惡魔的力量其實並不可怕。牠讓我們看見那些被壓抑的渴望，也讓我們明白，真正的自由，不是逃離慾望，而是理解它。

當 Mania 遇上惡魔｜當愛太深，就會變得太痛

當瘋狂愛 Mania 遇上惡魔 The Devil，愛就變成一場無法停止的追逐。你越想靠近對方，心裡就越害怕他離開。那種焦慮像藤蔓一樣纏繞，讓人喘不過氣。你開始檢查訊息、解讀語氣、猜測情緒，只為了確定自己在對方心裡還有位置。

在這樣的關係裡，愛不再是連結，而變成一場拉扯。我們在意的，不只是對方，而是「我有沒有被愛」。於是我們愈靠近，愈害怕；愈付出，愈感到空。惡魔讓這份愛更強烈，也更容易失衡。那條名為「渴望」的鏈子，其實是焦慮的樣子。

但在惡魔的陰影裡，也藏著轉化的契機。當你終於看見自己被什麼困住，你就開始學會放下控制。你不再急著讓對方愛你，而是開始問自己：「我為什麼這麼怕失去？」那一刻，你從慾望的囚徒，變成了情緒的觀者。

真正的覺醒，不是抽離，而是溫柔地理解。當你學會在焦慮中呼吸、在渴望裡安定，你就會發現，愛其實不需要掙扎。它可以是自由的、平靜的，也能讓兩個人都被看見。

愛的提醒｜學會在愛裡保留自己

惡魔牌提醒我們，讓人痛苦的從來不是愛，而是藏在愛裡的害怕。害怕不被愛、害怕不夠好、害怕被丟下。當這些恐懼悄悄蔓延時，愛就變得小心翼翼，甚至讓人忘了自己原本的樣子。

但愛不該是懲罰。真正的愛，應該能讓我們安心，也能讓我們成長。如果你願意停下來，好好看看自己在愛裡的焦慮從何而來，也許你會發現，愛可以不那麼用力。當你學會在親近與距離之間找到平衡，關係反而會變得更穩、更自由。

愛一個人，不代表要失去自己。當你能帶著自我去愛，愛就不再是害怕的延伸，而是一種溫柔的力量。願你在每一段關係裡，都能學會同時擁抱他人，也擁抱自己。

👉 想閱讀更多塔羅牌解析，或是為自己的愛情課題找到專屬指引，可以追蹤我的 IG： @adeletarot ，讓塔羅陪你看見更清晰的路。

📚 延伸閱讀

塔羅深處有光｜愛的六種顏色 vol.1：戀人牌 × Eros 情慾愛｜從心理學看愛的吸引與投射，寫給渴望靠近的靈魂

塔羅深處有光｜愛的六種顏色 vol.2：魔術師牌 × Ludus 遊戲愛｜從心理學看愛的距離與掌控，寫給害怕被看穿的靈魂

塔羅深處有光｜愛的六種顏色 vol.3：太陽牌 × Storge 友誼愛｜從心理學看愛的陪伴與信任，寫給相信溫柔長久的人


每天寫字、喝咖啡，也偶爾發呆。 喜歡用觀察生活的方式，慢慢認識自己。 寫部落格，是我和這個世界保持溫柔聯繫的方式。

#愛情 #紅色 #塔羅牌 #兩性關係 #心理哲學

8句讓男生感動的情話 聽到最後一句他會抱緊妳！

8句讓男生感動的情話 聽到最後一句他會抱緊妳！

2025-09-19 08:45 享民頭條

編輯/李明真撰文

在愛情的世界裡，言語的力量往往能觸動心靈最深處的弦。對於男生們來說，雖然平常工作一板一眼，但是聽到另一半說些動人的情話時，相信他們的內心也會雀躍不已，情話不僅是感情甜蜜的表達，更是情感深度的體現。小編要跟女孩們分享，8句男生聽了會很開心的情話，這些話語不僅能讓男生們感受到被愛與被珍視，更能激發情感的共鳴。

