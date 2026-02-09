從出油到不穩定只差一步？油性肌膚常被忽略的狀態提醒

2026-02-09

　

許多人一提到油性肌膚，第一反應就是「容易出油、長粉刺、毛孔粗大」，也習慣將問題歸因於天生膚質或清潔不夠；然而，臉部反覆出油，往往不只是油脂分泌旺盛那麼單純，而可能與肌膚屏障狀態與油水平衡變化有關。

　

尤其在台灣高溫潮濕的環境下，油性肌族群長期承受清潔過度、頻繁去角質與強效控油產品的刺激，使肌膚防禦力逐漸下降，表面看似油光滿面，實際上卻可能處於缺水、敏感、容易不適的狀態。當這些隱形問題被忽略，出油就不再只是外觀困擾，而可能逐漸出現粉刺反覆、泛紅敏感等外觀困擾。

　

　

油性肌不一定脆弱，但更容易走向失衡

根據國泰醫院指出：油性膚質會分泌大量皮脂，給人滿臉油光的印象。皮脂可以阻絕外界的傷害，皮膚的角質層也比較完整，往往也屬於耐受性的膚質。不過有些油性膚質者，臉部容易反覆出現粉刺或泛紅狀況，在保養分類上常被視為油性且較敏感的膚質。這種膚質並不好保養，除了調整皮脂分泌外，這類膚況在保養上通常較為複雜，必要時仍建議由皮膚科醫師評估；油性/耐受性膚質不容易發紅或起疹子，但由於油脂的阻隔，保養品無法穿透皮膚表層。在使用保養品前，最好先用洗面乳與吸油面紙去除多餘油脂。

　

從出油到發炎，只差「忽略修護」這一步

健康管理師張恆恩表示：當油性肌同時出現上述狀況，往往代表肌膚已處於較為不穩定的狀態，這類發炎不一定立刻出現紅腫疼痛，但長期下來可能影響肌膚外觀的穩定度，使毛孔問題與暗沉感較不易改善。

　

油性肌保養關鍵一：清潔溫和，而非過度去油

油性肌並非不能清潔，而是應避免過度清潔。建議選擇溫和、弱酸性的洗面產品，一天清潔次數以早晚各一次為主，避免頻繁使用磨砂或高濃度酸類去角質產品，讓角質層保有足夠時間自行更新。

　

油性肌保養關鍵二：補水與修護不可忽略

不少人誤以為油性肌不需要補水，事實上，水分不足反而會刺激油脂分泌。選擇質地清爽、好吸收，可選擇質地清爽、使用感受溫和的產品，作為日常保養搭配，讓膚況維持相對穩定。

　

油性肌保養關鍵三：建立穩定的保養節奏

與其頻繁更換產品、嘗試強效控油方式，不如維持固定且簡化的保養步驟；當保養步驟維持一致，膚況表現往往較不易反覆出現困擾。

　

油性肌不是問題肌，而是需要被正確對待

台灣專業保養品牌 FARMELL法媚兒專家提醒：油性肌膚並非天生難以照顧，而是更容易因錯誤保養而失衡。從出油到膚況不穩定往往只差觀念的一步，及早調整保養方式，將重點放在溫和與平衡，有助於讓日常膚況表現更為穩定。

　

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構

　

　

　

不是所有舊衣都能回收！春節大掃除舊衣分類懶人包，這 4 類不可回收，丟錯最高罰 6000 元

不是所有舊衣都能回收！春節大掃除舊衣分類懶人包，這 4 類不可回收，丟錯最高罰 6000 元

2026-01-29 女子漾／編輯王廷羽
不是所有舊衣都能回收！春節大掃除舊衣分類懶人包，這 4 類不可回收，丟錯最高罰 6000 元。圖片來源：聯合報系資料照、FB @新北i環保
不是所有舊衣都能回收！春節大掃除舊衣分類懶人包，這 4 類不可回收，丟錯最高罰 6000 元。圖片來源：聯合報系資料照、FB @新北i環保

