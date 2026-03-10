早餐吃錯恐傷腎！醫師揭「7大地雷早餐」排行榜：燕麥、綠拿鐵都上榜 第一名竟是它？

2026-03-10 17:41 女子漾／編輯許智捷
早餐吃錯恐傷腎！醫師揭「7大地雷早餐」排行榜：燕麥、綠拿鐵都上榜 第一名竟是它？圖片來源：台灣高鐵車上刊物TLife
早餐吃錯恐傷腎！醫師揭「7大地雷早餐」排行榜：燕麥、綠拿鐵都上榜 第一名竟是它？圖片來源：台灣高鐵車上刊物TLife

「醫生，我明明戒菸戒酒，每天早上都吃健康早餐，為什麼腎功能還是惡化？」這句話，是腎臟科門診最常出現的疑問之一。

不少人認為自己已經過著非常健康的生活：不碰油炸、不吃重鹹，每天早上用果汁機打蔬果汁、泡全穀麥片，甚至還會加入堅果粉補充營養。但當抽血報告出來時，血鉀、磷酸鹽數值卻異常升高，腎功能甚至一路下滑。問題往往不是「不夠健康」，而是健康方式用錯了對象。

醫師洪永祥在社群發文提醒，慢性腎衰竭飲食控制的核心原則是：限磷、限鉀、適度蛋白質，但仍要維持足夠熱量與營養。也整理「慢性腎衰竭7大地雷早餐排行榜」，一起來看看你每天的早餐，是否也默默在增加腎臟負擔。

編輯推薦

慢性腎衰竭早餐地雷排行榜

第7名：水餃、煎餃與包餡類食物

圖片來源：吉村千恵子・隆一 手作餃子店
圖片來源：吉村千恵子・隆一 手作餃子店

高脂高鈉的隱形陷阱

不少人認為水餃有肉、有菜、有澱粉，看似營養均衡，甚至常被當作清淡早餐。但問題在於內餡。多數店家為了口感多汁，常使用油脂比例很高的五花絞肉，脂肪含量甚至可能接近50%。再加上醬油或辣油，整體鈉含量很容易超過1000毫克。

研究刊登於《Journal of the American Society of Nephrology》指出，長期攝取高紅肉與飽和脂肪飲食，與末期腎病風險增加相關。

第6名：鐵板麵

圖片來源：鐵板麵
圖片來源：鐵板麵

醬汁裡的高鈉風暴

鐵板麵是許多早餐店的人氣餐點，看似簡單，但關鍵問題其實在醬料。

黑胡椒醬與蘑菇醬通常含有大量鹽、油脂與糖，加上增稠劑與加工澱粉，一份鐵板麵的鈉含量可能就超過1200毫克。過量鈉會導致水分滯留與血壓升高，長期會對腎絲球造成壓力。

第5名：燕麥與早餐麥片

圖片來源：GETTY
圖片來源：GETTY

磷與糖的甜蜜陷阱

燕麥常被視為健康早餐，但對腎臟病患者來說未必適合。許多市售麥片會添加磷酸鹽添加物，而全穀類本身也含有較高天然磷。

腎功能下降時，磷排不出去，可能導致：

皮膚搔癢
骨質流失
血管鈣化

《Journal of Renal Nutrition》研究指出，食品添加的無機磷吸收率可高達90%至100%，對腎臟負擔更大。

第4名：燒餅油條

圖片來源：台灣高鐵車上刊物TLife
圖片來源：台灣高鐵車上刊物TLife

高油高熱量的傳統地雷

燒餅油條是許多人熟悉的台式早餐，但對腎臟病患者來說並不理想。

油條在製作過程中常使用含鋁或含磷的膨鬆劑，再加上高油脂與高熱量，容易造成代謝負擔。

《American Journal of Kidney Diseases》研究指出，肥胖與代謝症候群會提高蛋白尿風險，進而加速腎功能惡化。

第3名：清粥小菜

圖片來源：HUG網路超市
圖片來源：HUG網路超市

清淡外表下的高鈉危機

清粥小菜常被認為是最養生的早餐，但問題其實在配菜。常見的醬瓜、肉鬆、豆腐乳、鹹蛋等，都屬於高鹽醃製食品。再加上稀飯本身升糖指數高，很容易造成血糖波動。

美國心臟協會（AHA）指出，過量鈉攝取會增加腎臟排泄壓力並導致水分滯留。

第2名：綠拿鐵與精力湯

圖片來源：BLOG - 綠藤生機
圖片來源：BLOG - 綠藤生機

鉀離子的隱形炸彈

許多人每天早上喝綠拿鐵，希望排毒養生，但對腎臟病患者而言，這可能是高風險飲品。

常見食材如：

菠菜
香蕉
奇異果
酪梨

都是高鉀食物。當腎功能下降時，鉀離子排不出去，就可能引發高血鉀症，嚴重時甚至造成心律不整或心跳停止。

《Kidney International Reports》研究指出，高血鉀是腎病患者最危險的併發症之一。

第1名：漢堡熱狗配奶茶

圖片來源：Foodpanda
圖片來源：Foodpanda

加工食品的危險組合

排名第一的地雷早餐，是許多人每天都在吃的組合：漢堡＋熱狗＋奶茶。

這份早餐幾乎集齊所有傷腎因素。漢堡肉排、熱狗與培根都屬於加工肉，世界衛生組織旗下的國際癌症研究機構（IARC）已將加工肉列為第一類致癌物。

其次是鈉含量。一份漢堡或熱狗堡加醬料，鈉含量就可能接近1000毫克。而早餐店常見的奶茶與紅茶含糖量高，長期攝取與肥胖與糖尿病風險增加有關。

研究刊登於《Clinical Journal of the American Society of Nephrology》指出，高度加工飲食與慢性腎臟病惡化有明顯關聯。

資訊來源：臉書 洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#腎臟 #早餐

熱門文章

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜

hotNews__list__item--img

不怕劇荒！盤點「超耐看改編」陸劇推薦TOP5，趙露思又上榜、第一名有看都說好
hotNews__list__item--img

2026全球最安全航空公司名單出爐 台灣這二家航空公司入選！
hotNews__list__item--img

單身要結束了？3星座3月迎來正緣桃花　巨蟹終於被看見
hotNews__list__item--img

冠軍不是STANLEY　保溫瓶品牌TOP 10揭曉

往下滑看更多精彩文章
蔣萬安、盧秀燕雙強持續領跑！2月十大縣市首長揭曉　陳其邁重回第三

蔣萬安、盧秀燕雙強持續領跑！2月十大縣市首長揭曉　陳其邁重回第三

2026-03-06 10:01 DailyView網路溫度計
翻攝FB／盧秀燕、蔣萬安、陳其邁 Chen Chi-Mai
翻攝FB／盧秀燕、蔣萬安、陳其邁 Chen Chi-Mai

賴清德加持 vs. 國民黨的茶壺風暴？

2026年2月份28天，適逢春節走春與燈會高峰，22位縣市首長在節慶紅利中卻面臨截然不同的輿情考驗。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，分析2月份（2026/2/1～2/28）全台縣市首長的網路聲量與好評影響力，持續由台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕佔據榜單前兩名，中國文化大學廣告學系教授鈕則勳指出「盧秀燕聲量不如前一年，批綠火力一直不穩定，對於敏感議題不太表態，但蔣萬安就是直球對決。」資深媒體人邱明玉認為「蔣萬安最近的一舉一動，好像會變成另外一個國民黨共主的角色、領頭羊」。

國民黨的台中市長接班人選未定，盧秀燕與鄭麗文的不同調，鈕則勳提醒「鄭麗文、江啟臣等中壯派的權力較勁，鄭麗文卡到主席的戰略地位，制度上某種程度讓江啟臣不舒服；國民黨內鬥的茶壺風暴，外界觀感其實很不好」，依照目前發展，民進黨在台北市、桃園市找不出強將，國民黨在新竹縣、彰化縣的選情可能面臨壓力，地方政治競局持續升溫。

NO.10 徐榛蔚｜好評影響力2.44

花蓮縣長徐榛蔚2月份深陷「美學災難」與「傅氏王朝」的雙重夾擊，2月7日開幕的花蓮太平洋燈會，其中一個裝置燈飾遭網友形容像「晾鹹魚」，相關討論迅速在社群擴散。官方表示近2000萬元經費包含策展、煙火、維護與AR科技等，並回應「尊重多元美感」，卻持續引發大量吐槽。臉書「我是花蓮人」留言區湧入批評聲浪：「想要拿碗稀飯來配」、「沒貼滿那對夫妻的照片怎麼會是主燈呢，這條鹹魚就先曬著吧」、「這下子全世界都知道花蓮魚了」、「富崑萁窮花蓮，不去花蓮觀光是對的」、「用腳支持花蓮，春節去花蓮走一走」。

徐榛蔚與其丈夫立委傅崐萁的相關網路聲量3,535筆（占比49%），聲量最高點2月25日，脆友發文「一個我希望她編列重建預算，一個我希望他停止賣台，一個我希望她不要續當傀儡」，8100讚數、分享數599，湧入網友留言「現在這夫妻根本就沒來關心光復」、「為何沒人追300億去了哪」、「縣長姊姊加油」、「花蓮好山好水好人兒」。花蓮洪災與重建議題累積討論906筆，2026花蓮市長選舉相關聲量646筆，資深媒體人邱明玉認為：「反傅勢力能不能大集結，比如張峻、魏嘉賢兩人能不能結合，如果反傅勢力分裂，要扳倒傅家沒有那麼簡單。」

NO.9 許淑華｜好評影響力2.38

南投縣長許淑華的好評影響力最低，即便有全台首座「九九峰氦氣球樂園」試圖拉抬觀光形象（網路聲量690筆），仍難掩「名間鄉焚化爐」引爆的輿論焚風，相關聲量4,582筆（占比55%）。

聲量最高點為2月2日，時代力量一篇短影音「你為什麼要把『名間茶農』逼到下跪求情？」迅速在社群擴散，網友呈現兩極反應「焚化爐不一定要在名間，哪裡比較適合呢」、「厭惡設施幾乎無解問題」、「其他縣市多半是蓋海邊，但南投就不靠海啊」、「家旁邊不能蓋焚化爐、核電廠，但我要便宜的電跟垃圾有地方燒」、「國土署：自己的大便自己收喔」、「不可能南投的垃圾全都送到外縣市燒吧」。鈕則勳教授分析指出，許淑華的形象定位非常清楚，學什麼像什麼，也有政治魅力，名間焚化爐這事件若沒有繼續延燒，將會是輕舟已過萬重山。

NO.8 高虹安｜好評影響力2.51

新竹市長高虹安的討論焦點持續集中於復職後的市政表現與2026選舉布局。新竹市政府宣布三年內還清68億元債務，民調相關討論聲量占比22%（6,138筆），2月6日有民調顯示高虹安支持度突破五成並大幅領先，網友討論「以後出事別再推給林智堅啊」、「身為一個新竹市長挖出真相是很正常的事」、「原來什麼都沒做也有5成滿意度」、「果然有錢人和你想的不一樣」、「就是喜歡她呀」。

2026市長選舉相關聲量達3,914筆，顯示地方政治已提前升溫。外界認為國民黨可能採取「禮讓現任市長」策略，民進黨人選仍未確定，陽明交大教授林志潔被視為潛在人選，時代力量黨主席王婉諭也傳出有意參選。

