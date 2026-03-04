2026-03-04 16:15 女子漾／編輯許智捷
許維恩確診乳癌！醫揭「小胸部1優勢」 出現這3狀況快就醫
藝人許維恩日前公開自己確診乳癌並接受雙側乳房切除與重建的消息，引發不少女性對乳房健康的關注。
乳癌其實並非罕見疾病，根據衛生福利部國健署癌症登記資料顯示，乳癌已連續多年位居女性癌症第一名，平均每天約有47名女性確診，也讓乳房健康議題再次受到討論。
不少人認為「胸部越大越容易得乳癌」，但醫師指出這其實是長久以來的迷思。胸部大小與乳癌發生率並沒有直接關係，但乳房結構確實可能影響到自我檢查時是否容易發現腫塊。
乳癌長年居女性癌症發生率第一
根據衛福部國健署癌症登記資料，台灣每年有超過1萬7000名女性確診乳癌。若換算平均數字，相當於每天約有47人被診斷罹癌。另一方面，死因統計也顯示，每年約有近3000名女性死於乳癌，平均每天約8人，因此乳癌也長年位居女性癌症死亡率前段班。
醫界普遍認為，隨著生活型態改變、晚婚晚育以及飲食習慣改變，都可能與乳癌發生率上升有關。
醫師闢謠：胸部大小與乳癌無直接關係
「胸部大的人比較容易得乳癌」一直是流傳已久的說法，但醫師指出，這並沒有科學證據支持。
外科醫師陳榮堅曾在節目《醫師好辣》中說明，乳房大小與乳癌發生率並沒有直接關聯。乳房的大小主要由脂肪組織與乳腺比例決定，而乳癌的發生與荷爾蒙、遺傳與生活型態等因素關係更大。
乳房大小確實可能影響「發現腫瘤的難度」
陳榮堅指出，乳房較小的女性若出現腫瘤，通常較容易在日常觸摸或洗澡時發現，因此能較早提高警覺並就醫檢查。
相對地，胸部較豐滿的女性如果腫瘤長在較深層位置，自我檢查時可能不容易察覺，甚至會在脂肪組織間滑動而被忽略，因此更需要定期接受乳房攝影或超音波檢查。
醫師提醒：肥胖才是重要風險因子
乳房外科醫師江坤俊也曾在節目《健康2.0》中說明，真正需要警惕的其實不是胸部大小，而是體重與荷爾蒙影響。
他指出，如果胸部較大是因為肥胖造成，罹患乳癌的風險確實會提高，因為肥胖本身就與多種癌症相關。特別是停經後女性，BMI每增加1，乳癌風險可能增加約18%。
此外，「乳房密度」也是醫師評估的重要指標。乳房密度較高，代表乳腺組織比例較高，對荷爾蒙刺激較敏感，罹癌風險也可能相對提高。
出現3種腫塊特徵一定要就醫
乳房外科醫師陳賢典也提醒，如果摸到乳房腫塊，出現以下幾種情況時務必要儘早就醫檢查。
1.形狀不規則、邊界模糊
良性腫瘤通常形狀規則且邊界清楚，若腫塊外觀不規則，需提高警覺。
2.短時間內大小或形狀改變
如果在3至6個月內腫塊快速變大或出現變化，就必須進一步檢查。
3.腫瘤直徑超過2至3公分
即使腫瘤外型看似規則，只要體積過大，也可能存在潛在病變風險。
醫師提醒，乳癌雖然發生率高，但若能及早發現，治療成功率其實相當高。女性平時在洗澡時可養成簡單的乳房自我檢查習慣，一旦發現硬塊、皮膚凹陷或乳頭分泌物等異常情況，應盡早就醫評估，才能把風險降到最低。
