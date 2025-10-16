塔羅深處有光｜愛的六種顏色 vol.2：魔術師牌 × Ludus 遊戲愛｜從心理學看愛的距離與掌控，寫給害怕被看穿的靈魂

《塔羅深處有光｜愛的六種顏色》是我寫給「在愛裡迷路的人」的一系列文字。在進行塔羅占卜的過程中，我最常遇到愛情相關的議題。當我們透過塔羅牌進行解讀時，常常會發現，在愛人的時候，我們其實也在找尋自己，並學習如何去愛。

愛，從來不會只有一種樣貌。在這個系列中，我想透過心理學與塔羅牌，帶你一起看見愛的多種型態。每一段關係，都像是一面鏡子，映照出我們對親密、自由與安全感的不同渴望。

加拿大心理學家 John Alan Lee 曾將愛分成六種顏色：情慾愛 Eros、遊戲愛 Ludus、友誼愛 Storge、現實愛 Pragma、瘋狂愛 Mania，以及無私愛 Agape。這六種愛沒有高下之分，而是我們在愛裡可能展現的不同模樣。

在第一篇中，我以戀人牌對照 Eros 情慾愛。這一篇，我們將走進第二種愛遊戲愛 Ludus，藉由魔術師 The Magician的象徵能量，寫給那些在愛裡保持距離、卻又渴望被理解的靈魂。

遊戲愛 Ludus 是什麼？｜像魔術一樣的愛，讓人迷失在曖昧的距離裡

在心理學家 John Alan Lee 的理論中，Ludus 是一種將愛視為遊戲的關係型態。對這樣的人而言，戀愛的過程像是一場策略與節奏的競技。他們享受曖昧、追逐、猜測與互動的流動感，重視的是愛情帶來的刺激與樂趣，而非長期的歸屬或承諾。

Ludus 型的人擅長製造吸引，他們懂得在靠近與退開之間保持拿捏，讓對方總是覺得似乎還差一點就能更親近。這樣的模式有時讓人誤以為他們不在乎，但實際上，他們只是用「控制距離」的方式維持安全感。當關係開始變得真實、出現責任與依附時，Ludus 往往會退一步，重新尋找那份能自由呼吸的空間。

這樣的愛不全然輕浮，而是一種對自由與自我界線的追求。Ludus 讓人學會觀察、試探，也提醒我們，愛不一定要佔有，但若總是害怕靠近，最終可能連真正的親密都無法感受。

塔羅中的魔術師 The Magician｜像變魔術的愛，總讓人看不清真相

在塔羅牌中，魔術師是大阿爾克納的第一號牌，象徵意識甦醒與自我力量的展現。他懂得運用語言與行動創造現實，也代表「掌控」與「展現」的能量。魔術師觀察敏銳，擅長調整語氣與姿態，懂得在不同的情境中呈現最具吸引力的自己。這樣的人總能讓人感受到光的流動，既閃亮又難以捉摸。

若以顏色描繪這份能量，它閃耀著流黃與變幻的銀白。流黃象徵生命力與自信，是他散發魅力的光；銀白象徵理性與保護，是他用來反射他人目光的鏡面。兩種顏色交錯閃爍，如同一場光影交織的表演，既讓人著迷，也讓人迷失。

然而，這份光芒之下藏著深層的不安。魔術師渴望被看見，卻又害怕被看透。他懂得試探、營造與引導，卻在真正需要表達脆弱時選擇沉默。當魔術師的能量與遊戲愛 Ludus 相遇，愛便成了一場幻術，讓人沉醉於美麗的表象，卻總是看不清真相。

當 Ludus 遇上魔術師｜在愛裡追逐，也在逃避

當 Ludus 的遊戲精神與魔術師的光影能量相遇，這份愛便成了一場高明而曖昧的表演。雙方都在其中扮演角色，一邊靠近，一邊退後。愛像是一場互相試探的舞蹈，節奏明快卻缺乏停頓。每個眼神與對話都帶著設計感，既渴望連結，又害怕真實。

這樣的愛充滿流動感與張力，讓人感受到生命的閃爍，也同時帶著孤獨。Ludus 追求的是自由，而魔術師習慣掌控舞台，他們都懂得如何維持吸引力，卻不懂得如何安放自己。於是，當關係逐漸變得真實，他們反而慌了。有人選擇轉移注意，有人選擇裝作灑脫，其實都只是害怕面對那份無法掌控的深情。

這種關係的矛盾在於，雙方都渴望被理解，卻又害怕讓對方看見真正的自己。遊戲愛與魔術師的結合提醒我們，有時我們不是真的不想愛，而是還沒準備好在愛裡卸下防備。唯有當我們願意放下表演，讓對方靠近時，愛才會從幻術變成現實。

愛的提醒｜學會誠實地被看見

Ludus × 魔術師的愛，閃耀、聰明、迷人，卻也最容易讓人感到不確定。這樣的關係裡，往往有一方保持距離，一方努力靠近；有人害怕被束縛，也有人害怕被忽略。雙方都在拉扯，卻誰也不敢先放下防備。

這樣的愛讓人學會觀察與等待，也讓人一次又一次地面對「誠實」這件事。誠實不是說出所有真相，而是允許自己被看見，哪怕那份樣子並不完美。當我們停止經營形象、放下控制，愛就會變得柔軟。那份真誠的靠近，也許不華麗，但能讓彼此都感受到安全。

魔術師提醒我們，愛的魔法不在於施展技巧，而在於勇於展露自己。若你也曾在關係裡害怕被看穿，請記得，脆弱並不是失敗，而是一種真實。當你願意讓對方看見你的光與陰影，愛就不再是遊戲，而是一場共同創造的舞台。

👉 想閱讀更多塔羅牌解析，或是為自己的愛情課題找到專屬指引，可以追蹤我的 IG： @adeletarot ，讓塔羅陪你看見更清晰的路。

📚 延伸閱讀

塔羅深處有光｜愛的六種顏色 vol.1：戀人牌 × Eros 情慾愛｜從心理學看愛的吸引與投射，寫給渴望靠近的靈魂