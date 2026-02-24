為什麼你總是焦慮？心理師揭3個關鍵練習，教你停止情緒內耗、與焦慮共存。圖片來源：《浪漫醫生金師傅3》

我們都曾有過這樣的時刻——明明沒發生什麼大事，卻覺得胸口悶得喘不過氣；一句無心的話，在腦中反覆播放；別人的眼神與沉默，被解讀成對自己的否定。情緒在心裡翻來覆去，但生活還是得照常前進，讓人疲憊的從來不只是生活本身，而是我們對情緒的誤解與過度承擔。心理諮詢師宋曉東以自身長期和焦慮「貼身肉搏」的經驗為例，總結出三個經驗讓自己與焦慮共存。

美國著名的存在主義心理治療代表人物羅洛．梅在《焦慮的意義》一書中，為焦慮下的定義是：「焦慮是當人感到自己某種重要的價值受到威脅時，產生的擴散性不安。」這裡所說的重要的價值，主要是指別人的認同與愛。

說得具體一點就是，一個容易感到焦慮的人，往往害怕無法得到別人的認同與愛。

就像《焦慮的意義》中提到的一個來訪者南西一樣，他是重度焦慮症患者。他對每個人都很好，很少和人發生衝突。當自己遲到的時候，會不停地向別人道歉；當有人幫助他的時候，也會不停地向別人說「謝謝」。他很少對別人發脾氣，即使明明有充分的理由。

《宇宙MARRY ME?》劇照。圖片來源：Disney+提供

產生這些行為的原因，其實就是南西害怕無法得到別人的認同與愛。如果我們分析一番一個容易感到焦慮之人的成長經歷，就不難發現，這個人往往在成長的過程中因缺少父母的充分關愛而變得缺乏安全感。

一個人如果在童年時期無法得到父母充分的關愛，長大後就很容易對「獲得人的關愛和認同」這件事缺乏信心，在處理人際關係或者做其他事情的過程中，也就很容易感到焦慮。

心理諮詢師宋曉東與焦慮共處的3個關鍵練習

一、學會區分健康與不健康的焦慮

在《讓自己不再焦慮》一書中，美國知名心理學家亞伯．艾里斯將焦慮分成兩種，一種是健康的焦慮，另一種是不健康的焦慮。

健康的焦慮幾乎都是因應現實或理性的恐懼而產生；而不健康的焦慮，來自不切實際的想像。如果你因為明天要參加一個重要考試而有些焦慮，就是健康的焦慮；如果你認為考試考不好，整個人生就完蛋了，就是不健康的焦慮。

《來自地獄的法官》劇照。圖片來源：Disney+提供

如果你時常會產生不健康的焦慮，強烈推薦讀一讀艾里斯的一系列著作，例如：《理性情緒》，因為這本書是專門講如何矯正非理性思維的。

二、看到焦慮背後所隱藏的成長意義

我們最好永遠也不要幻想可以把焦慮徹底踢出自己的生活。一個更加理性的做法是，嘗試和焦慮當朋友。為什麼這麼說呢？

因為正是有焦慮的存在，我們才能體會到成長的喜悅，以及戰勝困難時心曠神怡的感覺。

一個身處多種壓力下的成年人，比一個無憂無慮的青少年更加容易焦慮，這並不是因為成年人的心理素質越來越弱，而是因為成年人的生活壓力越來越大、眼界越變越寬，接觸到的未知也越來越多，焦慮也就隨之而來。

想想最近自己感到焦慮的事情，無論是工作上的一些挑戰，還是撰寫博士論文，或者是出版下一本書的前期籌備，哪一件事情都不容易。但是，這些誘發焦慮情緒的事情，都是有助於個人成長的。我相信，如果戰勝了這些焦慮，自己就可以變得更加強大。

《暴風圈》劇照。圖片來源：Disney+提供

三、善於用計畫和行動化解焦慮

前兩天，我打電話和老媽說，以前自己平均每天睡七個小時都覺得狀態還可以，現在冬天來了，每天睡八個小時都覺得還不夠。老媽看問題的角度相當特別，他告訴我說：「能多睡是一件好事。而且，過完年你就三十二歲了，上了年紀的人就是睡得多。」聽完我就忍不住笑了起來。

《W》劇照。圖片來源：MBC

雖然我現在的生活和工作都很繁忙，對很多事情都感到焦慮，但是現在卻能吃能睡，很少像以前那樣容易失眠了。這也許是因為家庭帶來的溫暖、人生奮鬥的大方向已經確定帶來的安心，讓我不再有什麼深層次的焦慮了。

但我覺得還有一點非常重要，那就是：

無論遇到什麼讓人感到焦慮的事情，我都懂得用明確的計畫和具體的行動化解焦慮。

我一直堅持做週計畫和日計畫，無論碰到什麼樣的事情，我都會嘗試把這件事情細化或分解，然後列入待辦清單，接下來，我就用具體的行動化解焦慮。這個習慣堅持久了，就會形成一種對生活的掌控感。

畢竟，如果你不主動掌控焦慮，就會被焦慮所掌控。

圖片來源：高寶書版提供

本文摘自：《人生是活給自己的，心煩意亂就留給別人》，宋曉東 著，高寶文學出版。