許維恩確診乳癌！醫揭「小胸部1優勢」　出現這3狀況快就醫

2026-03-04 16:15 女子漾／編輯許智捷
許維恩確診乳癌！醫揭「小胸部1優勢」　出現這3狀況快就醫。圖片來源：IG@sharon701111
許維恩確診乳癌！醫揭「小胸部1優勢」　出現這3狀況快就醫。圖片來源：IG@sharon701111

藝人許維恩日前公開自己確診乳癌並接受雙側乳房切除與重建的消息，引發不少女性對乳房健康的關注。

圖片來源：Motiva魔滴
圖片來源：Motiva魔滴

乳癌其實並非罕見疾病，根據衛生福利部國健署癌症登記資料顯示，乳癌已連續多年位居女性癌症第一名，平均每天約有47名女性確診，也讓乳房健康議題再次受到討論。

資料取自衛生福利部國民健康屬-112癌症登記報告。圖片來源：編輯許智捷製表
資料取自衛生福利部國民健康屬-112癌症登記報告。圖片來源：編輯許智捷製表

不少人認為「胸部越大越容易得乳癌」，但醫師指出這其實是長久以來的迷思。胸部大小與乳癌發生率並沒有直接關係，但乳房結構確實可能影響到自我檢查時是否容易發現腫塊。

乳癌長年居女性癌症發生率第一

根據衛福部國健署癌症登記資料，台灣每年有超過1萬7000名女性確診乳癌。若換算平均數字，相當於每天約有47人被診斷罹癌。另一方面，死因統計也顯示，每年約有近3000名女性死於乳癌，平均每天約8人，因此乳癌也長年位居女性癌症死亡率前段班。

醫界普遍認為，隨著生活型態改變、晚婚晚育以及飲食習慣改變，都可能與乳癌發生率上升有關。

醫師闢謠：胸部大小與乳癌無直接關係

「胸部大的人比較容易得乳癌」一直是流傳已久的說法，但醫師指出，這並沒有科學證據支持。

外科醫師陳榮堅曾在節目《醫師好辣》中說明，乳房大小與乳癌發生率並沒有直接關聯。乳房的大小主要由脂肪組織與乳腺比例決定，而乳癌的發生與荷爾蒙、遺傳與生活型態等因素關係更大。

乳房大小確實可能影響「發現腫瘤的難度」

陳榮堅指出，乳房較小的女性若出現腫瘤，通常較容易在日常觸摸或洗澡時發現，因此能較早提高警覺並就醫檢查。

圖片來源：癌症知識館- 癌症希望基金會
圖片來源：癌症知識館- 癌症希望基金會

相對地，胸部較豐滿的女性如果腫瘤長在較深層位置，自我檢查時可能不容易察覺，甚至會在脂肪組織間滑動而被忽略，因此更需要定期接受乳房攝影或超音波檢查。

醫師提醒：肥胖才是重要風險因子

乳房外科醫師江坤俊也曾在節目《健康2.0》中說明，真正需要警惕的其實不是胸部大小，而是體重與荷爾蒙影響。

他指出，如果胸部較大是因為肥胖造成，罹患乳癌的風險確實會提高，因為肥胖本身就與多種癌症相關。特別是停經後女性，BMI每增加1，乳癌風險可能增加約18%。

此外，「乳房密度」也是醫師評估的重要指標。乳房密度較高，代表乳腺組織比例較高，對荷爾蒙刺激較敏感，罹癌風險也可能相對提高。

出現3種腫塊特徵一定要就醫

乳房外科醫師陳賢典也提醒，如果摸到乳房腫塊，出現以下幾種情況時務必要儘早就醫檢查。

1.形狀不規則、邊界模糊

良性腫瘤通常形狀規則且邊界清楚，若腫塊外觀不規則，需提高警覺。

2.短時間內大小或形狀改變

如果在3至6個月內腫塊快速變大或出現變化，就必須進一步檢查。

3.腫瘤直徑超過2至3公分

即使腫瘤外型看似規則，只要體積過大，也可能存在潛在病變風險。

醫師提醒，乳癌雖然發生率高，但若能及早發現，治療成功率其實相當高。女性平時在洗澡時可養成簡單的乳房自我檢查習慣，一旦發現硬塊、皮膚凹陷或乳頭分泌物等異常情況，應盡早就醫評估，才能把風險降到最低。