農曆春節前夕，許多家庭開始進行年度大掃除，其中整理衣櫃往往是最花時間的一項。不少人會把穿不到的舊衣打包後直接投入回收箱，希望減少浪費、順手做環保，但其實舊衣回收有明確規範，並非所有衣物都適合回收。

新北市政府環保局提醒，若未依規定分類回收，可能依《廢棄物清理法》裁處 1200 元至 6000 元罰鍰。女子漾幫大家整理舊衣回收的實用知識與判斷原則，幫助大家在整理衣物時更安心也更正確。

舊衣回收的判斷標準：先看「能不能再穿」

判斷衣物能不能回收的標準，其實不在於新舊與否，是依照當衣物清洗整理後，還適不適合再穿及使用。環保單位說明，舊衣回收僅限於在簡單清潔後，仍具備基本穿著功能、可供他人使用的衣物；若衣物本身存在衛生疑慮，或已破損、變形到無法再利用，即使外觀看起來還算完整，也不建議投入回收系統。

這4種衣物不可回收！處理方式一次看

基於衛生與實務處理考量，下列4種衣物不屬於舊衣回收範圍，應裝入專用垃圾袋，交由垃圾車清運。判斷的原則可簡化為兩點，只要是「貼身接觸私密處」或「已經破損無法再穿」，都應視為一般垃圾處理。

1.貼身內衣褲：包含內褲與內衣，因直接接觸私密部位，不適合再流通使用

2.泳衣：屬於貼身機能衣物，同樣有衛生疑慮

3.睡衣：因長時間貼身穿著，也被歸類為不可回收項目

4.無法再使用之衣物：破損、發霉或明顯髒污，且已無法修補或清潔的衣物

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

除了衣服之外，這些居家織品也不可舊衣回收

除了可穿著的衣物之外，大家在整理家中物品時，也常會把其他布製品一併投入舊衣回收箱，但實際上，這類物品並不屬於舊衣回收的範圍。常見不適用回收的品項包括棉被、枕頭、床單、床罩等寢具類用品，以及窗簾、毛巾、浴巾、地毯、踏墊等居家織品；另外，襪子與一般鞋類，也通常不在舊衣回收項目之列。

由於這些物品的材質結構與處理流程，與一般衣物不同，若隨意投入舊衣回收箱，反而會增加回收端分類與報廢的負擔。若遇到慈善團體或公益單位有特定募集活動，仍應以各單位公告的募集品項與方式為準，再行捐贈。

哪些衣物符合舊衣回收與捐贈條件

在確認衣物「具備再穿條件」後，下一步則是判斷是否屬於實際可回收或可捐贈的衣物類型。環保單位指出，衣物是否符合回收條件，與成人或孩童尺寸無關，重點仍在衣物本身的狀況與性質。

只要不是貼身衣物，且在清洗後仍保持完整、乾淨，沒有破損或明顯污漬，不論是成人或兒童的外衣，都屬於可回收或捐贈的範圍。常見符合條件的品項，包括上衣、褲子、裙子、洋裝、外套、西裝等日常外出服，只要穿著功能正常、外觀狀況良好，就能進入回收或捐贈系統，延續使用價值。

圖片來源：聯合報系資料照
圖片來源：聯合報系資料照

舊衣回收前記得確認這件事！

為了降低清潔隊與社福單位在後端分類與處理上的負擔，大家在投放舊衣前，建議先進行基本檢查，建議以下三步驟：

第一步：先檢視衣物是否屬於貼身衣物，或已有破損、發霉、明顯髒污等情況，這類衣物應以一般垃圾處理

第二步：確認可回收的衣物已完成清洗並完全晾乾，避免因潮濕導致整批回收衣物受影響

第三步：依照規定選擇投放方式，可交給循線資源回收車、投入政府核准設置的舊衣回收箱，或捐贈給合法的慈善團體

舊衣要丟去哪才安心？合法回收據點這樣查

如果不確定家附近的舊衣回收箱是否為合法設置，可以透過環境部建置的「全國不用品藏寶地圖」查詢。這個平台整合了各地合法的回收與捐贈站點資訊，能幫助民眾快速確認投放地點，避免把衣物投入來源不明的回收箱，讓回收流程更安心也更符合規定。