NO.7 陳光復｜好評影響力2.96

澎湖縣長陳光復首度進榜，來自一場突發意外，大年初一（2月17日）陳光復出席春節活動，不慎踩空跌倒，昏迷送醫，消息曝光後迅速引發全台關注。當日相關聲量高達10,577筆，隔日仍有8,031筆，2月19日則維持3,013筆，後續數日討論度依然不低。熱門關鍵字包括「頭部重創」、「失去呼吸心跳」、「送醫搶救」、「恢復健康」等，重摔第12天，陳光復「已能睜眼、張嘴」的消息，網路上也出現大量祝福、祈禱聲音。

NO.6 侯友宜｜好評影響力2.68

新北市長侯友宜2月聲量明顯集中於2026新北市長選舉提前升溫，相關討論度高達14,816筆（占比41％），2月底台北市副市長李四川宣布請辭，代表國民黨投入新北市長選戰。這場選戰同時牽動多方勢力。民進黨派出立委蘇巧慧參選，民眾黨主席黃國昌2月1日成立新北市競選總部，選情出現藍綠白三方角力的格局。隨著李四川確定投入，外界也開始討論侯友宜的角色定位，相關話題在政論節目與社群平台持續延燒，網友表示「票集中能看到團結一致的力量」、「最欣賞侯友宜做事的態度」、「實力講話的時代」、「最好的典範，勝利不用在我」。

NO.5 張善政｜好評影響力2.71

桃園市長張善政本次排名第五，焦點集中於2026桃園市長選舉布局，相關選情討論聲量達13,219筆（占比36％），聲量最高點2月26日社群討論「桃園選情下猛藥？ 傳賴清德欽點要派『他』來挑戰張善政」，網友留言「桃園非憨川莫屬」、「真是低估桃園人了」、「辭立委來桃園挑戰」、「應該叫林智堅」、「台灣選舉史以來最大得票數差距要出現囉！期待」。

除了選舉議題，張善政在春節期間也積極參與地方活動，走春與新春拜年相關聲量約2,726筆，維持曝光度。

NO.4 黃偉哲｜好評影響力2.64

台南市長黃偉哲2月份的輿情走勢，多與台北市長蔣萬安提出的政策形成對照與延伸討論；延續1月份營養午餐免費政策議題，相關聲量7,442筆（占比20%），高點落於開學第一天2月23日聲量5,529筆，黃偉哲公開質疑全面免費營養午餐可能拖垮教育預算，，引發社群兩極討論，「那你跟牌幹嘛」、「這位是挺軍購可以犧牲學子福利囉」、「少子化成這樣了，現在是可以有多少教育預算」。

第二高的話題是育兒減工時，相關網路聲量4,954筆，台南不跟進，黃偉哲回應若真的可行，乾脆提前在下午4點下班就好了。網友表示「你就宣布台南4點可下班」、「非常有魄力」、「反正這任做完就卸任了」、「這個立意很好，但公司是一個蘿蔔ㄧ個坑，誰來代替這個人」。

NO.3 陳其邁｜好評影響力2.75

翻攝FB／陳其邁 Chen Chi-Mai

高雄連續第三年舉辦的冬日遊樂園活動，結合「超人力霸王」主題，吸引超過700萬人次參觀，資深媒體人邱明玉分析高雄市長陳其邁「『城市外交』行銷得蠻好的，對他未來更上一層樓會蠻有幫助的！」

2月榜單，陳其邁竄升至第三名，最多討論集中於2026市長選舉，相關聲量8,124筆（占比13%），鈕則勳教授分析「陳其邁唯一的壓力大概就是輔選賴瑞隆，高雄不能輸，陳其邁就有中央入場券！但賴瑞隆的政治魅力不夠，形象定位也不清楚，還有之前的小孩疑似校園霸凌衝突事件，對賴瑞隆是不利的刻板印象或破綻，柯志恩可能還有一搏的機會。」

另一高點來自總統賴清德，2月18日公開點名陳其邁「不可能輕鬆太久」，鈕則勳教授對此解讀「會拉高陳其邁的政治行情」，邱明玉指出，陳其邁當過行政院副院長了，就看賴清德如何安排。隨著中央與地方政治布局逐漸浮現，陳其邁的人設也從地方首長要守住高雄基本盤，逐漸轉向民進黨內的重要接班戰力。

NO.2 盧秀燕｜好評影響力2.64

台中市政府提供

台中市政府提供

台中市長盧秀燕繼續維持榜單亞軍，如何在「安內」與「攘外」之間取得平衡。

2026台中市長接班的「姐弟之爭」（楊瓊瓔、江啟臣），相關聲量高達12,461筆（占比14%），網友討論「只要把台中帶起來，市長沒功勞也有苦勞」、「讓中生代起來，台中需要茁壯」。國民黨內部的策略，主席鄭麗文與盧秀燕的時程不同調等之間的微妙角力，鈕則勳教授提醒「盧秀燕搞不定姊弟之爭的台中選局，侯友宜搞定了新北選局，又變成對照組，藍軍支持者的焦慮容易投射在盧秀燕身上，容易導致負面輿情。」

另一個討論高點則是AIT處長谷立言半個月內三度訪問台中，被媒體形容為「三顧茅盧」，相關聲量達8,925筆，資深媒體人邱明玉表示「自從盧秀燕不接黨主席，又爆發豬瘟、禽流感，重挫她的政治聲望之後，沈潛了一陣子，訪美被視為她要復出的起手式。」鈕則勳教授則分析「做某種程度的焦點轉移，揮開搞不定的台中選局，藉由訪美這局重拾2028的手感，倘若外界有這樣的聯想，對盧秀燕是不利的；優先順序如果是先搞定台中姊弟之爭僵局，再去訪美，那個力道會完全不一樣。」邱明玉也補充：「對於解決自己的家務事，盧秀燕老是沒法拿出魄力，問鼎2028充滿坎坷。」