1.在遇見你之前，我從未想過自己會如此深愛一個人

這句話展現了妳對感情的深刻投入，讓男性感受到自己在妳心中的獨特地位。這不僅是對過去的反思，更是對未來的承諾。

不同性別對於愛情的安全感來源也不同，想要維持親密，要在彼此的需求中找到平衡點。圖/123RF圖庫
不同性別對於愛情的安全感來源也不同，想要維持親密，要在彼此的需求中找到平衡點。圖/123RF圖庫

2.你的笑容是我每天最期待的風景

這句話展現了妳對伴侶的細心觀察與深情。會讓男生們感受到自己在對方生活中的重要性。

3.無論未來如何，我都願意與你攜手共度

這句話表達了妳對未來的堅定信念與承諾，讓伴侶感受到安全感與依靠。展現了妳對這段感情的長久規劃。

4.你的存在讓我的世界變得更加完整

這句話將伴侶比作自己生命中不可或缺的一部分，展現了自己對他的依賴與珍視。會讓男性感受到自己在對方心中的重要性。

5.每當我想到你，我的心就會不由自主地跳動

這句話展現了妳對伴侶的強烈情感。會讓男性感受到自己在對方心中的深刻影響。

要勇敢說愛，伴侶能夠感受到彼此的存在與關心，從而增強彼此的親密感。圖/123RF圖庫
要勇敢說愛，伴侶能夠感受到彼此的存在與關心，從而增強彼此的親密感。圖/123RF圖庫

6.我願意用一生的時間來了解你，愛護你

這句話表達了妳對這段感情的長久承諾，讓男性感受到對方的耐心與深情。展現了妳對這段感情的堅定信念。

7.你的每一句話，每一個表情，都深深印在我的心裡

這句話展現了妳對伴侶的細心觀察與深情，讓男孩們感受到自己在對方心中的重要性。表達了妳對這段感情的投入與重視。

愛要大聲表達，大聲說愛讓伴侶之間產生親密感，沒有距離。圖/123RF圖庫
愛要大聲表達，大聲說愛讓伴侶之間產生親密感，沒有距離。圖/123RF圖庫

8.我愛你，不僅因為你是誰，更因為與你在一起時，我變成了更好的自己

這句話將愛情與自我成長結合，展現了妳對這段感情的深刻理解，並激發了對這段感情的美好期待。

結語

這些情話之所以動聽，是因為它們不僅僅是甜言蜜語，更是情感的真實表達。每一句話都蘊含著對伴侶的深情與承諾，讓男孩們感受到被愛與被珍視。在愛情的世界裡，言語的力量是無窮的，而這些動聽的情話，正是愛情最美的見證。

本文享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】

《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

#感情 #分享 #兩性關係 #自我成長

《噤界》的恐懼本該留在電影世界；如今，孩子與父母卻身歷其境

《噤界》的恐懼本該留在電影世界；如今，孩子與父母卻身歷其境

2025-10-12 10:47 Yvonne
LIVING IN A QUIET PLACE｜活在靜音的世界，安靜成為求生之路
活在靜音的世界，安靜成為求生之路。(圖/擷取自pexels、canva製作)
活在靜音的世界，安靜成為求生之路。(圖/擷取自pexels、canva製作)

《噤界》的電影恐懼感，漸漸的融入現實生活

在電影《噤界》（A Quiet Place）裡，人類為了活下去，必須壓抑每一個聲音。一聲咳嗽、一個腳步、一句話，都可能引來死亡。那是虛構的恐懼，如今卻越來越像現實。在高鐵車廂、餐廳、捷運裡、飛機上，父母開始提前學習道歉，學習為孩子的聲音道歉。而孩子學會壓低聲音，笑聲被掐斷、話語被吞回，安靜成了被社會大眾接納的代價

「我不是討厭小孩，只是家長不會教。」這句留言在網路上屢見不鮮。它看似理性，卻像一把無聲的刀，切開了溫度與共感，也切斷了對孩子與父母的理解。於是，公共空間成了一場沒有怪物卻充滿審判的片場，誰太真實、誰太吵鬧、誰家的孩子不夠乖，都可能被拍下、被上傳、被貼上標籤，然後開始公審，卻忘記詢問「他/她發生什麼事？需要幫助嗎？」。

那是一種無聲的威嚇，讓人們開始相信：安靜比真實更安全。

笑聲被掐斷、話語被吞回，安靜成了被接納的代價。(圖/擷取自pexels)
笑聲被掐斷、話語被吞回，安靜成了被接納的代價。(圖/擷取自pexels)

當被聽見，成為風險

在這個社會裡，「被聽見」逐漸成為一種風險。聲音不再是交流的橋樑，而成為被放大的錯誤。父母不是不懂規矩，而是害怕自己「沒有被理解的空間、時間」。他們提前安撫、主動道歉，因為害怕被拍下、被評論。當聲音變成威脅，情緒成就了無數的「錯誤」。久而久之，我們養成一整個懂得「自我靜音的世代」，大家開始學會「壓低音量，或是不說話」。

孩子則從大人的表情與肢體中學會另一種語言——不是「請安靜」，而是「不要被聽見」。

孩子從大人的表情與肢體中學會另一種語言——「不要被聽見」。 (圖/擷取自pexels)
孩子從大人的表情與肢體中學會另一種語言——「不要被聽見」。 (圖/擷取自pexels)

誰有資格要求他人安靜？誰又應該被要求安靜?

「安靜」逐漸成為一種權力語言。大人可以講電話、開會、開懷聊天，但孩子只要多一句話，就會被視為打擾，遭來數落或是白眼對待。我們不敢制止講電話的大人，也不敢提醒在車廂裡高談闊論的人，因為【無數的社會經驗】告訴我們，那可能引起衝突、甚至危險。

但孩子和家長不同——他們柔軟、無害，容易被指責。多數父母不是不知道不公，而是為了讓孩子安全、不被波及，只能選擇沉默、低頭、假裝沒聽見。這種「忍讓」不是溫和，而是一種防衛。而社會因此形成一個潛規則：柿子挑軟的吃。越是沒有威脅、越不會爭辯的人，越容易成為「維持秩序」的出口。

我們口口聲聲說要維持秩序，其實只是想在不冒風險的情況下，找到一個可以安全指責的人。被挑中的，往往是孩子和他們的父母。

當文明變成一種選擇性指控，安靜也就不再是禮貌，而是一種權力。

誰有資格要求安靜？誰又應該被要求安靜?　 (圖/擷取自pexels)
誰有資格要求安靜？誰又應該被要求安靜?　 (圖/擷取自pexels)

不喜歡用『乖』定義孩子；但「乖孩子」的定義，越來越狹隘

我們誇獎安靜的孩子、稱讚懂事的沉默，卻忽略他們的情緒正在被消音。過去，「乖」代表懂得禮貌、懂得分享、願意照顧他人；如今的「乖」，往往只剩下一個要求——不製造所謂的「噪音」。

孩子不能太興奮、不能太好奇、不能太有表情。一旦超出他人預期的分貝，就會被貼上「沒教養」的標籤。社會在追求秩序的同時，也在偷偷縮小「乖」的範圍。那些「會自己玩、不吵不鬧」的孩子被誇讚懂事，但他們也因此學會壓抑。懂得觀察大人的臉色、收起問題與情緒，因為太真實反而會被視為失控。這樣的「安靜」看似成熟，其實是早熟的防衛。

當「乖」被誤解成「不要有聲音」，社會便開始培養一整個不敢表達、也不再相信自己值得被傾聽的世代。大人們在「可被接受的安靜」中尋找安全感，那不是教養的進步，而是情緒的消音。文明若建立在壓抑之上，終將變得空洞而冷漠。

如今的「乖」，往往只剩下一個要求——不製造所謂的「噪音」。 (圖/擷取自pexels)
如今的「乖」，往往只剩下一個要求——不製造所謂的「噪音」。 (圖/擷取自pexels)

當安靜成為禮貌與教養的代名詞，我們追求的，是秩序，還是理解？

有人說：「公共場合應保持安靜，這是基本教養。」這句話沒錯，但「教養」不該只剩靜音。真正的教養，是在不舒服的時候，仍然願意理解別人為什麼會這樣。聽見孩子哭鬧、大聲喧嘩、尖叫，我們會看到慌亂的父母、道歉的眼神，卻不願意再伸手協助，只想遠離。於是父母學會道歉，孩子學會收聲，旁人學會忽略。每個人都在表現得「有教養」，卻沒有人真的在練習理解。文明，不該靠壓抑維持，而該靠理解支撐。安靜不應是懲罰，而是一種選擇。

