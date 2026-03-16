2026-03-16 14:02 女子漾／編輯王廷羽
心情低落先別喝手搖飲！醫師揭「快樂水果排行榜」，冠軍竟是超人氣水果
常聽到「腸道是人體的第二大腦」，其實這句話並不是誇張的說法。近年越來越多研究發現，我們每天吃進肚子的食物，不只影響身體健康，也會影響情緒狀態。當飲食習慣改變時，心情也可能跟著出現變化。
最近一項發表在醫學期刊《Clinical Nutrition》的大型研究，就進一步證實了飲食與心情之間的關聯。肝膽腸胃科醫師錢政弘引述研究指出，研究團隊分析美國「護理人員健康研究（Nurses’ Health Study）」中超過4萬名女性的健康資料，並追蹤長達10到18年，發現富含「類黃酮」的食物與心理健康之間存在明顯關聯。
研究顯示，類黃酮攝取量較高的人，維持快樂與樂觀的機率可增加約3%到6%。其中，水果的表現特別突出，也因此出現了所謂的「快樂水果排行榜」。
為什麼吃水果會影響心情？
水果能影響情緒，其實和「腸腦軸」有關。腸腦軸指的是腸道與大腦之間的互動系統，而腸道菌群會透過神經與代謝訊號影響大腦功能。
水果中含有不同種類的類黃酮，例如莓果類富含花青素、柑橘類含有黃烷酮，而蘋果則含有黃酮醇。當這些植化素進入腸道後，會被腸道菌分解並產生代謝物，進而透過腸腦軸影響血清素與多巴胺等神經傳導物質，因此可能對情緒與心理狀態產生影響。也因此，有些水果特別容易讓人感到開心，有些則更有助於維持樂觀心態。
快樂水果排行榜TOP3
第一名 草莓
草莓表現最亮眼，研究顯示能讓維持快樂的機率提升8%。草莓富含花青素與抗氧化成分，不僅對身體有益，也可能與情緒調節有關。
第二名 柳橙與葡萄柚
柑橘類水果並列第二名，能讓快樂感提升約6%。柑橘類水果富含黃烷酮，同樣具有抗氧化與抗發炎作用。
第三名 蘋果
蘋果排名第三，每天規律食用能讓快樂機率提升約3%。蘋果富含膳食纖維與植化素，對腸道健康也有幫助。
樂觀水果排行榜TOP4
除了「快樂感」之外，研究也進一步分析哪些水果與「樂觀度」之間的關聯最明顯。結果發現，某些水果不只讓人當下心情愉快，也可能幫助維持長期的正向心態。
第一名 草莓
草莓再次拿下第一名，依然是情緒調節的強力神隊友。研究顯示，草莓能讓持續保持樂觀的機率提升高達16%。
第二名 蘋果
蘋果在樂觀指標上的表現相當亮眼，對維持樂觀心態的提升機率達15%。日常生活中容易取得，也是不少營養師推薦的健康水果。
第三名 藍莓
藍莓同樣展現出強大的表現，研究指出可讓樂觀機率提升約14%，而且藍莓富含花青素，也常被稱為對大腦健康有益的水果之一。
第四名 柳橙與葡萄柚
柑橘類水果依舊維持穩定表現，柳橙與葡萄柚都能讓持續樂觀的機率提升約10%，酸甜口感也讓不少人認為具有提振精神的效果。
同樣富含類黃酮，茶與紅酒為何沒有上榜？
研究中另一個比較意外的結果是，茶與紅酒雖然同樣富含類黃酮，但與持續的快樂或樂觀並沒有明顯關聯。專家推測，可能原因包括研究族群中飲茶比例很高，飲用量差異不大，因此在統計上不容易看出差別。另外，不同茶葉或紅酒中的多酚含量差距很大，也可能影響測量結果。
醫師建議：每天3份水果剛剛好
想透過飲食維持好心情，其實方法並不複雜。醫師建議可以掌握「每天3份水果」的原則，這個攝取量也符合衛生福利部國民健康署《每日飲食指南》建議的2到4份水果範圍。一份水果大致可以這樣估算：
切塊水果：約0.8到1碗（一般飯碗平裝一碗）
小型水果：約1顆，例如蘋果、柳橙、芭樂等拳頭大小水果
小顆水果：約10到13顆，例如葡萄或小番茄
另外，建議不同水果交替食用，例如莓果、柑橘與蘋果搭配著吃，可以攝取到不同種類的類黃酮，對腸道菌群更有幫助。
水果雖好，也要注意甜度
雖然水果對健康有不少好處，但現在許多水果甜度偏高，如果吃太多仍可能增加熱量負擔。建議可以搭配一些偏酸或糖分較低的水果，例如柑橘類或莓果類，讓營養更均衡。如果最近覺得壓力大或心情低落，不妨試著調整一下飲食。每天吃幾份不同種類的水果，也許不只能照顧身體，還能讓心情慢慢變得更輕鬆。
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