NO.1 蔣萬安｜好評影響力 2.86

台北市政府提供

台北市政府提供

台北市長蔣萬安2月25日宣布試辦全台首創「育兒減少工時」計畫，相關聲量達30,461筆（占比12%），網友留言「立意良善、配套措施不足！」「落實育嬰假比較重要」、「萬事起頭難」、「政策總預算550萬，能給幾個人用」。鈕則勳教授直指「蔣萬安的人設與政績都非常強，抗綠能量滿滿；加上生生喝鮮奶、免費營養午餐與父母提早下班一小時等暖心政策，人設剛柔並濟。」

台北燈節則成為意識形態與公共政策的交鋒場，相關聲量21,720筆（占比9%）；上海燈區引發矮化質疑，台灣基進黨吳欣岱批「無菸燈會」應設吸菸區的言論更引發輿情炸裂，網友留言「3分鐘忍不了，大眾交通運輸工具都不用搭」、「哪個抽菸的人需要3分鐘抽1支？！」、「頭一次看有『醫生』公然挺吸菸的」、「我不希望我帶著小孩逛燈會還會吸到二手菸」。鈕則勳分析「綠軍對於圍蔣、打蔣或治蔣，其實沒有清晰的戰略章法，現在只有零星的炮火去打蔣」。

二二八事件紀念日相關聲量7,866筆（占比3%），蔣萬安以市長身分致歉，前副總統呂秀蓮認為「綠營不該在只有民進黨執政時參加、不理會國民黨執政時舉辦的紀念活動，台灣應該要只論是非、不分顏色。」並認為蔣萬安表現非常誠懇，講的話也很有意義。網友表示「蔣萬安跟呂秀蓮的感言才是真正的愛台灣」、「法律上已經沒有父債子還這回事了不是嗎」。鈕則勳教授分析「無論是儀態、論述，腰能彎得多低，他就彎多低，審慎看待這個弱勢點，我相信蔣萬安會去做很多議題管理、沙盤推演。」

資深媒體人邱明玉直言「藍營似乎開始有人把下一波2028的希望都放在蔣萬安身上，再加上民進黨在台北市沒辦法牽制他，讓蔣萬安變成當年韓國瑜的角色，看起來鋒頭很健」，蔣萬安持續蟬聯冠軍，整體輿論呈現「高曝光、兩極評價」的態勢。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2026年2月1日至2月28日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

看更多網路溫度計文章
2026年1月十大縣市首長一次看！蔣萬安好評影響力3連霸　誰陷入治理風暴？
12月縣市首長聲量TOP 10　停水、治安、食安、預算爭議全上榜
10月縣市長聲量TOP 10洗牌？蔣萬安重回好評影響力第一
年度十大政治新聞揭曉！大罷免年「這四項」兩岸議題入榜
8月十大縣市長聲量榜揭曉！「她」同時奪下聲量、好評雙冠王

