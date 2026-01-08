火鍋吃冬粉比較健康？營養師點名 ：火鍋族恐踩 4 大熱量陷阱、這樣吃反而熱量更高。圖片來源：shutterstock

冬天一到，火鍋出現的頻率自然變高，不少人為了「吃得比較安心」，會在點餐時把白飯換成冬粉，覺得主食看起來清爽一點，整餐負擔就能降低，也比較不容易發胖。不過，營養師提醒，這個看似聰明的選擇，實際上可能暗藏不少熱量地雷。

圖片來源：shutterstock

徐佳靖營養師指出，冬粉的主要成分仍是澱粉，傳統冬粉雖以綠豆澱粉製成，但在加工過程中，外皮與多數營養成分早已被去除，膳食纖維與維生素 B 群含量都相當有限。部分市售冬粉為了降低成本、改善口感，還會混合使用馬鈴薯或樹薯澱粉，營養密度進一步下降。

圖片來源：香港熱鍋

此外，不同澱粉來源也會影響血糖反應。相較之下，純綠豆澱粉冬粉的升糖指數較低；而市面上常見、口感容易煮爛的馬鈴薯澱粉冬粉，則較容易造成血糖快速波動。若搭配方式不當，反而可能讓一碗看似清淡的冬粉，變成熱量累積的來源。

火鍋吃冬粉 小心 4 個常見飲食陷阱

1. 丟進重口味湯底

冬粉本身幾乎沒有味道，但吸附能力極強，一旦放入麻辣鍋、沙茶鍋等高油湯底，不只吸進湯汁，也會把油脂與鈉含量一併鎖住。外表看起來清澈，實際吃下的熱量卻不容小覷。

圖片來源：聯合利華飲食策畫

2. 誤以為冬粉不算主食

不少人計算飲食時，會把冬粉當成配料或附加食材，但從營養分類來看，冬粉仍屬於澱粉類。若未納入每日澱粉份量，很容易在不知不覺中吃過量。

3. 長期用冬粉取代正餐澱粉

冬粉能提供熱量，卻缺乏原型澱粉應有的營養密度。長期只以冬粉作為主食，容易造成膳食纖維與維生素攝取不足，反而影響整體代謝與飲食均衡。

圖片來源：主婦聯盟

4. 只吃冬粉、不搭配其他食材

冬粉吸水後體積變大，剛吃完容易有飽足感，但由於纖維與蛋白質含量低，飽的時間往往不長。若缺乏蔬菜與蛋白質搭配，反而更容易在餐後短時間內感到飢餓。

營養師提醒，飲食選擇不該只看「外表清不清爽」，而是回到食物本質與整體搭配。若真的喜歡冬粉口感，建議避開高油湯底、正確計算份量，並搭配蛋白質與蔬菜，補足營養缺口、穩定血糖，才能吃得安心又不失控。