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#乳癌 #許維恩

熱門文章

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
hotNews__list__item--img

愛情賞味期極短！「最快變心」三大星座 一旦沒了刺激感轉身比誰都快
hotNews__list__item--img

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜
hotNews__list__item--img

劉宇寧、張凌赫都上榜！盤點5位陸劇長腿男星，這一位光看身高就想談戀愛！
往下滑看更多精彩文章
長輩紅包來了！國民年金調高「最多每月6107元」　不用申請就入帳

長輩紅包來了！國民年金調高「最多每月6107元」　不用申請就入帳

2026-02-21 09:46 女子漾／編輯許智捷
長輩紅包來了！國民年金調高「最多每月6107元」　不用申請就入帳
長輩紅包來了！國民年金調高「最多每月6107元」　不用申請就入帳

隨著物價上漲，政府同步調整國民年金給付金額。勞動部勞工保險局宣布，自今年1月1日起調高國民年金「月投保金額」，相關年金給付也隨之增加。勞保局指出，調整後的老年年金，最快將於2月底入帳，符合條件者每月最多可領6107元，且無須另外提出申請。

圖片來源：Getty Images
圖片來源：Getty Images

國保月投保金額調高　給付同步增加

勞保局表示，為因應物價指數變動、保障被保險人基本生活，自1月1日起，國民年金月投保金額由原本的1萬9761元，調整為2萬1103元。凡是以月投保金額計算的各項給付，包括老年年金、身心障礙年金、遺屬年金與喪葬給付，均會同步調高。

圖片來源：勞動部
圖片來源：勞動部

年資15年試算　A式最多可領6107元

以「按月領取國民年金老年年金」為例，勞保局說明，若被保險人國保年資為15年，選擇A式計算，每月可領6107元，較調整前增加約131元；若選擇B式計算，則每月可領4115元，增加約262元。實際領取金額仍會依個人年資長短與選擇的計算方式而有所不同，年資愈長，給付金額也會愈高。

計算公式（A式）： (月投保金額 × 保險年資 × 0.65%) + 4,049元
試算（以15年年資為例）：(21,103 × 15 × 0.65%) + 4,049 ≈ 2,058 + 4,049 = 6,107元 (註：比調整前約增加了 131元)

2月底入帳　已在領者免再申請

勞保局指出，國民年金屬於「次月底」發放制度，1月調整後的年金給付，將由勞保局主動重新核算，並於2月26日左右匯入請領人帳戶。已經在領取老年年金的民眾，不需要重新申請，款項會自動調整後入帳。

圖片來源：Getty Images
圖片來源：Getty Images

年滿65歲即可請領　年資長短不設限

勞保局也補充說明，只要曾參加國民年金保險、並依法繳納保險費，於年滿65歲時，不論國保年資有幾年，都可以請領國民年金老年年金給付。國民年金主要保障未參加勞保、公教保、軍保或農保期間的民眾，是國人退休後的重要基礎保障之一。

