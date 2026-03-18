2026-03-18 16:28 女子漾／編輯許智捷
65歲免繳健保費？不是人人能領 3縣市補助一次看 免申請、代繳條件全曝光
台灣正式邁入超高齡社會，各縣市紛紛加碼長者福利，其中「健保費補助」成為近期最受關注的政策之一。2026年起，南投、台東與苗栗陸續推出或規劃相關措施，從65歲到80歲不等，補助門檻與方式差異明顯。
不過，外界熱議的「65歲以上免繳健保費」，其實並非全台適用，而是依各縣市條件而定。
以下整理三地最新政策與申請重點，幫助民眾一次看懂。
1. 南投縣：65歲以上補助上路 不排富、免申請
南投縣宣布自2026年4月1日起推動長者健保費補助政策，對象為65歲以上長者，以及55歲以上原住民。
本次最大亮點在於不設排富條款，且採「免申請、自動勾稽」方式，由縣府直接與健保署資料串接，符合資格者每月最高補助約826元，一年可減輕近萬元負擔。
仍需符合設籍條件，但不設年限限制，只要在2026年4月1日前完成設籍，即可適用補助。
2. 台東縣：70歲以上縣府代繳 符合資格可退費
台東縣自2026年1月1日起，針對70歲以上長者提供健保費代繳服務，預估約3萬名長輩受惠。
申請採免申請制度，由社會處主動造冊處理。資格條件包括設籍滿1年，且一年內實際居住國內滿183天，同樣不設排富門檻。
若長輩健保依附在子女名下投保，已被扣繳的費用，在資格確認後也會進行退費。
3. 苗栗縣：80歲以上規劃補助 採試辦方式推動
苗栗縣則規劃針對80歲以上高齡長者提供健保費補助，並以試辦方式推動政策。
經費來源主要為大型工程帶來的印花稅超徵收入，縣府表示將優先照顧高齡族群，預估每人一年可減輕約1萬元保費負擔。
不過，目前實際代繳與作業細節仍待進一步公告，民眾需持續關注官方資訊。
補助怎麼查？2種方式快速確認
民眾若想確認是否符合補助資格，可透過以下方式查詢：
1.登入健保署官網「補助資料查詢」，使用健保卡或自然人憑證，即可查看補助身分與金額。
2.透過「全民健保快易通」APP查詢補助紀錄，也能即時確認是否已折抵保費。
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