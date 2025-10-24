五個讓我「財富自由」的富人習慣：真正改變人生的不是錢

我以前也以為，有錢人一定掌握了什麼祕密公式。

直到後來，我開始觀察、學習、實踐他們的思維，才發現那個「祕密」，其實根本不祕密。

AI生成by Genie

財富自由不是關於早上幾點起床、每天冥想瑜珈冰浴、或背十本理財書，而是那些簡單、重複卻強大的習慣，會在時間的複利中，慢慢改變一個人的命運。

習慣一：行動在懷疑之前

當我第一次決定公開分享「金錢潛意識」這個主題時，內心那個批判的聲音超大聲。

「你又不是心理學家，誰要聽你說？」

「網路上早就一堆老師在講了，你算哪根蔥？」

但我發現，所有真正有錢、有影響力的人，都有同樣的聲音。

差別是他們聽見了，卻依然選擇行動。

我學會對那個聲音說：「謝謝提醒，我還是要做。」

不是因為我夠自信，而是我知道信心永遠在行動之後出現。

安全感留給舊的自己，勇氣才是讓人生翻頁的力量。

習慣二：允許自己在一段時間裡「不平衡」

我記得在創業初期、還兼顧孩子與家庭時，那幾個月我幾乎沒有週末。

別人去露營、聚餐，我在寫腳本、對稿、學剪片。

有人好心提醒我：「妳這樣太拼了，該休息一下。」

但我後來明白，從 0 到 1 的階段，沒有「平衡」這件事。

所有創造出不同人生的人，都曾有一段「孤獨而專注」的時期。

那不是犧牲生活，而是選擇一段專注、燃燒的旅程。

因為要從沒有到有、從夢想到現實，你必須先全心投入。

習慣三：質疑你曾學過的「金錢真理」

我曾被教導：「錢要靠努力工作才能賺」、「別談錢會被說俗氣」、「投資很危險」。

但當我開始接觸財務顧問與潛意識療癒的世界，才發現

我們相信的那些「理所當然」，其實只是「被教出來的習慣性恐懼」。

為什麼我們覺得工作四十年才值得退休？

為什麼只相信一份收入是安全的？

為什麼不相信「錢也能為我們工作」？

改寫金錢觀的第一步，是勇敢質疑。

因為很多人不是沒錢，而是被舊觀念綁住，忘了自己其實能選擇。

習慣四：讓錢在你睡覺時也能工作

以前在金融顧問時期，我的收入幾乎都靠「出席」和「時間」換來。

後來我理解，時間和收入是兩件截然不同的事，真正的富人思維是把時間與收入分離。

他們創造系統、產品、內容或投資，讓錢流進來的時候，不一定要人到場。

我開始經營內容、建構長尾收益、學習資產配置，

從「工時換錢」變成「系統生錢」。

那是自由的開端。

因為你終於不用為了錢妥協，而能選擇什麼值得你用生命投入。





習慣五：把失敗歸納為資料庫的數據，而不是證明你不夠好

我以前很怕錯。

一個計畫沒達標、一篇貼文沒反應，就會懷疑自己是不是不適合。

但有錢人把失敗當作實驗數據。

他們不問「我錯在哪裡」，而是問「我下一次能怎麼更好？」

現在我也學著這樣。

不完美沒關係，只要每一次都帶著覺察前進。

財富從來不是被誰給的，而是被自己練出來的。





這些「富人習慣」的本質，其實不是學誰的策略，而是學他們的

。

你不需要一夜暴富，只需要一點點、一天天，練習更像一個自由的人。

因為當你內在變富有，外在的世界，終究會跟上。