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#給付 #保險 #勞保局 #國民年金 #月投保金額

熱門文章

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
hotNews__list__item--img

愛情賞味期極短！「最快變心」三大星座 一旦沒了刺激感轉身比誰都快
hotNews__list__item--img

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜
hotNews__list__item--img

劉宇寧、張凌赫都上榜！盤點5位陸劇長腿男星，這一位光看身高就想談戀愛！
hotNews__list__item--img

LINE最新25款免費貼圖大全！招財、撒嬌、已讀不回限時下載，日常聊天超實用
往下滑看更多精彩文章
伊朗領袖被殺死，人民竟然在慶祝？陪你看懂自由的代價與生存課

伊朗領袖被殺死，人民竟然在慶祝？陪你看懂自由的代價與生存課

2026-03-02 10:14 失敗要趁早 - 張念慈

想像一個畫面。如果你今天打開電視，看到新聞快訊，統治國家快40年的我國領袖被其他國家炸死，你應該會悲痛萬分、憤慨激昂吧？

但當美國與以色列聯手空襲伊朗，擊斃最高領袖哈米尼，伊朗民眾竟全衝到街上開心跳舞、狂按喇叭、放煙火慶祝，在火光中高喊著自由。

​這背後到底累積了多少絕望，才會讓炸彈的爆炸聲聽起來像慶典的樂音？

​今天這則國際新聞，我想陪念國中的女兒看懂，了解地緣政治，所以我寫了一篇女兒看得懂的整理文，也分享給你。

▋為什麼美國與以色列要攻打伊朗？

你可以把這件事想像成，社區裡有一個常常惹事、甚至正在偷偷製作危險爆裂物的惡鄰居。

美國和以色列決定發動這場軍事行動，主要有3個原因。​

第一， 伊朗正在加速製造核子武器。

美國情報單位透過精密監測發現，伊朗已經囤積大量的高濃縮鈾，在技術上，隨時都有可能製造出毀滅性的核武。

一旦讓這個極端政權擁有核彈，整個世界都會陷入無法控制的災難。

第二， 伊朗擁有多達數千枚飛彈。

​美國掌握的資訊顯示，伊朗正準備利用這些飛彈，發動先發制人的大規模攻擊。

​為減少士兵與盟邦可能面臨的慘重傷亡，美方決定在對方發射前，先摧毀對方的指揮中心。

第三， 伊朗政府長期花費數億美元資助海外的武裝組織。

​伊朗花了天文數字，要這些代理組織搞破壞、發動恐怖活動，美、以希望徹底摧毀這個恐怖網絡。

▋一個殺死孩子還要父母買單的政府

​為什麼自己國家領袖被殺死，國人卻要放煙火慶祝？

​想像一下，如果這個領袖是爸爸，他對自己的孩子，比對敵人還要惡毒，那麼當這個爸爸倒下時，孩子是不會流淚的。

​對許多伊朗人來說，哈米尼政權就是一個長期家暴的父親。

​激怒人民的重要事件有三，

第一， 殺害超過 36,500 人的一月大屠殺。

​空襲發生的一個多月前，伊朗因為經濟爛到極點而爆發全國大抗議。

結果？哈米尼要軍隊對手無寸鐵的平民開槍，衝進醫院射殺正在哀悼的家屬。

​短短幾天內，估計有高達 3萬6千人遭到屠殺，超過 5萬3千人被逮捕入獄。

​最可惡的是，父母要領回孩子的遺體時，必須要先付1700美元殺死他們孩子的「子彈費」，才可以領回遺體。

第二， 是經濟徹底崩潰，連買麵包都沒辦法。

​伊朗明明是個產石油的富裕國家，但政府把錢都拿去國外打仗和發展核武。

​2026 年初，伊朗貨幣狂貶至 150 萬里亞爾才能兌換 1 美元，創下歷史新低。

通貨膨脹率高到驚人，人民要靠別人代墊錢，才能勉強從麵包店拿走幾塊乾癟的麵包。

第三， 是連穿衣服的自由都沒有，政府隨時都可以孤立你。

在台灣，你可能只會抱怨學校管服裝儀容很煩。

​在伊朗，女生如果出門頭巾沒有包好，是會被警察抓走甚至打死的，2022 年就有一位年輕女孩因此喪命。

​政府還常常切斷網路，讓國人無法對外發聲、求救，也不管這會讓依賴網路的經濟，每小時損失高達 156 萬美元。

▋美國真的是救世主嗎？

​看到這裡，你可能以為美國是在維護國際正義，是伊朗的救世主。

