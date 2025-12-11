2025-12-11 17:30 女子漾／編輯許智捷
全球首例！澳洲禁止 16 歲以下使用社群 揭青少年 8 大心理與行為危機
澳洲自 2025 年 12 月 10 日起正式成為 全球第一個全面禁止 16 歲以下民眾使用社群媒體的國家。包括 Facebook、Instagram、YouTube、TikTok、X、Threads 等在內，共 10 大平台皆在限制清單中。此禁令一推出，立即成為全球焦點，各國政府也正密切關注澳洲模式，評估是否跟進。
這項政策最初在 2024 年提交時便獲得高度民意支持，核心理由是「保護青少年的心理健康與網路安全」。然而禁令上路後，澳洲社會內部仍存在強烈爭議：支持者認為是必要的保護機制，但反對者擔心壓縮兒少的社交與資訊自由。
多國研究指出，社群媒體對未成年心智的影響已超越娛樂層面，甚至可能造成 情緒障礙、成癮、網路暴力與資安威脅。澳洲政府在政策報告中明確指出：青少年的大腦仍在發展階段，難以抵抗平台演算法所帶來的「不斷比較、不斷回饋、難以停止」的刺激。
以下為青少年使用社群平台的兩大面向風險：
一、心理健康相關風險
1.負面社會比較加劇自我否定
青少年常把自己與社群上濾鏡過的完美形象比較，容易產生自卑、身體焦慮與情緒困擾。
2.FOMO（錯失恐懼症）持續累積焦慮
為避免錯過朋友動態，不停刷新社群，久而久之形成焦慮循環，難以放鬆。
3.情緒敏感度提升、反應更劇烈
按讚、留言、既讀未回等社會回饋，對青少年的神經系統刺激更強烈，情緒波動也更頻繁。
4.睡眠品質惡化、憂鬱風險上升
睡前滑手機、藍光刺激與深夜回訊息習慣，使睡眠不足普遍化，也增加情緒失衡與憂鬱的可能。
二、行為、學習與安全風險
1.強迫性使用與成癮風險提高
社群平台的不定時回饋設計容易誘發強迫性滑手機，青少年的自制力更難抵抗。
2.網路霸凌更普遍、傷害更深
匿名留言與群體排擠在青少年族群中更常見，心理傷害程度甚至可能超過現實生活中的欺凌。
3.隱私外洩與資安風險上升
青少年較缺乏警覺性，可能上傳位置、住家或個人照片，讓自己暴露在詐騙與不當接觸的風險中。
4.注意力分散、學習效率下降
社群通知、聊天與影音刺激使專注力被不斷切割，進而影響課業表現與參與實體活動的動力。
澳洲教育界與心理專家普遍肯定禁令的意義，認為是面對「社群平台時代的公共衛生危機」的重要一步。但也有人提醒，完全禁止是否會迫使青少年轉向更隱密或未受監管的平台，仍需後續追蹤。
目前已有多國議員表示正在研究澳洲的法規模式，未來兒少「使用社群年齡門檻」可能成為全球新趨勢。澳洲也強調，禁令並非最終答案，而是必須搭配家庭教育、學校數位素養課程及平台監管，才能真正保護青少年。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower