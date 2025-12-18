2025-12-18 11:38 女子漾 /編輯周意軒
天冷不用動！研究指「冬天多看帥哥」有益？竟有這些神奇功效
下班後走在街上，迎面來了一位顏值在線的天菜男生，你是不是也會忍不住多看兩眼，心情瞬間被救贖？很多人笑說這只是犯花癡，但近年網路卻不斷流傳一句話：「女生多看帥哥，會比較健康、甚至比較長壽。」這到底是都市傳說，還是真的有一點科學根據？
為什麼「看帥哥」會讓人心情變好？
先說結論：不是帥哥在幫你養生，是大腦在自嗨。
心理學與神經科學研究早就發現，人類在看到「賞心悅目」的事物時，大腦會啟動獎賞系統，分泌多巴胺與腦內啡。這種反應和追劇、聽喜歡的音樂、吃甜點其實是同一套機制，會帶來短暫的愉悅感、放鬆感，壓力指數自然下降。
王姿允在臉書專頁「王姿允醫師。我的無齡秘笈。」指出，長得好看真的與健康有關聯，但僅限於男性。為什麼女性擇偶可以以貌取人？因為有吸引力的男性是真的比較健康。
那些「多看帥哥能延壽」的研究，可信嗎？
網路上常被引用的說法，像是「每天看帥哥幾分鐘，壽命延長4到5年」、「看10分鐘帥哥等於30分鐘有氧運動」，其實多半是誇大解讀或二手轉述。目前主流醫學期刊並沒有直接證實「偷看高顏值異性＝延長壽命」這樣的因果關係。比較接近事實的是：情緒愉悅、壓力較低的人，長期來說心血管與健康風險較低，但這和看帥哥、看漫畫、滑貓片本質上是同一件事。
看臉真的對大腦有幫助？這一點倒是真的
《Evolutionary Psychology》等期刊研究指出，短時間注視高吸引力臉孔，可能會讓大腦的注意力與記憶力短暫提升。學者認為，這和演化心理有關，當大腦偵測到「高吸引力刺激」，會短暫提高認知資源，讓人更專注、更清醒。
所以看帥哥真的「比運動有效」嗎？
運動帶來的心肺訓練、肌肉刺激、代謝改善，是任何視覺愉悅都取代不了的。但如果你把「偷看帥哥」當成生活中的一點小快樂、一個情緒回血的開關，那它確實有存在價值。
專家也提醒，「觀賞」和「打擾」之間要有界線，保持尊重與距離，才能讓這件事真的只是療癒，而不是尷尬。