​但其實，在地緣政治裡，每個國家的決定背後都存在各種利益的拉扯，美國也有明確的私心與戰略考量。

​① 維護美國在中東的經濟利益與能源安全。

美國消除伊朗威脅等於保護了能源命脈，讓國際油價不被操控。

​② 轉移美國國內的政治爭議。

​美國憲法規定，只有國會可以宣誓開戰，但這場行動卻是領導者跳過程序直接下達命令。

​有人認為，這是為轉移國內焦點而發動的軍事大戲，正義名義下藏著政治意圖。

​③ 戰爭帶來的悲慘代價。

​ 美以聯軍飛彈雖然標榜精準打擊，但依然造成了許多無辜平民的傷亡。

​戰爭的苦果，往往是由最脆弱的人在承擔。那些站出來幫你的人，背後可能藏著更多的利益糾葛。

▋這場戰火給台灣我們的三堂生存課

​所以，我們該從這則新聞裡學到什麼？從公民與歷史課的觀點， 它帶給台灣的我們，3個非常重要的學習。

​① 國家的強大，來自政府是否真心照顧人民。

​伊朗領袖被殺死，人民卻在屋頂上慶祝，這說明了一個事實：一個國家能否團結強大，來自於政府是否真心照顧人民。

​②國際現實極端殘酷。

​大國會為了利益發動攻擊，也可能在利益消失時隨時轉身離開，這就是地緣政治。

我們不能把安危完全寄託在別國的承諾上，而是要發展自己的經濟實力與防衛能力。

​只有讓自己在國際舞台上變得不可取代，才能在殘酷的博弈中找到生存的空間。

​③珍惜我們習以為常的民主與自由。

在台灣，如果你對政府不滿，你可以在網路上大聲發言、可以合法上街抗議。

最重要的是，我們可以透過投票來換掉不好的領導人，而且過程中不需要流血。

​自由就像空氣，你平時感覺不到它的重量，但當它消失時，每一口呼吸都會讓人窒息。

​我不是歷史、地緣政治專家，但我試著陪女兒，從複雜的國際新聞裡，看懂地緣政治的運作邏輯，更懂得珍惜自由與民主。

​因為，自由與民主，這從來都不是理所當然。


失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

#美國 #伊朗

熱門文章

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
hotNews__list__item--img

愛情賞味期極短！「最快變心」三大星座 一旦沒了刺激感轉身比誰都快
hotNews__list__item--img

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜
hotNews__list__item--img

劉宇寧、張凌赫都上榜！盤點5位陸劇長腿男星，這一位光看身高就想談戀愛！
hotNews__list__item--img

LINE最新25款免費貼圖大全！招財、撒嬌、已讀不回限時下載，日常聊天超實用
往下滑看更多精彩文章
錢包變財庫這樣做！命理師公開「五色錢鈔招財法」生財步驟一次看

錢包變財庫這樣做！命理師公開「五色錢鈔招財法」生財步驟一次看

2026-02-11 12:16 女子漾／編輯許智捷
錢包變財庫這樣做！命理師公開「五色錢鈔招財法」生財步驟一次看。圖片來源：Getty Images、臉書@湯鎮瑋老師
錢包變財庫這樣做！命理師公開「五色錢鈔招財法」生財步驟一次看。圖片來源：Getty Images、臉書@湯鎮瑋老師

農曆年將近，不少民眾開始到銀行兌換新鈔，準備包紅包或替新一年討個好兆頭。除了換新錢，坊間也流傳不少與「錢包開運」相關的方法。

圖片來源：Getty Images
圖片來源：Getty Images

命理師湯鎮瑋近日分享一套名為「五色錢鈔生財法」的做法，強調透過五行概念與特定時機運用，讓紙鈔不只是用來花，而是象徵「錢母」，為財運加分。

5 種顏色 補齊五行財氣

湯鎮瑋指出，這套方法準備起來不複雜，只要蒐集五種不同面額的新台幣紙鈔即可，包括 100 元、200 元、500 元、1000 元與 2000 元各一張，並另外準備一個全新的紅包袋。

圖片來源：臉書@湯鎮瑋老師
圖片來源：臉書@湯鎮瑋老師

若無法一次湊齊所有面額，也可改用其他國家的紙鈔，重點在於顏色所代表的五行意象，例如綠色、粉紅色、咖啡色（黃色系）、灰色（銀色系）、藍色或黑色，只要能對應五行即可。