年輕人也飄老人味！不是沒洗澡！ 中醫點名 7 類催臭食物 愛喝手搖飲竟然中鏢

年輕人也飄老人味！不是沒洗澡！ 中醫點名 7 類催臭食物 愛喝手搖飲竟然中鏢

2026-01-30 女子漾／編輯黃冠婷
圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

不少人以為「體味重」代表不夠乾淨，但中醫師指出，真正讓人聞到不舒服氣味的，往往不是汗水本身，而是飲食與生活型態把味道放大了。甚至不只熟齡族群，近年門診也發現，不少年輕人因外食、熬夜與高糖飲食習慣，反而更早出現被形容為「老人味」的體味變化。

體味從哪來？不是汗，是這三件事在作怪

竹北昌盛堂中醫診所指出，體味主要來自三大來源。

第一：是皮脂氧化，頭皮、胸背或腋下出油多，加上悶熱或衣物不透氣，容易產生油耗味與悶油感。

第二：是細菌分解，汗液與皮脂在腋下、鼠蹊、足部等處停留太久，經皮膚菌相分解後，會產生脂肪酸與硫化物，讓味道變得更衝、更黏。

第三：是皮膚發炎，過度清潔、刺激性產品或反覆毛囊炎，會破壞皮膚屏障，讓味道變得更難洗掉。

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

醫師提醒，年輕人若長期外食、高油高糖、作息混亂或水喝太少，反而更容易提早出現明顯體味。

年輕人也會有「老人味」？常見生活型態地雷

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

中醫師提醒，許多年輕族群的體味問題，其實來自生活習慣：

1.長期外食、高油高糖、重口味：容易加速皮脂氧化，讓味道變得更厚重。

2.愛喝酒、常熬夜：酒精與作息混亂會影響出汗型態，隔天殘味特別明顯。

3.水喝太少：代謝物濃縮，汗味更容易被聞到。

4.腸道菌相失衡：便祕、纖維攝取不足或作息亂，可能讓體味出現悶、濁感。

中醫列「7 類催臭食物」，手搖飲真的中鏢

含硫食物：蒜、洋蔥、韭菜、蔥、花椰菜、高麗菜、甘藍、蘿蔔，容易從呼氣與汗排出，吃完就被聞到。

紅肉與加工肉:牛、羊、豬肉大量攝取；香腸、培根、火腿，代謝負擔高，味道更濃、更持久。

重口味辛香料：麻辣鍋、辣椒、胡椒、咖哩、孜然、沙茶，刺激出汗、放大揮發性氣味。

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

高油脂與油炸食物：炸物、濃醬、奶油、重油熱炒，皮脂分泌與氧化加速，容易出現悶油味。

精緻糖與甜飲：手搖飲、含糖飲料、甜點、餅乾、精緻澱粉，血糖波動與發炎增加，菌相更失衡。

酒精：啤酒、烈酒、調酒，代謝物會從汗與呼氣排出，殘味散不掉。

乳製品(部分族群)：起司、全脂乳、奶油，消化吸收較差者，體味可能偏悶臭或帶酸。

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

中醫師點名，以下組合最容易把體味推到臨界點：

最容易「一口氣變臭」的催味組合：重油、重口味、酒精、熬夜，四者同時出現，體味幾乎一定會被放大。

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

醫師建議的清潔與衣著重點（比狂洗更重要）

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

清潔原則：

原則1：流汗後先用清水沖掉汗與油脂

原則2：使用溫和清潔用品即可

原則3：避免過度去角質或洗到乾、刺、紅

原則4：若腋下、鼠蹊反覆紅疹或毛囊炎，需先處理發炎問題

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