有些聲音甚至還沒開始，就被判定為「不應該出現」。那些還不會說話、聽不懂人話的嬰兒，在公共場合哭了幾聲，就開始有人低語：「幹嘛出門？」彷彿出門這件事，也需要先學會聽懂人話、懂得壓低聲音，才能被社會允許出現。但如果連一個還在學習表達、嘗試適應世界的生命，都必須被要求噤聲、被貼上打擾的標籤，那麼我們追求的「安靜」，究竟還是文明的象徵，還只是恐懼的延伸？

我們往往在追求秩序的同時，不自覺把「自己的舒適」當作普世標準。當「我所追求的安靜」成為唯一被接受的樣貌，我們以為那是禮貌，其實只是逃避差異。或許問題從來不在於孩子的聲音，而在於我們對「安靜」的理解。當安靜成了舒適的代名詞，也可能意味著我們正在失去傾聽他人的能力。而真正成熟的社會，不在於誰能保持沉默，而在於——我們是否仍願意傾聽那些被壓低的聲音。

文明不是靜音，而是共存。真正的安靜，從來不靠壓抑，而靠理解。
13歲，選擇醫學作為學歷 22歲，頭也不回的投身補教 26歲，放下老師身分，踏入行銷圈 30歲，再次華麗轉身公關業 35歲，我是寫手與遊者 不變的是，行遍阡陌大地並逆風前行 用叛逆與韌性放飛，做生命任性的獵遊者

#人性 #育兒教養 #親子教養 #親子教育

把孩子帶回家或是走向戶外，高鐵、飛機與餐廳就真的安靜了嗎？

把孩子帶回家或是走向戶外，高鐵、飛機與餐廳就真的安靜了嗎？

2025-10-13 10:55 Yvonne
LIVING IN A QUIET PLACE｜當公共空間成了考場，誰還能自在呼吸？
當公共空間成了考場，誰還能自在呼吸？。(圖/擷取自pexels、canva製作)
當公共空間成了考場，誰還能自在呼吸？。(圖/擷取自pexels、canva製作)

「寧靜車廂」只是最後被壓垮的那根稻草，

當城市不再接納孩子，家與戶外成了孩子最終的避難所

高鐵「寧靜車廂」的爭議，其實只是壓垮眾多父母的最後一根稻草。在那之前，社會早已出現許多對孩童不友善的現象與制度。從部分商場與餐廳張貼「禁止兒童入內」、到住宅社區懸掛「孩童請勿喧嘩」，觀光飯店推出「Adults Only」標語，彷彿孩子的存在，本身就是一種干擾。疫情解封後，這道界線延伸得更遠。航空公司推出「無孩童艙」、高鐵設立「寧靜車廂」，讓「安靜」成為可以被購買的服務。人們開始相信，只要付出足夠的代價，就能買到秩序；而那些哭泣、歡笑、發問的孩子，成了秩序的代價。每當有孩子在公共場域哭鬧，社群上總會掀起兩派對立：一方指責父母「不會教」，另一方反問：「難道孩子沒有搭乘的權利嗎？」這場看似為了「安寧」的行動，逐漸演變成對聲音的過濾、對情緒的懲罰。

孩子不再被視為正在學習的生命，而成了需要被「管控」的雜音。孩子能去的地方越來越少——家與戶外成了唯二安全的選項，而城市的每一個角落，就真的安靜了嗎？

台灣高鐵公司表示，打造更加寧靜、舒適的車廂為社會共識。(圖/擷取自台灣高鐵)
台灣高鐵公司表示，打造更加寧靜、舒適的車廂為社會共識。(圖/擷取自台灣高鐵)

錯得很有禮貌：當邏輯成了偏見的偽裝，「不打擾」成了道德與教育的標準

在飛機上、高鐵中出現了一句令人百思不得其解的對話：「你要吵，不會去買商務艙嗎？」這句話乍聽合理，其實邏輯完全顛倒。商務艙的本質從來不是「隔音艙」或「吵鬧區」，而是代表更寬敞的空間、更快速的登機、更好的服務、更精緻的用餐。它提供的是舒適與效率，不是特權與排他。

