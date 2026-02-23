2026-02-23 09:37 女子漾／編輯許智捷
過年爽吃腸道卻罷工？營養師揭「最強清腸5水果」別再只靠黑咖啡
年假才剛結束，身體卻還卡在「吃到飽模式」。佛跳牆、烏魚子、炸物甜點一輪接一輪，從除夕吃到初五，嘴巴很忙，腸道卻直接放假。開工第一天才驚覺三天沒上廁所，肚子脹到扣褲頭都覺得人生艱難。很多人第一反應是猛灌黑咖啡，但營養師提醒，從天然水果下手更溫和。
根據國外健康媒體整理與營養專家建議，便秘最常見的原因其實很單純，一是膳食纖維攝取不足，二是水分不夠。成人每日建議攝取28至34公克膳食纖維，但真正吃到標準的人不到一成。再加上過年作息顛倒、久坐追劇、忍著不上廁所，腸道蠕動自然慢半拍。
想在開工第一週找回順暢感，可以從以下5種高纖水果開始。
1. 梨子：果皮才是主角
一顆中等大小梨子約含5.5公克纖維，接近一天建議量的兩成。梨子同時含有不溶性與水溶性纖維，前者刺激腸道蠕動，後者吸水後形成凝膠，幫助糞便成形。梨子還含有山梨醇，能把水分帶進大腸，是相對溫和的天然助排幫手。重點只有一個，別削皮。
2. 火龍果：黑籽就是加速器
一杯火龍果大約含近5公克纖維。紅肉、白肉都可以，甜度不高、負擔不大。許多人都有「吃完隔天有感」的經驗，黑籽本身能促進腸道蠕動，但前提是水要喝夠，否則效果會打折。
3. 蘋果：果膠養好菌
一顆中等大小蘋果約含4公克纖維。果皮提供不溶性纖維，果肉中的果膠則屬水溶性纖維，也是一種益生元，能幫助腸道好菌生長。腸道菌相穩定後，排便自然比較規律。想順暢，蘋果皮千萬別浪費。
4. 柑橘類：清爽又助排
葡萄柚、柳橙等柑橘類水果，一顆約含3公克纖維。除了果膠，柑橘中的橙皮苷（naringenin）有研究指出可能具輕度促進腸道蠕動的作用。過年後想減少油膩感，早餐來顆柳橙，比一杯含糖飲料實在得多。
5. 奇異果：營養師點名王者
一顆奇異果超過2公克纖維，若清洗乾淨連皮吃，纖維量更高。研究發現，每天吃兩顆金奇異果有助減少排便用力，綠奇異果則能改善糞便質地。多位營養師也認為，奇異果屬於溫和且有效的腸道救援選項。
不過必須提醒，纖維不是萬靈丹。它進入腸道後需要水分才能發揮作用，若水喝太少，糞便反而更乾硬。建議一天至少喝足夠水分，並搭配簡單活動，例如午休後散步10到15分鐘，都能幫助腸道「開機」。
開工第一天，比起焦慮待辦清單，不如先把腸道調整回正軌。當身體順了，心情也會跟著回來。
