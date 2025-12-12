2025-12-12 10:12 女子漾／編輯許智捷
賴佩霞女婿心臟病逝震撼各界：先天性心臟病會遺傳嗎？3 種高風險族群與產檢關鍵一次看
賴佩霞 11 月 30 日舉辦首場個人演唱會，本該在家人與歌迷的祝福中度過，但未料隔天便接獲噩耗。她的小女兒在美國陪伴丈夫 Kevin 接受治療，卻在清晨聽見最心碎的消息，因先天性心臟病病況急轉直下，Kevin 仍不敵病情離世。賴佩霞得知後立刻飛往美國，只盼在巨變中陪伴小女兒渡過最困難的時刻。
這樁悲劇也讓外界再度關注「先天性心臟病（Congenital Heart Disease, CHD）」的嚴重性。據臨床統計，CHD 是最常見的先天疾病之一，發生率約為每 1000 位新生兒中有 6〜10 位。許多患者在出生後即需接受手術或長期追蹤，其中部分類型在童年或成年階段仍可能反覆出現併發症，甚至產生生命危險。
CHD 為何年輕人仍可能突然身亡？醫學揭開背後原因
先天性心臟病（Congenital Heart Disease, CHD）是最常見的先天異常之一，根據國際與臨床常見的統計，發生率約每 1000 名新生兒中有 6～10 名。雖然醫療大幅進步，多數患兒在嬰幼兒期手術後能順利長大，但對部分患者而言，心臟結構缺陷帶來的影響並非一次性解決，成年後仍可能出現：
心衰竭反覆發作
心律不整、危及命的電流傳導異常
瓣膜退化、狹窄或洩漏
心臟結構壓力增加導致心臟肥厚或衰弱
即使是早年已接受修補手術者，成年後仍可能因心臟負荷、組織疤痕或生理變化引發併發症。
哪些人應做遺傳諮詢？三大高風險族群要特別注意
事件引發外界高度關注的關鍵問題是：先天性心臟病會遺傳嗎？我的孩子會面臨同樣風險嗎？
醫界指出，目前 CHD 的成因仍以「多因子」為主——包含基因、環境、孕期暴露等綜合作用。然而家族史確實會提高發生率：
1.一般族群風險：0.6%～1%
2.若第一胎患有 CHD，第二胎機率上升至約 2～6 倍（視類型與家族背景而異）
3.若父母其中一人患有 CHD，子代風險也較一般人高
若家族中有多位患者，需高度警覺單基因遺傳的可能性，雖然多數 CHD 不會直接遺傳，但「遺傳傾向」仍可能存在，因此家族中出現 CHD 病史時，下一代應更謹慎。
懷孕前 vs 懷孕中能做哪些檢查？
懷孕前（備孕）
家族病史評估
必要時進行特定基因檢測
諮詢是否需要胚胎植入前基因檢測（PGT）
懷孕中（產檢）
胎兒心臟超音波（Fetal Echo）
建議18～22 週施行，是 CHD 最重要的診斷工具
羊膜穿刺＋染色體分析
若懷疑染色體異常
高風險孕婦應增加心臟篩檢頻率
包括糖尿病孕婦、多胎妊娠、孕期感染或服用特定藥物者
醫師強調，越早發現 CHD，出生後介入的成功率越高。雖無法完全避免 CHD，但透過正確的資訊與追蹤，能讓下一胎擁有更完善的醫療準備。
