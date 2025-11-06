2025-11-06 09:11 女子漾／編輯張念慈
健保補充保費新制上路！房東、投資族、退休兼職族全要多繳錢 480萬人受影響
健保補充保費制度將迎來十年來最大變革！衛福部啟動《全民健康保險法》第31條修法，預計最快於民國116年上路。新制上路後，一年內利息、股利、租金收入超過2萬元者都須繳2.11%補充保費；高薪族的年終或獎金若超過「最低基本工資4倍」（約11萬4000元）也要繳。此舉預估影響達480萬人，其中存股族、房東、高薪上班族與退休兼職族都將首當其衝。
健保補充保費新制現行制度漏洞多 拆單避稅將成歷史
目前補充保費採「就源扣繳」制度，只要單筆利息、股利或租金給付超過2萬元，就須被扣取2.11%的補充保費。不少人為避稅，會將收入拆成多筆、每筆低於2萬元，使整體所得雖高卻免繳保費。
衛福部長石崇良指出，為防堵漏洞，新制將導入「年度結算制」，只要全年累計金額超過2萬元，就需繳交補充保費。此舉預計可為健保基金增加100至200億元收入。
健保補充保費新制 三大改革重點
1.利息、股利、租金改為「年度結算制」
現行為「單筆給付超過2萬元才課保費」，未來將改為「全年累計」計算，超過2萬元即需繳交2.11%補充保費，主要影響投資股利族、定存族與包租族等約480萬人。
2.補充保費扣繳上限從1000萬元提高至5000萬元
此項調整針對高所得族群，約影響1000人，預估可增加健保財源約6億元。
3.獎金門檻統一改為「最低基本工資×4倍」
目前規定是「個人投保薪資4倍以上」才需繳補充保費，未來改為以最低基本工資（28,590元）為基準，約11萬4,000元。屬於「非經常性給付」的獎金，如年終、績效獎金、專案獎金等，只要超過門檻就須繳交補充保費；若是固定薪資的一部分則不在此限。
健保補充保費新制 四大族群受影響最大
1.股利與定存族：一年股息或利息合計超過2萬元即須繳費，過去靠「拆單避稅」的作法將失效。
2.房東與包租族：租金收入改以年度累計方式計算，分期入帳也不能再規避繳費。
3.中高薪上班族：若年終或其他獎金超過11萬4,000元，即須繳補充保費。
4.退休兼職族：若同時領取租金、利息、股利等收入，年合計超過2萬元，也將被納入課徵範圍。
健保補充保費新制修法進度與配套
衛福部社保司代理司長陳真慧表示，健保費率維持5.17%不變，這次修法屬「開源不增稅」的改革方向，目的是讓制度更公平、財源更穩定。目前草案仍在研擬階段，將與相關部會及社會各界討論後，送行政院審議。若立法院順利通過，最快可於民國116年正式實施。
前健保會委員、北商大教授韓幸紋指出，若上限提高至5000萬元並導入年結算制，健保基金每年可望增加約200億元收入，但行政成本與稽核壓力也將同步上升。
民進黨立委林月琴表示支持，認為有助於防堵拆單與提升制度公平，但應評估行政成本並考量租屋補貼政策；國民黨立委廖偉翔提醒修法涉及範圍廣，應全面盤點；民眾黨立委陳昭姿則批評此舉等同「增加保費」，呼籲政府應履行健保法定負擔36%的責任。