但這句話之所以流行，反而揭露了一種潛在的階級心態。我們把「安靜」誤認為一種可以被購買的權利，甚至覺得「有錢的人應該享有更安靜的環境」，而「有孩子的家庭」就該自動遠離。結果，「想要安靜的人」與「被認為製造噪音的人」被對立起來，公共空間的共享精神也被撕裂。

真正的問題不是誰應該去買商務艙，而是我們都該學習把「聲音」變成一種合理的狀態。不只是孩子，更包含長大成人的我們。社會不應該用金錢劃分「誰能被理解、誰應該閉嘴。」

安靜不該是階級的象徵，更不是排除的理由；它應該是一種相互尊重的結果，而不是誰能付得起的奢侈品。

商務艙的本質從來不是「隔音艙」或「吵鬧區」，它提供的是舒適與效率，不是特權與排他。(圖/Yvonne 攝)
商務艙的本質從來不是「隔音艙」或「吵鬧區」，它提供的是舒適與效率，不是特權與排他。(圖/Yvonne 攝)

當公共空間變成「無聲競技場」，成人的交談比孩子的哭鬧更能被接受

近年來，公共空間逐漸變成一場無形的「安靜競技場」。誰最安靜、誰最守規矩、誰最不打擾他人，成了被默默評分的標準。大人開著視訊會議、用擴音講電話、擴音看著影片、在公共空間高談闊論，卻鮮少有人上前制止；但孩子在餐廳因為開心而笑得太大聲、在車廂問了幾個好奇的問題、在飛機上因不適而嚎啕大哭，卻成了部分追求安靜的人，所不能理解的「眾矢之的」。

社會在維持秩序時，我們往往選擇性地對弱勢開口。我們不敢對陌生的大人說「請小聲一點」；不敢對身材高碩威武的男性說「請你關掉擴音」。卻選擇在孩子哭鬧時，用眼神或手機鏡頭，要求他閉嘴；要求爸媽控制。

這不只是禮貌的爭議，而是一種潛在心理學中的權力結構：人性選擇挑軟的柿子，因為那樣最安全。

公共空間逐漸變成一場無形的「安靜競技場」，成人的交談似乎更能被接受。(圖/擷取自pexels)
公共空間逐漸變成一場無形的「安靜競技場」，成人的交談似乎更能被接受。(圖/擷取自pexels)

「公共教育」的教室在不在學校，更不在家裡

在網路論壇與社群上，有一種聲音是「我花錢吃飯，為什麼要忍受小孩吵？」但餐廳的存在，本就不是讓所有人達成「同一種安靜」。它是一個用餐的場所——有朋友談笑、有家人慶生、有情侶安靜約會，這些都是人與人共處的樣貌。而孩子當然也能合理的嬉笑、好奇詢問與開心大笑，父母與孩子都不該成為另類焦點，而是希望他們在大環境裡漸漸學習社會化的生活。學會點菜、等餐、與服務生互動，這些看似微小的過程，正是孩子理解社會規則、練習同理的「公共教育」。

「公共教育」從來不只在學校課堂，而發生在每一張餐桌、每一趟車程、每一個公共場合。孩子透過觀察、模仿與回饋，學會如何與社會互動；而社會，也應該在這些互動中學會包容。若孩子被排除在公共空間之外，那麼失去的不只是聲音，而是整個社會學習理解的機會。

我們不能一邊要求孩子「理解世界」，卻又在他想要參與世界時，把門關上。

餐廳是一個用餐的場所，有朋友談笑、有家人慶生、有情侶安靜約會，這些都是人與人共處的樣貌。 (圖/擷取自pexels)
餐廳是一個用餐的場所，有朋友談笑、有家人慶生、有情侶安靜約會，這些都是人與人共處的樣貌。 (圖/擷取自pexels)

當文明開始用「理想分貝表」審判他人

家，成了被迫安靜的避難所

無論高鐵也好、飛機也罷，都只是一種交通工具；而餐廳更是一個用餐環境。它們的存在，是為了讓人移動、讓人相聚，不是為了滿足誰心中那把「理想分貝表」。然而，這個社會逐漸形成一種新的秩序：孩子能待的地方越來越少。家，成了被迫安靜的避難所；戶外，成了唯一能笑、能說話、能唱歌的地方。城市的每一處公共場合——車廂、劇院、餐廳——都默默地發出訊息：請你們小聲一點、再小聲一點。

我們口口聲聲說要教孩子「學會社會化」，卻把整個社會關成靜音室。當一個城市讓孩子只能在家裡學習規矩、在戶外釋放天性，那並不是文明的進步，而是理解的倒退。當文明開始用「理想分貝表」審判他人，所謂的秩序就不再是共存的結果，而是排除的開端。真正的文明，不在於誰能控制聲音，而在於誰願意傾聽。

戶外，成了孩子唯一能笑、能說話、唱歌的地方(圖/擷取自pexels)
戶外，成了孩子唯一能笑、能說話、唱歌的地方(圖/擷取自pexels)

把孩子帶回家或是走向戶外，高鐵、飛機與餐廳就真的安靜了嗎？
13歲，選擇醫學作為學歷 22歲，頭也不回的投身補教 26歲，放下老師身分，踏入行銷圈 30歲，再次華麗轉身公關業 35歲，我是寫手與遊者 不變的是，行遍阡陌大地並逆風前行 用叛逆與韌性放飛，做生命任性的獵遊者

#人性 #親子教育 #親子教養 #沉默的審判

AA制地雷區！這些行為做了 親密關係直接冷凍！

AA制地雷區！這些行為做了 親密關係直接冷凍！

2025-09-25 08:27 享民頭條

編輯/葉佳欣撰文

在現代社會中，AA制逐漸成為情侶或夫妻之間處理財務的一種方式。這種制度強調公平與獨立，看似能避免許多金錢上的糾紛，但如果沒有注意到很細膩的部分，反而可能成為感情破裂的導火線。超懂女人心的小編要跟大家分享，施行AA制時應避免哪些行為，以及這些行為可能對感情造成的負面影響。

1.過於斤斤計較

過於斤斤計較絕對是AA制的大忌。AA制的初衷是為了讓雙方在財務上享有平等地位，而非將每一筆開銷都精確到小數點。若在用餐、購物或旅遊時，總是執著於計算誰多付了幾塊錢，甚至要求對方立即償還，這種行為會讓關係變得冰冷且缺乏溫度。金錢上的公平固然重要，但若過度強調，反而會讓對方感到不被信任或不被尊重。感情的維繫需要的是包容與體諒，不是將金錢視為衡量一切的標準。

金錢上的公平固然重要，但若過度強調AA制，反而會讓對方感到不被信任或不被尊重。圖/123RF圖庫
金錢上的公平固然重要，但若過度強調AA制，反而會讓對方感到不被信任或不被尊重。圖/123RF圖庫

2.忽略情感上的需求

AA制雖然強調財務獨立，但並不意味著情感上的疏離。若一方在經濟上遇到困難，另一方卻堅持AA制而不願伸出援手，這種行為會讓對方感到心寒。感情中的支持與關懷遠比金錢重要，若因堅持AA制而忽視了對方的需求，這樣的關係注定難以長久。適時地展現關心與體貼，才能讓AA制成為增進感情的工具，而非破壞關係的利器。

感情中的支持與親密感比金錢重要，若因堅持AA制而忽視了對方的需求，這樣的關係難以長久。圖/123RF圖庫
感情中的支持與親密感比金錢重要，若因堅持AA制而忽視了對方的需求，這樣的關係難以長久。圖/123RF圖庫

3.不能把AA制當成唯一的相處模式

AA制雖然能解決部分財務問題，但並非適用於所有情境。例如，在慶祝紀念日或生日時，若仍堅持AA制，可能會讓對方感到缺乏浪漫與心意。感情需要的是驚喜與感動，而非一成不變的規則。適當地打破AA制的框架，展現對對方的重視與愛意，才能讓關係更加穩固。

生活有很多面貌，如果凡事都要跟對方AA制，感情會很快被磨損，舉例來說，女生婚後會懷孕生子，生產期間可能會休息，收入或許會減少，甚至完全沒收入，這段期間，就不宜再施行AA制，而是要雙方一起承擔甘苦。