#花蓮 #徐榛蔚 #蔣萬安

熱門文章

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜

hotNews__list__item--img

不怕劇荒！盤點「超耐看改編」陸劇推薦TOP5，趙露思又上榜、第一名有看都說好
hotNews__list__item--img

2026全球最安全航空公司名單出爐 台灣這二家航空公司入選！
hotNews__list__item--img

單身要結束了？3星座3月迎來正緣桃花　巨蟹終於被看見
hotNews__list__item--img

冠軍不是STANLEY　保溫瓶品牌TOP 10揭曉

hotNews__list__item--img

❤日本❤歐式花園【則武之森】~☆傳統紅磚牆★超好拍
往下滑看更多精彩文章
他不會說中文，卻比很多人更像台灣隊！費爾柴德：代表媽媽出生的國家出賽，是一件很榮幸的事

他不會說中文，卻比很多人更像台灣隊！費爾柴德：代表媽媽出生的國家出賽，是一件很榮幸的事

2026-03-08 19:16 失敗要趁早 - 張念慈

這天的東京巨蛋經典賽場上，空氣沉得像鉛塊。

中華隊首戰輸澳洲，第二戰對日本被打到零比十三提前結束，連續16局沒有得分，如果對上捷克再輸怎麼辦？球場氣氛緊繃到幾乎令人窒息。

一個很多台灣球迷剛認識的名字，卻翻轉了整個局勢。他是效力大聯盟的台美混血球星「費仔」費爾柴德

前一天對日本，他曾打出一顆幾乎是全壘打的深遠飛球，結果最後成了一顆界外球，他很懊惱：「那球真的超級可惜，我以為是全壘打。」

但今天費爾柴德立刻調整情緒，沒有再想那一球。投手失投，他揮棒，球像子彈一樣衝上中外野看台。

滿貫全壘打！那一刻，整座東京巨蛋像歡聲雷動。

這不只是分數，而是士氣。中華隊整場像被喚醒一樣，最後以十四比零提前扣倒捷克。

費爾柴德那一轟，不只讓比分改變，也讓整支球隊重新活過來。

▋一個連中文都不會說的人，卻說「我們」

費爾柴德出生在西雅圖，母親 Mimi 雖然是台中人，但12歲就移民，離開台灣已經超過50年，家裡幾乎不講中文，費爾柴德一句中文都不會說。

費爾柴德在這次經典賽之前，從來沒有來過台灣。他的台灣印象，只有母親煮的菜，還有小時候聽過的故事。

當中華隊宣布他加入時，很多人都納悶：這個人真的跟台灣有關嗎？

但費仔一句話讓人熱淚盈眶：「能代表我媽媽出生的國家台灣出賽，是一件非常榮幸的事。」

中文說不好沒關係，他把台灣當「我們」，「我們」就是「team Taiwan」

▋完成大學學業比打職棒重要

費爾柴德6歲開始打棒球，10歲那年，他曾經想放棄。原因很簡單，挫折太多。

他不喜歡輸球，也不喜歡那種一直失敗的感覺。是父親鼓勵他留下來，繼續打。

他的選秀路也跟其他人很不同。

進入預校就讀期間就是備受矚目的新人，但在大聯盟選秀卻直到第38輪才入選。好不容易被選上了，他卻沒有馬上進職棒。

費仔堅持完成大學學業。對他來說，棒球是工作，教育是人生，直言「大學是我人生中最棒的三年，用什麼都不換」。

有一次，大學比賽時，母親飛了 2428 英里到球場看他。他說：「如果這不是愛，那我不知道什麼才是。」

後來，費仔在大學期間獲得全美第一隊、ACC年度球員等榮譽，當他再戰選秀時，第2輪就入選辛辛那提紅人隊。

▋大聯盟邊緣人的生存法則

很可惜，費爾柴德在大聯盟的路並不順遂。

很多時候，他整場坐在板凳上，只等那一次打席。如果沒打好，下一次機會可能就消失。

2022年，短短4個月他連續遭到亞利桑那響尾蛇、西雅圖水手、舊金山巨人等球隊「指定讓渡」，直到最後回到紅人隊才稍微站穩腳步。

2025年，他剛報到光芒隊，第一天就拉傷右側腹斜肌，整季報銷。

但就像當年父親鼓勵他的一樣，費仔知道，繼續打就有機會。

那個10歲時想放棄棒球的孩子、那個曾被多次交易的大聯盟邊緣人，後來站在東京巨蛋，轟出滿貫全壘打。

▋謝謝你願意和我們成為台灣隊

費仔去年結婚，他說：「我娶了我最好的朋友。」這次經典賽，妻子來了；父母親也為了見證兒子身披中華隊戰袍，從西雅圖飛到東京加油。

費仔說，能代表母親出生的國家出賽，是一件很榮幸的事。但東京巨蛋這一天，很多台灣球迷其實也在心裡說了一句話。

不是你榮幸，是我們很榮幸。因為在這個差點讓人喘不過氣的一天，是你站在打擊區，把整支球隊從谷底拉回來。

有些人不會說中文，但做的所有事，比任何語言都更像台灣隊。

希望費仔能夠再訪台灣，喝珍奶、吃小籠包、嗑雞排。謝謝你，願意和我們一起成為台灣隊。

失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

#大聯盟 #台灣隊 #中華隊 #經典賽 #費爾柴德

熱門文章

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜

hotNews__list__item--img

不怕劇荒！盤點「超耐看改編」陸劇推薦TOP5，趙露思又上榜、第一名有看都說好