選對時間 把錢「過香火」

完成準備後，湯鎮瑋建議可選在具有財運象徵的日子進行儀式，包括農曆 3、6、9、12 月，或過年期間、立春、元宵、端午、天赦日、財神誕辰等時點，將裝有五色鈔的紅包袋帶至財神廟過香火。

圖片來源：unsplash
圖片來源：unsplash

過程中只需心中默念「財神錢母，對我生財」，之後再將紅包袋放入錢包中隨身攜帶，且不要動用其中的紙鈔，象徵讓錢包成為穩定聚財的「財庫」。

不同身分擺放位置也不同

對於經營生意的商家，湯鎮瑋建議可將五色鈔紅包袋放置於收銀檯內，象徵以錢生錢、現金流順暢。一般上班族或家庭主婦，則可將紅包袋放在梳妝台、保險箱或家中財位，取其五行循環、生生不息之意。

換不到新鈔怎麼辦？命理師這樣說

有民眾反映，200 元與 2000 元面額的新鈔並不容易兌換。對此，湯鎮瑋回應，往年已使用過的五色鈔仍可延續作為錢母，但記得每年更換新的紅包袋，以示更新財氣。

圖片來源：浮水印
圖片來源：浮水印

他也提醒，相關方法屬於民俗信仰的一環，真正的財富仍需靠努力與踏實規劃累積，開運儀式只是提醒自己珍惜金錢、把握機會，而非取代現實中的付出。

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#財神 #新鈔 #錢母 #2026馬年

熱門文章

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
hotNews__list__item--img

愛情賞味期極短！「最快變心」三大星座 一旦沒了刺激感轉身比誰都快
hotNews__list__item--img

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜
hotNews__list__item--img

劉宇寧、張凌赫都上榜！盤點5位陸劇長腿男星，這一位光看身高就想談戀愛！
hotNews__list__item--img

LINE最新25款免費貼圖大全！招財、撒嬌、已讀不回限時下載，日常聊天超實用
往下滑看更多精彩文章
在陪伴中學會道別　當母親成為「老娃娃」，我們還能為她做什麼？

在陪伴中學會道別　當母親成為「老娃娃」，我們還能為她做什麼？

2026-02-19 17:23 女子漾／編輯許智捷
在陪伴中學會道別　當母親成為「老娃娃」，我們還能為她做什麼？圖片來源：《鬼媽媽的假期》
在陪伴中學會道別　當母親成為「老娃娃」，我們還能為她做什麼？圖片來源：《鬼媽媽的假期》

失智照護的漫長歲月裡，陪伴不只是日復一日的責任，更是一場不斷告別、卻也反覆重新認識的歷程。作家彭菊仙在《五十歲後我的媽》中，記錄下與失智母親長達十年的每週相聚，從母女關係的轉變、身體與記憶的流失，細膩描寫一位母親如何在時間中一點一點退場，也讓女兒得以看見母親一生中那些從未被好好閱讀的篇章。

圖片來源：《鬼媽媽的假期》
圖片來源：《鬼媽媽的假期》

編輯推薦

每週和老媽的一部分告別

老媽走後，我其實慶幸自己一次次地勉強自己，無論腳步多麼沉重，我最終還是踏出家門，完成與老媽每一次的單獨約會，特別是在老媽失智初期至中期，那幾年，她還能回憶，她還能表達，我才得以深入她一輩子如八點檔連續劇的曲折人生，以及老一輩人多半森森嚴嚴守著的心靈禁地。

因此，我看到的老媽，不再僅限於我來到世界之後那個胖胖歐巴桑「老媽」，我看到曾經惶恐的新手老媽，我看到眉頭深鎖的待嫁老媽，我看到初嘗愛情滋味的少女老媽，我看到倔強又強悍的老靈魂小兒童老媽。

「老媽」這兩個字只是書封，每週回老家陪伴失智的她，就是打開「老媽」這本故事書、閱讀她的人生故事。我們從母女，變成了閨密，最後，愈來愈不認識我的老媽，把我變成了交淺言深的陌生人，脫開束縛，不用當狗仔，故事也嘩啦啦不請自來。

