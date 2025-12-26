2025-12-26 17:18 女子漾／編輯許智捷
2026 交通新制大整理｜考照、高齡換照下修、違規回訓、無照駕駛重罰一次看
隨著交通事故型態與駕駛結構變化，交通部近年陸續推動多項道路安全改革。進入 2026 年（民國 115 年），台灣交通制度將迎來一波調整，涵蓋駕照考照制度、高齡駕駛管理、違規回訓機制、雙北自行車道管制、無照駕駛罰則，以及新車隔熱紙規範等多個面向。
以下整理目前已公布或規劃中的重點方向與預計時程，協助民眾掌握即將上路的交通新制輪廓。
1. 駕照管理與考照改革（規劃自 2026 年起推動）
交通部近年推動「考照即練兵」政策方向，規劃透過多項制度調整，改善過去以背誦題庫為主的考照模式，強化實際道路安全觀念。
汽、機車筆試
是非題將全面取消，改為全選擇題，強調理解法規與路權概念。
路考內容
場考將加重「路口停讓」「轉彎死角確認」等項目，大型車需確實做「指差確認」，否則可能直接不及格。
駕駛模擬器
規劃 2026 年上半年起，駕訓班陸續導入模擬器，先練突發狀況再上路。
2. 高齡駕駛管理新制（預計 2026 年中後推動）
因應高齡駕駛比例增加，政府正研議調整高齡換照門檻，並搭配教育與替代方案。
換照年齡
由 75 歲下修至 70 歲，需定期換發駕照（約 3～5 年）。
75 歲以上加強管理
除體檢與認知測驗外，需上安全課程與危險感知體驗。
有肇事紀錄者
須自費接受實地駕駛訓練與評估，確認安全才能續照。
同時，交通部也規劃自願繳回駕照的獎勵機制，70 歲以上長者若選擇不再駕駛，可申請 TPASS 乘車補助，最高補助金額規劃為 1,500 元，以提供替代交通選項。
3. 違規「強制回訓」制度（規劃 2026 年啟動）
針對重複違規或高風險駕駛行為，交通部規劃導入「違規回訓」制度，讓處罰不僅止於罰鍰。
適用對象
一年內累計 3 次以上特定違規。
常見違規樣態
闖紅燈、超速、不讓行人、未依路權、彎道或校區未減速等。
回訓內容
須自費上約 3 小時交通安全講習，未參加可能加重處分，甚至吊扣駕照。
4. 雙北自行車道管制調整（規劃 2026 年 1 月 1 日起）
為降低自行車道內人車混行風險，台北市與新北市規劃同步加嚴管制。
禁行車種
懸掛牌照的「微型電動二輪車」全面禁止進入雙北自行車道與河濱非汽機車道。
罰鍰
違規可罰 300～1,200 元，並要求立即離開。
5. 無照駕駛罰則加重（規劃 2026 年上半年）
無照駕駛長期被列為交通事故高風險因子，交通部規劃調高相關罰鍰上限。
罰鍰上限
機車無照：最高 3.6 萬元，汽車無照：最高 6 萬元。
連帶處分
車輛當場移置保管，知情借車的車主也可能被罰、扣牌。
6. 新車隔熱紙透光率規範（規劃自 2026 年起）
針對新出廠車輛，交通部規劃導入隔熱紙透光率標準，以提升行車視線與執法辨識度。
透光率標準
前擋風玻璃：70% 以上，前側窗（駕駛、副駕）：40% 以上。
適用對象
僅限 2026 年後新領牌車輛，舊車暫不強制拆除。