hotNews__list__item--img

2026全球最安全航空公司名單出爐 台灣這二家航空公司入選！
hotNews__list__item--img

單身要結束了？3星座3月迎來正緣桃花　巨蟹終於被看見
hotNews__list__item--img

冠軍不是STANLEY　保溫瓶品牌TOP 10揭曉

hotNews__list__item--img

❤日本❤歐式花園【則武之森】~☆傳統紅磚牆★超好拍
往下滑看更多精彩文章
現在放棄比賽就輸了！中華隊20年的不放棄，成功寫下經典賽對韓新歷史

現在放棄比賽就輸了！中華隊20年的不放棄，成功寫下經典賽對韓新歷史

2026-03-08 19:14 失敗要趁早 - 張念慈

不騙你，中華隊迎戰南韓這一場，我緊張、害怕到不敢看。

長達20年對上韓國4連敗，如果只看條件，中華隊打南韓根本就是小蝦米對抗大鯨魚，但中華隊硬是5：4 贏了南韓。

不光場上球員爆哭、所有台灣人也都哭了。「現在放棄，比賽就結束了。」這句話，中華隊用實際作為教會我們。

▋20年的心理枷鎖

對韓國贏球曾經是一件多困難的事。

自 2006 年世界棒球經典賽創立以來，中華隊對韓國幾乎一路挨打。

2006 年 0：2。2009 年 0：9。2013 年 2：3。2017 年 8：11。二十年，四連敗。

這不只是比分的問題。長年輸球之後，球員心裡會出現沉重的枷鎖。

當你站上打擊區，對面是韓國投手，心裡多少會閃過一句話：我們真的贏得了嗎？

這種習得性無助，讓人不知道該怎麼面對，很多人還沒開始就放棄了。

總教練曾豪駒穩定軍心起了關鍵作用。

他說，自己是比賽結束後，才知道這是 WBC 賽史對韓首勝。經典賽事中，全隊只專注在當下每一球，而不是過去20年的紀錄。

因為不看過去，只看當下，所以才有辦法無所畏懼。

▋幾乎沒有人看好

這場球賽開始之前，中華隊真的時運不濟。

重砲龍恩、李灝宇接連因傷退賽，隊長陳傑憲還在第一場就手指骨裂。當時國際轉播甚至揶揄，這支 Taipei 隊現在應該叫做「Tai-Pain」。

中華隊前兩場比賽輸得很慘。首戰輸澳洲，第二戰被日本打到 0：13 提前結束。連續 16 局沒有得分，整個球隊陷入 0 勝 2 敗的淘汰邊緣。

好不容易贏了捷克，卻遇上南韓隊背水一戰，直接排出柳賢振、郭彬與唐寧三名先發級投手輪流壓制。

如果只看紙面戰力，差距巨大。

但比賽開打之後，中華隊沒有任何人表現出「已經輸了」的表情。

先發投手古林睿煬頂住壓力，投出 4 局僅失 1 分的內容，手還破皮流血。

他眼眶泛紅說：「我也相信自己的能力，我覺得我們真的不比他們差，今天上場就用最少球數去抓最多出局數。」

▋全壘打，讓比賽還活著

面對韓國王牌投手群，中華隊沒有退縮。張育成、鄭宗哲、費爾柴德，分別在第2、6、8局，轟出陽春砲與關鍵兩分砲，咬住比分。

每一次開轟，都像在告訴對手一件事：這場比賽還沒結束。

當比賽進入延長賽，球場上每個人都知道，只要一個小失誤，整場球就結束。

10 局上，中華隊選擇了一個膽子極大的戰術。江坤宇執行「強迫取分」，短打成功，跑者衝回本壘。5：4，台灣贏了！

▋穿上國家隊制服的重量

左手食指骨裂的陳傑憲，在延長賽突破僵局制時仍然上場代跑，他說自己只剩下跑的功能「我當然是最佳人選。」。

10 局站上二壘的那一刻，他幾乎是用意志在跑壘，還是以受傷的左手先一步觸壘，下一秒才意識到太危險。

賽後他談到那一刻，情緒完全忍不住：「知道球隊處於劣勢，但大家都沒有放棄，球員沒有放棄，台灣球迷也沒有放棄，真的很感動大家把東京巨蛋變成我們的主場。」

接下來這句話，更是讓人直接哭爆：「從小看 WBC 就知道好像沒贏過韓國，長大自己穿上國家隊衣服，我們更有使命、更有責任。」

被日本 13：0 打爆之後，中華隊其實承受了很多輿論壓力。有人說球員不長進，有人說實力差距太大有人甚至開始點名批評。但球員在賽後受訪時，幾乎都說同一件事：只專注在球場。

總教練曾豪駒也坦言，賽前就知道中華隊的機會處於弱勢，但球隊的心態很明確：

「我們掌握機會，把機會留下來。我覺得棒球就是這麼有趣，它可以讓人很難過，也可以讓人很快樂，我們一開始走得不順利，但到最後可以將大家凝聚在一起，共同打下最後兩場勝利。」

當一支球隊能在全世界都看衰的時候，依然照著自己的節奏打球，那代表心理素質真的很強。

▋為什麼這場球很多人看到哭

古林睿煬、張育成等球員贏球後放聲大哭，因為這不是一場完美的勝利。

球隊有傷兵、有連敗、有巨大壓力，甚至很多人早就判定結果。可是當比賽打到最後一刻，你會發現場上每個人還在拚。

「現在放棄，比賽就結束了。」這句話在很多地方看起來像心靈雞湯，但在東京巨蛋，那是真的。

因為只要還沒放棄，就還可以再拚一球。

只要還有一球，就還有機會。

而有些奇蹟，就是這樣打出來的。

陳傑憲這段話很實在：「我們很努力、靠實力、也靠運氣打贏韓國，對年輕世代是很大的信心。下次在國際舞台遇到，我們不會懼怕，我們會有信心，也謝謝那麼棒的對手讓我們打出這麼精彩的比賽。」