十年來，每週一天的陪伴，是我和老媽的一千零一夜、她的天方夜譚，我把老媽的多種面貌留了下來。

每週和老媽的一部分告別，也重新認識她更多面貌

「你這個老娃娃，已經尿下去了啊！褲子都濕了。」

「真的啊，我尿下去啦，呵呵，我不知道欸！」老媽傻笑。

「來，老娃娃，躺下啦，換布布喔。」我撐起老媽沉重的身體，讓她緩緩躺平在沙發上。老媽好像等待著我跟她玩一項新奇遊戲似的，滿臉鬆懈，嘴角還微微上揚。我緩緩褪去她微濕的褲子，以及過度盡責而不勝負荷的沉重尿布。

我瞥見老媽今日的臉不大一樣，似乎少掉了一樣很關鍵的東西─羞赧。

如一個放大了又變皺了的大寶寶，既無助又無邪，老媽沒有任何遮掩的意圖，也沒有任何眼神上的閃躲。老媽恍若未曾偷吃禁果的老夏娃，不再以自己的裸身為恥。

我想起《最後十四堂星期二的課》等待死亡的老教授的一段話：

「一個人最基本的個人隱私被剝奪了─上廁所、擤鼻涕、清洗下體等，一開始會感到羞恥，因為文化告訴我們『不能自己擦屁股』是件丟臉的事，但慢慢的，我想︰別去管我們的文化怎麼說，我開始享受我依靠別人，我閉上眼睛，沉浸其中，這些讓我覺得似曾相識，這很像是回頭當小孩。」

是的，老媽臉上的表情，是完全的信任，是百般的依託，允許我的手變成她身上的一部分，歡迎我的眼代替她關照一切私密的動靜。

換上新的尿布，穿好乾爽的褲子，老寶寶舒服了，滿有朝氣地對我憨笑：「謝謝！」

能和老媽做的事情愈來愈少，有趣的事情當然更少。隨著她能說出的老故事一段一段的縮水，

每隔一陣子，我發現，能和老媽做的事情也一件一件的不見了。

有一陣子，老媽每有尿意，就會呼喊著女兒們及看護快扶她進廁所，進了廁所還一定要半掩著門扉。

不多久，老媽就已經憋不住尿意，但是看到被尿浸濕透頂的尿布時，她還會低著頭，滿臉羞赧。有時還會喃喃地說：「好臭啊，不好意思。」

後來，老媽不再負責自己的尿意。

而最終，我們幾乎不再有機會扶她到廁所，這原本是占據老媽大量時間的日常活動，也是每每能讓她聽到女兒們跟她說「好棒好棒」的重要功課。

但老媽最終不但不再能意識到自己的尿意，有時甚至感受不到自己身上突然增加了溫熱潮濕的重量。

老媽不負責自己身體的感覺，老媽的拉撒事，都變成為別人的事。

老媽一點一點地消失，她的記憶、身體的機能、她的感覺、她的感情...。

每一週，我彷彿都在和老媽的某些部分做最後的相處，最後的留念，然後，跟這些部分一一say goodbye。
因為，隔幾週，這些部分就會徹底消失，然後，老媽剩下的就更少了。

我實實在在的在感受一個生命不斷失去的痛苦，走向衰敗的過程，這才發現，這是一個和我親密之最的生命不斷揮手道別的過程。錯過了一週，就少了幾部分的最後溫存。

萬萬沒想到，除了少女的老媽、兒童的老媽，最終，我還遇見了小嬰兒的老媽。每週和老媽的一部分告別，每週也重新認識她生命裡更多的面貌。

而我也看懂了，這一輩子沒被幾個人真正愛過的老媽，渴望自己生的女兒都很愛她，甚至溺她、寵她。很合理的，老媽最後變成十足的「女兒控」。

老媽對女兒們的情感放得非常深、非常重，故一不小心就嫌棄女兒們愛她愛得不夠！現在我終於讀懂，為什麼她總是溺愛與情勒交錯，一下子抱怨大轟炸，一下子又捨不得、放不下。

每個老爸老媽是否都是本待我們深讀的書呢？把握住機會展頁深入，或許，怨恨就變成心疼，不可理喻就變成由衷感佩。但願咱老孩子們和我們的老父老母們，在有生之年，都能因互相理解而諒解，最終彼此和解，繼續在夢裡閱讀他們的一生。