衣著與洗衣重點

重點1：合成纖維、機能衣若易殘味，建議穿一次就洗

重點2：衣物、毛巾務必洗透、完全曬乾

重點3：流汗後 30–60 分鐘內換乾衣，避免汗悶在身上

重點4：鞋襪每日更換，鞋子輪替晾乾

改善體味的生活調整方向（中醫重點）

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

1.飲食：減少酒精、油炸、重口味、蒜洋蔥、含糖飲料的攝取頻率。

2.水分與腸道：尿色偏深代表水分不足；便祕者先調整作息與纖維攝取。

3.作息與運動固定睡眠時間、每週累積約 150 分鐘中等強度運動，有助穩定出汗型態。

如果真的愛大S，希望具俊曄能再去愛一次！她不會想要他，一輩子活在自責裡

如果真的愛大S，希望具俊曄能再去愛一次！她不會想要他，一輩子活在自責裡

2026-02-02 失敗要趁早 - 張念慈

2月2日，大S離開即將滿一周年。

韓國 KBS 《名人生老病死的祕密》曝光近期來台拍攝的片段，把具俊曄這一年來的狀態，攤在所有人眼前。

畫面裡，已經沒有大S。但留下來的具俊曄，卻像還沒走出她離開的那一天。

具俊曄站在墓園裡，整個人瘦了一圈，肩線塌下來，臉頰凹陷得明顯。他低著頭，看著平板裡兩人過去的影片，畫面裡的大S還在笑、還在說話、還在生活。

​那不是什麼特別的日子，也不是為了拍攝才出現的畫面。只是日復一日，具俊曄這一年來每天過的樣子。

晴天去、雨天也去。節目棚裡，主持人談到這一段時，聲音明顯停頓，最後直接哭了出來。我也跟著掉眼淚。

​所有人都說，這是深情。

但我看著那一幕，心裡卻浮現一個逆風的想法：如果大S 真的看得到，真的聽得到，她會希望歐巴這樣過一輩子嗎？

兩個丈夫，一個給了地獄 一個給了天堂

大S在婚姻裡，幾乎走過兩個極端世界。

第一段婚姻，她愛得很用力，只是那份愛，卻為她帶來長期的消耗與委屈。

流產後沒多久，身體還沒恢復，就被要求如期舉行婚宴，只為了曝光與宣傳；汪小菲的財務黑洞，是她拿自己的婚前資產一筆一筆補上；情緒失控、出軌不斷的伴侶，讓她一次又一次，把自己往地獄裡推。

​離婚時，她沒有翻舊帳，沒有公開清算，甚至沒有用惡意的語言替自己討回什麼。她帶著傷，安靜離場。

後來，她和具俊曄再次相愛。

年輕時錯過，二十多年後重逢，一通電話，把命運重新接上。沒有曖昧期，沒有試探，她一如既往，直接把自己交出去。那一直是她的愛情方式。

大S和具俊曄，是一段完全不同的關係。

具俊曄沒有要她證明價值，沒有把她當成資源，也沒有要求她扮演任何角色。大S不用再補洞、不用再撐場，只需要做自己。她第一次，在親密關係裡，可以休息。

也難怪S媽會說，那幾年是女兒「48年人生中最幸福的時光」。這句話，很溫柔，也很痛。

因為它同時意味著：在那之前，大S的人生，其實沒有真正被好好接住過。​一個婚姻，讓大S只學會忍；一個婚姻，讓她只需要放鬆的被抱緊。

大S走後，具俊曄活在自責裡

大S離開後，具俊曄的狀態，被完整記錄在 KBS 的鏡頭裡。

雨天，他仍到墓園。工作人員以為他不會出現，他卻說：「還是要來……熙媛比我更辛苦，她躺在那裡……」那句話一出來，很多人哭了。

但我聽到的，除了思念，還有一種深沉的自責：你走了，都是我的錯，我不可以過得比你更好，我必須毀了我自己。

​那是一個人，把摯愛的離開，全部歸咎成自己錯誤的方式。以大S的性格，她不是那種，會希望別人為她犧牲一輩子的人。

她一生都在替別人想辦法、扛責任、撐場面。她怎麼可能，希望自己最愛的具俊曄，因為她的離開，把人生也一併封閉？如果大S能說話，我相信她不會說「你一輩子都不可再去愛別人」。​她會說的是：請你要繼續去愛人，也同樣被愛。

