冬天手腳冰冷別輕忽！9大手腳冰冷原因 專家：6種改善手腳冰冷的方法

冬天氣溫驟降，許多人都會出現手腳冰冷的困擾。其實，四肢冰冷不僅可能與體質有關，也可能反映身體在循環或血流方面的變化。《豐傑生醫》營養師游子嫻整理出9種常見的手腳冰冷原因，帶你了解背後成因，並提供6種日常可參考的做法，協助緩解手腳冰冷的情況。

9大手腳冰冷原因

到底是哪些因素導致四肢總是冰冰冷冷？以下整理出 9 大常見的手腳冰冷原因，帶你深入了解身體為什麼「暖不起來」：

手腳冰冷原因1：體質虛寒或燥熱

依中醫觀點，手腳冰冷常與氣血循環不佳有關，但不同體質表現會有所差異：

虛寒體質：俗稱「冷底體質」，氣血不足，容易怕冷，冬天手腳更冰冷。女性可能伴隨經痛、白帶異常，甚至影響受孕。

燥熱體質：雖然手腳冰冷，但身體偏熱，容易口乾、胸悶、失眠、便秘或經前症候群。若亂補品，可能引發上火症狀，如嘴破、長痘或痔瘡。

手腳冰冷原因2：貧血

貧血會讓血液無法順利將氧氣和養分送到手腳，可能造成冰冷、頭暈或疲倦。主要原因是缺鐵、葉酸或維生素B12，可透過均衡飲食或補充營養改善。

手腳冰冷原因3：焦慮與壓力大

當面臨壓力或焦慮時，體內會分泌腎上腺素，心跳加快，末梢血管收縮，血液優先流向心臟等重要器官，手腳血流減少，因而出現冰冷感。

大腦下視丘負責調節體溫，平常會維持在約37°C。但當感冒發燒時，下視丘會提高體溫來活化免疫系統，殺死病原體。為了保留熱量，身體會收縮周邊血管，導致手腳血流減少，可能因此出現冰冷感。

手腳冰冷原因5：長期抽菸

尼古丁是一種興奮劑，會使血管收縮。美國手外科學會指出，抽菸者手指血流量會減少，血管變窄，容易導致手腳冰冷。

手腳冰冷原因6：甲狀腺低下

甲狀腺功能低下會讓身體激素不足，新陳代謝變慢，對溫度變化更敏感，因此手腳容易感到寒冷。

手腳冰冷原因7：雷諾氏症

雷諾氏症是一種影響末梢血管的疾病。簡單說，它會讓手指、腳趾（有時連耳朵或鼻子）在遇到寒冷或情緒壓力時，血管突然收縮，血流減少，導致手腳變白、發青或冰冷。

糖尿病患者血糖過高會造成血管硬化、血液循環不良，手腳容易冰冷。若僅一隻腳冰冷，可能是糖尿病足，需及早就醫。

手腳冰冷原因9：心血管疾病

手腳冰冷在某些情況下可能與心血管系統變化有關。若伴隨單側四肢冰冷、疼痛或其他異常症狀，建議及早就醫檢查。

6種改善手腳冰冷的方法

遵循以下6個方法與生活習慣，也能有效改善手腳冰冷的問題：

方法1.避免久坐：每坐2小時起身走動一次，保持正確坐姿，避免雙腿交叉、翹腳或盤腿，以促進下肢血液循環。

方法2.洋蔥式穿法：內層透氣排汗，中層保暖，外層防風防水，保暖效果加倍。

方法3.溫水泡腳：溫水可促進腿部血管擴張，增進全身血液循環，有助於緩解手腳冰冷的感覺。癌症、糖尿病或心血管疾病患者應先諮詢醫師。

方法4.拍打經絡：每天拍打大腿膽經與脾經5~10分鐘，促進血液循環。注意力道，避免瘀青或受傷。

方法5.適度運動：每週3~5次、每次30分鐘運動，搭配深蹲、爬樓梯等鍛鍊，有助提升體內熱量與血液循環。

方法6.良好生活習慣：保持充足睡眠，戒菸、適量飲酒與咖啡，可避免血管收縮，減少手腳冰冷。

手腳冰冷常見QA

Q1.冬天建議吃什麼「保健品」？

鐵、B12、葉酸：這些營養素為紅血球生成與血液攜氧能力的關鍵，若檢測顯示缺乏，可於營養師或醫師建議下進行補充。

輔酶Q10、魚油、紅麴：有助促進新陳代謝、健康維持的保健成分。

薑黃：可增強體力與促進新陳代謝，並健康維持。

Q2.哪一種中藥材可以調理手腳冰冷？

溫補類食物：人參枸杞茶、薑母鴨、桂圓茶、黑芝麻等，不僅能暖身，還能達到補氣養血的效果。

中藥材原料：人參、黨參、當歸、丹參、北芪、鹿茸、兔絲子、巴戟天、肉蓯蓉、仙茅、桂枝、麻黃、乾薑、花椒、胡椒、肉豆蔻、草豆蔻等，以上可透過泡茶、熬煮或入菜的方式攝取。

中醫藥方：中醫常用十全大補湯、八珍湯、八珍湯、四物湯等，可調理虛寒體質，以上建議經中醫師診斷後服用。

Q3.男性也會手腳冰冷嗎？會的。男性手腳冰冷可能是生理現象，也可能與作息、飲食不良或疾病有關，尤其常見於缺乏運動、肥胖或有三高的男性。

Q4.夏天手腳冰冷正常嗎？夏天手腳冰冷不一定異常，長時間待在冷氣房久坐也會造成；但也可能與貧血、甲狀腺低下或心血管慢性病等健康問題有關。

Q5.發燒手腳冰冷正常嗎？是正常現象。感冒時，下視丘會升高體溫以對抗病原體，身體收縮末梢血管保留熱量，因而造成手腳冰冷。

綜合觀點提醒，手腳冰冷不可輕忽

手腳冰冷雖然很常見，但不應單純歸因於「體質問題」。日常作息、飲食與運動習慣都會影響末梢血液循環。如果長期手腳冰冷，或出現單側冰冷、頭暈、疲倦等症狀，就需要留意可能隱藏的健康問題，若長期不適或伴隨其他異常症狀，建議諮詢專業醫療人員。

營養師建議，除了改善生活習慣外，也可適時補充營養素、調理體質；必要時，應諮詢醫師或中醫師，才能從根本改善四肢冰冷，讓手腳更溫暖、身體更健康。