本文摘選自天下文化出版之《五十歲後我的媽》作者：彭菊仙

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#失智 #故事 #身體 #生命 #人生

熱門文章

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
hotNews__list__item--img

愛情賞味期極短！「最快變心」三大星座 一旦沒了刺激感轉身比誰都快
hotNews__list__item--img

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜
hotNews__list__item--img

劉宇寧、張凌赫都上榜！盤點5位陸劇長腿男星，這一位光看身高就想談戀愛！
hotNews__list__item--img

LINE最新25款免費貼圖大全！招財、撒嬌、已讀不回限時下載，日常聊天超實用
往下滑看更多精彩文章
花生粉奪冠最危險！醫點名「五大受潮粉末」長期吃恐傷肝腎

花生粉奪冠最危險！醫點名「五大受潮粉末」長期吃恐傷肝腎

2026-02-09 16:36 女子漾／編輯許智捷
花生粉奪冠最危險！醫點名「五大受潮粉末」長期吃恐傷肝腎。圖片來源：聯合報系資料照
花生粉奪冠最危險！醫點名「五大受潮粉末」長期吃恐傷肝腎。圖片來源：聯合報系資料照

台灣長年處在高溫又潮濕的環境，許多看似無害的粉末食品，其實一旦保存不當，反而可能成為肝腎的隱形負擔。腎臟科醫師洪永祥提醒，粉末類產品只要受潮，微生物就容易趁虛而入，進而產生黃麴毒素、赭麴毒素等黴菌代謝物，長期低劑量攝取，恐對肝臟與腎臟造成慢性傷害。

圖片來源：聯合報系資料照
圖片來源：聯合報系資料照

他也特別提醒，粉末若出現結塊、顏色變深，或聞起來有油耗味、霉味，就代表結構已經改變，無論是否過期，都不該再食用。以下是他點名的「五大受潮最傷肝腎粉末」，家中若有，務必多加留意。

編輯推薦

第五名｜乳清蛋白、膠原蛋白粉

健身族、熟齡族群常補充的高蛋白粉末，若長期放在流理台、飲水機旁或潮濕空間，頻繁開關容器容易讓水氣滲入。蛋白質含量高的環境，正是黴菌最容易繁殖的溫床，一旦水分活性升高，就可能產生真菌代謝物。醫師指出，這類物質可能誘發肝腎氧化壓力，長期食用反而讓腎臟承受更多負擔。

圖片來源：翻攝網路
圖片來源：翻攝網路

第四名｜即溶咖啡包、咖啡粉

咖啡原豆在潮濕條件下，本就容易生成赭麴毒素A，磨成粉後若密封不良，風險更高。研究顯示，赭麴毒素A屬於強效腎毒素，會破壞腎小管結構，且在體內代謝時間長，長期少量累積，可能成為慢性腎病的隱形因子。醫師提醒，咖啡粉一旦受潮結塊，就不該再沖泡飲用。

圖片來源：八根精品咖啡
圖片來源：八根精品咖啡

第三名｜五穀粉、堅果粉

芝麻粉、燕麥粉、紅豆粉、堅果粉常被視為養生食品，但這類粉末本身油脂含量高，遇到濕氣後，除了可能滋生黴菌，還容易發生油脂酸敗，產生大量自由基。相關研究指出，保存不良的穀物粉狀食品，進入體內後，可能同時增加肝臟解毒與腎臟排除的負擔，長期下來對器官健康並不友善。

圖片來源：池上鄉農會
圖片來源：池上鄉農會

第二名｜科學中藥粉

不少科學中藥會添加玉米澱粉等賦形劑來改善口感與穩定性，但這類成分吸水力極強。一旦藥粉結塊，內部往往已形成適合黴菌生長的環境，卻不一定能用肉眼辨識。研究發現，儲存條件不佳的中藥粉，可能檢出具累積性的赭麴毒素A，對腎功能原本就較弱的人風險更高。