寫在大S離開滿一年的這一天

​這一年，具俊曄已經把他能給的，全都給了。陪伴、思念、眼淚、日復一日沒有缺席的愛，他沒有少過一分。

所以，真的夠了。具俊曄已經深深地愛過大S，也被大S深深地愛過。

大S的離開，不該成為具俊曄此生反覆承受的責任。那不是具俊曄做得不夠好，也不是他該一直背著的重量。

在大S離開滿一年的時候，我真心希望，具俊曄可以慢慢走出悲痛，把那份大S留給他的愛，還給人生。

勇敢去愛，也勇敢讓自己再次被愛。那不是辜負，是大S最想看到的畫面。如果真的有來生，願你們不必錯過，不必重逢。一開始，就站在彼此身旁。


尾牙前一定要看！2026抽獎禁忌與中獎技巧全公開，花家黑魔法、娜璉桌布真的有用？

尾牙前一定要看！2026抽獎禁忌與中獎技巧全公開，花家黑魔法、娜璉桌布真的有用？

2026-01-15 女子漾／編輯周意軒
尾牙前一定要看！2026抽獎禁忌與中獎技巧全公開　花家黑魔法、娜璉桌布真的有用？ 圖片來源 :@heartlipped X和花木蘭yt截圖
尾牙前一定要看！2026抽獎禁忌與中獎技巧全公開　花家黑魔法、娜璉桌布真的有用？ 圖片來源 :@heartlipped X和花木蘭yt截圖

尾牙、春酒一到，辦公室空氣就會自動切換成「抽獎模式」：有人假裝佛系，其實手心全是汗；有人嘴上說隨緣，手機桌布早就換好。每年都會出現一批「中獎都市傳說」，2026討論度最高的三大派系，基本上就是花家黑魔法、吉伊卡哇護體、娜璉桌布玄學。以下整理成「９招技巧＋常見禁忌」，讓你在不迷信的前提下，幫自己多加一層心理Buff，至少抽獎那一刻看起來很有料。

2026尾牙春酒抽獎技巧 1：花家黑魔法先開聲，氣勢先贏一半

圖片來源 :花木蘭yt截圖
圖片來源 :花木蘭yt截圖

所謂「花家黑魔法」，最常見版本就是在抽獎前狂聽迪士尼《花木蘭》的歌〈以妳為榮〉，不少網友分享「聽完就中」的神奇經驗，甚至連便利商店都跟上話題，宣布店內不定期播放。實戰用法很簡單：抽獎前10到15分鐘，戴耳機、開單曲循環，讓自己進入「祖先都站我這邊」的自信狀態。

2026尾牙春酒抽獎技巧 2：娜璉桌布玄學，2026新一代「美輪明宏都市傳說」

如果你聽過當年「美輪明宏桌布之亂」，那你已經懂這種玩法的精髓：用一張照片，替自己建立「我今天會走運」的心理暗示。

而2026最紅的新主角，正是TWICE林娜璉。台灣媒體整理了大量網友回報，把手機桌布換成娜璉照片後，抽獎、發票、搶票都變順的案例，甚至出現「娜璉玄學」這種稱號。

圖片來源 :@heartlipped
圖片來源 :@heartlipped

實戰建議：抽獎當天才換也行，但請別邊換邊大喊「我一定會中」，低調一點更有儀式感。

2026尾牙春酒抽獎技巧 3：吉伊卡哇要帶哪隻？「吉祥物」這個語感就是主打

吉伊卡哇派的核心不是科學，是「可愛帶來好心情」。社群上確實有人分享帶著吉伊卡哇娃娃或吊飾去開會、去抽獎，結果真的中到獎金，還出現借同事接力沾喜氣的故事。

要問帶哪隻？最通用的答案就是：帶你最喜歡、最想被它守護的那隻。若你想更「諧音派」一點，優先選名字聽起來就很吉利、很討喜的角色，讓自己一路心情穩、笑容穩、氣場也穩。

