2026-01-27 13:34 女子漾／編輯許智捷
2026 馬年春節換新鈔攻略｜2/9 起開換、全台455 據點、ATM 領新鈔一次整理
農曆春節將至，不少民眾已開始準備紅包。中央銀行今（27）日正式公告 2026 年（民國 115 年）馬年春節換新鈔時程與地點，全台共規劃 455 個臨櫃兌換據點，提供為期 5 個營業日的新鈔兌換服務。為避免排隊久候，央行也同步更新「春節換新鈔 Google Maps 地圖」，協助民眾快速找到最近的兌換地點。
2026 春節換新鈔時間一次看
根據央行公告，2026 年春節新鈔兌換時間如下：
兌換日期為 2 月 9 日（週一）至 2 月 13 日（週五），共 5 個營業日，實際兌換時段依各金融機構營業時間為準。
全台 455 個臨櫃兌換據點 8 家指定金融機構
今年春節換新鈔服務由 8 家金融機構共同承擔，全國合計 455 個據點：
其中 7 家公股銀行包含臺灣銀行（全台 160 處，據點最多、供應量最穩定）、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行及臺灣中小企業銀行，共計 212 處。
中華郵政則設有 83 處郵局提供兌換服務，都會區 24 處設置新鈔兌換專櫃，偏遠地區 59 處則於一般儲匯櫃檯辦理。
臨櫃兌換規定一次看
最受歡迎的壹佰元鈔券，每人每次限兌 100 張（共 1 萬元），主要考量紅包需求高，避免供應不及伍佰元、壹仟元與貳仟元鈔券，則依各分行庫存量酌量供應。央行也提醒，貳仟元鈔券流通量較少，若有需求，建議優先洽詢臺灣銀行大型分行。
此外，央行特別強調，銀行人員不會要求民眾事前轉帳或提供個資，所有換鈔作業皆須於實體櫃檯完成，民眾務必提高警覺防範詐騙。
不想排隊？ATM 領新鈔實用技巧公開
除了臨櫃兌換，部分 ATM 也會在換鈔期間提供新鈔，是不少上班族的省時選項。
依往年經驗，臺灣銀行 ATM 成功率最高，且常在正式兌換日前 2 至 3 天就提前補入新鈔。台新銀行 ATM（設於全家便利商店、大潤發、新光三越等地點）過往曾提供 1,000 元與 100 元新鈔。兆豐銀行附設於實體分行的 ATM，也常有新鈔供應。
不過需留意，ATM 通常無法指定面額，多以 1,000 元為主，若要領取 100 元鈔券，建議選擇設有百元鈔券選項的提款機。
善用 Google Maps 換鈔地圖快速導航
央行表示，已同步更新「115 年度春節前兌換新鈔地圖」，民眾可透過央行官網、官方 LINE 或 Google Maps 查詢最近的兌換據點，部分分行也會現場引導人流，減少排隊時間。
央行也提醒，春節前為換鈔高峰期，建議民眾提早規劃兌換時間，或多利用 ATM 領新鈔方式，避免人潮集中。
