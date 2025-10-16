塔羅深處有光｜愛的六種顏色 vol.3：太陽牌 × Storge 友誼愛｜從心理學看愛的陪伴與信任，寫給相信溫柔長久的人

《塔羅深處有光｜愛的六種顏色》是我結合加拿大心理學家 John Alan Lee 的「愛情色輪論」（The Color Wheel Model of Love），並以塔羅牌的象徵語彙作為對照與延伸，寫給「在愛裡迷路的人」的一系列文字。

這套理論將愛分成六種顏色：情慾愛（Eros）、遊戲愛（Ludus）、友誼愛（Storge）、狂熱愛（Mania）、現實愛（Pragma）與無私愛（Agape）。每一種愛，在對應著靈魂中不同的渴望、節奏與互動方式的同時，也與一張塔羅牌相呼應，讓心理學的理論在塔羅的光影之中被看見。

在先前的兩篇中，我使用戀人牌（The Lovers）對應情慾愛 Eros，用魔術師牌（The Magician）對應遊戲愛 Ludus。而這一篇，我想帶你走進第三種愛——友誼愛 Storge。它像太陽牌（The Sun）一樣，代表著信任、陪伴與安心的光，寫給那些相信日常相處也能成為愛的人。

友誼愛 Storge 是什麼？｜像陽光一樣的愛，安靜卻能長久

在 John Alan Lee 的愛情理論中，Storge 是一種建立在熟悉與陪伴上的愛。它不同於一見鍾情的閃電式吸引，而是一種慢慢長成的情感。可能從朋友開始，從一次次的聊天與相處中，逐漸萌芽。

這樣的愛，重視「陪伴感」勝於浪漫的戲劇性。在這樣的關係裡，彼此能自在做自己，不需要偽裝或取悅。Storge 的人會以行動表達關心，例如一起吃飯、一起走路、一起過生活。他們的浪漫不是驚喜，而是「一直都在」的溫柔。

這份愛像午後的陽光，沒有炙熱的火焰，卻能溫暖地照亮彼此的生活。它讓人相信，愛的力量，不在於多強烈，而在於能走多遠。

塔羅中的太陽牌 The Sun｜像光一樣誠實的愛

在塔羅牌中，太陽牌（The Sun）象徵誠實、信任與真心。牌面上，赤裸的孩子騎在白馬上，背景是一輪明亮的太陽。這個畫面代表著純粹與無懼，象徵愛裡的透明與坦率。

太陽的光不會躲藏，它讓所有的陰影都顯形。這張牌提醒我們，真正的愛，是能讓彼此都在光裡被看見的關係。不需要防備，不用試探，只要安心地做自己。

如果要為這樣的愛選一種顏色，我會選「陽光黃」與「溫柔橘」。那是照進窗邊的光，是午後微暖的觸感。這樣的愛，不張揚，也不急躁，只是在每一個平凡日子裡，靜靜說著：「我在這裡。」

當 Storge 遇上太陽｜愛，是相互照亮的溫度

當友誼愛遇上太陽牌，愛變得更真實，也更安定。兩者的能量相互呼應：Storge 的陪伴讓關係穩定，太陽的誠實則讓關係更明亮、更有信任。

這樣的愛裡，不需要猜測，也不害怕脆弱。你知道對方會在，對方也知道你會等。你們可能沒有天天說「我愛你」，但每一次牽手、每一次共餐，都是最深的告白。

這樣的連結，有時不華麗，卻格外真實。它是一種「我們一起過生活」的愛，是心與心的默契流動。當太陽照進 Storge 的世界，那份愛就成了一道穩定的光，讓彼此的靈魂都能被滋養。

愛的提醒｜在平凡裡相信長久

如果你在愛裡不常說甜言蜜語，卻總會記得對方不吃香菜、喜歡幾分熟的牛排，那麼，這就是 Storge 式的愛在你心裡的模樣。

你愛的方式可能不轟烈，卻深刻。你不追求浪漫的驚喜，而更在意「我們是否還能一起吃早餐」。在太陽的照耀下，這樣的愛顯得踏實而安心。

這篇，想提醒你：愛不是每天都要有火花，有時候它只是那杯早晨的咖啡，是對方回家時的那一句「你回來了」。請相信，溫柔與穩定，本身就是愛的一種浪漫。

👉 想閱讀更多塔羅牌解析，或是為自己的愛情課題找到專屬指引，可以追蹤我的 IG： @adeletarot ，讓塔羅陪你看見更清晰的路。

📚 延伸閱讀

塔羅深處有光｜愛的六種顏色 vol.1：戀人牌 × Eros 情慾愛｜從心理學看愛的吸引與投射，寫給渴望靠近的靈魂

塔羅深處有光｜愛的六種顏色 vol.2：魔術師牌 × Ludus 遊戲愛｜從心理學看愛的距離