火鍋吃冬粉比較健康？營養師點名 ：火鍋族恐踩 4 大熱量陷阱、這樣吃反而熱量更高

政府「300 億元中央擴大租金補貼專案」確定延續至 2026 年（民國 115 年），全年補助名額維持 75 萬戶，持續照顧青年、家庭與弱勢租屋族。不過，2026 年起制度正式上路的新制也同步提高門檻，頂樓加蓋、違建等非合法住宅全面排除，成為今年最重要的變化。
究竟哪些人可以申請？可以領多少？舊戶還要不要重新申請？補貼多久會入帳？以下一次整理 2026 年租金補貼重點。
2026 租金補貼申請時間與名額
受理期間
2026 年 1 月 1 日（四）上午 9 時
至 2026 年 12 月 31 日（四）下午 5 時
2026 年租金補貼採「隨到隨辦」方式受理，符合資格者只要在申請期間內提出申請，案件就會依送件順序進行審查，不需等到特定批次或截止日。
補助戶數
本次租金補貼名額全台共計 75 萬戶，採取總量管制方式辦理，一旦核定戶數額滿，受理作業可能提前截止，建議符合資格的租屋族及早提出申請，以免錯失補貼機會。
2026 年最大新制：全面排除「非合法住宅」
為了提升租屋族的居住安全，內政部國土管理署自 2026 年起正式調整租金補貼規定，明確要求新申請者所承租的房屋必須為合法住宅，未來頂樓加蓋、違章建築或其他不符合法規的住宅，將無法再申請租金補貼。
申請需具備
建物保存登記或合法建築證明
房屋稅按「住家用」課徵
建物用途登記含「住、住宅、農舍、套房、公寓、宿舍」等字樣
舊戶緩衝規定
若申請人於 2025 年已核定並持續領取租金補貼，且 2026 年續住原址，即使承租的是頂樓加蓋，仍可在緩衝機制下繼續領取補貼至原核定期間屆滿（多數可至 2026 年底）；但若於 2026 年期間搬家、重新簽訂新租約，或於 2027 年起再度申請補貼，則必須改承租合法住宅，否則將無法再符合申請資格。
舊戶續住可以撐一下，新戶或換房就不行了。
2026 租金補貼申請資格一次看
申請人須同時符合以下條件
身分與年齡
中華民國國民，設有國內戶籍
年滿 18 歲可自行申請
特定未成年情形（如結束安置）得由法定代理人申請
無自有住宅
家庭成員名下均無自有房屋
家庭成員包括：申請人、配偶、申請人或配偶的未成年子女、申請人或配偶孕有的胎兒、申請人或配偶的受監護人。
所得門檻
申請租金補貼時，政府會以申請人「整個家庭」為計算單位，將家庭成員的總收入加總後，平均到每一個人身上，只要每人每月的平均所得低於租屋所在地所公告的「最低生活費 3 倍」，就符合這項所得門檻。計算標準以財稅機關資料為準，並非單看個人當下的月薪。
以近期公告標準為例：
台北市：約 61,137 元
新北市：約 50,700 元
桃園市：約 50,304 元
台中市：約 48,231 元
台南市：約 46,545 元
高雄市：約 48,120 元
不得重複領取
申請租金補貼時，原則上不得同時接受其他政府住宅相關協助，包括入住社會住宅、政府興辦的出租住宅，或是包租代管等住宅補助方案，以避免重複補貼。不過，仍有少數特殊情況可依個案由主管機關審認，是否符合例外適用資格，需以實際審查結果為準。
2026 租金補貼金額與加碼倍數
基本補貼（依地區與分級）
租金補貼金額依申請人身分條件與租賃所在地不同而有所差異，每戶每月約落在 2,000 元至 8,000 元之間，實際核定金額仍以主管機關審查結果為準。
分為三個等級
第一級：低收入戶／中低收入戶家庭
第二級：一般家庭
第三級：單身、未滿 40 歲、非弱勢者
五大加碼族群（擇高計算）
若符合以下身分，可再加碼補貼金額：
單身青年（18～未滿 40 歲）：×1.2 倍
新婚家庭（結婚 2 年內）：×1.5 倍
育有未成年子女（含胎兒）：1 人×1.4，每多 1 人再加 ×0.2
經濟弱勢（低收／中低收）：×1.4 倍
社會弱勢（身障、原住民、65 歲以上等）：×1.2 倍
在同時符合多項加碼身分條件的情況下，租金補貼金額可依規定疊加計算，最高每戶每月補貼金額可達 14,400 元。
2026 租金補貼怎麼申請？舊戶要再申請嗎？
舊戶
若申請人於 2025 年已獲核定並領取租金補貼，2026 年將由系統自動帶入資料進行審核，原則上不需重新申請；但若租約到期、提前終止或有搬家情形，仍須在租約消滅後 3 個月內補上符合規定的新租賃契約，否則補貼資格將受到影響。
新戶申請方式（三擇一）
1. 線上申請（最推薦）
透過「300 億元中央擴大租金補貼線上申請系統」＼點我進系統／
2. 郵寄申請
下載申請書郵寄租賃房屋所在地直轄市或內政部國土管理署辦理。
3. 臨櫃申請
於上班時間至地方政府受理窗口辦理。
申請需準備哪些文件？
申請書（線上申請免附）
定期租賃契約影本或電子契約
（須載明出租人、承租人、身分證字號、地址、租金、租期）
申請人金融機構帳戶證明
申請時需依個人身分狀況檢附相關證明文件，例如懷孕者須提供懷孕證明、具經濟或社會弱勢身分者須檢附弱勢身分證明文件，若有受監護人則需附上載有監護關係的戶籍資料；家庭成員中如有外籍人士，則須提供由內政部移民署核發的統一證號。
房東需要同意嗎？房東會被課稅嗎？
申請租金補貼時不需要取得房東同意，房客只要符合資格即可自行提出申請；一旦補貼核定通過，地方政府將依規定自動將房東認定為「公益出租人」。
房東可享
每屋每月租金收入 1.5 萬元免稅
房屋稅比照自用住宅優惠稅率
不過，實務上仍建議租客在申請前先與房東說明與溝通相關機制與影響，提前取得理解，有助於避免日後在稅務或租約認知上產生誤會。
補貼多久會入帳？如何查詢進度？
已起租者
自申請日起按月撥款
未起租者
自起租日開始撥款
進度查詢
申請完成後，可進入租金補貼線上申請系統，點選「進度查詢」，輸入身分證字號與健保卡號，即可查詢案件目前的審核進度。
＼點我查詢進度／
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower