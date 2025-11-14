年末得流感出國、看演唱會全泡湯！常出入4場域危險：出國前倒數14天是關鍵！

盡速接種疫苗，降低重症及死亡的機會。示意圖，聯合報系資料照片

潮健康／編輯部

年末派對、聖誕跨年、演唱會場場爆滿，已經搶好機票準備出國大玩特玩的民眾，當心一次流感讓所有規劃「整組泡湯」！不僅如此，鄰近亞洲國家的流感疫情也正快速升溫，日本厚生省日前宣布流感病毒進入全國流行期，連氣溫較高的東南亞國家也陸續新增許多流感案例，顯示即便健康踏出國門，旅客也可能因染疫而導致行程受阻。

流感病毒「不挑族群感染」！ 青壯年常出入4場域更危險

流感病毒「不挑族群感染」！ 青壯年常出入4場域更危險

根據疾管署2025年第43週（10/19-10/25）流感速訊指出，國內流感疫情正處於流行期，社區流感病毒以A型流感－H3N2為主 。自2025年10月1日起，本流感季已累計157例流感併發重症，其中12例死亡 。疾管署統計顯示，在本流感季的157例重症病例中，65歲以上長者佔101例 ，12例死亡個案中，65歲以上長者則佔10例，顯示長者為併發重症及死亡的高風險族群。

不過，流感病毒並不會「只挑特定族群感染」，正值青壯年階段的20-50歲族群，倘若在年末出入演唱會、飛機機艙、夜店以及KTV等室內場所， 仍有極高的感染風險。尤其年末正值旅遊旺季，若尚未施打流感疫苗、或非公費疫苗對象，一旦在國外染疫，不僅影響行程還有就醫困難、醫療費用高昂等問題，甚至面臨流感併發重症的健康威脅 。

流感除了讓假期泡湯、工作停擺，自己更可能淪為「隱形傳染源」！青壯年族群往往是家中經濟支柱或主要照顧者。一旦不幸感染，除了得承受1-2週的高燒、肌肉痠痛等病痛，導致期待已久的假期泡湯，工作和學習安排也將全面停擺。

更嚴重的是，青壯年活動力強、社交圈廣，染疫後症狀可能不如長者嚴重，卻容易在返家後，將病毒帶給家中抵抗力較弱的嬰幼兒、長者或慢性病患者，無意間成為家中的「隱形傳染源」。

有出國規劃？ 倒數14天是關鍵！

不想讓流感病毒毀掉完美假期，接種流感疫苗是預防最有效的方法。由於接種後約14天才會有保護力，因此有出國規劃的民眾，務必要及早完成施打，才能確保身體有足夠的免疫力以降低感染與併發重症風險。根據美國CDC於2024-2025流感季的統計，不分廠牌的流感疫苗針對急性呼吸道感染門診及住院的保護力，18歲以下約為32-78%，18歲以上則為36-55% 。

目前國內流感疫苗有新式的「細胞型」、「鼻噴型」、「免疫加強型」及傳統「雞蛋型」流感疫苗可供民眾施打。一般而言，以製程來說，傳統雞蛋疫苗是採雞胚胎培養製程，是最早的生產方式且技術成熟安全，但由於不是與人類物種接近的細胞系統，使病毒在培養過程中可能產生變異，進而影響保護力；細胞疫苗則利用哺乳類細胞進行培養，因為接近人類細胞環境也不受雞蛋供應量或過敏等問題影響，因此對應病毒株生成的抗體可更為精準；而噴鼻式疫苗使用的是「減毒的活病毒」，透過鼻噴誘發黏膜免疫反應，較適合害怕打針的幼兒族群，但不適用於免疫功能低下或長期服用阿斯匹靈及氣喘的兒童。

流感疫苗有哪些種類？ 傳統疫苗、新世代疫苗、免疫加強型疫苗差在哪？

【傳統流感疫苗】

．傳統雞蛋疫苗：採用雞胚胎培養，屬於不活化疫苗。這是最早期、使用最廣泛的疫苗，自1940年代至今已有80年使用經驗 。今年度公費由國光、GSK、賽諾菲、高端等廠商提供。

【新世代流感疫苗】

．細胞疫苗：同樣為一種不活化疫苗，但改用「哺乳類動物細胞」進行培養。資料顯示，細胞疫苗的優點在於採用新技術，使用哺乳類細胞培養，具有高一致性，能提供精準的保護力。另外，細胞疫苗的製程不含卵蛋白質、抗生素或防腐劑。

．鼻噴式疫苗：為一種「活性減毒疫苗」，透過鼻腔噴灑誘發黏膜免疫反應。其最大優點是免打針、無痛，可大幅降低兒童對接種的恐懼感。在台灣，核准用於2歲至未滿18歲的兒童及青少年。不過需注意，此疫苗不適用於免疫功能低下、嚴重氣喘或長期服用阿斯匹靈者。

【免疫加強型疫苗】

．佐劑疫苗：添加MF59佐劑，由於流感疫苗對長者保護效果較差，因此特別針對長者族群，添加佐劑主要功能為協助誘發、延長或增強對目標抗原產生免疫反應。該疫苗抗體效價最長達到一年、略高於一般疫苗的6個月左右，推薦65歲以上長者接種，目前公費尚未提供。

．高劑量疫苗：高劑量流感疫苗之每株病毒抗原含量為一般型流感疫苗的4倍，主要功能為誘發更強的免疫反應。國外已有高劑量流感疫苗上市，國內已於今年底取得藥品的許可證，但今年公費不含高劑量劑型。

流感疫苗的「Pro Max」版本？ 什麼是免疫加強型疫苗？

而免疫加強型疫苗適用於65歲以上成人，銀髮長輩因為自然老化而有「免疫老化」問題，導致即使接種疫苗，其保護力也不如年輕族群。所以先進國家改採取「分齡施打」觀念，建議長輩優先接種「免疫加強型流感疫苗」。

目前國際上已有「佐劑」、「高劑量」、「基因重組」等三種不同技術的「免疫加強型流感疫苗」，皆是透過新技術增加長者接種後的抗體濃度，以解決人體免疫老化問題。醫師提醒應依照不同年齡、身體條件狀況與醫師討論後，挑選合適疫苗才能有效降低風險，提升保護力。

今年度（2025-2026）專為65歲以上長者設計的疫苗，包括東洋的「佐劑疫苗」以及賽諾菲的「高劑量疫苗」；需注意的是，採肌肉注射的不活化流感疫苗，各廠牌常見不良反應類似，包括疲勞、頭痛、全身無力、肌肉痠痛、注射部位疼痛、注射部位壓痛等，如有出現不良反應應多休息，大多在3天內可以緩解。

總結而言，流感威脅不分年齡，特別是在年末活動頻繁、人潮聚集的時刻。公衛專家提醒，民眾應考量自身需求及身體條件，與醫師詳細討論，挑選最合適的疫苗；別讓流感病毒將精心策劃的行程毀於一旦。

延伸閱讀：

打流感疫苗前必看！ 4族群不建議馬上接種，醫揭最佳施打時機

只打流感疫苗不夠！同時中流感、新冠「並非不可能」 專家：重症死亡率恐倍增

原文出處：年末別得流感！ 出國、看演唱會「計畫恐全泡湯」， 青壯年快打疫苗守住假期