雖然中華隊能否順利晉級，接下來無法掌握在自己手裡，但中華隊已經完成了「自己可以掌控的部分」，未來面對強權將不再懼怕。

謝謝中華隊所有人的努力。

只要擁有強大的心理素質，即使起步跌跌撞撞、全世界都不看好你，只要堅持到底不放棄，終能寫下感動自己與他人的奇蹟篇章。

失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

熱門文章

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜

hotNews__list__item--img

不怕劇荒！盤點「超耐看改編」陸劇推薦TOP5，趙露思又上榜、第一名有看都說好
hotNews__list__item--img

2026全球最安全航空公司名單出爐 台灣這二家航空公司入選！
hotNews__list__item--img

單身要結束了？3星座3月迎來正緣桃花　巨蟹終於被看見
hotNews__list__item--img

冠軍不是STANLEY　保溫瓶品牌TOP 10揭曉

hotNews__list__item--img

❤日本❤歐式花園【則武之森】~☆傳統紅磚牆★超好拍
往下滑看更多精彩文章
伊朗領袖被殺死，人民竟然在慶祝？陪你看懂自由的代價與生存課

伊朗領袖被殺死，人民竟然在慶祝？陪你看懂自由的代價與生存課

2026-03-02 10:14 失敗要趁早 - 張念慈

想像一個畫面。如果你今天打開電視，看到新聞快訊，統治國家快40年的我國領袖被其他國家炸死，你應該會悲痛萬分、憤慨激昂吧？

但當美國與以色列聯手空襲伊朗，擊斃最高領袖哈米尼，伊朗民眾竟全衝到街上開心跳舞、狂按喇叭、放煙火慶祝，在火光中高喊著自由。

​這背後到底累積了多少絕望，才會讓炸彈的爆炸聲聽起來像慶典的樂音？

​今天這則國際新聞，我想陪念國中的女兒看懂，了解地緣政治，所以我寫了一篇女兒看得懂的整理文，也分享給你。

▋為什麼美國與以色列要攻打伊朗？

你可以把這件事想像成，社區裡有一個常常惹事、甚至正在偷偷製作危險爆裂物的惡鄰居。

美國和以色列決定發動這場軍事行動，主要有3個原因。​

第一， 伊朗正在加速製造核子武器。

美國情報單位透過精密監測發現，伊朗已經囤積大量的高濃縮鈾，在技術上，隨時都有可能製造出毀滅性的核武。

一旦讓這個極端政權擁有核彈，整個世界都會陷入無法控制的災難。

第二， 伊朗擁有多達數千枚飛彈。

​美國掌握的資訊顯示，伊朗正準備利用這些飛彈，發動先發制人的大規模攻擊。

​為減少士兵與盟邦可能面臨的慘重傷亡，美方決定在對方發射前，先摧毀對方的指揮中心。

第三， 伊朗政府長期花費數億美元資助海外的武裝組織。

​伊朗花了天文數字，要這些代理組織搞破壞、發動恐怖活動，美、以希望徹底摧毀這個恐怖網絡。

▋一個殺死孩子還要父母買單的政府

​為什麼自己國家領袖被殺死，國人卻要放煙火慶祝？

​想像一下，如果這個領袖是爸爸，他對自己的孩子，比對敵人還要惡毒，那麼當這個爸爸倒下時，孩子是不會流淚的。

​對許多伊朗人來說，哈米尼政權就是一個長期家暴的父親。

​激怒人民的重要事件有三，

第一， 殺害超過 36,500 人的一月大屠殺。

​空襲發生的一個多月前，伊朗因為經濟爛到極點而爆發全國大抗議。

結果？哈米尼要軍隊對手無寸鐵的平民開槍，衝進醫院射殺正在哀悼的家屬。

​短短幾天內，估計有高達 3萬6千人遭到屠殺，超過 5萬3千人被逮捕入獄。

​最可惡的是，父母要領回孩子的遺體時，必須要先付1700美元殺死他們孩子的「子彈費」，才可以領回遺體。

第二， 是經濟徹底崩潰，連買麵包都沒辦法。

​伊朗明明是個產石油的富裕國家，但政府把錢都拿去國外打仗和發展核武。

​2026 年初，伊朗貨幣狂貶至 150 萬里亞爾才能兌換 1 美元，創下歷史新低。

通貨膨脹率高到驚人，人民要靠別人代墊錢，才能勉強從麵包店拿走幾塊乾癟的麵包。

第三， 是連穿衣服的自由都沒有，政府隨時都可以孤立你。

在台灣，你可能只會抱怨學校管服裝儀容很煩。

​在伊朗，女生如果出門頭巾沒有包好，是會被警察抓走甚至打死的，2022 年就有一位年輕女孩因此喪命。

​政府還常常切斷網路，讓國人無法對外發聲、求救，也不管這會讓依賴網路的經濟，每小時損失高達 156 萬美元。

▋美國真的是救世主嗎？

​看到這裡，你可能以為美國是在維護國際正義，是伊朗的救世主。

​但其實，在地緣政治裡，每個國家的決定背後都存在各種利益的拉扯，美國也有明確的私心與戰略考量。

​① 維護美國在中東的經濟利益與能源安全。

美國消除伊朗威脅等於保護了能源命脈，讓國際油價不被操控。

​② 轉移美國國內的政治爭議。

​美國憲法規定，只有國會可以宣誓開戰，但這場行動卻是領導者跳過程序直接下達命令。

​有人認為，這是為轉移國內焦點而發動的軍事大戲，正義名義下藏著政治意圖。

​③ 戰爭帶來的悲慘代價。

​ 美以聯軍飛彈雖然標榜精準打擊，但依然造成了許多無辜平民的傷亡。

​戰爭的苦果，往往是由最脆弱的人在承擔。那些站出來幫你的人，背後可能藏著更多的利益糾葛。

▋這場戰火給台灣我們的三堂生存課

​所以，我們該從這則新聞裡學到什麼？從公民與歷史課的觀點， 它帶給台灣的我們，3個非常重要的學習。

​① 國家的強大，來自政府是否真心照顧人民。

​伊朗領袖被殺死，人民卻在屋頂上慶祝，這說明了一個事實：一個國家能否團結強大，來自於政府是否真心照顧人民。

​②國際現實極端殘酷。

​大國會為了利益發動攻擊，也可能在利益消失時隨時轉身離開，這就是地緣政治。

我們不能把安危完全寄託在別國的承諾上，而是要發展自己的經濟實力與防衛能力。

​只有讓自己在國際舞台上變得不可取代，才能在殘酷的博弈中找到生存的空間。

​③珍惜我們習以為常的民主與自由。

在台灣，如果你對政府不滿，你可以在網路上大聲發言、可以合法上街抗議。

最重要的是，我們可以透過投票來換掉不好的領導人，而且過程中不需要流血。

​自由就像空氣，你平時感覺不到它的重量，但當它消失時，每一口呼吸都會讓人窒息。

​我不是歷史、地緣政治專家，但我試著陪女兒，從複雜的國際新聞裡，看懂地緣政治的運作邏輯，更懂得珍惜自由與民主。

​因為，自由與民主，這從來都不是理所當然。


失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

#美國 #伊朗

熱門文章

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜

hotNews__list__item--img

不怕劇荒！盤點「超耐看改編」陸劇推薦TOP5，趙露思又上榜、第一名有看都說好
hotNews__list__item--img

2026全球最安全航空公司名單出爐 台灣這二家航空公司入選！
hotNews__list__item--img

單身要結束了？3星座3月迎來正緣桃花　巨蟹終於被看見
hotNews__list__item--img

冠軍不是STANLEY　保溫瓶品牌TOP 10揭曉

hotNews__list__item--img

❤日本❤歐式花園【則武之森】~☆傳統紅磚牆★超好拍
往下滑看更多精彩文章
狂射10次停不下來！男子求診「內診仍流殘精」　醫：恐是疾病警訊

狂射10次停不下來！男子求診「內診仍流殘精」　醫：恐是疾病警訊

2026-03-05 09:36 女子漾／編輯許智捷
狂射10次停不下來！男子求診「內診仍流殘精」　醫：恐是疾病警訊。圖片來源：Getty
狂射10次停不下來！男子求診「內診仍流殘精」　醫：恐是疾病警訊。圖片來源：Getty

當性慾從正常需求變成難以控制的衝動，背後可能隱藏健康警訊。近日一名男子前往泌尿科求診，坦言自己一天射精多達十多次，甚至出現無法停止的性衝動。醫師檢查後發現，這樣的狀況不只不是「體力好」，反而可能是身心健康亮起紅燈。

