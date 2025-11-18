日本流感暴衝！醫警告「落地48小時最危險」　台人全程戴口罩仍中A流

2025-11-18 女子漾／編輯張念慈
日本流感大流行！9成旅客出發前早有徵兆　醫揭 8 大高風險族群。圖片來源：Canva
日本流感大流行！9成旅客出發前早有徵兆　醫揭 8 大高風險族群。圖片來源：Canva

日本近期流感疫情急速升溫，從東京、神奈川到埼玉，都陸續發布「流感流行警報」，今年甚至比往年提早近一個月進入大流行，讓大批準備赴日旅遊的民眾相當緊張。多名台灣旅客返國後分享「全程戴口罩還是得A流」的經驗，也讓「日本旅遊如何防流感」成為網路熱議焦點。

胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，旅客抵達目的地後的前 48 小時免疫力最弱，若此時再加上時差、睡眠不足與機艙乾燥環境，確實更容易在短時間內出現症狀。他提醒，一旦在國外發燒、喉嚨痛、全身痠痛或出現呼吸不順，「48 小時黃金治療窗」務必盯緊，應立即在當地就醫。

感冒、流行感冒、生病示意圖。圖片來源：Canva
感冒、流行感冒、生病示意圖。圖片來源：Canva

日本流感升溫　醫示警「8大高風險族群」

根據黃軒說法，以下 8 類民眾在海外特別容易發展成重症：

1. 65歲以上：研究指出，65歲以上感染流感後的併發症（肺炎、心血管併發症）顯著升高

2.有慢性病：糖尿病、高血壓、冠心病；慢性阻塞性肺病（COPD）、氣喘患者

3.懷孕：特別是中後期，孕婦免疫、呼吸與心血管功能都受到壓力，病毒更容易下肺。

4.幼童（< 5歲）：幼兒的免疫系統尚在「學習模式」。海外環境陌生，暴露病毒種類多，更容易引發高燒與肺炎

5.免疫力弱：包括癌症治療中、服用類固醇、自體免疫疾病患者、器官移植者

6.長途飛行／時差亂：睡眠剝奪會直接讓 T 細胞功能下降，病毒黏上你更輕鬆

7.熬夜＋飲酒＋壓力大旅客：熬夜＋喝酒 → 鼻腔乾燥、免疫力崩潰。這群人在國外，往往在「第一天還好好的，第二天突然變重症」。

8.去寒冷國家、乾燥地區：濕度< 40% 時，病毒存活率上升、人體黏膜防禦下降。飛機艙內及寒帶的國家，完全命中這樣條件。

他也透露，約九成在國外住院的流感患者，其實在出發前就已有輕微症狀，但因行程緊湊忽略不適，才讓病情於旅途中惡化。

旅遊、出國示意圖。圖片來源：Canva
旅遊、出國示意圖。圖片來源：Canva

飛機比沙漠還乾燥　醫籲出國前「至少兩週打疫苗」

黃軒提醒，機艙濕度往往低於 20%，比沙漠更乾燥，容易讓鼻腔黏膜受損、降低防禦力。他建議旅客：

1.出國前至少兩週接種流感疫苗，可降低約4到6成感染風險。

2.長途飛行每2至3小時補水、生理食鹽水噴鼻。

3.避免喝酒，以免降低黏膜防護。

4.落地後48小時內不要立刻吃重口味、熬夜或喝酒，應優先補眠、曬太陽與保持水分。

旅遊、出國示意圖。圖片來源：Canva
旅遊、出國示意圖。圖片來源：Canva

台人分享「全程口罩還是中標」　網友實際經驗掀討論

多名旅客在 Threads、論壇分享自身經驗，直言「以為只是普通感冒，結果回台後才發燒、咳嗽、全身無力，確診A流」，更有人表示六人同行有三人中標，也有人四人全部感染。

不少網友也分享自身防疫方式與心得：「每天換口罩、全程消毒雙手，飛機上不碰臉，維他命C提前補好補滿。」「回國五天都沒事，全程戴口罩、吃飯外都不摘、手部瘋狂消毒。」「上飛機戴一個，下飛機馬上換新的一個。」

也有人表示「雖然同行友人有人中標，但有人完全沒事」，防護措施仍有一定效果。

感冒、流行感冒、生病示意圖。圖片來源：Canva
感冒、流行感冒、生病示意圖。圖片來源：Canva

「抗流感隨身包」3 件物品最實用

醫師建議旅客行前準備簡易防護包，包含：

1.口罩

人潮密集、通風差的空間風險最高，口罩能降低吸入病毒機率。

2.乾洗手

門把、電梯按鈕與桌面都是接觸傳染熱點，消毒即可降低風險。

3.生理食鹽水噴鼻

保持鼻腔濕潤，讓纖毛正常運作，能減少病毒附著。

