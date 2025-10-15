塔羅深處有光｜愛的六種顏色 vol.1：戀人牌 × Eros 情慾愛｜從心理學看愛的吸引與投射，寫給渴望靠近的靈魂

在進行塔羅占卜的時候，我最近最常被問到的問題是：「他到底愛不愛我？」這句話看似簡單，卻藏著太多無聲的渴望。在那份小心翼翼的詢問底下，是想被確認的心，也是害怕愛得太多卻得不到回應的不安。每當這個問題被問出口，我都能感受到其中交織的脆弱與勇氣。

終其一生，我們都在學習愛。學著靠近、學著給予，也學著在失去中不忘記自己。這些年，我在塔羅牌裡看見無數關於愛的故事：有人愛得熱烈，有人愛得安靜；有人渴望浪漫的火花，也有人追求長久的平衡。每個人的愛都有不同的節奏與顏色，而這些差異，也正是我們靈魂的樣貌。

愛，從來不只有一種模樣。加拿大心理學家 John Alan Lee 在《The Colors of Love》中，將愛歸納為六種模式，每一種都擁有代表的顏色，象徵著獨特的渴望與表達方式。

在《塔羅深處有光｜愛的六種顏色》系列中，我將以塔羅牌對照 John Alan Lee 提及的六種愛，從圖像與象徵之間，陪你重新看見自己如何愛、又為什麼那樣愛。

情慾愛 Eros 是什麼？｜像火焰一樣燃燒的愛，讓我們重新相信浪漫

在這六種愛的顏色之中，我想先從 Eros 開始介紹。Eros 代表最熱烈、最直覺的一種愛。那是一種像火焰般燃燒的情慾愛，也是多數人對「戀愛」最熟悉的模樣。

情慾愛的特質是直接、鮮明、充滿生命力。它讓人深刻地感受到被愛與被渴望的存在價值，也讓世界在愛的濾鏡下變得更明亮、更柔軟。這樣的愛能喚醒內在的熱情，讓人重新相信浪漫與奇蹟的可能。

然而，Eros 並非完全美好。當愛太強烈時，容易被投射與理想化包裹。我們愛上的，可能不只是對方，而是對方身上讓我們看見的「理想自己」。那份吸引既真實又危險，因為一旦理想破滅，火焰也可能在瞬間熄滅。

戀人牌 × Eros 溫暖的緋紅｜從情慾愛看見愛裡的選擇與誠實

在塔羅牌中，戀人牌象徵吸引、連結與選擇。從瑋特塔羅的畫面裡，我們能看見一男一女站在象徵伊甸園的場景中，背後有天使展開雙翼注視著他們。這幅畫面象徵人類在面對愛與慾望時的自由意志，也提醒我們，愛是一種必須帶著覺知去選擇的經驗。

當戀人牌與 Eros 相互呼應時，整張牌彷彿被一層緋紅的光暈染。那是情慾愛的顏色，一種象徵熱度、渴望與生命力的紅。Eros 代表愛的本能，而戀人牌讓這份本能被意識看見，成為我們是否願意誠實面對的課題。它讓我們明白，激情的靠近是一個開始，但唯有理解與承擔，才能讓愛不只是燃燒，而能散發出溫暖的光。

戀人牌提醒我們，不只是要看見對方，也要看見自己在愛裡的投射。當我們願意誠實地面對慾望與恐懼，Eros 的紅便不再是灼傷，而會化為柔和的光，溫暖兩個人的靈魂。

在愛裡迷路，也在光裡重生

我們都曾在愛裡迷路。當那份靠近太過強烈時，會忘了自己原本的位置。也許我們太想被愛，太想證明自己的存在，於是把對方當作全部的光。但當光只來自他人，心也會在陰影裡失去方向。

情慾愛的美麗在於，它讓人感受到生命的溫度，也讓我們記得自己仍能被觸動。然而，它也提醒我們，愛不只是燃燒，更需要留白。真正能長久的愛，是在靠近中仍能保有自我，是願意一起前進，也願意在必要時退後半步，讓彼此都有呼吸的空間。

戀人牌的紅，是炙熱的，也是溫柔的。它提醒我們，愛可以是選擇，也可以是練習。練習誠實、練習看見、練習在不確定中仍相信連結的可能。當我們願意以覺知去愛，Eros 的紅就不再是灼傷，而會化為光，照亮兩個靈魂，也照亮我們成為更完整的自己。

在《愛的六種顏色》中，Eros 是第一道紅光，象徵愛最原始的能量與生命的脈動。它提醒我們，熱烈並不是錯誤，只要我們願意帶著意識去愛，那份紅就能從燃燒，轉為溫暖。



下一篇，我想和你一起走進另一種愛的形狀。那是一種帶著遊戲心的能量，輕盈、靈動，也同樣真實。我們將從魔術師牌出發，去理解「遊戲愛 Ludus」所映照的那份探索與創造。