圖片來源 :女子漾編輯拍攝
圖片來源 :女子漾編輯拍攝

2026尾牙春酒抽獎技巧 4：抽獎前的「禁忌」第一條：不要先講衰話、也不要先自我詛咒

很多人抽獎前會習慣性說「我一定不中啦」「我很衰啦」，這句話最可怕的點不在玄學，而在於它會讓你整個人縮起來。尾牙抽獎其實很吃現場狀態：你越緊張越彆扭，越容易在被叫到名字時反應慢半拍。所以禁忌不是神鬼，是你自己先把自己送走。把口頭禪改成「隨緣，但我今天狀態很好」，就夠了。

2026尾牙春酒抽獎技巧 5：抽獎前的「禁忌」第二條：別急著炫耀你的準備

你可以換桌布、可以聽神曲、可以口袋放小吊飾，但請不要一到會場就昭告天下「我今天準備齊全等著中」。這不是怕被破法，是避免變成全場焦點後給自己壓力，或讓同事起鬨、把你推到尷尬位置。低調，才是最強的幸運濾鏡。

2026尾牙春酒抽獎技巧 6：馬年穿搭小心機，用「土色系」把火氣壓穩

2026是馬年，社群也流行把生肖五行跟穿搭連在一起：用土色系去平衡火氣，讓整體氣場更穩。

你不需要全身卡其到像在荒野求生，只要在外套、包包、鞋、眼影或指甲選一個「大地色細節」，就能達成「看起來很會」的效果。

2026尾牙春酒抽獎技巧 7：紅色不是只能紅內褲，紅色小物更適合社畜日常

尾牙的紅色梗每年都會被玩到爛，但它之所以不退流行，是因為它真的很適合拍照、也很適合營造「喜氣上身」的狀態。比起走極端路線，你可以選一個「不會尷尬又看得出有準備」的紅色小物，例如紅色髮夾、紅色指甲、紅色耳環，或紅色手機殼的一角。可以戴上vacanza全系列飾品皆採用低敏925純銀製作，以「實踐馬」與「招財喵」為領銜主角紛紛躍上項鍊，輕鬆融入日常穿搭，祈願耳飾再加碼推出「財富雞」、「結緣兔」、「汪旺犬」，集結戀愛、財富、以及好人緣祝福！系列更推出周邊御守，繡上yeeee pottery品牌小標，配合金、木、水、火、土五行元素推出五款御守香氛包，相生相剋，萬物平衡，恰恰與陶藝家李亭儀的心意相通，期許面對新的一年，達成所有的目標之前能提醒自己好好休息，平衡生活與理想。

vacanza 攜手歡樂陶一家陶藝工作室（yeeee pottery），以全新靈感「我的願望小福獸 Let your wish stay」延伸經典「祈願生肖系列」。圖片來源：vacanza　提供
vacanza 攜手歡樂陶一家陶藝工作室（yeeee pottery），以全新靈感「我的願望小福獸 Let your wish stay」延伸經典「祈願生肖系列」。圖片來源：vacanza　提供

vacanza 攜手歡樂陶一家陶藝工作室（yeeee pottery），以全新靈感「我的願望小福獸 Let your wish stay」延伸經典「祈願生肖系列」。圖片來源：vacanza　提供
vacanza 攜手歡樂陶一家陶藝工作室（yeeee pottery），以全新靈感「我的願望小福獸 Let your wish stay」延伸經典「祈願生肖系列」。圖片來源：vacanza　提供

2026尾牙春酒抽獎技巧 8：手寫紅字許願法，讓你抽獎時更專注

有一派玩法是「手寫紅字」，例如把想中的獎項或金額用紅筆寫在小紙條上，當成口袋護身符，主打偏財運加成。用更現代的角度看，它其實就是「具象化目標」：你越清楚自己想要什麼，越不容易在抽獎過程心態崩壞、越能保持穩定。