圖片來源：Getty
圖片來源：Getty

編輯推薦

男子一天射精十多次　身體出現明顯傷害

泌尿科醫師潘思穎分享，這名患者到診時神情相當疲憊，黑眼圈明顯，走路也略顯虛弱。陪同就醫的太太同樣看起來十分憔悴，可見這個問題已經影響到整個家庭生活。

在進一步檢查時，醫師發現患者的生殖器因為過度頻繁摩擦，出現紅腫與破皮情況，甚至伴隨疑似血精的現象。這些身體傷害顯示，過度頻繁的性行為已經超出正常範圍。

圖片來源：Getty
圖片來源：Getty

潘思穎指出，如果性行為頻率高到影響生活、身體出現傷害，甚至自己也無法控制衝動，就不應再以「性能力強」來看待，而應該視為一種需要醫療評估的健康問題。

不是慾望旺盛　可能是「強迫性性行為」

醫學上，這類情況常被歸類為「強迫性性行為」（Compulsive Sexual Behavior）。表面上看似性慾旺盛，但實際上很多患者並非因為享受，而是出現難以停止的衝動行為。

換句話說，這種行為更像是一種失控的「循環」，當事人即使身體已經疲憊，仍然會反覆進行性行為或射精，甚至產生心理壓力與罪惡感。

醫師也提醒，如果出現無法控制的性衝動、影響日常生活，甚至造成身體傷害，就應該尋求專業協助，而不是自行忍耐或忽視。

什麼是「強迫性性行為」？

又稱性成癮、性亢進、性沉溺症、性強迫症、強迫性行為障礙等，是一種衝動控制障礙，也屬於強迫譜系障礙。主要特點是存在無法控制的、強烈的性衝動。

醫師點出三大可能原因

針對這類情況，臨床上通常會從幾個方向評估可能原因。

1.神經與精神因素

有些患者在躁鬱症躁期、強迫症或焦慮狀態下，大腦控制衝動的「煞車系統」可能失靈，使性行為變成一種紓解壓力的方式，而不是單純的慾望。

圖片來源：Getty
圖片來源：Getty

2.身體疾病影響

例如慢性攝護腺發炎。當身體出現持續不適或刺激時，大腦可能錯誤解讀為性衝動，導致頻繁射精。

3.藥物或物質影響

有些治療藥物或非法藥物可能影響神經系統，使性慾或衝動控制出現異常。

圖片來源：Getty
圖片來源：Getty

治療需身心並行　目標是恢復生活節奏

潘思穎表示，臨床上會依照患者狀況進行評估與治療。有些案例需要藥物控制衝動，也可能同時搭配心理或精神治療，協助患者找回正常的生活節奏。

醫師強調，性行為本身並不是問題，但當它變成無法控制、甚至傷害身體與生活時，就應該正視背後可能的健康因素。及早尋求醫療協助，才能避免情況持續惡化，也讓身心重新回到平衡狀態。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#身體 #性行為

熱門文章

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜

hotNews__list__item--img

不怕劇荒！盤點「超耐看改編」陸劇推薦TOP5，趙露思又上榜、第一名有看都說好
hotNews__list__item--img

2026全球最安全航空公司名單出爐 台灣這二家航空公司入選！
hotNews__list__item--img

單身要結束了？3星座3月迎來正緣桃花　巨蟹終於被看見
hotNews__list__item--img

冠軍不是STANLEY　保溫瓶品牌TOP 10揭曉

hotNews__list__item--img

❤日本❤歐式花園【則武之森】~☆傳統紅磚牆★超好拍

最新文章

早餐吃錯恐傷腎！醫師揭「7大地雷早餐」排行榜：燕麥、綠拿鐵都上榜 第一名竟是它？

早餐吃錯恐傷腎！醫師揭「7大地雷早餐」排行榜：燕麥、綠拿鐵都上榜 第一名竟是它？

#腎臟 #早餐

女子漾／編輯許智捷 2026.03.10 95
世界肥胖日特輯：破解8大減肥迷思，建立健康減重觀念

世界肥胖日特輯：破解8大減肥迷思，建立健康減重觀念

#減肥 #體重 #熱量

潮健康 2026.03.10 13
網傳「做試管、打排卵針會增加罹癌風險」？生殖專家闢謠：20年研究罹癌率與一般女性無差異

網傳「做試管、打排卵針會增加罹癌風險」？生殖專家闢謠：20年研究罹癌率與一般女性無差異

#試管嬰兒 #乳癌 #罹癌

宜蘊醫療 2026.03.10 13
大研生醫董事長47歲睡夢中辭世　醫示警：4大警訊恐是猝死前兆、7類人風險高

大研生醫董事長47歲睡夢中辭世　醫示警：4大警訊恐是猝死前兆、7類人風險高

#大研生醫 #心血管疾病 #猝死

女子漾／編輯許智捷 2026.03.10 137
國際研究分析：睡眠不足可能與多種疾病風險增加相關

國際研究分析：睡眠不足可能與多種疾病風險增加相關

#睡眠品質 #睡眠

潮健康 2026.03.10 21
素食者 Omega-3 攝取量可能不足？營養師解析植物來源與補充重點

素食者 Omega-3 攝取量可能不足？營養師解析植物來源與補充重點
潮健康 2026.03.10 20
蛋白質推薦新趨勢：零乳糖需求下，植物性蛋白成為多元選項之一

蛋白質推薦新趨勢：零乳糖需求下，植物性蛋白成為多元選項之一

#健康飲食 #飲食 #消費者

潮健康 2026.03.10 16
童顏針常見問題解析：醫師從施打、安全部位選擇到維持時間的完整評估重點

童顏針常見問題解析：醫師從施打、安全部位選擇到維持時間的完整評估重點

#膠原蛋白

潮健康 2026.03.09 18
補鈣不是越多越好？健康管理師解析鈣質選擇與日常補充新趨勢

補鈣不是越多越好？健康管理師解析鈣質選擇與日常補充新趨勢

#營養 #消費者

潮健康 2026.03.09 18
連假後遺症來了！健康透支行為TOP 10揭曉　90%的人都有感…熬夜暴食只是基本款

連假後遺症來了！健康透支行為TOP 10揭曉　90%的人都有感…熬夜暴食只是基本款

#保健食品 #連假 #社群平台

網路溫度計DailyView 2026.03.09 26
18+