圖片來源：港香蘭中藥廠
圖片來源：港香蘭中藥廠

第一名｜花生粉

花生本身就是黃麴黴菌最偏好的寄主之一，而花生粉又常以碎裂或品質較差的花生加工而成，在台灣飲食中使用頻率極高。黃麴毒素不僅被列為一級致癌物，也會直接傷害肝腎細胞功能，且具有高度耐熱性，就算經過烘烤、油炸也難以破壞，因此被醫師視為風險最高的粉末類食品。

圖片來源：iOPEN Mall
圖片來源：iOPEN Mall

粉末類食品保存原則很簡單，就是「小包購買、確實密封、盡快吃完」。只要發現結塊、異味或外觀異常，就應果斷丟棄，別因捨不得而讓肝腎承受長期健康風險。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#黴菌 #肝腎 #濕氣 #腎臟 #粉末類

熱門文章

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
hotNews__list__item--img

愛情賞味期極短！「最快變心」三大星座 一旦沒了刺激感轉身比誰都快
hotNews__list__item--img

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜
hotNews__list__item--img

劉宇寧、張凌赫都上榜！盤點5位陸劇長腿男星，這一位光看身高就想談戀愛！
hotNews__list__item--img

LINE最新25款免費貼圖大全！招財、撒嬌、已讀不回限時下載，日常聊天超實用

最新文章

強化校園聽覺照顧鏈 華科搓手聽篩 前端支持兒童聽力保健

強化校園聽覺照顧鏈 華科搓手聽篩 前端支持兒童聽力保健

#學習歷程 #校園

水返腳浪人的旅行之詩 2026.03.04 11
許維恩確診乳癌！醫揭「小胸部1優勢」　出現這3狀況快就醫

許維恩確診乳癌！醫揭「小胸部1優勢」　出現這3狀況快就醫

#許維恩 #乳癌

女子漾／編輯許智捷 2026.03.04 129
女性泌尿道感染高發：頻尿與灼痛別輕忽、預防與分流觀念一次看懂

女性泌尿道感染高發：頻尿與灼痛別輕忽、預防與分流觀念一次看懂
潮健康 2026.03.04 24
年前聚餐作息打亂：寒冷環境下身體更易疲累

年前聚餐作息打亂：寒冷環境下身體更易疲累

#聚餐 #飲食 #身體

潮健康 2026.03.04 12
情緒與腸道的關聯是什麼？從腸腦軸線談身心互動

情緒與腸道的關聯是什麼？從腸腦軸線談身心互動

#精油 #感受 #日常

潮健康 2026.03.04 15
長途旅遊後疲勞感延遲出現！專家解析身體調整過程

長途旅遊後疲勞感延遲出現！專家解析身體調整過程

#肌肉 #身體

潮健康 2026.03.03 19
3月3日元宵節到！小孟老師提醒「15大禁忌」吃湯圓時千萬別做這件事，小心把福氣送走

3月3日元宵節到！小孟老師提醒「15大禁忌」吃湯圓時千萬別做這件事，小心把福氣送走

#元宵節 #湯圓 #禁忌

女子漾／編輯許智捷 2026.03.03 154
勞退分紅今入帳！7,468億發放　近4成領超過5萬元　退休金「這樣做」竟翻倍？

勞退分紅今入帳！7,468億發放　近4成領超過5萬元　退休金「這樣做」竟翻倍？

#勞動部 #勞保局 #勞退基金

女子漾／編輯許智捷 2026.03.03 286
2026國中小「免費營養午餐」懶人包 115學年度全面上路縣市一次看！家長每年省下上萬元

2026國中小「免費營養午餐」懶人包 115學年度全面上路縣市一次看！家長每年省下上萬元
女子漾／編輯周意軒 2026.03.03 133
運動後不再尷尬！專家揭露改善體味的8個關鍵技巧

運動後不再尷尬！專家揭露改善體味的8個關鍵技巧

#體味

潮健康 2026.03.03 21
18+