2026尾牙春酒抽獎技巧 9：抽獎前先把「名字辨識度」拉滿

這招很務實：尾牙現場常常音響炸裂、主持人語速快，名字又容易撞音。你可以在抽獎前就把座位、動線、上台路線想好；如果公司允許名牌、桌牌，讓自己的識別更清楚也更好。這不算玄學，是降低「叫到你卻沒反應」這種社死風險。

《何百芮的地獄毒白》圖片來源:官方
《何百芮的地獄毒白》圖片來源:官方

護照過期怎麼辦？不用排隊、不必代辦！初辦、換發 2 大官方管道一次看

護照過期怎麼辦？不用排隊、不必代辦！初辦、換發 2 大官方管道一次看

2026-01-27 女子漾／編輯許智捷
護照過期怎麼辦？不用排隊、不必代辦！初辦、換發 2 大官方管道一次看。圖片來源：官方、getty
護照過期怎麼辦？不用排隊、不必代辦！初辦、換發 2 大官方管道一次看。圖片來源：官方、getty

農曆年前、暑假旅遊季前，不少民眾才驚覺護照早已過期、小孩的也還未辦理，若找代辦一家得多花上千元。其實，若不是急著出國，現在已有兩種官方管道，能有效避開排隊人潮，也不必額外花錢給代辦！

符合條件的民眾，可多加利用「自然人憑證線上換發護照」與「戶政事務所一站式初辦護照」兩項服務，差別只在於你是不是第一次辦護照。

方法一：自然人憑證「線上換發」護照

適合誰？護照過期、不趕時間、不想排隊的人！不少人不知道，其實護照過期，只要條件符合，可以全程線上申請，不必跑領務局送件。

申請前先確認 3 個重點（最常卡關）

1. 使用電腦申請需準備「讀卡機＋實體自然人憑證卡」
手機申請則要先完成「行動自然人憑證」註冊
2. 瀏覽器有差。實測以Chrome、Edge 成功率最高
3.照片是「合格數位檔」，檔案格式為 JPG 或 JPEG
（直接向照相館索取電子檔最保險，用手機翻拍實體照片，幾乎一定被退件）

線上申請流程怎麼走？

登入領務局官網，選擇「有條件式線上申換護照」，系統會自動帶入自然人憑證內的身分資料，只需上傳照片並填寫聯絡資訊。完成申請後，必須在 24 小時內完成線上繳費（一般件 1,300 元），逾期系統會自動取消。

很多人不知道的「隱藏規定」

申請時選定的領照地點（台北、台中、高雄、花蓮或嘉義）事後不能更改。此外，雖然是線上申請，但「領照當天一定要本人到場」，不能委託代領，櫃檯會現場核對人貌與身分證正本。

方法二：戶政事務所一站式「初辦」護照

適合誰？第一次辦護照、帶小孩辦、長輩辦護照的人！若你是人生第一本護照，其實不用跑領務局，直接到住家附近的戶政事務所就能一次搞定，且不限戶籍地。

但這些情況「不能」在戶所辦

只要曾經辦過護照（就算已過期）、護照遺失、曾改名或需急件（短期內出國），都必須改到領務局辦理。

文件準備常見雷點

14 歲以上：需攜帶身分證正本、兩張護照用證件照、簡式護照資料表
14 歲以下：需攜帶兩張護照用證件照、簡式護照資料表，並由父母或監護人陪同且填妥同意書/委任書，陪同者也要帶身分證正本

若父母無法陪同，改由直系血親（如祖父母）帶辦，一定要附上父母簽名的委託書，這點最容易被忽略。14歲分界是依據有無身分證者，外交部領事事務局有更詳盡之區分資料，請以官網為準。

繳費與收照的小技巧

戶政事務所受理後，會給一張繳費通知單，必須在 7 天內完成繳費（超商、郵局、農漁會、轉帳皆可），逾期案件會被直接撤銷。最推薦的是現場直接勾選「郵寄到家」，由中華郵政快捷寄送，約加收 100 至 150 元郵資，護照完成後會掛號寄到府上，不必再跑第二趟戶所領取。

18+