AA制有其優點，但是感情生活沒有絕對，如果過於強調AA制，反而會讓AA制失去正面意義，更可能讓感情走向破裂。只有在財務與情感之間找到平衡，才能讓AA制成為增進關係的助力，而非破壞感情的阻力。

本文享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】

《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

#感情 #金錢 #浪漫 #AA制 #兩性關係

六個無法抗拒的理由：為何跟最好的朋友談戀愛是最佳選擇！

六個無法抗拒的理由：為何跟最好的朋友談戀愛是最佳選擇！

2025-10-13 09:48 享民頭條

編輯/鄭欣宜撰文

在這個快節奏的現代社會，我們常常被各種社群媒體和交友APP所包圍，卻往往忽略了身邊最值得珍惜的人。有時候，最好的愛情就在我們身邊，只是我們沒有發現。以下六個理由，告訴妳為什麼應該跟最好的朋友談戀愛

1.彼此已經有深厚的信任基礎

信任是任何一段關係的基石，而與最好的朋友談戀愛，意味著你們已經擁有了一個堅實的基礎。你們彼此了解對方的優點和缺點，知道對方的過去和現在，這樣的信任讓你們在面對未來的挑戰時更加從容。

因為是最好的朋友，你們彼此了解對方的優點和缺點，連去哪裡約會也會很快取得共識。圖/123RF圖庫
因為是最好的朋友，你們彼此了解對方的優點和缺點，連去哪裡約會也會很快取得共識。圖/123RF圖庫

2.擁有契合的興趣和價值觀

因為是好朋友，你們擁有契合的興趣和價值觀。你們可能已經一起經歷了許多共同的興趣和活動，這些共同的經歷讓你們更加了解對方的喜好和價值觀。這樣的共同點讓你們在戀愛關係中更容易找到共鳴，減少因價值觀差異而產生的摩擦。

因為是好朋友，你們擁有契合的興趣和價值觀，包含金錢以及理財規劃等重大議題。圖/123RF圖庫
因為是好朋友，你們擁有契合的興趣和價值觀，包含金錢以及理財規劃等重大議題。圖/123RF圖庫

3.已有良好的溝通模式

與最好的朋友談戀愛，意味著你們已經習慣了彼此之間的溝通方式。無論是開心的時刻還是困難的時刻，你們都能夠坦誠地表達自己的感受和想法。這樣的溝通模式讓你們在戀愛關係中更容易解決問題，避免誤解和衝突。

4.擁有深厚的感情基礎

作為最好的朋友，你們已經建立了深厚的情感連結。這樣的感情基礎讓你們在戀愛關係中更容易產生深厚的情感依賴和安全感。你們彼此關心和支持，這樣的感情基礎讓你們的戀愛關係更加穩固。

5.習慣彼此的陪伴

跟最好的朋友談戀愛，意味著你們已經習慣了彼此的存在和陪伴。無論是日常生活中的小事還是重要的時刻，你們都能夠彼此陪伴和支持。這樣的陪伴讓你們在戀愛關係中更容易感受到幸福和滿足。

跟最好的朋友談戀愛，無論是日常看電影還是重要的時刻，你們都能夠彼此支持。圖/123RF圖庫
跟最好的朋友談戀愛，無論是日常看電影還是重要的時刻，你們都能夠彼此支持。圖/123RF圖庫

6.已經熟識彼此的原生家庭

因為你們認識太久了，早就熟悉彼此的原生家庭，有什麼缺點和優點都瞭然於心，所以，未來結婚的話，這些要磨合的部分就很少。

結語

總之，與最好的朋友談戀愛，意味著你們已經擁有了一個堅實的基礎。無論是信任、共同的興趣、良好的溝通、深厚的感情、彼此的陪伴還是共同的未來規劃，這些都是你們戀愛關係中的重要支柱。因此，如果你和最好的朋友之間有這樣的可能，不妨勇敢地邁出這一步，去探索屬於你們的愛情。

當然，愛情是需要經營和維護的。無論你們的關係有多麼深厚，都需要不斷地投入時間和精力去維護和提升。只有這樣，你們的愛情才能夠在時間的考驗中更加堅固和長久。

本文享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】

《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

#感情 #談戀愛 #兩性關係

